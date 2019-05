Lundh: Hatar alla Manchester City nu?

Helgens måste

Ingenting.

Helgens avstå

Hockey-VM. Inget Tre Kronor kvar och då dör mästerskapet för de flesta av oss.

Veckans slutgiltiga besked

Fifa-basen Gianni Infantino har länge jobbat för att utöka VM 2022 från 32 lag till 48 lag och på så sätt försöka få Qatar att dela mästerskapet med grannländer som Saudiarabien, vilket jag skrev om för några veckor sedan. Det är ju spänt mellan Qatar och en hel del grannländer som försatt emiratet i blockad sedan ett par år tillbaka. Enligt Fifa-basens planer skulle Fifa-kongressen den 5 juni rösta om en utökning av mästerskapet och Infantino har jobbat hårt för att få andra länder att haka på ansvar för ett utökat mästerskap. I veckan så fick Infantino ge upp sina planer och Fifa kommunicerade att VM 2022 kommer att spelas i Qatar och med 32 lag. Därmed dör Gianni Infantinos tankar på Nobels fredspris, då han precis som företrädaren Sepp Blatter velat använda fotbollen som ett diplomatiskt verktyg och dessutom få Fifa (och möjligtvis han själv) att framstå som fredsaktörer.

Veckans namnbyte

Brommapojkarna blir BrommaGirls i lördagens match mot Morön.

Veckans deppiga haveri

Att Uefa låter Europa Leagues final gå i Baku i Azerbajdzjan och därmed kan inte Arsenal ta med sig Henrikh Mchitarjan som är armenier. Bakgrunden är en konflikt mellan Armenien och Azerbajdzjan. Tänk att Baku också fått matcher i EM 2020…

Veckans många stolar

Internationella friidrottsförbundets nuvarande ordförande Sebastian Coe var den som ordnade OS till London 2012. Den tidigare världslöparen – tolv världsrekord över fyra distanser och två OS-guld, ett VM-guld och ett EM-guld samt ytterligare sex mästerskapsmedaljer - satsade på politik efter idrottskarriären och satt bland annat i parlamentet för de konservativa. Därefter blev han ansvarig för Londons OS-ansökan och efter succén där drog han i gång en konsultfirma, CSM, för att navigera idrottens värld i utbyte mot bra betalt. Ett av många uppdrag var för Azerbajdzjan och Coe såg till att fick anordna matcher under EM 2020 i Baku och även Europa League-finalen som spelas i helgen.

Veckans inbördeskrig

RF vs svensk fotboll.

Veckans kämpa

Sveriges Television. Den statliga tv-jätten ska köra vidare med hockey-VM utan att Sverige är med i semifinal eller i en medaljmatch. Inte alldeles lätt att piska upp energi för det, oavsett hur mycket man gillar ishockey.

Veckans SvFF-kompis

För tredje mästerskapet i rad laddar Sveriges A-landslag upp i Båstad. Inför EM 2016 var Erik Hamrén o Co på orten. Inför VM 2018 var Janne Andersson o Co där. Under fredagen intog Peter Gerhardsson o Co ett av hotellen och ska träna där inför sommarens VM i Frankrike. Skälet till att man är i Båstad stavas Erik Paulsson och miljardären har ju varit med och byggt Friends Arena och Fabege är sponsor till förbundet. Då är gentjänsten att landslaget väljer Båstad där Paulsson har intressen i det mesta.

Veckans arenabygge

Juventus planerar en ny arena för klubbens damlag och juniorlag och tanken är att den ska ligga nära herrlagets Allianz Stadium.

Veckans moderna fotboll

Manchester United må ha sportsliga problem och det är redan klart att klubben missar Champions League. Ändå visar en amerikansk undersökning där man tar fram ett index baserat på genomslag att Manchester United är den bästa sponsorplattformen när det handlar om fotbollsklubbar i England. Mästarlaget Manchester City är på femte plats, bakom Arsenal, Liverpool och Chelsea. I världen ligger dock United ”bara” på femte plats efter bland annat NBA och Barcelona och Real Madrid.

Veckans återbud

Victor Nilsson Lindelöf har problem med ljumskarna och kommer inte till spel i EM-kvalet mot Malta och Spanien. På måndag tar förbundskapten Janne Andersson ut EM-kvaltruppen och det återstår att se vad han drar ihop för gäng.

Veckans läsarbrev

Hej! Simon Gustafson i Utrecht, när skall Janne ta med honom? Ofattbart att han inte är med, borde vart med redan när han var i Feyenoord. Sedan hamnade han i frysboxen men har varit bra en längre tid nu. Blir inte förvånad om en större klubb plockar honom i sommar. Mvh Kristofer

Svar: Oklart, känns inte som om Simon Gustafson har funnits med på Janne Anderssons radar. Även om Utrechts tränare Dick Advocaat anser att den förre Häcken-spelaren borde vara given. Han hade ju en fantastisk utveckling men i Feyenoord tog det stopp. Nu har han återigen fått fart på karriären och gjort det bra i

Utrecht. Vi får väl se om Gustafson finns med som en joker på måndag? Förra samlingen var Albin Ekdal, Gustav Svensson, Kristoffer Olsson, Sebastian Larsson och Jakob Johansson uttagna. När Johansson lämnade återbud under samlingen kom Alexander Fransson in.

Veckans jobbiga läge

PSG-presidenten och qatariern Nasser Al-Khelaifi är inte bara chef för Qatars sportkanal Bein Sports som köper mycket rättigheter utan även kollega med Karl-Erik Nilsson och Lars-Christer Olsson i Uefa:s exekutivkommitté och Al-Khelaifi har det lite svettigt nu. Sedan tidigare är han utpekad i mutaffärer gällande Fifa:s förre generalsekreterare Jerome Valcke och där det handlade om köp av tv-rättigheter. I veckan framkom att franska åklagare misstänker Al-Khelaifi för att ha utbetalat närmare 34 miljoner kronor till ett pr-bolag som ägdes av Papa Massata Diack som är son till internationella friidrottsförbundets förre ordförande Lamine Diack. Betalningen ska handla om försök att muta till sig att få anordna friidrotts-VM 2017, men det dröjde till 2019 innan Qatar fick mästerskapet som avgörs i höst.

Veckans konkurrens

Sedan lång tid har Uefa jobbat med Adidas i alla möjliga sammanhang men nu har italienska Macron köpt rätten att utrusta domarna de närmaste tre åren.

Veckans journalist

Susanne Ljung som gör stil i P1 och fick Axel Liffner-stipendiet. Hon kan sin grej och viker inte från den linjen.

Veckans läsarbrev II

Sommaruppehåll, allsvenskan. Hej!

Varför har vi detta, och hur länge har det varit så? Får känslan av att det hänger kvar sedan amatörtider, att det skulle passa med semestern, kan det vara så? Ta bort det tänker jag, kanske det är på väg? Svårt att ha en längre säsong här, visst, vi vill å andra sidan ha fler matcher på gräs. Men det är också i mina ögon väldigt konstigt och otroligt dumt att ha 4-5 matcher på exakt samma tid. Har klagat till förbund och schemaläggare på det. Vad är tv värt då? Målet måste väl vara att inga matcher ska krocka!? Avsparkstider känns också som en gammal relik? 18/20 tex. funkar väl utmärkt? Allt hänger ihop, och mycket av detta ser jag som argument för att spela hela sommaren. Har förresten Superettan alltid gjort det? Enda jag kan komma på att sätta däremot är eventuell risk för mindre publik på vissa matcher, är det så? I så fall värt att ta! Tacksam för svar, både information och åsikter! Mvh Frej

Svar: Osäker om det är av gammal vana men det är ofta så att mästerskap och Europa-kval kan störa och sedan är det garanterat så att matcher på sommaren drar mindre folk på de flesta ställen. Här kan du läsa om hur man resonerade inför 2019. Det går väl inte att sprida matcher för mycket när det handlar om veckoomgångar även om man gör det. Tv-pengarna styr givetvis, om man säljer tv-rättigheter och vill ha max betalt så följer att tv-bolag har inspel om vilka tider som är bra. Även superettan har uppehåll på sommaren.

Veckans rehab

Andreas Granqvist och Henrik Larsson tävlade i ”Vem kan slå Anja och Foppa”. Då bör väl mittbacken kunna bli klar till EM-kvalet i början av juni.

Veckans trend

Borussia Dortmund gör som många andra och låter Amazon göra en dokumentär om klubbens säsong. Premiär i augusti. Även om slutet inte blev som tänkt…

Veckans prinsessa på ärten

Tre Kronors förbundskapten Rikard Grönborg efter förlusten mot Ryssland.

Veckans siffra

9,2. Antalet miljarder pund som Premier League inbringar de tre kommande säsongerna, 2019-22. När den inhemska tv-marknaden avstannade och faktiskt minskade i värde i Storbritannien så fortsatte farten i utlandet och bidrog till att pengasumman ökade med totalt åtta procent. Det innebär att klubbarna i Premier League får dela på 37 miljarder kronor per säsong. I Sverige ökade priset för en säsong Premier League-fotboll från 50 miljoner euro till 60 miljoner euro, enligt uppgiftslämnare på marknaden. En bra bit från Norge där kostnaden gick från 62 miljoner euro per år till 82 miljoner.

Veckans läsning

Fantastiskt reportage i New York Times Magazine om Liverpool och klubbens satsning på att använda matematisk analys. I engelska the Times skildras hur den engelska fotbollen är som ”Herrskap och tjänstefolk” och där skillnaderna på Premier League och de lägre divisionerna är enorma. Bloggen Uefa-ranken bjuder ofta på ovärderlig läsning, som exempelvis genomgången av AIK:s möjliga väg till Champions League eller Europa Leagues gruppspel. Eller varför Malmö FF blir hjälpt av en Arsenal-seger i Europa League. Även Expressens intervju med Graham Potters assisterande Björn Hamberg som nu är klar för Premier League ihop med engelsmannen är kul läsning. Samtalet med några kvinnor vars partners spelar fotboll på högsta nivå är några månader gammalt och jag trillade in via en länk i en annan intervju och det är intressant läsning och livet är inte alltid så glamouröst som man lätt kan tro.

Veckans låt

”Late Night Feelings” – Mark Ronson/Lykke Li.

Veckans Leeds United

Hela Leeds väntar på besked om Marcelo Bielsa ska bli kvar eller inte? Det är en hel del spaningar, bland annat när Bielsa kolla in bilar Och dessutom när han handlar mat. Däremot är det deppigt att ta del av ägaren Andrea Radrizzanis varning för en svår sommar när det handlar om transfers.

Veckans poddintervju

Djurgårdens norske ytterback Aslak Fonn Witry som bland annat talar om varför allsvenskan är ett bra steg för att nå ut i Europa, om att kunna välja mellan USA och Norge, om drömmen om Manchester United och om varför han läser pedagogik vid sidan av fotbollen. Sedan tidigare finns över 230 andra poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.