Lundh: Hela listan, detta bör generalsekreterare Möllerberg göra

Helgens måste

IFK Norrköping-Malmö. Manchester United-Manchester City.

Helgens avstå

Höstlov.

Veckans sorg

Fortsatt krig i Gaza när Israel trappar upp för att hämnas Hamas tidigare terrorattack. Återigen är det mestadels civila som hamnar i kläm i en konflikt som verkar evig och olöslig. Att Sverige inte kan rösta för en FN-resolution som krävde ett omedelbart eldupphör på grund av formulering kring Hamas terrorattack är också sorgligt. Guardians Jonathan Freedland skriver bra om en konflikt mellan två sidor med skäliga motiv där det blivit uppdelat i för eller emot på bägge sidor. Även intressant intervju med Frankrikes tidigare utrikesminister och premiärminister Dominique de Villepin. Tyvärr har han rätt i hur Hamas fick i gång detta händelseförlopp och att det knappt finns något slut. Deprimerande.

Veckans Nordens-bästa-liga-bakslag

Ett tag jobbade Svensk Elitfotboll med det uttalade målet att allsvenskan skulle bli Nordens bästa liga. Det handlade om fem områden. När det blev svårare att uppnå målen började man skruva på formuleringen och nu nöjer sig Sef med att man ska sträva efter att vara Nordens bästa liga på dessa områden. Kanske tur det med tanke på att norska Molde kölhalade Häcken i Europa League i veckan. Lägg till att både Norge och Danmark är på väg att nå en sådan rankning i Europa att man kan få in två lag i Champions League, enligt Uefaranken. Sverige? Kämpar för att hålla plats 23. Malmö FF har dessutom bara en säsong kvar där man ligger högt i rankning. Klart att svenska klubbars svaga resultat i Europa slår mot allsvenskan. Norge och Danmark har fortsatt kvar två klubbar kvar i Europa och man får konstatera att FC Köpenhamn kunde och borde haft fler poäng än en ynka trots svåra bortamatcher i Istanbul och Manchester.

Veckans reportage

Tre svenska supportrar blev skjutna i Bryssel. Två av dem kom aldrig hem levande och den tredje som skadades i terrordådet har precis återvänt efter sjukhusvård i Belgien. Sportbladets Kristoffer Bergström tecknar fina porträtt av de tre vännerna och supportrarna och ger en bra beskrivning av gemenskapen kring landslagets matcher. Ett måste att läsa om Patrick, Kent och Pelle samt om Lisen.

Veckans bok

Plöjde igenom min tidigare kollega Patrick Ekwalls ”Kattfisken” raskt. En veritabel bladvändare och passar väl in i genren spänningsromaner eller krim. Starkt att i romandebuten få ihop en story i högt tempo med en hel del humor och en och annan passning till olika personer.

Veckans rättighetsauktion

Nästa säsong av Champions League, Europa League och Europa Conference League drar i gång i början av september. Det vill säga att det är blott tio månader till dess. Först i torsdags öppnade Uefas agent Team upp för auktion kring Norden. Dels för Champions League som Telia/TV4 har just nu. Dels för Europa League och Europa Conference League som Viaplay har nu. Försäljningsprocessen stänger 28 november 10:00. Den har varit på gång flera gånger senaste åren, men det har inte funnits något intresse och därför har Team och Uefa avvaktat och avvaktat tills man inte kunde vänta längre. Vad som händer? Ja, det är det många som frågar sig med tanke på att Viaplay och TV4 är minst sagt pressade och bägge bolagen har sagt upp personal. Telias vd Allison Kirkby har flera gånger upprepat att TV4 framåt bara ska göra sportaffärer med bättre täckning ekonomiskt och sa nyligen: ”vi gör en grundläggande förändring av vår premiumsportverksamhet genom att endast eftersträva rättigheter med vissa tydliga profiler som stödjer TV4:s och MTV:s lokala positioner framöver, och med ett avsevärt förbättrat förhållande mellan kostnader och intäkter.” Viaplay sköt upp sin kvartalsrapport som skulle kommit i tisdags och hänvisade till förhandlingar med tre nya storägare och mycket är oklart kring ett bolag vars aktie bara i år fallit 89 procent och ligger på 22 kronor. För två år sedan värderade börsen aktien till 520 kronor. Klart är att de pengar som Team och Uefa fick ut våren 2020 när Telia/TV4 köpte Champions League, och därmed tog dem från Viaplay som då köpte Europa League och Europa Conference League, inte är aktuella på den svenska eller ens den nordiska marknaden. Komplicerat för Team och Uefa som lovat klubbarnas organisation ECA att öka intäkterna. Även om Dazn eller Aamazon skulle kliva in lär man inte heller försöka höja priserna utan snarare utnyttja en marknad där de stora aktörerna är skadeskjutna. Att vi kommer till hösten 2024 och det inte går att se turneringarna sker inte, men det finns ingen given lösning här och nu.

Veckans hybris

Fifa-basen Gianni Infantino och hans organisation skickade i veckan ut ett pressmeddelande om att han friats av schweiziska myndigheter. Där gick Infantino till attack mot svaga, avundsjuka och korrupta människor som varit ute efter honom och krävde en ursäkt. Om man vill veta mer om utredningen så finns en sammanslutning av Fifa-granskare och kritiker som har publicerat hela utredningen. Via The Inquisitor kan man få inblickar och inse att en jublande Infantino knappast är den korrekta bilden. Men i Schweiz är idrottens organisationer viktiga och hoten om att flytta gör att man ser mellan fingrarna kring en hel del. Fifa har för övrigt redan flyttat en del av verksamheten till Paris och till Miami.

Veckans rättighetsköp

Sportbladet fortsätter att satsa på idrottsrättigheter från Saudiarabien. Tidigare i år visade man både spansk och italiensk supercup och en fajt mellan en youtuber och Tommy Fury. Nu har man förlängt rättigheterna till klubblags-VM som i december spelas i landet. Tidningen har sänt jippoturneringen sedan 2019 och genom åren har den spelats två gånger i Qatar, en gång i Förenade Arabemiraten följt av Marocko och nu Saudiarabien.

Veckans svit

Malmö FF:s damer har 73 raka segrar i seriematcher. Onsala under söndagen kan bli nummer 74. Man drog i gång laget vintern 2019 och har marscherat upp i seriesystemet. Nästa säsong väntar Elitettan och det återstår att se om det blir tuffare motstånd då.

Veckans motståndarjakt till vinterturnén

Sverige siktar på att åka till Cypern i januari oavsett om man har en förbundskapten eller ej. Något vi skrev om i veckan. Svårigheten är att hitta motståndare. Danmark och Norge är tveksamma till att åka på dylika läger men Finland var intresserat. Efter att det finska landslaget klappade ihop i EM-kvalet och förlorade mot både Slovenien och Kazakstan försvann möjligheterna att nå Tyskland via kvalet. Därmed var inte det finska landslaget lika intresserat och Sverige har svårt att ta fram motstånd.

Veckans engelsmän i utlandet

Harry Kane och Jude Bellingham.

Veckans Qatar-nyhet

Qatar håller inne bonusar till migrantarbetare trots att det snart gått ett år sedan VM. Enligt The Athletics Adam Crafton har man betalat qatarier deras bonus, men inte gjort det till utländska arbetare. Inget svar från ansvariga när Crafton ställt frågor.

Veckans journalistik I

Sydsvenskan belyser sambandet mellan Malmös stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning och sponsorskap av Malbas där samme Horning var ordförande fram till nyligen. Klubben har skaffat flera nya sponsorer bland Malmös största bygg- och fastighetsbolag och det är bolag vars verksamhet som Horning kan ha inflytande över. Peab, Trianon och Rosengård Fastigheter är några som sponsrar och där Horning sedan försökt få politiker att godkänna bolagens planer. ”Jag har inte drivit klubbens frågor som stadsbyggnadsdirektör”, säger Horning till Sydsvenskan. Inte förvånad att Peab är involverat. Byggbolaget var centralt kring Råsundas omvandling och bygget av Friends Arena och där turerna till slut hamnade i domstol, även om den ende som dömdes var Solnas då avlidne stadsdirektör. Även Uppdrag Gransknings koll av Sigtuna kommun från 2020 är intressant. Där figurerar också Peab och med sponsorskap av en fotbollsklubb. Peab var också med i Östersund kring byggandet av arenan.

Veckans förstående ilska

Även om det är känt är det fascinerande att se grafen på hur Manchester Uniteds amerikanska ägare lastat på skulder på klubben. Från att ha haft 12 miljoner pund i skuld när Glazers köpte United till 862 miljoner pund.

Veckans författarkväll

Bret Easton Ellis var i Stockholm och det var knökfullt på Rival där de flesta betalat 350 spänn biljetten. Författaren bakom Less than Zero, American Psycho och nya The Shards (Skärvorna) var underhållande, intressant och lite härligt dryg men viss besvikelse att det var över efter en dryg timme när det var utlovat två.

Veckans signal till Sef:s generalsekreterare

Italienska Serie A avbröt sin rättighetsauktion för fem månader sedan. Nu accepterade man budet som innebär att ligan får mindre pengar per säsong än man har i det nuvarande avtalet. Totalt handlar det om 900 miljoner euro per år för rättigheterna i Italien som Dazn och Sky delar på. En signal apropå att Sef:s generalsekreterare Johan Lindvall ifrågasatte TV4:s beskrivning av läget på den svenska rättighetsmarknaden. Att priset på allsvenskan och superettan sätts inte bara av hur populär den är utan även om det finns aktörer som kan betala och helst bjuda emot varandra. Inget talar för att så är fallet den dag Sef ska ut med rättigheterna som löper ut hösten 2025.

Veckans journalistik II

Svenska friskolor i Mellanöstern. Aftonbladet visar hur en moderat maktsfär driver på för att Kunskapsskolan ska öppna i Saudiarabien och i andra länder. Intressant inblick i hur vi handlar med ett land som inte respekterar grundläggande friheter.

Veckans Leeds United

Bortamatch mot Stoke. 0-0. En kvart kvar. Ifrågasatte Patrick Bamford blir nerriven och får straff. Den tar han själv. Då ska man veta att han missat sina två senaste och ligger på fyra missar av nio. Han skickar straffen högt över ett tomt mål när målvakten går åt andra hållet och tätt därefter släpper Leeds in ett hörnmål och förlorar. 4-1 hemma mot Huddersfield på lördagen var lite tröst men Leicester och Ipswich har ryckt.

Veckans låt

"Ship To Wreck" - Florence + The Machine.

Veckans siffror

696. Antalet åskådare som såg Al Ettifaq med Robin Quaison och Jordan Henderson möta Al Riyadh. Trots stjärnvärvningar har var femte match i den saudiska ligan mindre än 1000 åskådare.

Veckans poddgäst

Tidigare landslagsmålvakten Caroline Jönsson är inte bara psykolog utan aktiv i den svenska spelarföreningen samt internationella spelarfacket Fifpro.I podden pratar hon om det nya spelaravtalet i allsvenskan för damer, om synen på EFD:s agerande under förhandlingarna, om hennes bild av hur Karl-Erik Nilsson jobbat för damfotboll samt om Fifas utökade prispengar och om Uefa ska följa efter. Sedan tidigare finns över 410 poddintervjuer att lyssna på. Du hittar dem alla här. God lyssning!