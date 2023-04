Lundh: Historien om Wrexham är feelgood - men man kan undra hur länge

Man inser att fenomenet med lilla Wrexham fått ett rejält genomslag när klubbens avancemang från Nations League till League 2 (engelska fjärdedivisionen) är ett ämne i Talkshow i P1. Den lilla klubbens resa engagerar och feelgood-historien har blivit en global nyhet.

Wrexham är en av världens äldsta klubbar och spelar på en av världens äldsta arenor, Racecourse Ground. Men även om man vunnit den walesiska cupen många gånger är framgångarna i det engelska ligasystemet begränsade. Som bäst är det ett gäng säsonger i det som är dagens Championship på 1970-talet och någon FA-cupskräll (Arsenal), men annars få ljusglimtar.

Nu vill många frossa i framgångarna för en klubb som varit rejält på dekis under 2000-talet och där den var på väg att gå under helt 2005. Det var poängavdrag, stridigheter och en klubb i händerna på ekonomiska rekonstruktörer. Det ledde till respass ur det engelska ligasystemet och ner i Conference-fotboll.

Några år senare tog supportrarna makten när man samlade ihop pengar och fick köpa in sig men man har inte lyckats ta sig tillbaka till ligasystemet. Det är nu ett par år sedan de amerikanska stjärnorna Ryan Reynolds och Rob McElhenney köpte klubben. De fick ett överväldigande stöd av medlemmarna i stiftelsen som ägde klubben.

Efter att ha satsat en del inför första hela säsongen så stupade Wrexham när man blev tvåa i serien (bara ettan går direkt upp) och sedan föll laget i playoff. Omstart inför 2022-23 och kröningen kom förra helgen efter 3-1 mot Boreham Wood betydde serieseger. Det var härliga scener efter triumfen och starka känslor när klubben tog klivet upp.

Lilla Wrexham har gått för att vara något som folk i den walesiska staden bryr sig om och blivit något många i USA och i andra delar av världen följer. Discovery i Sverige visade lagets matcher. Det finns en streamingserie om lagets första säsong och i augusti kommer säsong två. Det finns globala sponsorer.

Under året plockade man in Ben Foster som målvakt och nu flörtar de amerikanska ägarna med Gareth Bale via sociala medier. Klart är att League 2-klubben med Reynolds och McElhenneys pengar, kontakter, kändisskap och kunnande har helt andra resurser än en hel del av rivalerna. Det finns givetvis ett drag kring Wrexham och man siktar bara uppåt.

Hjälpen av dokumentärserien är givetvis ovärderlig. Där intresserade kan komma nära en klubb och plötsligt är Wrexham något många fler följer. Något som leder till tröjförsäljning, ökande följarskaror på sociala medier och säkerligen en del som tar sig till norra Wales för att se laget på plats.

Plötsligt gör Wrexham en Manchester United eller en Liverpool och slår på många ställen. Därför är det inte konstigt att klubben åker på försäsongsturné i USA i sommar och möter bland andra Manchester United i San Diego och Chelsea i North Carolina. Laget ska även spela en 32-lagsturnering där det är sju mot sju som gäller.

Allt ovan gör säker att Wrexham möjligen får betala mer när man vill värva spelare från andra klubbar, men att man samtidigt blir mycket mer attraktiv för spelare. Många vill säkert vara del av en popklubb som alla följer. Draget fungerar på många olika sätt och just nu är det mesta positivt.

Även om det är ovanligt med utländska köp så här långt ner i divisionerna kanske det lockar numera när de bästa Premier League-klubbar kostar miljarder pund att köpa. Här kunde de två skådespelarna skicka in ett par miljoner pund för att köpa Wrexham och sedan har man fortsatt skicka in pengar då den ännu så länge går back.

Det finns en affär att hämta i form av resan uppåt i seriesystemet där värdet ökar. Även om klubbar förlorar pengar är det uppenbart att ägande av fotbollsklubbar inneburit att man kan ta in de pengarna och lite till om man är skicklig. Det är därför många investerare vill införskaffa en klubb eller flera för att göra en bra affär.

Att amerikaner kommer mer och mer till Europa och fotbollen här har varit tydligt de sista tio åren. Sedan 2019 har det gjorts över 110 investeringar (både som majoritets och minoritetsägare) i europeisk fotboll och flest är det i England, Spanien, Italien, Frankrike, Belgien. I Premier League finns amerikanskt ägande i tio av 20 klubbar numera.

Ovan trend speglar att de amerikanska proffsklubbarna är mycket dyrare och att investerare från USA ser större möjligheter i Europa. Sedan har alla olika strategier för att nå sina mål och då handlar det om finansiella sådana snarare än mål man gör på planen. Långt ifrån alla lyckas, men det är sällan välgörenhet.

Ägande av en anrik klubb kommer givetvis med ett ansvar och man vill se mer än bara en snabb resa under några år och därefter exit. Risken att det blir så finns givetvis och just Reynolds är en skicklig affärsman som gått in i både ett ginmärke och mobiltelefoni som han gjort bra affärer kring.

Kanske har Reynolds och McElhenneys inga tankar på en eventuell försäljning och en bra affär, utan är inriktade på att bli kvar under lång tid. Förhoppningsvis är det så, för intresset för de flesta feelgood-historier dör ut efter ett tag och då vill man inte se besvikna Wrexham-supportrar som återigen lämnas åt sitt öde.