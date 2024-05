Lundh: I fotboll lurar krisen alltid runt hörnet - och tålamod verkar alla glömma

Helgens måste

Upplösningen av Premier League. 08-derby. En runda golf för att jaga tidig form på säsongen.

Helgens avstå

Ishockey-VM. Under 1970-, 1980- och en bit in på 1990-talet missade jag inte många av Tre Kronors matcher i VM. Nu har ishockey-VM svårt att få fäste för mig och en del kompisar som jag frågat. Undrar hur många unga som bryr sig? Kan inte vara många. Klart att konkurrensen på skärmar är något helt annat i dag nästan all sport direktsänds. Lägg till det att VM knuffats längre och längre fram på våren. Ja, det är en utmaning att få fart på det och inte hjälps det hela av att Tre Kronor inte gjort avtryck i medaljspelet sedan 2018. Ändå svårt att se att VM-relevansen ökar, lär snarare gå åt andra hållet.

Veckans Fifa-kongress I

Brasilien fick damernas VM 2027. Vann omröstningen på Fifa-kongressen i Bangkok mot Tyskland-Belgien-Nederländerna med 119 röster mot. Sverige röstade på Uefa-alternativet. Det var inte oväntat att det brasilianska budet skulle ta hem flest röster och få arrangera mästerskapet. Man fick högre betyg i Fifas utvärdering vilket nog förvånade en del plus att Sydamerika aldrig haft ett VM för damer. Lägg till att Sydamerika ville ha VM 2030 för herrar, men fick nöja sig med tre matcher som en del av mästerskapet. Inte underligt att Brasilien med allt ovan tog hem VM.

Veckans halvsvenska maktspelare

Mattias Grafström blev utsedd till Fifas generalsekreterare. Han är uppvuxen i Nederländerna och Schweiz och har en svensk pappa och talar utmärkt svenska. Han har en examen i sports management. Han började på Uefa (där hans mamma jobbade) och följde med Infantino till Fifa. Där har han tagit kliv och ständigt varit en skugga till Infantino. Ända sedan 2016 har jag ställt regelbundna frågor om att intervjua Grafström, som jag träffat många gånger, men alltid fått nobben.

Veckans quick-step kring Viaplay

I veckan fick inte Viaplays tidigare koncernchef Anders Jensen ansvarsfrihet för sin tid i företaget i samband med bolagets årsstämma. Obegripligt nog gav stämman styrelsen ansvarsfrihet. Svårt att greppa hur man kan se så olika på ansvaret? Närmast skandalöst och det är klart att både koncernchef och styrelse har ansvar. Lika fascinerande är att Nordeas Filippa Gerstädt, som nu representerar banken i Viaplays valberedning, drev på i frågan om ingen ansvarsfrihet kring Jensen då man är storägare i Viaplay. Det är då bara några sedan Gerstädt rekommenderade köp av Viaplay/Nent med tanke på den internationella expansionen. Överlag hade man velat se en genomgång av hur analytiker rekommenderat Viaplay genom åren med tanke på att de knappast kan ha gjort sitt jobb och granskat företaget.

Veckans obegripliga

Att det blev reaktioner på att Xavi sa sanningen om FC Barcelonas möjligheter att konkurrera. Svårt att förstå, det är ingen hemlighet. Nya utmaningar väntar i sommar.

Veckans storm i ett vattenglas

Livet kring att John Guidetti ska vara expert i SVT i en handfull sändningar under EM. Det är naturligtvis en projicering kring att det går dåligt för AIK och att anfallaren knappast varit en lyckad värvning. Ändå svårt att förstå upphetsningen kring Guidetti som knappast blir varken bättre eller sämre på att sitta i en studio och prata fotboll.

Veckans lönelista

MLS offentliggjorde lönerna i veckan. Lionel Messi är överlägsen etta med 20,6 miljoner dollar. Emil Forsberg är sjua med sex miljoner dollar. Snittlönen i MLS är 594 000 dollar och medianlönen är 308 000 dollar.

Veckans Fifa-kongress II

Palestina försökte få Israel stoppat från att tävla när Fifa-kongressen samlades i Bangkok. Man hade stöd från länder i Asien. Fifa-basen Gianni Infantino nämnde inte Palestina i sitt öppningstal och i slutändan förklarade han att det är en fråga för Fifas styrande råd och inte kongressen. Nu ska legala experter kontrollera de argument som Palestina har kring Israels påstådda brott mot Fifas stadgar. En så kallad sarg ut. Besked ska komma i slutet av juli.

Veckans märkliga (och politiska?) SvFF-beskrivning

Svenska fotbollförbundet var givetvis på Fifa-kongressen i Bangkok och den svenska delegationen var ordförande Fredrik Reinfeldt, generalsekreterare Andrea Möllerberg och stabschef Tobias Tibell. Efter kongressen lade man ut kommentar kring vad som skett i Bangkok. I texten fanns en märklig beskrivning av Palestinas försök att stoppa Israel från att tävla: ”Det palestinska förbundet hade inför kongressen fört fram ett yrkande om att FIFA borde vidta sanktioner mot Israel, som man menar brutit mot FIFA:s stadgar genom rasism, brott mot mänskliga rättigheter och diskriminering inom den nationella ligan. Vid kongressen anförde den palestinske ordföranden Jibril Rajoub att FIFA borde vidta omedelbara åtgärder medan ordförande Shino Moshe Zuares redogjorde för det israeliska förbundets hållning där han kallade det palestinska yrkandet ”ett cyniskt, politiskt och fientligt försök att skada den israeliska fotbollen”. Kongressdeltagarna tog aldrig formell ställning till yrkandet då det i enlighet med FIFA:s stadgar hänvisades till FIFA Council. Huruvida den stadgemässiga tolkningen är helt korrekt ska för säkerhets skull genomgå extern granskning. FIFA Council kommer, preliminärt, att sammanträda nästa gång under juli månad.” Svårt att förstå varför SvFF låter en part, i det här fallet Israel, beskriva yrkandet från Palestina men inte en rad om vad det palestinska förbundet sade i sitt tal. Det är ingen hemlighet att fotbollsförbundet står bakom Israel men i ljuset av tragedierna på bägge sidor i regionen är det svårt att förstå att SvFF gör en så tydlig skillnad.

Veckans tack och hej

Marco Reus bjöd supportarna i Dortmund på öl när han avslutade tiden i klubben. Gillar ju sånt.

Veckans läsarbrev

Hej, Det kom som en blixt från klar himmel att U21-kapten Armin Gigovic byter landslag från Sverige till Bosnien-Hercegovina. Det är givetvis omöjligt att kunna förstå och sätta sig in i hur han känner eftersom jag själv bara har en nationalitet. Men jag tycker ändå att det är väldigt tråkigt när en spelare som spelat för Sverige i ungdomslandslagen, varit med i två januariturnéer (2023-2024), är kapten i U21 där han faktiskt spelat ända sedan 2020 plötsligt överger blågult för ett annat blågult. Hade heller inte varit omöjligt att Gigovic blivit uttagen i A-landslaget för juni-samlingen. Rent krasst har han under åren tagit upp en plats i ett svenskt landslag som någon annan kunde haft istället. Men som sagt, jag kan inte sätta mig in i hur han känner. Sverige missade EM vilket även Bosnien-Hercegovina gjorde. Det är bara att acceptera och gå vidare. Med vänlig hälsning, Anders

Svar: Det är givetvis tråkigt men kan ju inte hänga ihop med möjligheterna till svenskt A-landslagsspel. Landslaget startar om och nya förbundskaptenen har knappt börjat jobbet. Det här är något man får leva med i dessa tider och givetvis är det ett bakslag att spelare väljer bort Sverige, men det finns många faktorer som spelar in. Fortfarande borde SvFF ta in någon som har rötter i mer än ett landslag som ledare för att bättre förstå problematiken.

Veckans rättighetsaffär

Netflix har länge sagt att direktsänd idrott inte är något man kommer att satsa på. Många hoppade till när det visade sig att den amerikanska fotbollsligan, NFL, säljer ett par matcher på juldagen till Netflix. Nu måste man pröjsa närmare 1600 dollar för att kunna se alla matcher i NFL då rättigheterna är spridda på en rad aktörer, men ligaledningen är nöjd som fått in Netflix i maskineriet.

Veckans sporttvättare

Staden Newcastle anklagas för att ha jobbat för saudiska intressen när Newcastle United såldes till den statliga investeringsfonden i landet. Det är en rad e-mail som visar hur nära representanter för staden bedrivit lobbyarbete för att få till affären.

Veckans Fifa-kongress III

De olika konfederationerna som utgör Fifa hade också möten eller kongresser i Bangkok i veckan. När Asiens fotbollskonfederation anordnade sin årliga kongress röstade man bland annat för att ta bort tidsgränsen på tolv år för förtroendevalda. Enda länderna som gick emot var Australien och Jordanien. AFC tog ett tydligt kliv tillbaka bort från de reformer som drevs igenom för att göra AFC, Fifa och de internationella fotbollsorganisationerna mer transparenta och mindre möjliga att göra korrupta. AFC leds av Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa som är från Bahrain och han hade annars tvingats avgå nästa år, men nu kan han sitta kvar för evigt. Han sitter även i Fifas styrande råd.

Veckans försäljning

Matthew Benham har sålt Midtjylland och nu är han på väg att sälja hela eller delar av Brentford. Klart är att hans ägande varit revolutionerande.

Veckans riskkapital i gamla tröjor

Amerikanska investerare satsar på fotbollströjor. Bolaget Classic Football Shirts började som ett hobbyprojekt för några studenter och har nu 100 anställda med affärer i London och Manchester. Nu pumpar The Chernin Group in runt 400 miljoner kronor för att bolaget ska kunna expandera.

Veckans Fifa-kongress IV

Förutom att dela ut VM 2027 och skicka Palestinas yrkande på remiss så gav Fifa-kongressen klartecken till de förändringar av statuterna som ledningen föreslagit. Man kan nu dela ut två mästerskap samtidigt om Fifas styrande råd gör den bedömningen. Även det ett steg tillbaka jämfört med de reformer som infördes efter att mutskandalerna mynnade ut i polisräder 2015. Det är uppenbart att den nya Fifa-ledningen med tillräckligt många medlemmars stöd går in denna riktning. Blott fyra länder röstade emot, och Norge var ett av dem, men de andra tre är okända.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof! Jag håller alltid på svenska lag i Europa och tycker det är lite synd när danska och norska lag gör det bättre. Danmark och en del andra ligor har ju en mästerskapsserie med de bästa lagen, vore det inte något för allsvenskan att ta efter? Borde höja kvaliteten på de lagen då de får möta bättre lag fler gånger? Har det nån gång varit på tal om? Allt gott ! Mvh Magnus

Svar: Det är väl tio år sedan det var uppe senast. Blåvitts Håkan Mild var en dem som ville se den utvecklingen. Bland annat 2009. Även 2012. Även när han lämnade Blåvitt 2014. Det har väl aldrig riktigt fått fäste utan i stället utökade man till 16 lag 2008. Norge har ingen mästerskapsserie och är bäst i Norden just nu, enligt Uefa.

Veckans medieattack

Juventus-tränaren Max Allegri fick att galet utbrott när klubben vann cupen mot Atalanta i veckan. Han gick på Tuttosports Guido Vaciago och anklagade honom för att gå andras ärenden och hotade att både slita av öronen och slå honom. Allegri fick sedan sparken av Juventus. Bra att klubben markerade.

Veckans Fifa-kongress V

För första gången stängdes en Fifa-kongress utan en presskonferens med presidenten. Gianni Infantino har stängt till helt sedan han vann valet 2016 och tog över efter Sepp Blatter, som hade klivit av sommaren 2015 i svallvågorna efter mutskandalaerna. Man kan klaga på Blatter kring många saker men han hade regelbundna presskonferenser. Under VM 2022 i Qatar var det första gången som det var omöjligt att ta sig in på Fifa-höjdarnas hotell för att kunna söka upp olika ledare och försöka ställa frågor. Oerhört deppig utveckling.

Veckans ständigt uppskjutna Fifa-rapport

Fifa lovade på kongressen 2023 att utreda om organisationen brutit mot sina egna statuter kring mänskliga rättigheter när man anordnade VM i Qatar. Det var den norska förbundsbasen Lise Klaveness som fick Fifa att lova det. Sedan har inget hänt. Rapporten var klar i mars, men har inte släppts och man misstänker att den tvättas på ett sätt så att Fifa kan släppa den.

Veckans icke-expert

Janne Andersson. Ska gästa SVT:s EM-studio och var klar som expert, enligt Sportbladet, men den förre förbundskapten vill inte kallas expert. Inte konstigt med tanke på hur han ifrågasatt experter. Sedan kan man undra om det är skillnad på gäst och expert? Han ska lik förbannat ha åsikter om vad som sker.

Veckans skillnad på herrar och damer

Manchester United ställde in den årliga middagen med priser till klubbens bästa spelare. Dock utan att informera damerna som vunnit FA-cupen. Herrarna kan fortfarande vinna FA-cupen, men här vill man inte störa inför finalen.

Veckans Leeds United

Wembley! Southampton väntar i en avgörande match om Premier League nästa söndag.

Veckans läsarbrev III

Hej! Läst din artikel i ämnet. Jag tror att tävlingsinstinkten och rädslan att åka ur eller förlora en match gör ledare konservativa. Det ligger i idrottens natur. Att våga tänka nytt är svårt. Om utlandsfödda ledare slutar tidigt så kanske det beror på hur väl de tas emot och kan lära sig svenskt tänk. Samtidigt som klubben lär sig utländskt tänk. Har jobbat i föreningslivet kring fiske. Föreningar som får in kvinnliga ledare och ordföranden tycks fungera bättre därför att kvinnorna i dessa sammanhang inte hakar upp sig på motsättningar som männen ältat i åratal. Men där finns inte heller fotbollens inneboende mål att klamra sig kvar och att vinna. Med vänliga hälsningar, Danne

Svar: Ett mejl efter vår granskning av styrelserna i svensk fotboll och den krönika jag skrev. Det är möjligt att det är en parameter, men det finns andra idrotter som bygger på tävlan som lyckats bättre i det arbetet.

Veckans poddgäst

Jacob Rinne är gäst och talar om tillvaron i Saudiarabien, den sportsliga kvaliteten på ligan efter en rad stjärnvärvningar, om kritiken han fått känna av för sitt val och synen på framtiden. Sedan tidigare finns över 435 intervjuer med folk i fotbollens värld via denna länk. https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/lundhpod/ God lyssning!