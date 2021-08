Lundh: Ingen drömgrupp för Malmö FF men det finns möjligheter att gå vidare

Helgens avstå Golfklubborna är nära att åka in för säsongen.

Veckans utredning Hammarbys medlemmar fick till en utredning av hur Hammarby IF ska kunna bli 100-procentiga ägare i Hammarby Fotboll AB. I dag äger amerikanska AEG Sweden 47 procent av bolaget och Zlatan Ibrahimovic i sin tur äger halva AEG Sweden. AEG och Zlatan lär knappast släppa det utan en rejäl kompensation och frågan är om det är där Hammarby ska lägga sina pengar? Jag förstår givetvis symboliken men trots allt har medlemmarna fortfarande den formella makten och kan styra vad som sker i klubben.

Veckans comeback Fotbollskanalen On Tour kör i gång på måndag för att följa landslaget som ska VM-kvala. Ser ut som om vi syr ihop en höst där vi följer landslaget och svenskar i Europa-spelet.

Veckans läsarbrev Hej! Blev sugen på att kommentera din krönika. Håller med dig om riskerna med för snälla journalister. Det jag upplever är att intervjuande journalister inte ställer insiktsfulla frågor som problematiserar t.ex. en förlust, laguttagning som gått snett, trakasserier av domaren mm. I stället ställs ”dumma” frågor eller utslätade frågor. Kanske för att få access till fotbollens primadonnor (tränare i första hand). Vilket gör att primadonnorna suckar och blir intetsägande eller raljanta. Det jag tycker journalister kan sakna är förmågan att ställa obekväma frågor så att den som svarar inte känner sig i första hand ifrågasatt av någon mindre vetande. Utan i stället ser frågan som ett tillfälle att förklara för oss tittare hur det hänger ihop. Man kan faktiskt svara insiktsfullt OCH vinna titlar utan att elda upp sig till att tro att det är jag mot världen, som Mourinho verkar göra. Om man lyssnar på vad fotbollsexperter säger så skräder de inte orden så länge den/de som diskuteras inte är närvarande. Speciellt gamla PL-stjärnor från England törs säga vad de tycker. De lyder nog under andra sociala lagar än journalister. Men det tycks ändå finnas en underlig artighetskultur hos dem att inte kritisera direkt den/de som det gäller. Men i omklädningsrummet är det öppna spjäll. Det vet vi. Sen kan jag köpa om OS-idrottare i en obskyr sport bryter ihop inför att en gång vart fjärde år få en chans att lyckas bli nationens hjälte och plötsligt kastas ut i global rampfeber. Och misslyckas. Samma empati har jag inte för fotbollspelare o tränare. Eller för journalister som blir upprörda över att själva behöva få svåra frågor om något de inte borde ha publicerat. Jag lyssnar gärna på Medierna P1. Sen kanske det i dag är så lätt att bli näthatad att journalistisk självcensur smyger sig på en mindre konflikthärdad journalist. Utan en som bara vill leva sitt drömjobb inom sportens underbara värld. Och inte saknar bevakning av tragiska bilolyckor åt en länstidning. Med vänliga hälsningar, Danne

Veckans deppiga sammanställning

Svenska medier har tappat många miljarder när annonspengarna går till Google, Facebook och andra aktörer. Under 2008 tog man in 11,8 miljarder och under 2020 blott 4,9 miljarder. Om ni undrar varför färre journalister och fattigare medier har svårare att bevaka.