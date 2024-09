Lundh: Ingen kan klaga på att det saknas unga och nya stjärnskott

Efter en vår med fyra träningsmatcher är det dags för ett första riktigt prov för Jon Dahl Tomasson torsdag kväll. Sverige tar sig an Azerbajdzjan på Tofiq Bähramov-stadion i Baku och den danske förbundskaptenen vet vad som gäller. "Det handlar bara om att vinna matcher nu".

Med tanke på att motståndet befinner sig på 111:e plats på Fifas rankning borde det vara ett minst sagt rimligt krav med svensk seger. Senaste besöket slutade dock i förskräckelse när hemmalaget vann med 3-0 mot ett då helt desillusionerat landslag under Janne Anderssons sista dagar som förbundskapten. Det var en pinsam insats.

Klart att de minnena kommer att väckas hos de spelare som var med i EM-kvalet i november 2023. Nu ska de åter ta sig till den lilla nationen, vars tillgång till olja och gas gjort att huvudstaden bjuder på en blandning av gammalt, slitet och sovjetiskt och skyskrapor, Formel 1-bana och galen trafik.

Noterade även att Portugals gamle guldtränare Fernando Santos är ansvarig. Efter att han petade Cristiano Ronaldo i VM i Qatar åkte han ut. Santos hade därefter en kort och misslyckad sejour i Polen där han också fick sparken precis som i Besiktas. Nu ska han få fart på Azerbajdzjan och ta landet till EM 2028 och mötet med Sverige är första insatsen.

Annat för Jon Dahl Tomasson som har delat in sin kontraktstid som svensk förbundskapten i tre faser. Första fasen inrymde vårens träningsmatcher och även U21-landslagets EM-kval och träningsmatcher. Då det handlade om inventering och att sätta ett nytt och framåtlutat spelsätt som både dansken och fotbollsförbundet vill se från landslaget.

Andra fasen börjar nu och det inbegriper sex matcher i Nations League mot Azerbajdzjan, Slovakien och Estland under hösten. Kravet är att Sverige vinner gruppen. Dels för att ta sig upp i B-divisionen i Nations League, dels för att skaffa sig en möjlig bakväg till VM 2026 då fyra playoff-platser går till de bästa gruppvinnarna. Rimliga krav på en nation som vill spela VM 2026.

Tredje fasen är själva VM-kvalet som ännu är lite oklart. Exempelvis är det inte ens kommunicerat när kvalspelet lottas, men klart är att det blir tolv kvalgrupper och där vinnarna går direkt till VM i USA, Kanada och Mexiko. Tolv grupptvåor och fyra gruppvinnare från Nations League (som inte blivit etta eller tvåa i kvalgruppen) gör upp om fyra platser.

Om Sverige har tur hamnar man i en fyrlagsgrupp och då blir det ett kort kval som börjar i september 2025 och är över i november 2025. Sex matcher över två månader och sedan vet man. Ett eventuellt playoff blir i mars 2026. Hamnar Sverige i en femlagsgrupp börjar VM-kvalet i mars 2025. Klart Sverige måste vara rankat så man åtminstone hamnar i andra seedningsgruppen, men då är segrar viktiga.

Alla gånger man följer landslag i kris ackompanjeras det ofta med rop om nya och unga spelare. Det är som om hoppet är knutet till att något nytt och fräscht ska frälsa laget. Om bara den sittande förbundskaptenen gör sig av med en hel del av det gamla och satsar på nya namn kommer det att lösa sig.

Så hette det på slutet under Lars Lagerbäcks tid när herrlandslaget hackade på jakt efter en plats i VM i Sydafrika. Sommaren 2009 hade ett svenskt U21-landslag tagit sig till semifinal i hemma-EM och där bara en straffläggning skiljde när England gick till final. Då pekades det på Berg, Toivonen, Bjärsmyr Lustig, Olsson och en hel del andra.

Likadant var det efter U21-landslaget vunnit EM 2015 efter att Sverige missat VM i Brasilien och hade några knackiga år bakom sig. Där och då trodde många att lösningen fanns i form av Guidetti, Hiljemark, Nilsson Lindelöf och Augustinsson och så vidare. Även om en del av dem skulle ta plats dröjde revolutionen.

Jon Dahl Tomasson har talat om sig själv som en tränare som ger unga spelare möjligheter. Även om han tagit ut en hel del unga spelare under sina samlingar är det få som fått starta. Vi var nog många som trodde på Hugo Larsson som en tänkbar startman när han var med i juni, men det blev bara två inhopp även om de var på en halvlek styck.

Truppen som samlats i Stockholm är späckad av unga och nya namn. Förutom Larsson även Sebastian Nanasi, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jacob Widell Zetterström och sensationen Alex Douglas som aldrig tagit plats i ett svenskt landslag på någon nivå. Sedan finns en del halvnya likt Jens Cajuste, Anthony Elanga, Gabriel Gudmundsson och Edvin Kurtulus.

Samtidigt när man kollat startelvorna under fas 1 är det ont om unga spelare. En hel del nya likt Simon Olsson (som åkt ut igen), Niclas Eliasson, Gustaf Nilsson och Anton Saletros har fått möjlighet på möjlighet att starta. Senaste startelvan låg kring 26 år i snittålder vilket inte är jättegammalt, men det är fortfarande inte de unga spelarna.

Jon Dahl Tomasson har onekligen tagit ut unga och nya namn i truppen nu. Lite nödd och tvungen. Frågan är om de ens får möjligheten att visa vad de går för? Lever den danske förbundskaptenen upp till sin bild att han ger unga spelare chansen? För det är som han säger, att andras spelares frånvaro är en möjlighet för de nya. Och sedan är det är upp till dem att ta vara på det. Hoppas i varje fall de får chansen.

*****

Varje morgon under landslagets samling är Fotbollskanalen On Tour ute med ett nytt avsnitt. Tisdagens ligger här. Bara att gå in och lyssna och hänga med i vad som sker kring herrlandslaget.

*****

Turerna kring fotbollsförbundet fortsätter. Inte nog med att SvFF-styrelsen hade ett krismöte under söndagen. Missnöjet med den operativa ledningen har skakat om. Det visar sig även att distrikten som utgör Norrland redan tagit beslut att man inte vill se en fortsättning för SvFF-basen Fredrik Reinfeldt. Klart är att det kommer att bli en kamp. Sedan tidigare röstade inte Blekinge, Småland, Göteborg och Halland för Reinfeldt och nu ska Skåne ha börjat vackla. Däremot har Reinfeldt stöd av många distrikt i Svealand. Elitklubbarna på herrsidan är inte hundra för SvFF-basen. Det kan bli en svettig höst för förbundet och dess ledning. Segrar för både herrarna och damerna är extra viktiga i detta läge.

*****

Baku har en bra bit över 30 grader. Lär bli heta dagar i huvudstaden. Dock bara 24 grader vid avspark på torsdag kväll.

*****

Viktor Johansson hade fått min röst som målvakt i dessa två matcher. Finns en potential som är större där än hos mer rutinerade Kristoffer Nordfeldt.