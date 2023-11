Lundh: Ingen överraskning att fotbollen är korrupt - men tystnaden är deppigast

Är det någon som undrar om journalistik behövs? I en tid när ekonomiskt pressade medier skär ner mer eller mindre brutalt för att överleva och alternativ som supporterjournalistik och andra verksamheter fyller tomrum är det glädjande med Cypern-läckan.

Givetvis går det att förstå att alla personer som får sina affärer uthängda i medier världen över knappast uppskattar det. Men här handlar det om annat än att bry sig om vad Roman Abramovitj, Vlado Lemic och tidigare Sirius-finansiären Bengt Ågerup vill hålla hemligt.

SVT och Uppdrag Granskning är en av många mediaföretag som fått ta del av 3,6 miljoner läckta hemliga dokument som rör perioden från 1990 till 2022. Det kommer från företag som specialiserat sig att vara rådgivare kring att starta och driva företag i skatteparadis, varav Cypern är ett.

Via ett globalt samarbete har 270 journalister som arbetar för 69 olika medieföretag i 54 länder deltagit i granskningen. Artiklarna och inslagen har varit många och det mest uppseendeväckande med koppling till fotbollens värld är något som kan sänka Chelsea.

Det visar sig att Roman Abramovitj inte bara pumpat in miljarder i London-klubben - närmare 20 miljarder under 20 år - utan även använt sina pengar för att runda diverse regelverk kring finansiering i fotbollen. Klart att det väcks en rad frågor kring London-klubben som vunnit en rad titlar under den ryske ägarens tid. Kopplingen till Sverige är tydlig i överföringar från Abramovitj på motsvarande 100 miljoner kronor till den numera riksbekanta agentfirman Universal Twenty Two som leds av Vlade Lemic. En firma som varit ifrågasatt för arbetet med AIK och representerar många svenska äss.

Pengarna från Roman Abramovitj till Lemic ska ha gällt affärer när spelare som Arjen Robben, Branislav Ivanovic, Nemanja Matic och tränaren Carlo Ancelotti kom till Chelsea. Ja, det är givet att det varit bra för alla parter att man kan få en betalning på papper och en annan vid sidan för att klara regelverket.

Även intressant i SVT:s granskning kring Bengt Ågerup som är skyldig den svenska staten 1,6 miljarder kronor i skatt. Han har flyttat stora summor till Cypern. Förutom att vara mycket aktiv i svensk travsport skickade han in stora pengar i Sirius som varit en grund till Uppsala-lagets framgångar.

Under perioden 2009 och 2016 kom det in runt 50 miljoner kronor i klubben från Ågerup. Uppsala Nya Tidning skrev häromåret om att större delen av det kapital som kommit in via försäljning av aktier kom via Ågerup. Klart att det är problematiskt för Sirius, men klubben har klarat sig från någon större diskussion.

Jag vet naturligtvis att Bengt Ågerup hävdar att han är felaktigt beskattad för framgångarna med Q-Med som gav honom 2,8 miljarder kronor vid försäljningen. Numera är han försatt i konkurs i Sverige och jakten på hans tillgångar från statens och konkursförvaltarens sida lär fortsätta. Cypern-läckan har ökat trycket på honom.

Nu tror jag få inom eller nära fotbollen är överraskade över att delar av sporten är korrupt. Det är givet att alla regelverk skapar försök att runda dem för att nå sportsliga fördelar och då är skatteparadis givna. Alla som spelar förvånade över avslöjandena kring det här avslöjar sig själva.

Svenska fotbollsförbundet envisas med att skicka betalningarna till sin agent Rune Hauge som bor på skatteparadiset Guernsey. Det gav lite rubriker 2016 när Uppdrag Granskning avslöjade tidigare betalningar, men därefter har det kunnat fortgå. Fotbollens värld är sådan.

En anonym sportchef i allsvenskan påpekade häromåret att vissa länder går det inte att göra spelaraffärer i utan att bryta mot reglerna. Därför att det är vilda västern där och vill man ha en spelare från något av länderna är det ett måste att följa vad som gäller på just den marknaden.

Ändå blir det ofta förstämning när det kommer upp. På den allsvenska upptaktsträffen i våras tog jag upp den här delen av marknaden, att det är korrupt och därför blir svårt att göra affärer. Hammarbys dåvarande sportchef Jesper Jansson höll med, men fick exempelvis mothugg av Djurgårdens sportchef Bosse Andersson.

För övrigt samma sportchef som i veckan i min podd efterlyste hjälp från fotbollsförbundet kring agenterna. "Det har varit ytterst påfrestande att vara en ledare under de här senaste tio åren", sa Andersson podden och i sin nysläppta bok gav han flera exempel på övertramp kring lagar och regelverk.

Man hade kunnat tro att veckans avslöjanden skulle väcka både ledare inom Fifa, Uefa och ligor och klubbar. Tyvärr inte. Snarare är det en enorm tystnad från fotbollens styrande. Det är ännu deppigare än vad inblicken i det här mörkret genererar. Att ingen blir förbannad, frustrerad och kräver hårda tag mot det här ekonomiska fusket.

Ska vi acceptera det här? Givetvis inte. Ändå är det svårt när man ska straffa klubbar som bytt ägare och där det passerat tid. Trots det måste fotbollens styrande agera och statuera exempel mot alla klubbar som har fuskat eller korrumperat ligor, serier och cuper. Om man viker ner från det faller trovärdigheten kring fotbollen och det är bland det värsta som kan ske.

Det går inte att komma ifrån att journalistiken behövs även för att belysa fotbollen baksidor. Det är glädjande att se allt arbete kring Cypern-läckan, men jag är rädd att det är ett tomtebloss i ett kompakt mörker kring mediabranschen globalt sett. I framtiden kan det bli lättare för typer likt Abramovitj, Ågerup och Lemic att styra och ställa bakom kulisserna, även om jag hoppas att det inte blir så.