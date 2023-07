Lundh: Inledningen må ha varit svag – men den svenska knocken var brutal

Amanda Ilestedt ordnade segern mot Sydafrika med en nick på tilläggstid och när Sverige hade en tuff inledning mot Italien kom en ny förlösande nick från mittbacken. Den blivande Arsenal-backen styrde snyggt in 1-0 mot Italien på Jonna Anderssons precisa hörna.

När domaren Cheryl Foster blåste av första halvlek på Sky Stadium i Wellington hade Sverige dödat matchen och ordnat en plats i åttondelsfinal. Tre svenska mål på dryga sju minuter i slutet av halvleken räckte. Efter Ilestedts hörnmål i den 39:e minuten var Fridolina Rolfö framme och styrde in 2-0 på hörna i 44:e och sedan var det en läcker kombination där Stina Blackstenius som skickade in 3-0 i den 46:e.

Annons

Rätt osannolik utdelning efter hur Italien inledde matchen och jagade ett tidigt ledningsmål. Under de första 20 minuterna var det svenska laget nertryckt kring Zecira Musovic. Italien visade prov på ett rörligt och tekniskt skickligt bolltrillande där man kom fram i några lägen. Oroande nog släppte Musovic några returer som kunde och kanske borde slutat på annat sätt ur italienskt perspektiv.

Gerhardssons repeterade startelva hade svårt med både bollmottagande och passningsspel. Det fanns en känsla av stor skillnad på lagen. De få gånger Sverige hade kontroll över bollen blev man ganska snabbt av med den och det var krampaktigt och svagt spel både i laget och individuellt. Det var svårt att ana sig till den brutala svängning som skulle komma.

Efter 25 minuter kom Sveriges första skott på mål. Elin Rubensson var den som tog avslutet och det var kröningen på det första svenska längre anfallet. Efter det tog sig Sverige mer in i matchen och med bättre grepp om spelet kom självförtroendet. Efter en halvtimmes spel hade pendeln svängt helt och hållet.

Annons

Plötsligt var det Sverige som tryckte ner motståndarna i straffområdet framför Francesca Durante. På den andra svenska hörnan skickade Jonna Andersson in en precis boll och Ilestedt gick upp och mittbacken kunde utan problem styra in 1-0. Efter det ledningsmålet släppte trycket på Sverige som plötsligt radade upp lägen.

Nu var det omvänd klasskillnad och även om Sverige under sex minuter gjorde både 2-0 och 3-0 kunde man gjort fler mål. Efter halvtidspausen var det som om Sverige spelade ut och det utan att släppa på effektiviteten. Amanda Ilestedt nickade in 4-0 på ytterligare en av Anderssons fina hörnor och det var bud på ytterligare svenska mål innan Rebecka Blomqvist rullade in 5-0.

Gerhardsson har hittat rätt i en startelva som växer i styrka. Bakåt släppte man inte mycket. Nathalie Björn är stark som vikarierande högerback och på centralt mittfält funkade Rubensson och Angeldal väl. Framåt hotar kvartetten Asllani, Rolfö, Rytting-Kaneryd och Blackstenius och den har mer att ge.

Annons

Hur värderar man då resultatet? Nej, Italien är inte bland de bästa lagen och är 16:e på världsrankningen. VM-kvart 2019 och EM-kvart 2009 och 2013 är bäst i modern tid och EM 2022 var en besvikelse. Man är på frammarsch, men det är ett lag Sverige ska hantera och nu gjorde man det med eftertryck i svåraste matchen i gruppspelet.

Världstrean Sverige har levt upp till kraven och ordnat en plats i åttondelsfinal och kan spela på resultat i sista gruppspelsmatchen mot Argentina. Kanske gör Peter Gerhardsson som mot USA 2019 i sista gruppspelsmatchen där han skiftade de flesta spelare? Landslaget föll. Ja, frågan är vad Sverige vill ha i åttondelsfinalen när man kan blicka framåt i VM.

Klart är att det har rört till sig i grupp E som ska ta fram en svensk motståndare till åttondelsfinalen. Efter att storfavoriten USA bara kryssat mot Nederländerna blir det sannolikt målskillnad (gäller alltid i Fifas turneringar) som avgör vilket lag som vinner gruppen och vilket som blir tvåa.

Annons

USA leder gruppen med fyra poäng med två måls bättre målskillnad sett till Nederländerna som också har fyra poäng. Klart är att ettan i Sveriges grupp ställs mot tvåan i den andra gruppen och tvåan i Sveriges grupp ställs mot ettan från grupp E. I sista omgången tar sig Nederländerna an det svagaste laget Vietnam, som är borta och har 0-5 på två matcher, och för USA väntar Portugal som i teorin fortfarande kan gå vidare.

I dagsläget går det inte att utesluta att USA får problem att vinna gruppen när Portugal väntar i sista matchen och Nederländerna ställs mot Vietnam. Därmed skulle regerande världsmästarna vänta i åttondelsfinal om Sverige vinner gruppen. Ur svensk synvinkel spelar USA och Nederländerna dagen före Sveriges sista gruppmatch mot Argentina.

I ett VM där få landslag imponerat utom möjligen Spanien och Japan (och Sverige sista timmen mot Italien) är fältet öppet på vägen mot final. Världsettan USA har haft svårt att övertyga och Vlatko Andonovski som tog över som förbundskaptenen efter Jill Ellis och VM-guldet 2019 har inte lyft landslaget. Under OS i Tokyo tog man bara brons och under VM i Nya Zeeland har man inte excellerat och laget får en del kritik.

Annons

Ändå är det svårt att tänka sig USA som en bra motståndare för Sverige åttondelsfinalen. Laget har en starkare och bredare trupp än Nederländerna, även om inget av lagen är lätta. Sverige hade tufft mot nederländskorna i EM förra sommaren (1-1) och det är verkligen ingen given seger.

Kanske passar ändå USA:s spelstil Sverige bättre? Vi såg hur ett spelskickligt Italien tryckte ner svenskorna under lördagen och ett skarpare motstånd hade kunnat straffa landslaget. Då står USA för något annat. Oavsett vad som väntar är det ett behagligt läge för Peter Gerhardsson & Co. Och det är nog få landslag som vill möta Sverige.