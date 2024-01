Lundh: Inte fotbollens kvalitet som lockar - det är en härlig blandning av förr och nu

Helgens måste

Ta mig hem från Doha, Qatar och se till att ordna upplägget för måndagens podcast med Blåvitt-legendaren Torbjörn Nilsson.

Helgens avstå

Syndigt leverne.

Veckans domstolsbeslut

Sverige och EU måste lägga allt tryck för att få Israel att införa ett omedelbart eldupphör i Gaza. Internationella domstolen i Haag hade tydliga synpunkter på krigföringen, även om man även tryckte på att Hamas måste släppa gisslan. Klart är att många civila skadas och dör i Gaza och de lever under svåra omständigheter utan mat, vatten och sjukvård. Det är rimligt att frågan om Israels deltagande i idrott kommer att växa i takt med att kriget fortsätter. Ta bara att Island, som snart möter Israel i EM-playoff i fotboll, är osäkert på om ska delta i Eurovision på grund av Israel. Karim Zidan skriver initierat i Guardian i ämnet. Varken Fifa eller Uefa har uttalat sig kring Israel.

Veckans Uefa-kris

Uefas fotbollschef Zvonimir Boban sade i veckan upp sig i protest mot Uefa-basen Alexander Ceferins plan att hänga kvar vid sitt ämbete längre än vad statuterna säger. All heder åt Boban som vågar gå emot ledningen, även om det kostar jobbet. Alexander Ceferin gör en copy+paste på vad Fifa-basen Gianni Infantino redan gjort, det vill säga se till att den första tiden vid makten räknas inte. Både Ceferin och Infantino valdes som ersättare för avsatta företrädare (Michel Platini och Sepp Blatter) som försvann efter korruptionsskandalen 2015. Det betydde att de valdes under en pågående mandatperiod och även om de blev över tre år långa för bägge två så har Infantino fått klartecken att den första tiden inte räknas. Därmed kan Infantino sitta kvar ändå till 2031 och därmed få till 15 år som president trots maxgräns på 12 år. Alexander Ceferin vill göra samma skifte och se till att eventuella efterträdare inte ska kunna göra likadant när Uefa-kongressen träffas i Paris 8 februari. Då ska det röstas igenom ett tak för max tre mandatperioder, men skiftet gäller inte de som är valda före 1 juli 2017. Någon som är överraskad att Alexander Ceferin är vald före det datumet? Vågar någon gå emot den slovenske advokaten? SvFF? Karl-Erik Nilsson?

Veckans deppiga förlust

Frankrike slog ut Sverige i EM-semifinalen efter förlängning. Ja, det går att undra kring domarnas insats tätt före slutsignalen. Tveksamt dömt när Jim Gottfridsson blev avblåst och ännu mer tveksamt att Frankrike fick frikast i det efterföljande anfallet. Lägg till regelfel när fransmännen kvitterade det sista kastet under ordinarie tid. Dock var inte den svenska muren hundra. I förlängningen orkade inte Sverige.

Veckans överraskning

Jürgen Klopp lämnar Liverpool. Han saknar energin och det är förståeligt och på många sätt mänskligt att erkänna det. Tungt för Liverpool då tysken sedan han kom i oktober 2015 har lyft tillbaka klubben till den yppersta eliten igen. Hittills sex titlar varav Champions League och den första ligatiteln på mycket länge sticker ut. Klart att fotbollen är en verksamhet där säsongerna flyter ihop med varandra och jobbet aldrig tar slut. Klopp väljer själv att sluta och ännu har Liverpool chans på fyra titlar denna säsong. Hur många det blir? Någon bör man ta och då slutar Klopp på topp, och gör väl nästan det även utan en titel i vår.

Veckans tecken på att Sveriges herrar är iskalla

SVT:s stjärnreporter Johan Kücükaslan avslöjade att Italien nobbar Sverige för en träningsmatch i fotboll i juni. Där tanken var att tacka av Zlatan Ibrahimovic, men det blev inget. Därmed är hyllningen uppskjuten. Igen. Sverige har inte helt lätt att fixa vasst och attraktivt träningsmotstånd och i veckan framkom att landslaget möter Albanien på hemmaplan i en träningsmatch i mars. Lycka till att sälja biljetter till den matchen.

Veckans fortsatta TV-kris

TV4 ägs av Telia och presenterade resultatet under fredagen. Ingen rolig läsning. Förlusterna speglar en annonsmarknad som klappade ihop 2023, inflation, svag krona samt dyra rättighetsköp vilket satt TV-marknaden i stort under tryck men även enskilda aktörer likt TV4. Redan under 2023 genomgick TV4 besparingar och nedskärningar i ett effektiviseringsprogram som sträcker sig över tre år.

Veckans deppiga skifte

Kalvin Phillips har knappt spelat något sedan han bytte Leeds United mot Manchester City för 18 månader sedan. Nu på lån till West Ham säsongen ut och det är klart att han kan komma i gång, men det är inte långt kvar av säsongen, och behöver verkligen klubben en sådan spelartyp.

Veckans quick-step

Svensk elitfotbolls generalsekreterare Johan Lindvall ville inte svara på frågor när TV4 i höstas gjorde ett inslag om att krisen i TV-branschen kunde slå mot Sef:s ambitioner att höja intäkterna vid nästa försäljning av mediarättigheterna. I stället raljerade Lindvall på Sef:s officiella Instagram-konto om att TV4 är en part i målet och ifrågasatte varför ingen från fotbollen fått uttala sig. Ja, nu visste ju Lindvall att han hade tackat nej å Sef:s vägnar men det framkom inte direkt. Internt på Sef har Johan Lindvall talat om att rättighetspriset ska upp till 800 miljoner kronor årligen jämfört med det senaste avtalet som skrevs 2017 och började gälla 2020. Discovery betalar kring 550 miljoner årligen för allsvenskan och superettan fram till och med 2025. Nu har Lindvall möjligen insett att marknaden är en annan och i Radiosporten i veckan både uttalar han sig om marknaden och är inte fullt lika säker som på Instagram. Svensk klubbfotboll kan få det tufft ekonomiskt från 2026 om det inte kommer in nya aktörer på marknaden.

Veckans det bidde knappt tumme

Göteborgs-motionen från Göteborgs-distriktet syftade till att fotbollsföreningar under eliten skulle få ta del av intäkterna som Sef-avtalen kring media och spelreklam genererar. Målet var att få loss 120 miljoner kronor årligen till bredden. Fotbollsförbundets årsmöte gav i fjol i uppdrag till förbundets styrelse att ta fram ett förslag. Nu har det kommit och under 2024 blir det fyra miljoner kronor extra och från 2025 blir det tolv miljoner. ”Medlen ska satsas på prioriterade områden i enlighet med föreslagna verksamhetsinriktningar inom svensk fotboll 2024–2027, där två av områdena rör starkare föreningar och spelarutbildning i världsklass”, skriver förbundet. Pengarna går inte till föreningarna utan till distrikten. Från tidigast 2027 kan Sef möjligen tillföra ytterligare tio miljoner kronor årligen och SvFF fem miljoner, men det hänger på att det är ”en mer gynnsam ekonomisk situation i förhållande till dagens nivåer”. Ja, det blir intressant att se hur detta landar på årsmötet. Har Göteborg fler distrikt med sig i jakten på mer pengar? Apropå ovan om Sef och en kämpig mediamarknad är det svårt att tro på ytterligare tio miljoner redan från 2027.

Veckans till salu

AS Monaco ska säljas. Eller åtminstone de 66 procent som ryssen Rybolovlev äger.

Veckans silly season-rykte

Affärsvärlden uppgav i veckan att tidningens källor säger att Telia har dragit i gång en strukturerad säljprocess rörande TV4. Bonniers, Schibstedt och Egmont pekas ut som aktörer som kan vara intresserade att förvärva TV4 och det talas om halva priset jämfört med när Telia köpte TV4 för tio miljarder kronor 2019. Om det blir av får vi se, för det har talats om en försäljning av TV4 under lång tid. I september 2022 skrev förre TV4-vdn Janne Scherman att en försäljning var nära efter regeringsskiftet. Sommaren 2021 avslöjade Dagens Media att TV4 skulle säljas av Telia. Inget av det har hänt och det är 2024. Det är säkert korrekt att Telia velat sälja TV4 under lång tid – ledningen som köpte TV4 var borta när affären väl gick igenom 2019 – men problemet är väl att för att sälja måste man ha en köpare. Kanske är Egmont bäst? Äger bland annat norska TV2 som är Norges motsvarighet till TV4 och det finns tydlig samordning. Å andra sidan kan man undra varför affären då inte redan skett. Telias styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer var fram till mars 2023 även styrelseordförande i Egmont och borde sett fördelarna. Eller hur? Bonniers ryktas vara suget och bland annat finns TV4:s förre vd Casten Almqvist (han slutade i slutet av 2022 efter dryga tio år) i Bonniers-sfären och kan givetvis allt om TV4. Almqvist är klar för att bli ny styrelseordförande för Bonnier News under våren och sitter sedan tidigare i Bonnier Books styrelse. Återstår att se om en TV4-försäljning blir verklighet och var TV-verksamheten i så fall hamnar.

Veckans läsarbrev

Hur kan man tillåta bengaler inne på galan när det är förbudet på arenorna? Föregår med gott exempel? Lars

Svar: Det är väl upp till SVT och jag vet inte om de resonerade likt många fotbollssupportrar: No pyro, no party. Sedan är väl Idrottsgalan en spegel av samhället och då blir det så här. Böter? Polisen är för övrigt också upprörd. Har själv svårt att se en bengal på Idrottsgalan som svensk fotbolls främsta problem.

Veckans strukturskifte

Danska Tipsbladet lägger ner papperstidningen efter 75 år. Nyligen köptes tidningen av Better Collective som även förvärvat SvenskaFans och Fotbolldirekt. Sorgligt när en epok är över i form av papperstidning, men svårt att klandra någon för utvecklingen när färre läser papperstidningar.

Veckans halva intäktslista

Deloitte har kört ut den årliga listan över vilka herrklubbar som tog in mest pengar säsongen 2022-23. Real Madrid klev om Manchester City och det är noterbart att det är färre Premier League-klubbar än tidigare. Ändå är det en halvt meningslös genomgång då den inte visar hur det går för klubbarna ekonomiskt. Bara för att man på olika sätt kan drar in mycket pengar under en säsong betyder det inte att man är vass varken på fotbollsverksamhet eller affärer.

Veckans felaktiga intäktslista

Deloitte har även sammanställt en lista som rankar damklubbar efter intäkter. Där är Barcelonas 150 miljoner kronor på första plats och långt före de andra klubbarna i Europa men samtidigt några ljusår efter herrarna. Sedan kan man undra varför inga svenska klubbar är med? Rosengård och Häcken hade gått in på nionde respektive elfte plats enligt omsättningen 2022. Kanske inget att sträva efter, men om Deloitte ska tas för att vara seriösa borde företaget ha koll på en sådan sak.

Veckans saknade check

I nästa vecka blir Patrik Hofbauer koncernchef för Telia och därmed även chef för oss på TV4. På Idrottsgalan i veckan gjorde han en av sina sista insatser som vd för Svenska Spel när han tillsammans med RF:s generalsekreterare Stefan Bergh under sändningen talade om allt bra RF och Svenska Spel gör för svensk idrott. Det är en årlig tradition och vanligtvis har det statliga spelbolagets vd haft med sig en check på scen i direktsändning i reklamfria SVT men inte i år. Nya tag? Hofbauer fick i varje fall berätta att det statliga spelbolaget satsar många miljoner på ungdomsidrott.

Veckans läsning

Johan Orrenius skriver om en bransch i nedgång slash under omstöpning. Fascinerande med tillfälligheter som kan öppna dörrar, men även reflektionen om varför jobbet inte blev ännu bättre när man hade mer tid.

Veckans Leeds United

Aldrig någonsin i Leeds historia har klubben startat ett nytt år med fem raka segrar. Nu har man gjort just det efter 1-0 mot Norwich i onsdags kväll. Antagligen ett tecken på att segertåget snart spårar ur. FA-cupen mot Plymouth hemma i helgen och det talas om att vila spelare i en tunn trupp vilket talar för en kämpig lördag eftermiddag.

Veckans låt

”Let’s Get Down to Business” – The Marshall Project.

Veckans siffra

10. Antalet procent som Porsche köper av Bundesliga-klubben Stuttgart. Porsche är helägt av Volkswagen som äger Wolfsburg och därför har affären dragit ut på tiden. Ändå konstigt med tanke på Volkswagen äger Audi som är delägare (8,3 procent) i Bayern München. För övrigt är Qatar en av Volkswagens största ägare och har därmed ett finger med i tre tyska Bundesliga-klubbar.

Veckans poddgäst

Torbjörn Nilsson är gäst och ger sin syn på Blåvitt av i dag, om varför han blev ointressant för tränaruppdrag, om bristerna i den svenska ungdomsfotbollen och om nya boken med ledarskapstips för alla tränare som har hand om barn och ungdomar. Det finns över 420 poddintervjuer sedan tidigare och du hittar dem alla här. God lyssning!