Lundh: Isak visar att det inte finns någon given väg till toppen

Helgens måste

Nottingham-Leeds lördag samt Real Sociedad-Athletic Bilbao och Inter-Milan söndag. Krönt av sista avsnittet av Kalifat.

Helgens avstå

Barhäng.

Veckans signal att sport är viktigt innehåll

Spotify har i veckan förvärvat The Ringer i USA som är en plattform som sportjournalisten Bill Simmons grundat. Framför allt är den svenska streamingjätten ute efter plattformens podcasts och på senare år har Spotify skruvat upp satsningen på poddar. Uppgifter gör gällande att man ska anställa The Ringers 90 anställda. Tidigare hade Simmons en plattform som hette Grantland som slukades av ESPN och när han lämnade sportjätten drog han i gång The Ringer ihop med HBO, även om hans tv-show där försvann efter blott ett år.

Veckans journalist

Expressens David Baas fortsätter att belysa extremism. Imponerande arbete.

Veckans jakt på Zlatan

Sedan tidigare är det klart att boken ”Jag är Zlatan” ska bli film efter att författaren David Lagercrantz även skrivit manus. Nu jagar man någon som kan spela en ung Zlatan och i veckan var man i Landskrona och letade. Sugen? Då bör du vara mellan 11 och 22.

Veckans haveri

Efter att LB07 inte gick ihop med Malmö FF så lägger klubben ner damlaget. Storsponsorn Tommy Larsson kliver av när inte fler ville vara med och satsa.

Veckans svenska mediasatsning

Inlåsningstrenden i svenska medier fortsätter. Produktionsbolaget Dobb som under ledning av David Fjäll och Kristian Borell växte fram i samklang med Svenska Fans en gång tiden och levde lite parallellt i början men som sedan gått en egen väg, även om man fortsatt göra 08 Fotboll åt Svenska Fans. Man har på senare år framgångsrikt kört på med Eurotalk men även med podden 3-5-2 och varit en helt annonsfinansierad och lönsam verksamhet och där delägaren och vd:n Anders Nettelbladt varit en viktig rekrytering 2017. I veckan bytte man spår och lanserade DobbTV och tar framöver betalt för att man ska kunna se och lyssna på programmen. 39 kronor i månaden per format eller 299 för ett helt år. Allt innehåll kostar 59 kronor i månaden. Ett naturligt skifte när inte annonserna räcker för att betala produktion och medverkande och det blir intressant att följa om det de kan få det att flyga. Medier har tyvärr vant folk att innehåll ska vara gratis och när man vill ta betalt blir det en utmaning, men det är nog ofrånkomligt att gå i den riktningen. Sedan kommer inte alla överleva, men nischat innehåll av typen som DobbTV gör bör har en stor möjlighet.

Veckans journalistiska hopp

I en tid när det mest är besparingar och nedskärningar visar New York Times att det är möjligt att växa med en digital affär. Onekligen imponerande siffror att man har 5,25 miljoner prenumeranter (jag är en av dem). Sedan är den bistra sanningen att det riskerar bli ett fåtal medier av elitkaraktär som överlever. Dagens Nyheter är väl den svenska motsvarigheten som också haft en god digital tillväxt, bara synd att tidningen knappast prioriterar sport men det sägs från de jag känner på DN att chefredaktören Peter Wolodarski ser på sport som Carl Bildt och därför blir det inte mer satsningar.

Veckans moderna fotboll

Qatar Airways är ny sponsor till Paris SG. Flygbolaget betalar drygt 100 miljoner kronor om året.

Veckans turnénytt

Första gästen klar för Malmö och det blir: Yksel Osmanovski. Det är riktigt bra drag i Landskrona och Kalmar som bara har ett fåtal plåtar kvar till turnéstoppen. Det handlar om LIVE-podd – inget bandas eller sparas – och 2 x 45 minuter fotbollssnack med två gäster på varje ställe. Blir 45 minuters förlängning i Stockholm, Göteborg och Lund med tre gäster och kan bli så på något ställe till. Här är datum och klara gäster under turnén och de sista gästerna tillkommer framöver:

8 mars: Stora Teatern, Göteborg – Pontus Farnerud, Lisa Ek, Anders Svensson

9 mars: Katalin, Uppsala – Henrik Rydström, Joshua Wicks

11 mars: Stadsteatern, Lund – Roland Andersson, Therese Sjögran, Ivo Pekalski

12 mars: Arbis bar & salonger, Norrköping – Janne Hellström, Peter Hunt

13 mars: Scalateatern, Stockholm – Jonas Olsson, Janne Andersson, Jesper Jansson

14 mars: Frimis salonger, Örebro – Pelle Blohm, Nordin Gerzic

19 mars: Landskrona teater, Landskrona – Claes Cronqvist och Daniel Nannskog

20 mars: Kalmar teater, Kalmar – Petter Wastå

21 mars: Malmö live, Malmö – Yksel Osmanovski

Mer information om turnén och vad som gäller finns via länken och det är TV4/Fotbollskanalen som arrangerar poddturnén ihop med Live Nation. Biljetter hittar man via denna länk.

Veckans läsarbrev

Hej Olof, Läser din senaste krönika där någon brevskrivare påstår att du förnedrar Sirius fans genom att intervjua Wicks på Katalin. Vilket lag denne Lars hejar på framgår inte (och är kanske inte relevant heller), men som årskortsinnehavare på Studenternas vill jag bara säga att jag inte känner mig det minsta förnedrad. Med vänliga hälsningar, David

Svar: Det gläder mig att du inte känner så och det är rätt fascinerande att man kan känna så, men vi är alla olika.

Veckans journalister II

Aftonbladets Mattias Sandberg och Richard Aschberg matar oförtrutet på med sina granskningar av Maktens kvitton. Viktigt jobb som har effekt, även om det är fascinerande hur ett parti kan stötta en ljugande ledamot i riksdagen.

Veckans prislapp

Dagens Industri uppger att Nent betalade 15 miljarder kronor för rättigheterna till Premier League i Norden i sex år. Norska Kampanje uppger att det blev ännu dyrare, att det är runt 20 miljarder kronor. Den engelska tidningen Times uppger att prislappen är på två miljarder pund vilket är 25 miljarder kronor. I det nu pågående avtalet ska kostnaden vara runt 800 miljoner kronor per år i Norge och runt 620 miljoner kronor per år i Sverige och i Danmark är man inte långt efter Sverige. Finland är mycket lägre. Vilket skulle innebära drygt 2 miljarder kronor per år i Norden och sex år till den taxan är 12 miljarder. Om man då lägger till att det börjar gälla 2022 och dessutom är över sex år vilket är bra för tv-bolaget så skruvas priset upp. De uppgifter jag hör är att Nent betalat minst 20 miljarder kronor för sex år i Norden. Om det är en bra affär? Det går inte att svara på och den som eventuellt säger att det är för mycket har definitivt inget facit på det. Det är klassiskt att säga det efter en affär som man inte vann, men det är få som har koll på vilka eventuella samarbeten som finns bakom affären. Och som tidigare TV4-vd:n Jan Scherman påpekade i DiTV under torsdagen så var det antagligen ännu dyrare för Nent att räkna på kostnaden att förlora Premier League. När dåvarande Canal Plus (som ägdes av TV4) tappade Premier League 2010 så ledde det inte bara till att bolagets värde gick från de 3,2 miljarder TV4 betalat till noll utan också till mångåriga förluster. Totalt mellan tre och fyra miljarder kronor ovanpå 3,2 miljarder i köp. Så i efterhand hade det varit både bättre och billigare att förlänga Premier League till priset som då låg på 70 miljoner euro per år för hela Norden, men det är alltid lätt att titta i backspegeln. Samtidigt förklarade redan då många att priset var för högt, men historien har visat att det var fel.

Veckans solkiga baksida av fotbollen

Förre Molde-spelaren Babacar Sarr är misstänkt för våldtäkt men lyckades byta klubb och lämna Norge. Nu går det inte att få honom ställd inför rätta.

Veckans insats

Många klubbar och föreningar i Sverige gör stora samhällsinsatser lite i skymundan. I veckan hade Hammarby en sommarjobbsmässa på Tele2 Arena i samarbete med Stockholms Stad och det kom 1000 ungdomar som träffade representanter för 25 företag.

Veckans tips

Malmö FF vinner allsvenskan. Vågat tips av FiveThirtyEight, eller? Det som i grunden var analys av opinionsundersökningar i amerikansk politik (namnet kommer från att det är 538 elektorer som väljer USA:s president) som startades av Nate Silver gör även analyser av idrott. Där finns allsvenskan med.

Veckans svenska mediesatsning II

ESMG som äger SvenskaFans och Fotbolldirekt fortsätter att satsa och ska nu anställa ett antal nya medarbetare. Bland annat en ny chefredaktör till SvenskaFans men även till Fotbolldirekt. Uppenbart att bolaget städat verksamheten under några år och nu tar kliv för att växa. Har tidigare skrivit om deras inlåsning av material i en Premium-tjänst.

Veckans fotbollsaffär i skuggan av Premier League

Över 200 matcher från damernas division 1 och herrarnas division 2 och 3 kommer att sändas att ett gäng lokaltidningar runt om i Sverige. Det handlar om Stampen, Mittmedia, NTM, Skånska Dagbladet och Gota media som köper rättigheterna till serie längre ner i det svenska seriesystemet.

Veckans agent

Agenten Mino Raiola vill förändra transfersystemet och ger sin syn på Transfermarkt.

Veckans mediadiskussion

Aftonbladets Johanna Frändén skrev om det många av oss funderat över. Att det är så svårt att intervjua damspelare. Har känt av det när jag försökt få gäster till podden och där det är svårt att ens nå fram med frågan. Dessutom får man inte sällan önskemål om att stryka delar och ta bort frågor. Det är givetvis fritt val, men problemet är att spelare ofta ifrågasätter medier och deras brist på bevakning. Om det inte går att göra intervjuer eller att innehållet ska styras så är det givetvis så att bevakningen blir lidande.

Veckans revolution

Tysk fotboll låter Hamburg-fans köra laglig pyroteknik på prov. Det är i helgens match HSV-Karlsruher SC som man ska få använda tio pjäser på en speciell plats.

Veckans fotboll är vacker

En affärsman och en shejk i kamp om en Premier League-klubb.

Veckans bevakning av en tv-affär

Norska Kampanje är överlägsen i att bevaka rättighetsaffärer i tv-branschen, och då både i breaking news som sent i går kväll och i analyser som gör mer än håna utan istället förklarar. Man var tidigt på att det var en andra budrunda och när buden skulle vara inne och följde det ingående. Det är slående hur svag svensk branschpress är på det här området och även SR:s Medierna som gärna fastnar i mindre skeenden. Förstår inte varför. Inte ens kvällstidningarna eller morgontidningarna är starka på det här området. Trots allt var Premier League-köpet dubbelt så stort som Telias köp av TV4 ekonomiskt sett. Dessutom berör det många intresserade tittare och skildrar en föränderlig marknad. Har länge undrat varför svenska medier inte dedikerar reportrar till att bevaka den här branschen?

Veckans siffror

104 441 346. Antalet euro som Lionel Messi är garanterad av FC Barcelona. Yes, en dryg miljard kronor. Nästan tre miljoner kronor om dagen. Apropå om han lämnar klubben i sommar.

Veckans låt

”Boys In The Better Land” – FONTAINES D.C.

Veckans Leeds United

Efter förlusten mot Wigan trots ett massivt spelövertag och chanser i massor mådde jag både fysiskt och psykiskt illa. Nu väntar Nottingham Forest borta. Skjut mig!

Veckans poddintervju

IFK Norrköpings Simon Thern är gäst och pratar om tiden när han var sjukskriven för depression, om vad som ledde fram till det allvarliga läget, om hur framtiden ser ut och om den kommande säsongen, läget i Peking och den uteblivna flytten till Ryssland. Sedan tidigare finns 250 avsnitt av podcasten Lundh och ni hittar dem alla här.