Lundh: Janne Andersson tvingad till generationsskifte

Helgens måste

EM-kvalet mot Malta fredag, VM i Frankrike och finalen i Nations League mellan Portugal och Holland. Det finns onekligen fotboll att ta del av. Sedan Spanien-Sverige måndag och Sveriges VM-premiär mot Chile tisdag. Heja.

Helgens avstå

Veckans stjärnbråk

Efter att norska fotbollsmagasinet Josimar ihop med Morgenbladet publicerat en intervju med Lyons Ada Hegerberg där hon var kritisk till det norska fotbollsförbundet satsning på landslaget för damer så fick hon rejält mothugg av landsmannen Martin Ödegaard. Talangen som tillhör Real Madrid gick hårt åt Hegerberg via ett inlägg på Instagram och var arg för att hon stör Norges VM-förberedelser. För det första är det viktigt att poängtera att intervjun är gjord i februari men samtidigt är Josimar tydligt med att Hegerberg visste om att den skulle publiceras inför VM i Frankrike. Reportaget om Hegerberg är välskrivet och det är intressanta poänger från hennes sida, även om det nu är borttaget från Josimars hemsida. Sedan är det tydligt att väldigt få vet orsakerna till att världens bästa spelare brutit med det norska förbundet och därmed landslaget. Det är en förlust för Norge men även för VM att hon inte kommer till spel i Frankrike och det finns givetvis en yttrandefrihet. Likadant är det med Ödegaard som måste få uttrycka vad han känner och det är uppenbart att många i Norge är trötta på Ada Hegerberg. Till och med Lars Lagerbäck drogs in när det visade sig att Ödegaard visat svensken sitt inlägg och Norges förbundskapten backade sin stjärna till hundra procent. På något sätt gillar jag att det blir mer öppet än att det bara jäser i bakgrunden eller i hemlighet, men det är som om vi i Norden inte kan hantera den här typen av konflikter. Är det så farligt att Hegerberg och Ödegaard tycker olika? Nej, det är det inte.

Veckans publicerade intervjuer

Inför EM-kvalet och VM i Frankrike har jag träffat Robin Quaison, Peter Gerhardsson och Elin Rubensson för längre intervjuer. Går att se på Sportkanalen och även på C More.se. Sedan tidigare finns det intervjuer med Lars Lagerbäck, Nilla Fischer och Sebastian Larsson.

Veckans deppigaste

De flitigt förekommande bilderna på fulla engelska fans som skämmer ut sig i Portugal. Alltid svårt att förstå det handlandet men det verkar inte gå att förändra. Följer man engelska journalister via sociala medier så finns en ännu större uppgivenhet.

Veckans VM-tips

Under fredagen inleder hemmanationen Frankrike VM med att möta Sydkorea på ett utsålt Parc des Princes. Att det blir en succé publikmässigt i det åttonde världsmästerskapet är i princip givet med närmare en miljon sålda biljetter hittills. Naturligtvis kommer fotbollen att fortsätta att ta ytterligare kliv och det är uppenbart hur toppen bara blivit bredare och bredare. Självklart kommer det vara en del rejält ojämna matcher och vi kommer få de vanliga invändningarna om att VM vuxit för snabbt, men då glömmer man snabbt att det även hänt under herrsidans framväxt och expansion. Kolla bara resultat från tidigare herr-VM. Något som är omöjligt att komma runt om man vill att sporten ska växa. När fyra lag är kvar första veckan i juli och gör upp i VM-semifinalerna i Lyon är inte Sverige kvar. Det är alldeles för många frågetecken i Peter Gerhardssons landslag och det blir max kvartsfinal, och då troligen mot Tyskland om man blir tvåa i gruppen efter USA. Om man vinner gruppen väntar troligen Frankrike i kvartsfinal. Det kan ta slut redan i åttondel där Holland eller Kanada väntar om man blir grupptvåa eller Spanien alternativt Kina om man vinner gruppen. De fyra landslag som slåss om VM-guldet och medaljerna i Lyon är USA, Tyskland, Japan och England. Finalen står mellan USA och Tyskland och USA vinner. Bronset tar Japan.

Här är mitt VM-tips där fetade lag går vidare:

Grupp A

Frankrike

Norge

Sydkorea

Nigeria

Grupp B

Tyskland

Spanien

Kina

Sydafrika

Grupp C

Australien

Brasilien

Italien

Jamaica

Grupp D

Japan

England

Skottland

Argentina

Grupp E

Holland

Kanada

Kamerun

Nya Zeeland

Grupp F

USA

Sverige

Chile

Thailand

Åttondelar

Norge-Brasilien

Japan-Chile

Frankrike-Italien

Spanien-USA

Tyskland-Skottland

Sverige-Kanada

Australien-Sydkorea

Holland-England

Kvartsfinaler

Norge-Japan

Frankrike-USA

Tyskland-Sverige

Australien-England

Semifinaler

Japan-USA

Tyskland-England

Bronsmatch

Japan-England

Final

USA-Tyskland

Veckans Qatar

Tyska WDR gör en djupdykning i arbetsförhållandena i Qatar.

Veckans juridik

Agentföretagen MP & Silva, B4 och IMG bötfälldes nyligen för kartellbildning vid köpet av de internationella rättigheterna till italienska serie A, serie B och cupen. Ligan har räknat ut att man tappat runt två miljarder kronor på kartellen och undersöker en stämning av agenturerna där dock MP & Silva och B4 är bankrutta. Dessutom spelade IMG en begränsad roll och fick minst böter, men det återstår att se om de italienska ligorna får loss några pengar.

Veckans avsked

Förre Uefa-basen Lennart Johansson gick bort och det är ingen tvekan om att han gjorde avtryck under sina 89 år. Det är rätt mäktigt att se hur semifinalerna i Nations League inleds med en tyst minut för svensken och så kommer det vara även under helgens alla EM-kval. Eller ta bara att Fifa-basen Gianni Infantino i en intervju med Sportbladets Johanna Frändén var tydlig med Johanssons betydelse för honom och för fotbollen. Skrev en krönika på Fotbollskanalen om Lennart Johansson och hans storhet men även om hur han var att bevaka som journalist. Dessutom blev det en krönika i Dagens Industri om hur Lennart Johansson som ledare revolutionerade Uefa och bidrog till att göra fotbollen till en industri. Tillväxten från 50 miljoner kronors omsättning om året när han tillträdde till dagens närmare 50 miljarder var onekligen ett mått på vilka krafter han fick fart på och dessutom såg Johansson till att inte alla pengar hamnade hos de redan rika. Känslan är tyvärr att sådana som Lennart Johansson inte tillverkas längre.

Veckans Fifa-pamp

I samband med veckans Fifa-kongress så grep fransk polis Fifa:s vicepresident Ahmad Ahmad som är president för CAF, den afrikanska fotbollskonfederationen. Misstankar om korruption och det är tyvärr något som följt flera av CAF-ledarna och det finns kopplingar till Lagadère som har både media- och marknadsrättigheterna till 2028. Så sent som i april fick CAF:s generalsekreterare Amr Fahmy sparken och han anklagas för sexuella trakasserier men även för att ha betalat ut mutor åt Ahmad Ahmad.

Veckans juridik II

Cristiano Ronaldo är fortfarande anklagad för våldtäkt och rättprocessen fortgår. Oavsett rubriker om annat.

Veckans måstelyssning

Senaste avsnittet av Medierna som grävde i hur vi i medier bara skickar vidare PR-kampanjer i samband med fotbolls-VM. Ett par slående exempel från Sportbladet som skildrades. Det ska dock sägas att tidningen inte var ensam om att skildra hur ett dryckesföretag gjorde statyer på fyra spelare. Ingen tvekan om att man lyckades då några kollegor till mig var helt övertygad om att förbundet betalat statyerna som skulle stå i spelarnas hemstäder, men sanningen är att statyerna ska stå utanför företagets huvudkontor.

Veckans glädje

Frederic Pavlidic var tillbaka med Headlines på Fotbollskanalen. Ovärderlig läsning och dessutom väldigt kul att ”Pavve” är på banan igen.

Veckans Qatar II

När Qatar fick VM i fotboll 2022 så hängde det delvis på att Michel Platini röstade för emiratet. Det finns en vida omskriven lunch hos den dåvarande franske presidenten Sarkozy med Qatars emir och Platini bland andra och där uppgörelsen var mångfacetterad. Allt från att Sarkozys favoritlag Paris SG skulle köpas till att Canal Plus (som Sarkozy ogillade) skulle få konkurrens vilket blev i form av Bein Sports. Dessutom skulle Qatar köpa franska varor och tjänster. I veckan levererade nya stridsflygplan till Qatar som en del av en 70-miljardersaffär.

Heja!

Veckans ironi

När Fifa skickade ut ett pressmeddelande om att organisationens vicepresident Ahmad Ahmad gripits av fransk polis och avslutade mejlet med: ”FIFA is now clean from the scandals that tarnished its reputation and this same determination should prevail in governing bodies such as confederations. FIFA will be at the forefront of ensuring that this is enforced by everyone involved in football.”

Veckans juridik III

Neymar anklagas för våldtäkt och har varit hos polisen på förhör.

Veckans moderna fotboll

Bundesliga har på senare år öppnat kontor i New York och Peking för att komplettera det kontor man har sedan tidigare i Singapore. Nu har den tyska ligan även slutit avtal kring licensiering med IMG för att få till ännu mer tillväxt. Räkna med mer Bundesliga-produkter framöver.

Veckans svaghet

Inga svenska journalister var aktiva på Fifa-kongressen för att bevaka en organisation med stor makt. Överlag är svenska medier väldigt dåliga på att bevaka Fifa, Uefa, IOK och så vidare.

Veckans dokumentär

Missa inte när Pia Sundhage, Lotta Schelin och andra tongivande berättar om sin historia i landslaget från Sveriges första landskamp tidigt 1970-tal fram till i dag. Kollega Olle Juhnell Lindberg har gjort dokumentären med hjälp av Oscar Dahl, David Elfgren och Johan Tarland. Ett rikt arkivmaterial kombinerat med snygg redigering och starka berättelser gör den väl värd att lägga en knapp timme på. Perfekt uppladdning inför VM i fotboll och där man får lite perspektiv utan att man för den skull behöver vara nöjd med vad som gjorts.

Veckans val

Sportbladets Petra Thorén valdes i måndags till ny ordförande för Svenska Sportjournalistförbundet. Bra med en erfaren journalist som är mycket ute på fältet för att lyfta frågor som kan underlätta arbetet. Stort tack även till företrädaren Lisa Edwinsson samt Jenny Modin, Lars Folkesson en och hel del andra som gjort rejäla insatser när man reformerat och moderniserat Sportjournalistförbundet.

Veckans humor

Att Uefa-basen Alexander Ceferin blev irriterad på Frankrikes president Emmanuel Macron som tog upp att han inte ville se en förändring av Champions League. Ceferin var mycket störd över politisk inblandning i fotbollens affärer… Ja, herregud.

Veckans svåra läsning

I veckan släppte Andy Woodward en bok om hur han inom fotbollens värld blev utsatt för sexuella övergrepp och hur alla blundade. Bakgrunden till boken är att Guardians Daniel Taylor för två och ett halvt år sedan intervjuade Woodward som då vågade kliva fram och berätta om övergreppen. Något som lett till att flera tusen anmält brott mot olika tränare och ledare och flera har dömts till långa fängelsestraff.

Veckans siffra

80. Antalet procent i Fifa-basen Gianni Infantinos hushåll som är kvinnor enligt vad han själv säger. Dock är han fortfarande gift och har fyra döttrar så det handlar snarare om 83,3 procent. Kanske dags att granska Fifa:s bokföring. Dessutom kan det knappast handla om hur många söner och döttrar Infantino har när det gäller att satsa på damfotboll.

Veckans läsarbrev

Hej! Sebastian har sitt riktiga ursprung från Ängelholm och ÄFF. Inte Vinslöv. Eller bådadera?! Han flyttade vid 7-8 års ålder sedermera till Vinslöv där han under några år i sin barndom spelade parallellt både i Vinslövs IF och Ängelholms FF eftersom det var tillåtet upp till en viss ålder, 11 års ålder tror jag. Fram tills han skulle börja gymnasiet i Helsingborg spelade han i Vinslöv men gick då över till HIF och deras J- och U21-lag som hade dragit i honom länge. Avståndet på 10 mil, familjesituationen och skolgången hindrade detta tidigare.

När HIF väl hade honom i sina klor gjorde han bra ifrån sig i både J- och U21-laget under bl.a. Ulrik Janssons och Peos ledning. Peo ville sedermera skriva j-kontrakt med honom men Basses gymnasiestudier på el-programmet på Rönnowska innebar att han inte kunde träna och lägga ner den tid som då krävdes av HIF, vilket oftast innebar en träning på förmiddagen och en träning på eftermiddagen. Eleverna som gick på fotbollsprogrammet på Filborna hade ett anpassat schema för just detta och då gick det bra. Basse blev därför ratad av Peo 🙄 trots att han var en dominerande och talangfull spelare både i J- och U21. Efter många och långa dagar där fotbollsspel var långt borta i tankarna kontaktades Ängelholm och intresset var stort från deras sida från början. Med facit i hand så borde nog Peo ha en eloge för hade han inte hamnat i ÄFF så hade det nog inte blivit som det blivit. Men det är inte Peos förtjänst utan Basses egen.

Det sitter inte i väggarna på Olympia att ta hand om sina talanger och se vilka som är värda att satsa på (min åsikt). Basses, inte unika men speciella historia, gör att hans ursprung är Ängelholm. Där är han född och började spela fotboll som 4-åring. Vinslöv gjorde senare ett bra jobb parallellt med ÄFF och hans skolkompisar, skolgång mm i Vinslöv gör ju att hans ursprung ofta diskuteras. Ha det gött! Med vänlig hälsning, Bobban

Svar: Mejlet kom efter min intervju med Sebastian Andersson i veckan och och även om jag inte haft full koll på om det varit Vinslöv eller Ängelholm så vet ni nu. Oavsett vad så är det en rätt fascinerande vandring som anfallaren gjort och nu tillhör både landslaget och en klubb i Bundesliga. Det var det inte många i vare sig Kalmar eller Djurgården som trodde för några år sedan.

Veckans låt

”Glad He’s Gone” – Tove Lo.

Veckans Leeds United

Rykten om att Paris SG och Qatar ska köpa in sig i Leeds United försvinner inte, men inget officiellt ännu. I övrigt stiltje på värvningsfronten.

Veckans ur askan och i elden

Att hålla på Landskrona Bois. Stryk mot först Assyriska Turabdin och sedan mot Kristianstad hemma.

Veckans poddintervju

Victoria Sandell Svensson är gäst på måndag och berättar om satsningen på en tränarkarriär i Tyresö FF, om förhoppningar och farhågor kring Sveriges landslag inför VM och när hon träffade Perugia och diskuterade en övergång till serie A-klubben. Sedan tidigare finns över 230 andra poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.