Lundh: Japan ger hemska vibbar från 2011

Under VM 2011 var det ett ifrågasatt svenskt landslag som överraskade och vann gruppen före USA. Australien fick stryk i kvartsfinal med 3-1 och Sverige var i semifinal. Där väntade Japan som bara en gång tidigare tagit sig ur gruppspelet i VM och även om laget gjort ett starkt VM fanns tron på svensk VM-final.

Verkligheten i VM-semifinalen i Frankfurt var brutal. Sverige var chanslöst trots ett tidigt ledningsmål när Japan spelade ut Thomas Dennerbys lag. Det var som olika sporter när ett tekniskt skickligt och rörligt Japan vände på resultatet och matchen. Till slut blev det 3-1 och borde nog blivit seger med mer för ett japanskt landslag där Homare Sawa ledde laget på plan.

Några dagar senare vann Japan VM-guldet mot USA och ett landslag som knappt gett avtryck i inhemska medier var plötsligt allas älsklingar. Landslaget blev också en symbol för något positivt efter att Japan under våren drabbats av tragedi i form av en jordbävning som ledde till en tsunami som skadade kärnkraftsverken vid Fukushima med följande utsläpp.

Under några år efter VM-guldet var Japan oerhört starkt och tog nya medaljer, även om USA fick revansch när man vann OS-finalen 2012 och VM-finalen 2015. Därefter tappade det japanska landslaget och så sent som i våras var Saki Kumagai, som var med och avgjorde straffläggningen mot USA 2011, uppgiven i en intervju med tyska medier och talade om att en VM-framgång är ett måste för att förutsättningarna ska bli bättre för fotbollsspelande tjejer.

Kanske kan framfarten i Nya Zeeland ge effekt? En ny och professionell damliga är inne på tredje året och möjligen kan en VM-medalj ge ännu mer fart. För det råder ingen tvekan om att guldet 2011 ledde till att fler unga japanskor tagit upp fotbollen och nått starka resultat. Flera i VM-truppen har varit med när Japans U17-landslag vann VM-guld 2014 och tog silver 2016 och när U20-landslaget tagit brons, guld och silver vid VM.

Sverige slog Japan i OS-fotbollen 2021 och det var en besvikelse att landslaget inte gjorde bättre i hemma-OS i Tokyo. Efter turneringen fick Futoshi Ikeda ta över som förbundskapten och han har tidigare haft hand om både U17- och U20-landslaget och känner många av spelarna från ungdomslandslagen. Nu har hans landslag gjort en stark turnering hittills.

Frågan är om vi på fredag får se ett lågt spelande Japan som mot Spanien eller ett lag som kliver högt vilket man gjorde mot Norge. Det troligaste är det senare och då måste Sverige klara av att få i gång ett passningsspel de gånger man har bollen. Det får inte bli som det var mot USA i perioder. Där landslaget knappt klarade av att slå en passning utan att hamna under press igen.

Det var uppenbart att Magnus Wikman var imponerad av det kommande motståndet. Apropå Sveriges styrka på fasta situationer och fördel i längd talade den assisterande förbundskaptenen om att Sverige måste först kunna spela sig så långt fram att det kan bli hörnor för att det ska bli ett möjligt vapen. Wikman inser precis som de flesta andra att risken är att Japan för spelet och att Sverige får underordna sig.

Japan har gjort 14 mål i VM och blott släppt in ett. När man anfaller är det många spelare som kommer i hög hastighet och spelet är kvickt, rörligt och svårstoppat. Det är som om nästan hela laget är på attack och det är läskigt för motståndarna som ska hålla koll på kombinationer och löpningar. Det svenska försvaret har funkat under VM men på fredag blir det utmaningar av en annan typ. Särskilt när Japan sluppit resa likt Sverige och fått en extra vilodag.

Skillnaden mot VM 2011 är att Japan under årets VM imponerat mest av alla landslag. Sverige vet exakt vad som gäller för att ta sig vidare och att det inte blir lätt. Att utnyttja fysik och storlek, ligga rätt och ha tålamod, få till spel när man har bollen och ta vara på fasta situationer är det som gäller för att drömmen om svenskt VM-guld ska leva.

Klart att Sverige har en fördel av att man slog Japan 2021. En majoritet av spelarna som var med då är med i den svenska truppen nu också. Triumfen mot USA ger också en boost. Om det räcker? Någon taktisk förändring kanske krävs? Sofia Jakobsson in från start? Trebackslinje? Peter Gerhardsson och Magnus Wikman har en del att fundera på inför fredag.

Nackdelen med bra resultat är att förväntningarna blir därefter. Under Gerhardssons ledning har Sverige tagit VM-brons, OS-silver och nått EM-semifinal. Därför finns det förhoppningar om mer i VM än kvartsfinal även om motståndet är starkt. Tufft för landslaget, men det är baksidan av att prestera.

****

Två dygn i Auckland och det känns som om alla väderformer utom snö passerat. Det går dessutom undan när det skiftar från solsken till spöregn och till jämngrått. Vi bor nära hamnen och området kring hotellet är en blandning av hak för snabbmat, barer, massagesalonger, jourbutiker och rejäla byggen. Långt från min bild av Nya Zeeland med storslagen natur, men inser att det givetvis finns.

Det var dock slående hur svårt det var att ta sig in i landet. Det krävdes en snabbinhandlad utresebiljett trots VM och oklarhet kring när det är dags att lämna landet. Antalet formulär, kontroller och ikryssade löften om allt man inte gjort eller hade med sig in i landet var inte något jag förväntade mig. Det var helt enkelt rejält med kontroller och det är tur att jag inte snusar för det var dyrt att föra in.

Tillhör en av få som inte sett ”Sagan om Ringen” och hade svårt att dras med i Max Grinndals entusiasm när han talade om besöket på inspelningsplatserna. Han visade bilder och var uppeldad. Tydligen hade kollegorna Grinndal, Amanda Zaza och ett gäng andra svenska journalister varit på Hobbiton på en rundtur i samband med en matchdag. Det är långt dit, så inte aktuellt av flera skäl.

Någon tipsade om One Tree Hill i soluppgången. Får se om det går att få in på fredag inför Japan-matchen. Men sett till ösregnet som precis drog fram på träningsanläggningen vill jag mest ta skydd.

****

VM 2023 består av 32 landslag jämfört med 24 tidigare och med tanke på det kanske inte konstigt att publikrekordet redan är passerat. Däremot kan man notera styrkan i att snittet per match är cirka 1 500 högre VM 2023 än det var i Kanada 2015 som hade det tidigare rekordet.

****

Afrika hade för första gången tre nationer kvar i VM efter gruppspelet men det blev inget mer. Marocko hade ingen chans mot Frankrike och Sydafrika åkte ut mot Nederländerna, men Nigeria kunde och borde skickat ut England. Kanske kan den sydafrikanska insatsen ge skjuts till landets ansökan att anordna VM 2027. Främsta utmanaren är Brasilien.

****

Inget kaffe på den svenska träningsanläggningen. Illa när man bekämpar ”jet lag”.

****

Allsång på Skansen är en del av VM plötsligt. Först i form av att Viaplay hade fler tittare på USA-Sverige än allsången och efterföljande frågor till spelarna om att bli inbjudna dit med tanke på sången efter segern. Sedan klev några av SVT Sports profiler in på allsången och sjöng Markoolios ”Mera Mål” ihop med Pernilla Wahlgren. Även herrarnas förbundskapten Janne Andersson var med på ett hörn och sjöng ihop med SVT:s förste kommentator Chris Härenstam som höll i micken.

****

Caroline Seger körde individuell träning när resten av spelarna tränade i natt. Landslaget har inget mer att tillägga annat än att mittfältaren fick en känning efter matchen mot Argentina. Låter inte som om Seger är aktuell mot Japan heller, men att man inte vill ge bort någon information.