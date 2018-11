Lundh: Kalmar FF kan ha gjort BÅDE rätt och fel med Rydström

När jag var liten hette det att USA:s president Gerald Ford inte kunde tugga tuggummi och gå i en trappa samtidigt. Om det är sant vet jag inte, men det var väl ett sätt att försöka beskriva att han inte var särskilt skarp.

Gerald Ford var vicepresident till Richard Nixon och ganska ofta tilldelas den rollen någon som inte ska hota presidenten. Dock visade det sig att Nixon var både paranoid och kriminell och han klev av uppdraget och Ford blev världens mäktigaste man, men gjorde inget större intryck.

Vad har då Ford med Kalmar FF, svensk fotboll och 2018 att göra? Jo, det verkar bli allt svårare att hålla två tankar i huvudet samtidigt i debatten. På något sätt så får man inte ha några nyanser utan bara hålla sig till en tanke åt gången och det är en inriktning.

Det klassiska exemplet är Zlatan Ibrahimovic där det verkar vara omöjligt för en majoritet att beundra vad han gjort och samtidigt se en del av de mindre charmiga sidorna. Nej, om man lyfter något negativt är man omedelbart Zlatan-hatare och numera även rasist.

Alternativet är att tillbedja Zlatan och ingå bland Zlatanister som aldrig ser något negativt. Jag vet inte hur de hanterar det? Tittar de bort? Lyssnar de inte? Som när han nu på Fotbollsgalan sa att det inte blir några tittare om han inte kommer. Tyvärr hade galan 2018 närmare 150 000 färre tittare än 2017 när han inte var med.

Zlatanisternas skygglappar är i varje fall rätt rejäla när allt är okej bara för att han är Sveriges bäste spelare genom tiderna och miljardär. Att både kunna hylla det han gjort under en makalös livsresa och samtidigt ifrågasätta det är något som inte verkar gå ihop, man får välja sida.

Det slår mig även när jag fått reaktioner på att jag tycker att Kalmar FF gick bort sig kring Henrik Rydströms avsked. För där tycker jag att klubbens ledning skämde ut sig med en gafflande ordförande på stan och sedan ett pressmeddelande 21:40 en söndag kväll med rubriken ”Henrik Rydström lämnar Kalmar FF”.

Om jag inte kunnat förhistorien, där KFF-basen redan talat vitt och brett på stan om att Rydström skulle få sparken, så hade rubriken fått mig att tro att tränaren och den tidigare spelaren själv valt att lämna. Men i själv verket fick han sparken efter en lång tid i föreningen.

Rent tekniskt så valde Kalmar att inte förlänga kontraktet som löpte ut vid årsskiftet, men det är rätt kort varsel att få besked 18 november när man varit spelare, U-tränare och sedermera inhoppande huvudtränare under 25 år i Kalmar FF.

Inte blev det bättre av att Ica-handlaren Richard Teern som sitter i Kalmar FF:s styrelse gick ut och visade exakt noll bollkänsla med utspelet: ”Ska jag ha presskonferens varje gång någon av mina anställda slutar?” Ett företag är en sak, en förening är något annat.

Och detta sker efter en höst där vi sett hur svensk fotboll på många sätt visat klass i att tacka av spelare och ikoner. Men i Kalmar har den strömningen inte fått fullt utslag, även om det går att förstå att det är svårare när personen är tränare och vill fortsätta.

I grunden har givetvis Kalmars ledning rätt att bedöma att Henrik Rydströms lag har gjort för svaga resultat under hösten. Man har styrelsens uppdrag att driva klubben framåt och inför 2019 när alla kommer att kapprusta inför nya media- och spelavtal 2020 kan det vara rätt beslut.

Alternativet är att tro på spelare som signalerar att Kalmar hade något på gång under Rydström även om poängskörden var för svag. Att man då borde tro på tränaren som hade svåra omständigheter när han fick hoppa in när Nanne Bergstrand gick in i väggen och ingen möjlighet att påverka truppen.

Även om jag lutar åt det senare alternativet är det förståeligt om Kalmar FF vill gå en annan väg än Rysdströms med tanke på poängskörden. Tyvärr tror jag att KFF-ikonen har en poäng när han tror att han varit för kontroversiell för klubben och det kostat honom stöd.

Vilket egentligen är otroligt. För när Kalmar FF stormade fram i mitten på 2000-talet så fick man en helt annan profil tack vare Rydströms publika profil. I själva verket borde man vara tacksamma gentemot honom och köpa att han talar på första maj.

Naturligtvis hade en proffsig klubb även vänt fokus inåt. Vad har Thomas Borstam Andersson för roll? Han har rekryterat tränare på tränare som inte lyckats. Dessutom har han knappast lyckats med spelarvärvningar och även hans relation med Nanne Bergstrand var svag.

Dessutom har det varit konstiga skiften kring ordförandeposten och rollen som klubbchef vilket bidragit till svårigheterna för KFF post SM-guldet. Och utan att Kalmar kommun hade köpt arenan hade det inte funnit mycket till klubb att diskutera. Då hade det varit tufft att ens överleva för KFF.

Nu har några KFF-medlemmar samlat tillräckligt stöd för en extra föreningsstämma. Det är väl så föreningsdemokrati ska fungera, även om nu hela KFF-styrelsen hotar med att hoppa av om någon av dem skulle bli bortröstad. De borde se värdet i ett engagemang.

Man hade önskat att klubbens ledning skulle idkat någon självkritik kring processen även om man fortfarande stod för ett tränarbyte. Men det finns garanterat en viss prestige i det hela när det blivit så här stort, samtidigt hade det varit kanon om de hade två tankar i huvudet samtidigt.