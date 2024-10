Lundh: Klasskillnad när Sverige tog hand om Estland

Kanske var det besvikelsen efter 2-2 i Bratislava som hängde kvar? Eller att hemmalaget Estland var taggat efter att ha vunnit mot Azerbajdzjan i fredags? Oavsett skäl var det skakigt svenskt spel till en början på A. Le Coq-arenan i Tallinn under måndagen och defensiven var långt i från solid.

Mittbackarna Alex Douglas och Isak Hien fick bägge gula kort innan det ens gått 20 minuter. Det var uppenbart att den offensiva jakten på boll och motståndare är riskabel, men att här blev man inte straffade på allvar. Det är inte helt lätt att införa en ny spelidé, utveckla spelet och parallellt göra resultat.

Annons

Klart att det går att undra hur det här ska fungera mot vassare motstånd? Ja, det gick att se under andra halvlek mot Slovakien. Det är där det finns mycket att förbättra i landslaget och klart att man behöver fler alternativ bland backarna då det är stora krav att försvara på det sätt som JDT vill se.

Vid slutsignalen var det ändå svårt att förstå att Estland skakat Sverige till en början. För efter att Sebastian Nanasi en knapp halvtimme in i matchen skickat in 0-1, sedan han brutit in från vänsterkanten och avslutat, var det spel mot ett mål. Viktor Gyökeres spelade fram Nanasi till 0-2 där han skarvade in den utökade ledningen åtta minuter senare.

Satsningen på Sebastian Nanasi som fick tävlingsdebutera från start gav återbäring för Jon Dahl Tomasson. Den tidigare MFF-spelaren gjorde som vi sett i klubblaget. Rörlighet. Kreativitet. Avslut. Passningar framåt. Ja, han har mycket som passar JDT-fotbollen.

Annons

Efter pausen var det Sporting-anfallaren Gyökeres som hittade rätt. Slutresultatet stannade vid 0-3 och sett till skillnaden mellan lagen borde det kanske blivit större segersiffror. För det svenska landslaget slutade inte spela och jaga mål trots att det var avgjort utan skapade lägen och tog avslut.

Estland backade hem och det kan vara en utmaning att ta sig igenom ett lågt stående lag. Sverige kombinerade sig fram och sökte skott både från distans och på nära håll. Statistiken var talande där Sverige hade 19 avslut och tio av dem på mål. Nej, det var inget starkt motstånd, men man kan inte gör annat än slå det lag som står på andra sidan.

Man kan verkligen inte klaga för mycket, det var en match som skulle vinnas och helst med några plusmål. Allt det ordnade landslaget och nu har man grepp om gruppledningen inför avslutningen i november där Slovakien och Azerbajdzjan väntar på Strawberry Arena. Där ska man bara ordna det sista för att ta sig upp i B-divsionen igen.

Annons

Bakvägen till VM-kvalets playoff via att vara den bästa gruppvinnaren i C-divsionen är mer osäker. Rumänien behöver i så fall tappa poäng, men det är något som får Sverige får vänta och så. Ännu är det inte helt klart att man måste vara bästa gruppvinnaren, men det är givet att det hade varit skönare att ha den säkerheten inför VM-kvalet.