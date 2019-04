Lundh: Kolossen Premier League är mycket slumpens skapelse

Efter 20 års tjänst valde Richard Scudamore att kliva av rollen som vd för Premier League vid årsskiftet. Det säger en hel del att klubbarna då ombads samla ihop 60 miljoner kronor i avskedsgåva till en man som förvisso servat dem väl, men även berikat sig själv.

För det var knappast så att Scudamore hade svårt att hålla svälten från dörren. Mannen som tog över vd-posten 1999 hade över 30 miljoner kronor i årslön och bonus när han slutade men det är klart att han ville ha en del av utväxlingen som han bidragit till.

Bara när det handlade om tv-intäkterna som mer än femdubblades dem under Scudamores tid vid makten.

Kanske är det en rädsla över att framtiden är mer osäker som gör att ersättaren Susanne Dinnage hoppade av innan hon ens börjat och att ligan ännu letar.

Ingen kan ifrågasätta Premier Leagues enorma tillväxt sedan bildandet för 27 år sedan och i dag omsätter ligan dubbelt så mycket som både spanska La Liga och tyska Bundesliga och nästan en tredjedel av vad ALLA 55 ligor i Europa omsätter.

I dag framstår Premier League dessutom som är väloljat maskineri och i backspegeln ser det ut som att mycket var planerat. Ändå är det slående hur mycket som verkar vara styrt av slumpen. Åtminstone när man läser ”The Club – How the English Premier League became the wildest, richest, most disruptive force in sports”.

Journalisterna Joshua Robinson och Jonathan Clegg som i dag jobbar för Wall Street Journal har i boken försökt teckna framväxten av Premier League. De har talat med en hel del inblandade och man får följa med från slutet av 1980-talet fram till dagens industri där shejker, oligarker och miljardärer äger det som i dag är globala varumärken.

Visst, boken är skriven mer för en amerikansk marknad och det gör att en del skildringar är konstiga. Samtidigt är det på något sätt talande för Premier Leagues status att USA numera är en plats där ligan blir starkare och starkare och det finns möjliga bokköpare.

Det är givetvis en rad krafter som sammanstrålar när Premier League inte bara bildas utan även får fart. Allt från maktkamp mellan FA och ligorna till teknikskiftet där Skys satsning på fotboll gynnar ligan och följderna av tragedin på Hillsborough som leder till förbud mot ståplats och statliga bidrag (lotteripengar) till nya arenor som ger en ny publik.

Ändå kan man undra hur det slutat om inte Rupert Murdoch höjt Skys bud på morgonen 18 maj 1992. Då det pågick en kamp mellan ITV som visat den engelska ligan under några år och hade greppet och nykomlingen Sky som trodde sig kunna sälja både fotboll och paraboler.

Det vinnande budet låg på 304 miljoner pund för 60 matcher per säsong under fem år och det kom från Murdoch och Sky som vann. Detta trots att de stora klubbarna med undantag av Tottenham stöttade ITV och det handlade bara om att dåvarande ägaren Alan Sugar hade intressen i att sälja paraboler.

Det är också tydligt i boken hur mycket inspiration klubbarna hämtat från USA genom åren. Allt från nya arenor med rejält med toaletter till jumbotroner och affärer för att sälja prylar. Beskrivningen av hur Arsenal tänkte kring byggandet av sin nya arena och får lånen säkrade av att Arsène Wenger förlänger sitt kontrakt.

Eller bara beskrivningen av hur de hatade och nya amerikanska ägarna familjen Glazer ser till att få fart på sponsorförsäljningen kring Manchester United. Detta efter att man tappat Vodafone och där man istället såg till att dela upp sponsorskap i olika regioner i världen och på så sätt ökar på intäkterna. Som givetvis direkt eller indirekt gynnar Glazers.

Det är på många sätt en lärorik skildring att inse att det som utifrån sett verkar planerat och rätt själlöst inte behöver vara så. Snarare är det slump och tillfälligheter som styr i både köp av klubbar och när man gör olika stora affärer.

Som när Arsenals tidigare storägare David Dein berättar om sin upprördhet över att Roman Abramovitj förhört sig om Arsenal men fått beskedet om att den klubben inte är till salu. Eller när Abramovitj tappar intresset för Tottenham för att gatorna kring klubbens arena påminner om Omsk i Ryssland...och det är värre i London.

Alla vet i dag att oligarken gick ”all in” på Chelsea och pumpade in miljarder och London-klubben blev en utmanare. Några år senare kom Abu Dhabis styrande med nya miljarder och har gjort Manchester City till en klubb som vinner likt FC Barcelona där man också hämtat både företagsledare och tränare.

Givetvis finns det även en rad misslyckanden i boken. Allt från när Venkys köpte Blackburn Rovers, Randy Lerner tog över Aston Villa efter att ha fått välja på ett gäng klubbar till när amerikanerna Tom Hicks och George Gillett Jr styrde Liverpool på grund.

För det är naturligtvis så att även Premier League-historien innehåller en rad skrämmande exempel på att tillväxt inte innebär automatisk lycka. Snarare tvärtom, men det är också slående hur många som verkar gå in i fotboll utan att ha en aning om vad de ger sig in på eller hur fotbollsvärlden fungerar.

Så här i efterhand kan man konstatera att vinnarna av utvecklingen är spelare och agenter samt många som jobbar i klubbarna samt de ägare som klarat av att behålla sina klubbar i Premier League. För även om många tidigare gått back så har värdet på klubbarna rusat uppåt och inget talar för att den kurvan bryts.

Baksidan är givetvis att Premier League-klubbarna är långt ifrån vad man var en gång i tiden. Delar av den gamla publiken är utbytt och väldigt mycket är krass kommersialism och det är rätt cementerat i vilka klubbar som dominerar och når framgångar.

Om det är kul? Ja, åtminstone tycker tillräckligt många det på både läktare och fram tv-apparater. För annars hade inte maskineriet kunnat snurra. Så länge marknaden är stor nog så kommer inget att ändras heller, och där är alla vi intresserade delaktiga i att skapa den.