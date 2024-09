Lundh: Krisen i Blåvitt är smärtsam att följa

Helgens måste

AIK-Malmö FF. Oldsberg-dokumentären. Läsa i kapp mina morgontidningar vars högar växer allt snabbare. Börjar jag glida ifrån vanan att ha tidning hem på morgonen? Sorglig utveckling.

Helgens avstå

Syndigt leverne.

Veckans ordförandekandidat

AIK:s förre ordförande Robert Falck skrev redan i somras en debattartikel om svensk fotboll i Svenska Dagbladet. Därför var det inte så underligt att han gick ut med att han kandiderar till att bli ny ordförande för svenska fotbollsförbundet. Han talar själv om stort stöd och det blir spännande att följa om det verkligen är så stort. Tidigare har Falck varit intresserad av att bli RF-bas men inte haft stöd nog inom fotbollen. Bilden av åren i AIK är inte heller en enda hyllning av Robert Falck. Klart att det är en brytningstid i svensk fotboll och Fredrik Reinfeldt är hårt ansatt av kritik. Därför är det givetvis rätt av Robert Falck att anmäla intresse och vilja att ta över ledarskapet. Om svensk fotboll tycker att Falck är bättre? Osäker på det, men det ska det röstas om. Tror och hoppas på fler kandidater för att på så sätt ge svensk fotboll mer att välja på.

Veckans fortsatta tillväxt

Fifa diskuterar att även utöka damernas VM till 48 deltagande länder. Något som sker på herrsidan i samband med VM i Nordamerika 2026. Enligt Sky News finns det krafter inom Fifa som vill se likhet mellan herrarnas och damernas världsmästerskap. VM 2027 för damer går i Brasilien och då är det 32 deltagande länder, men till 2031 där många stora länder är intresserade att arrangera skulle man kunna utöka mästerskapet. Bland de som uttryckt intresse för VM 2031 finns Kina, USA och Mexiko, Marocko, Sydafrika och ett brittiskt bud med England, Nordirland, Skottland och Wales samt Irland. VM för herrar blev utökat till 24 lag till 1982, till 32 lag 1998 och nu 48 lag till 2026. Damernas första VM var 1991 med tolv lag, 16 lag 1999, 24 lag 2015, 32 lag 2023 och eventuellt 48 till VM 2031. Klart att det finns en stark tillväxt på damsidan och det går att förstå expansionen på många sätt men det innebär precis som på herrsidan att ytterst få kan arrangera mästerskapet.

Veckans Israel och Palestina

Israel föll mot Italien i Nations League inför ett par tusen åskådare i Budapest. Ungern har blivit landet som säkrar fotbollsmatcher åt landet. Parallellt kvalar Palestina till VM 2026 och klarade 0-0 borta mot Sydkorea men föll mot Jordanien i en hemmamatch som spelades i Kuala Lumpur. Både Omar Faraj och Moustafa Zeidan stod för inhopp

Veckans agentutvärdering

Uefa och Europas storklubbar vill få ut ännu mer pengar av Champions League, Europa League och Conference League från och med 2027. Därför är det auktion om vilken agent som ska sälja media- och marknadsrättigheter till Uefas cupturneringar för herrar. Minst fem agenturer är med och bjuder och det handlar om att helst pressa dem att komma med garantier om vissa belopp.

Veckans Ronaldo-rekord

En miljard följare på olika sociala medier. Cristiano Ronaldo har en rejäl dragningskraft och är först i världen att nå dit. Han har onekligen haft hjälp av de dryga 900 mål han gjort under karriären.

Veckans pengabråk

Paris SG vs Kylian Mbappé. I potten 55 miljoner euro. Ser ut att hamna i rätten, enligt franska medier.

Veckans demontränare

Jimmy Thelin har skakat liv i Aberdeen. Tio raka segrar i cup- och ligaspel med klubben. Månadens manager i augusti. Skotsk fotboll är verkligen inte på topp, men han har gjort intryck. Först i oktober väntar ett riktigt test i form av ett möte med ligaledande dominanten Celtic.

Veckans läsarbrev

En synpunkt ang Hugo som tycks missas lite är att han enligt alla tränare han haft är att han så snabbt tar in instruktioner och anpassar sig. Rydström kallade han för en robot och lärde sig hans spel för rollen över 1-2 dagar. Om JDT vill att han ska spela bollar framåt så tror jag det bara är att säga det till Hugo och dagen efter sitter djupledsbollar till anfallarna som drömmar längs backen! Vi såg flera av dessa passningar i MFF och om de inte kommer lika ofta i Tyskland kan de bero på deras spelsätt? Med det sagt får Jon ta ut de spelare han vill men köper inte anledningen för just Hugos frånvaro. Om det är att han personligen gillar Yasin mer och inte tycker att man kan spela dem samtidigt säg hellre det isf tx. Mvh Gustaf

Hej Olof Tycker att Hugo ska vara mer ödmjuk och acceptera att han inte får starta, han kommer att spela många år i landslaget. Ska hem och prata med min familj om framtiden, är det ett hot eller. Nä kämpa på och kör på Gnagare

JDT är mycket mån om att bestämma och tolererar inte någon kritik överhuvudtaget. (Han behandlade även Safari riktigt dåligt, fick knappt spela en minut sista säsongen och fick inte ens en värdig avslutningsmatch.) Hugo sa väl vad han tyckte och gör han inte avbön nu och ber offentligt om ursäkt så att JDT får känna sig stor och mäktig så kommer han inte att spela en minut mer. Är samma maktspel som vid presskonferenser, har JDT bjudit på något intressant eller djuplodande någonsin? JDTs mål är att vinna här och nu, han är redan på väg till nästa jobb, detta är bara en språngbräda precis som Malmö var. Han kommer vara kvar i max två år och struntar fullständigt hur det går för Sverige efter det vilket gör att han inte kommer att bygga för framtiden. Ni sa i dag att det är löjligt tidigt att döma ut honom efter en tävlingsmatch och det kan man hålla med om om det inte sett exakt likadant ut i alla landslagets matcher hittills, vilket i sin tur är väldigt likt tiden i Malmö. Hans taktiska drag verkar uppgå till två: Hög press och spela alltid framåt även om det innebär stor risk. Det gick i Malmö pga att de hade den överlägset bästa truppen i allsvenskan, däremot gick det sämre i Europa. Med den kvalitet som finns i Sveriges landslag innebär det fler öppna chanser mot oss än framåt mot 111:e bästa laget i världen. Mot Portugal var det självmord. Kommer säkert gå bra mot Estland och andra blåbär men i VM-kvalet blir det pinsamt igen. Tror tyvärr på två förlorade år, enda trösten är att Bergvall och Hugo hinner komma i bra åldrar under tiden så att de kan ta över mittfältet under nästa förbundskapten. En sak till, lek med tanken att JDT varit svensk och inte haft en världskarrär som spelare, hade han inte varit väldigt lik Hamren då? Shining och passion, tämligen svaga taktiska färdigheter, mycket snickesnack men inget innehåll. Lite skrämmande tanke… /Ola

Tillbaka till ”the matter in hand”. JDT och Hugo Larsson. Jag är genuint rädd för utvecklingen det har tagit.

1. Hugo säger vad han tycker! Aldrig en bra idé med JDT. Han är en Dansk Holländare, old school med auktoritärt ledarskap, påklistrat fake sympatismile. I Malmö FF var det My way or the highway. Leendet – en ulv I fårakläder. Stängda träningar, sarkatsiska uttalanden, spilleprinciper o.s.v. Han sa aldrig något vettigt. Rasmus Bengtsson kan vittna. Vid tidpunkten var han rent av landslagsmässig, uttryckte sina tankar och hej då karriär. Behrang halkade i cupfinalen mot IFK Göteborg och guldet blev till sand. Safari hade gjort sin sista match. När JDT lämnade Malmö var 8 spelare skadade och allt han gjorde var att skryta om hur alla vinster var hans förtjänst. Han sket fullständigt i Malmö. Han skiter fullkomligt i Sverige. Alla resultat han når är steg på hans karriärsvandring. Det är en stor risk att han kommer att göra Hugo till ”ett Rasmus Bengtsson-exempel”. Jag är på riktigt rädd för att JDT tänkte spela Hugo från början mot Estland, men ändrar sig efter Hugos uttalande – p.g.a. småaktighet och narsicistiska tendenser. Skulle JDT låta Hugo spela från start så kommer allt att vara glömt om två år, men varför skulle JDT riskera att visa upp hur fel han hade? Om Hugo spelar strålande och t.o.m. slår en djupledspassning och håller ihop försvarsspelet - vad händer då med JDTs analys om att Hugo ännu är för ung och skall utvecklas. Inte en chans att han ger Hugo en ärlig chans.

2. Jag har turen att känna en analytiker i Sveriges bästa fotbollsförening, J

Alla analyser är liktydiga. Hugo Larsson har redan alla parametrar som gör honom till en självklar mittfältskugge och ryggrad att bygga Sveriges fotbollslandslag kring. Han är inte talang – Han är en mogen spelare redan och ändå med stor utvecklingspotential. Vi har aldrig haft en 8:a, (box till box-spelare) med ett så vasst och brett register, inom svensk fotboll - Aldrig någonsin. Spelsinne, positionering, spelbarhet, teknik, passningsutförande, lagspelare, kunskapssvamp och allt i högt tempo. T.o.m i Frankfurt chockades dem av hur fort han lärde sig, anpassade sig och kunde utföra de instruktioner som tilldelades honom. Nu är han en självklarhet i ett bra lag i Bundesliga. Kolla med era Tysklanskunniga medarbetare. Det som tränaren önskar av honom – utför han. De som spelar bredvid Hugo, får mer tid, mer möjlighet att glänsa, mer passningsmöjligheter. I Malmö gjorde han AC och Pẽna till mycket bättre spelare. Plötsligt hade dem de där extra tiondelarna för att kunna skina. Han är navet vi ska bygga Sveriges stomme kring.

3. Det blir faktiskt fånigt att jämföra honom med andra svenska mittfältare i liknande positioner. En 6:a som Saletros, har fint spelsinne, bra erfarenhet men han kan inte utföra rätt beslut i rätt tempo när vi möter ett topp 15 lag. T.ex. Lasse B Johnsen, en norsk spelare i MFF är helt överlägsen Saletros i 8 av 10 parametrar i Allsvenskan och han är inte i norska landslaget. Karlström är lik Saletros – lite hårdare, men med sämre passningsfot och ännu sämre än Saletros när tempot höjs. Cajuste en riktigt bra 6.a men att se JDT misshandla och förlöjliga honom som ytterback är beklämmande. Det är ojust -som att ge Olof Lundh i uppdrag att hålla i kareoken istället för krönikan. Låt mig inte ens börja med Ayari, vars beslutsfattande och defensiva arbete inte håller för ett landslagsspel som en av 2 6:or(6:a/8:a). Svanberg är den som mest kan spela som en 8:a, men även här är Hugo redan överlägsen i beslutsfattande, positionering och att täcka stora ytor. Bergwall är en helt annan typ mer10/8, med stor potential, men han är inte färdig ännu. Han behöver kontinuerligt spel på hög nivå för att klara av beslutsfattande närkampsspel o.s.v. i ett högt tempo. Men en klar framtidsman. Tror ni inte mig fråga någon bra fotbollsanalytiker bakom stängda dörrar. Vi har Isak och Gyköres där upp top notch på alla plan - Dejan är hårt arbetande och Hugo är ankaret på mitten – fattas en CB – men detta är stommen – ryggraden - som Sverige skall bygga landslaget kring. Låt inte denna högst medelmåttiga, självcentrerade coach fördröja Sveriges framtid. JDT leker Ralf Ragnick men hr inte kapacitet för att vara som han. Sist räddade Isak och Gyköres JDT De räddar säkert oss mot Estland, men vad händer när vi möter högre rankade lag. P.S. JDT har siffror på bästa anfallsfotbollen på många år - hur är de underliggande försvarssiffrorna? Jag tror ingen i Stockholms Fotbollsförbund oj förlåt Sveriges Fotbollsförbund kommer att sparka JDT trots 5 riktigt dåliga prestationer. Men visst fanns det "ett kontrakt" Mellberg-Gate om avancemang från Grupp C så... trots att jag älskar Sveriges fotbollslandslag ofantligt mycket kommer jag att hålla på Slovakien i Nations League. Heja Slovakien. mvh Niklas

Hugo Larsson lämnar truppen på grund av skadekänning. Låter verkligen som ett svepskäl. Det kan mycket väl bli så att Hugo tackar nej framöver. Påminner mycket om Pär Zetterberg 1999. Sorgligt, bara 20 år. Jag har svårt att förstå mig på JDT som riktar så mycket kritik mot Larsson offentligt. Väldigt trist! Anders

Sådant här om Hugo Larsson skall hållas internt och inte ut i massmedia som spekulerar hejvilt i vanlig ordning Yngve

Hej Olof! Tycker Hugo Larssons speltid är en höna utav en fjäder.

Kikar man på de tre senaste matcherna har JDT använt 27 olika spelare,

Om jag inte räknat helt fel är Larsson 11'a utav 27 i spelade minuter.

Av mittfältarna är det bara Saletrós som fått spela mer. Min känsla är att han ser Saletros/Svanberg som de mer rutinerade och så mixar och matchar han en av dem två tillsammans med en ung talang som Larsson/Ayari/Bergvall.

Tror inte han vill sätta två 20-åringar på mittfältet samtidigt.Hälsningar, Daniel

Hej. Vad beträffar Hugo tycker jag att du kommer med spekulationer och skapande av schism. Håller fullständigt med om att H är lysande spelare, dock förbehåller jag mig dina tankar om lagbyggen. I ett lag handlar det om att skapa ett så slagkraftigt manskap som kan prestera tillsammans. Elva Zlatans kanske inte är så vore ett slagkraftigt lag även om han är en gudabenådad spelare och person. Tyvärr är fotbollsvärlden hård. Vill du spela pressspel så måste alla vilja spela det, annars fallerar hela laget. Laget är starkare än personerna i det. Tack för ordet. Mvh Pelle

Att ha startat i 3 matcher i Bundesliga är bra men på tok för lite för att utvärderas. Kom igen om 4 månader. Hugo gör fel som inte håller käften å biter ihop å övertygar på planen. Kan inte påstå att Hugo varit överdrivet bra i Bundesliga. Tomas

Hej , Olof , försökte hitta en chatt någonstans att kommentera Hugo Larssons och Jon Dahl Thomassons brist på kommunikation och kulturkrock. Det här är ont i magen känsla. Vem är största egot i rummet ? Jon Dahl Thomasson pratar på tok för dålig engelska för att kunna beskriva eller nyansera någonting , skaffa en tolk ! Det finns konsulter som jobbar med kulturmöten som kunde förklara vad man egentligen säger och menar med sitt sätt och uttalande. Fullblodsproffs kanske kan använda offentlig kritik för att få tändvätska och kan distansera sin persona. (Men är det inte 90 tal ?) Blir bara illa berörd av att se hur dåligt man lyckas skapa tillhörighet , att hela laget och truppen är viktig . Pyspunka på energi, ledarskap och glädje. Mvh Jon

Svar: En bråkdel av reaktioner i min mejlkorg och mina sociala medier kring Hugo Larsson. Det var länge sedan landslaget engagerade på ett liknande sätt. Även tydligt hur Malmö-supportrar backar Hugo Larsson och AIK:are och andra står på andra sidan och backar JDT och tycker att den unge mittfältaren gnäller. Skadekänning eller ej, Hugo Larsson tränade direkt i tisdags och spelade från start under lördagen och var delaktig i framspelningen till ett av Frankfurts två mål i segern mot Wolfsburg. Larsson klev av i minut 85 vid ställningen 1-2, landslagskollegan Mattias Svanberg startade för hemmalaget och klev av i minut 71.

Veckans riskkapitalist

Miljardären Ken Griffin skänkte pengar till USA:s fotbollsförbund för att kunna anställa Mauricio Pochettino som förbundskapten. Vet inte vad som är mest fascinerande, att VM-arrangören inte kan piska fram pengar på egen hand eller att Pochettino är så dyr.

Veckans nordiska VM-möte

Uefa har möte i franska Cannes och parallellt med det ska de nordiska fotbollsförbunden träffa Saudiarabiens fotbollsförbund. Bakgrunden är att Saudiarabien är ensamt sökande land när det handlar om VM 2034. Det är en ren formalitet att Saudiarabien kommer att röstas igenom. De nordiska fotbollsförbunden vill innan dess diskutera hållbarhet, mänskliga rättigheter och annat för att utvärdera budet. Man kan lugnt säga att både Norge och Danmark är något spetsigare i sina synpunkter, men Sverige kanske kommer på upploppet?

Veckans rättsprocess

Under måndagen börjar förhandlingarna kring Premier Leagues 115 anklagelsepunkter mot Manchester City gällande regelbrott mot det finansiella regelverket. Framför allt rör det åren 2009-2018 som 80 av punkterna härrör från, men det finns även 35 nyare som berör att klubben inte samarbetat med Premier League. Man räknar med att det kommer att hålla på i upp till tio veckor. Under de berörda åren vann man Premier League tre gånger, FA-cupen en gång och Ligacupen tre gånger.

Veckans sportjournalistlön

ESPN:s Stephen A. Smith som bland mycket annat kör First Take förhandlar om en förlängning med den amerikanska sportjätten. Smith vill ha mer än ESPN:s bäst betalde (experten Troy Aikman) och det innebär över 18 miljoner dollar om året. Just nu har han ett bud på 18 miljoner dollar om året i fem år. Återstår att se om den populäre Stephen A. Smith kan få upp det ytterligare.

Veckans fotbollschips

Fifa har knutit till sig företaget bakom en rad chipsmärken som sponsor till herr-VM 2026 och dam-VM 2027. Pepsi-ägda Frito-Lay ska mata på med budskap och gick tydligen starkt i Nordamerika när man i regionen sponsrade Qatar-VM 2022.

Veckans begravning

Sven-Göran Eriksson begravdes i Torsby i fredags och det var uppenbart av hans planering att han ville ha att all som ville skulle kunna delta. Från storbildsskärmar som visade vad som skedde i kyrkan till procession till Kollbergs hembygdsgård och även sändning av begravning internationellt.

Veckans gästspel

Var med i Ekonomibyrån i SVT och pratade om spelbolag, spelberoende och svårigheterna med skydda de som behöver det samtidigt som staten, spelbolagen, idrotten och medierna vill ha in sina pengar. En närmast olöslig ekvation.

Veckans VM-gåta

Nästa sommar är det klubblags-VM i USA. 32 klubbar ska delta i Fifas nya storsatsning, men ännu är det mesta oklart. Något ESPN går igenom. Bara det att spelplatser, avsparkstider, TV-bolag och sponsorer inte är klara. Ovanpå det finns ett stort motstånd från spelare och tränare, men Fifa ser inte ut att vika ner sig.

Veckans låt

"360" – Charli xcx.

Veckans Leeds United

Leeds-Burnley 0-1.

Veckans poddgäst

Pontus Jansson var gäst i höstens första poddintervju som gick ut i torsdags. Om att vara del av huliganchattarna, skammen, lärdomarna och den ändrade synen på supportrar. Lyssna på Jansson här. Till 23 september ska flödet vara i fas. Sedan tidigare finns över 440 intervjuer med folk i fotbollens värld via denna länk. God lyssning!