Lundh: Läckorna om skiten i fotbollens värld är tyvärr ingen chock

På söndag 15:00 är det avspark i den sista allsvenska omgången som är samlad. Redan vi 14:00 drar vi i gång i C More-studion och har ögonen på Kalmar-AIK och Häcken-Norrköping om SM-guldet, på Östersund-Hammarby och Malmö-Elfsborg när det handlar om Europa-platsen och BP-TFF samt Sundsvall-Dalkurd i kamp om kvalplatsen. Får inte missas.

Inför intervjuerna med Zlatan Ibrahimovic i Los Angeles i måndags – som fått stort genomslag och han toppade bland annat DN:s förstasida - så förekom engelska kontrakt att skriva på där journalister förväntades lämna frågorna i förväg och dessutom fick man endast publicera sin intervju om Zlatan och Perfect Brands (Mika Lepistös bolag som har hand om Zlatans affärer och stod som motpart i kontraktet) hade gett klartecken efter att ha kollat alla fakta, alla citat och alla bilder och former av rörligt material. Om någon publicerade utan att ha följt ovan så var straffet böter på 100 000 kronor. Journalistik är inte alltid vackert och jag undrar om Dagens Nyheter, TT, Nent och Aftonbladet hade gått med på det när det gäller andra intervjuer? Trots allt handlade det om marknadsföring av en ny bok som Zlatan släpper på Bonniers och där Mats Olsson har skrivit den på uppdrag av förlaget och Zlatan.

Apropå ovan så var det i veckan debatt på Publicistklubben om sportjournalistik i en ny tid där spelare, ledare, klubbar, förbund, agenter, skoföretag och andra gärna dikterar villkoren. Expressens Noa Bachner, SvFF:s kommunikationschef Andreas Jansson och jag blev utfrågade av SVT:s Karin Hübinette och debatten går att se via denna länk, cirka 11:30 in.

Juventus och Milan möts i den italienska supercupen i januari och matchen spelas i Saudiarabien. Heja!

Markus Rosenberg kör på även 2019.

Ända sedan Zlatan Ibrahimovic klev in som ägare i ett spelbolag har han utsatts för kritik för det engagemanget. Allt från ministrar till idrottare och spelberoende har haft åsikter om ägandet, men från måndagens pressträff har jag inte sett en enda fråga om det till Zlatan. Ta bara Aftonbladet, som så sent som denna vecka flera gånger lyft kritiken från innebandyspelaren Kim Ganevik gällande spelbolagsägande och under 2018 har tidningen skrivit en rad artiklar om kritiken. När man i måndags satt ner med Zlatan Ibrahimovic så hade man chansen att fråga honom om det, men trots att man publicerat flera klipp och skrivna artiklar fick inte Zlatan möjligheten att ge sin syn på spelbolaget. Eller man har åtminstone inte publicerat något. Inte heller i Dagens Nyheters intervju finns frågan med trots att DN:s krönikör Johan Croneman häromveckan gick hårt åt Zlatans delägande i ett spelbolag. Hade det inte varit värt 100 000 i böter för att åtminstone ställa frågan? Kanske kommer frågan i en eventuell poddintervju? Sedan får man konstatera att DN:s recension av Zlatan-boken inte ingick i ett eventuellt avtal mellan tidningen och Zlatan.

Joakim Aspelin har satt ihop ett mäktigt och stämningsfullt klipp kring allsvenskan 2018.

Jag fattar naturligtvis att min kritik mot upplägget kring Zlatans pressträff om hans boksläpp lätt vänds mot att jag inte var inbjuden och inte får en intervju med honom. Ska det stoppa mig från att skriva om det? Nej, jag tar den kritiken. Det är många år sedan Mika Lepistö sa till mig att det aldrig kommer att hända att jag får en egen poddintervju med Zlatan. Inga problem, jag fattar ju det, men det innebär inte att jag håller tyst när stora medieaktörer dansar med i en sådan dans. Jag och Zlatan har åtminstone fram till nu delat förlag och det är min tidigare PR-person Karin Wahlén som styrde upp en del av det som skedde i Los Angeles och jag messade med henne i förra veckan och fick besked att ingen från TV4 var inbjuden och fick även svaret att det var för tajt schema för att det skulle finnas plats till mig. Vad jag tycker om boken? Ska köpa den i helgen, sedan återkommer jag nästa vecka.

Reine Almqvist lägger ner efter 51 år i elitfotbollens tjänst. Var alltid kul att snacka med honom och han var en viktig kugge när HIF tog dubbeln.

Inget slår avtackningen av Kennedy Bakircioglü på Tele2 Arena. Det var rätt häftigt att se hur en hel arena tog avsked av en spelare som gett klubben och dess fans mycket att glädjas åt. Men det betyder inte att avtackningarna av Tobias Hysén, Andreas Johansson, Daniel Sjölund förra helgen och kommande hyllningar av Andreas Isaksson och Christoffer Källqvist inte är starka, imponerande och går hem hos spelarna. Det var rörande att se hur spelarna tackades av. Ta bara tårarna hos Johansson när han stod i spelargången inför inmarschen till sista hemmamatchen i IFK Norrköpings tröja.

På söndag väntar Fars Dag och därför är jag på följande bokhandlare under lördagen för att signera min bok om allsvenskan:

Kollegan Martin Petersson fick till slut loss att en anställd i Östersunds FK varit brottsmisstänkt i härvan kring Daniel Kindberg. Enda skälet till att den anställde inte riskerar åtal är att hen klarar sig på grund av preskriberingstiden. Tidigare har alla varit noga med att distansera klubben från brottsmisstankarna mot Daniel Kindberg. Nyheten fick i varje fall Östersunds kommun att se över betalningarna av sponsorstöd till ÖFK. Sedan kan jag inte förstå uppståndelsen bland andra lags supportrar för ett årligt kommunalt sponsorstöd på 900 000 kronor när snittlönen i allsvenskan är över 100 000 i månaden. Ta bara Kalmar FF där Kalmar kommun köpte Guldfågeln Arena för 250 miljoner kronor och räddade klubben undan konkurs. Det är ett kommunalt stöd. För övrigt finns Kalmar kommun med som sponsor på KFF:s hemsida vilket även det helägda kommunala bolaget Destination Kalmar gör. Men Kalmar FF är inget sportsligt hot så därför bryr sig rätt få andra supportrar om det.

Förre Halmstads BK-spelaren Tim Sparv har efter en sväng ute i Europa nu spelat ett tag i Midtjylland, men landslagsmannen har inte glömt var han kommer ifrån. Utan att han har tjänat några enorma summor så har han nu skänkt två fotbollsplaner. Starkt jobbat, Tim.

Hej Olof, läste din text om att minnas och hylla hjältar som Gunnar G m.fl. Såklart är det viktigt för klubbarna att framhålla hjältar från förr. Viktigt också att minnen från dem som minns GG och andra på riktigt lever kvar. En som fortfarande minns på riktigt är Angelo Tajani!

/Katarina

Svar: Självklart är det också en del och kul att läsa om Malmö FF.

Malmö FF fick bara 1-1 hemma mot norska Sarpsborg efter en match där man inte övertygade. När till och med Sydsvenskans Max Wiman hyllar det norska motståndet som förvisso spelar primitivt och enkelt då inser man att MFF inte lyckades övertyga. Undrar hur det lät från Uwe Rösler efter matchen? MFF:s tyska tränare är en stenhård herre och var uppenbarligen inte nöjd med matchen och det fick garanterat spelarna känna av. Samtidigt får man leta efter det positiva och det är att Europa Leagues gruppspel fortfarande lever för Malmö FF och en seger hemma mot Genk skulle göra att det ljusnade betänkligt inför den avslutande bortamatchen mot Besiktas.

Inhoppet från Daniel Sjölund som slutade med att han avgjorde matchen mot Örebro SK.

Evertons Seamus Coleman som skänkte pengar till en skadad Liverpool-supporter. Mer sådant.

Hej Olof! Tycker det är tråkigt att du mfl. Favoriserar typ Stockholmslag i TV. Jag reagerade starkt i matchen AIK-Kalmar där ni snackade om hur domaren kunde missa det ni ville ha som straff. Ni snackade om detta i tv sändningen i lång tid så det var nästan bedrövligt av Er. Domaren dömde ju inte straff och då var det ju ingen straff enl. hans åsikt. När AIK mötte Sundsvall var det en solklar hand och straffsituation som Inte Sundsvall fick. Men detta tog ni inte upp trots att den var mer solklar än den mot Kalmar. Ni nämnde den inte en gång. Men hade det varit åt andra hållet så hade ni diskuterat denna situation länge och undrat varför domaren inte dömde straff. Synd om domarna att andra personer som inte håller på Stockholmslag. Ha det bra! Lasse som håller på Öster.

Svar: Min känsla efter förra veckan på sociala medier är att det finns en hel rad AIK-supportrar som inte delar din uppfattning. Snarare tvärtom, skulle jag säga. Det bisarra är att jag vet knappt några supportrar som inte upplever att jag har något emot just deras klubb och att jag ställer fel frågor, har fel åsikter och är helt snett på det kring deras klubb.

Efter att Segerpottens Dan Olofsson fick komma till Nyhetsmorgon och dela ut nästan en kvarts miljon till Piteå IF för att man vann SM-guldet så vaknade den lokale miljardären Staffan Persson och dubblade pengarna. Han hoppades dessutom att näringslivet i Norrrbotten skulle skjuta till ännu mer. Tänk om svensk fotboll öppnat för Segerpotten från början istället för att försöka tysta ner initiativet? Då kanske det varit helt andra pengar till vinnarna av allsvenskan. Men i svensk fotboll ska man gå i raka led, annars får man inte vara med.

Har svårt att förstå att AIK sålt ut Friends Arena inte bara en gång utan två. För oss som minns när allsvenskan vandrade i dödsskuggans dal och knappt lockade mer än några tusen är det otroligt häftigt att fotbollen 2018 drar så många intresserade. Men det är klart, Dalkurd finns i andra vågskålen med

Serieledning. Räcker bra där.

230. Antalet miljoner dollar – cirka 2,1 miljarder kronor – som kinesiska Alipay betalar för att bli officiell betalplattform för Uefa de närmaste sju åren. Under EM 2020 och EM 2024 är det Alipay som gäller, tidigare har det varit Mastercard men nu lastade Jack Ma, som grundat ehandelsjätten Alibaba, upp mer pengar till Uefa. Räkna med att om ni vill köpa biljetter till EM 2020 eller 2024 så gäller det att betala med Alipay. Heja!

Straffa inte Ghoddos för att han spelar för Iran. Han ville spela för Sverige men fick aldrig någon inbjudan av betongförsvarets messias. Att hitta målgörare ser inte ut att skrivas i Anderssons agenda men gärna målsumpare tydligen. Hur många målchanser kan man missa i landslaget innan det blir någon ny anfallsspelare egentligen?! Tänkte på Bergh. Mvh Bosse.

Svar: Jag är helt för att Saman Ghoddos ska kunna tävla om Guldbollen trots att han spelar för Iran, så jag straffar inte någon. Däremot är han inte aktuell i år.

”Säga mig” – STOR, Jireel.

Brassen Wanderson är nästa veckas poddgäst och berättar om varför han valde Helsingborg, om känslan att buas ut av Gais-fansen och hur han upplevde rasismen i Ryssland. Intervjun går att se på Sportkanalen på måndag 21:15, på Fotbollskanalen onsdag 21:00 och podcasten kommer ut i gryningen måndag. Sedan tidigare finns 208 andra poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.

”Hur dumma är vi i Tyskland?”

Arsenals målvakt Bernd Leno ifrågasätter 51-procentsregeln och att Bundesliga-klubbar inte får ta in investerare i en intervju i tysk press.