Lundh: Landslagsfotbollen borde vara fridlyst

Helgens måste

Derbyt Sverige-Norge, i EM-kvalet på söndag. Avspark 20:45 och det börjar se ut som det blir en bit över 40 000 åskådare på Friends Arena. Ska även försöka hinna se Lund-Landskrona under lördagen. Ännu ett derby och blir det över 1000 personer är det bra.

Helgens avstå

Helgen.

Veckans läsning

Kollega Andreas Sundberg hade i torsdags en fyllig genomgång av hur en del klubbar i Elitettan, andraligan för damer, fuskar med att använda sig av spelare från länder utanför EU som kommer på turistvisum. Något som även förekommer i lägre divisioner på herrsidan. Redan har genomgången haft effekt då Asarum väljer att sluta med att värva spelare på turistvisum.

Däremot är det fascinerande att fotbollsförbundet måste bedriva en utredning innan man kan agera mot något som är ett uppenbart fusk mot regelverket. Och det är knappast något som är nytt heller. Antingen får man ändra på regelverket och tillåta det eller så får man stoppa de som fuskar. Att göra som nu, där SvFF passivt sitter på händerna, är knappast frätt väg. Kan inte vara kul för en klubb som följer reglerna och sedan möjligen åker ut. Frågan är dessutom hur klubbarna som värvar spelare på turistvisum och där flera spelare vittnar om att de får ersättning på olika vis (betalning, boende, mat) gör med uppgifter till skatteverket?

Veckans läsarbrev

Hej, Hoppas du mår bra! Jag sitter just nu med en rolig kampanj som ska aktiveras med Svenska Spel och Eurojackpot. Kampanjen kommer att lyftas i flera medier och vi kikar nu på att också koppla på olika inspirerande personer som kan lyfta denna på sin egna Instagram på sitt sätt. Det är för att pusha inför EM nästa år. Det är en tävlign där två personer kommer att få chansen att agera huvudsponsor till Svenska Spel under en dag och får en "praktik" inom det. Initiativet kommer att presenteras av Janne Andersson på ett humoristiskt sett. Du är väldigt intressant för oss och skulle vilja veta om detta är någonting du vill vara med och stötta. Om det är det skulle jag behöva att du återkommer med följande info asap:

Är du tillgänglig på din Instagram för ett samarbete under v 39 (slutet av Sept)

Vad tar du för ett IG inlägg och en tillhörande Storie?

Eftersom kampanjen är väldigt snart behöver jag veta asap om det är intressant samt tillgänglighet och arvode du önskar för samarbetet. Bästa,

Svar: Inte aktuellt för mig att göra reklam för den statliga speljätten.

Veckans givna Netflix-manus

Efter bara ett par dagar i tingsrätten är det rätt givet att turerna kring Östersunds uppgång och fall är som skapat för att man ska kunna göra en strömmad serie av. Finns alla ingredienser.

Veckans tvist

Nent och norska TV2 har bråkat om Champions League-matcherna då man delar på rättigheterna kring turneringen och det ända fram till 2021. I veckan som gick vann TV2 kampen som pågått i över ett år. Det handlar om att TV2 betalar Nent 80 miljoner norska kronor om året för att få visa två matcher i veckan, men där Nent även gjort de två matcherna tillgängliga till en del Viasat-kunder. NU är det stopp på det, enligt norska voldgiftsretten. Spännande samarbete i ytterligare några år efter att man utkämpat en öppen strid.

Veckans pressmeddelande

Sävehofs om att Jonas Larholm lämnar klubben ett par dagar innan serien börjar. Att klubben och Larholm trodde att det som skett kring den tidigare spelaren och tränaren skulle förbli en hemlighet är rätt fascinerande.

Veckans svenska marknadsdrag

I Nordamerika har the Athletic med hjälp av riskkapital vuxit snabbt. Kombinationen av bra sportjournalistik och inga annonser för en kostnad av mellan 50 och 100 kronor i månaden har varit lyckosam och det talas om 600 000 prenumeranter för sajten/appen som kom till England i augusti. Nu satsar ESMG på att följa efter med Hockeysverige.se även om det är en annan variant där man ska sälja premium-innehåll för 49 kronor i månaden. Därmed skulle det knappast förvåna om även Fotbolldirekt adderade en Premium-tjänst i en tid när annonsmarknaden sviker.

Veckans kapten

Magdalena Eriksson i Chelsea.

Veckans comeback i Sverige

Olof Mellberg är tillbaka i svensk fotboll efter bara några månader i danska Fremad Amager. Onekligen en spännande värvning av Helsingborgs IF, men klubben var ute och fiskade hos rätt många tränare.

Veckans givna

Att RF-basen Björn Eriksson frias för misstankar om jäv. Med tanke på att det knappast skett i smyg var det inte underligt att den oberoende advokatutredningen som RF dragit i gång efter 100-tals anmälningar till RF:s visselblåsartjänst friade honom.Återstår att se om Erikssons motståndare har mer att belysa. Friandet betyder inte att Expressens artikelserie var förgäves utan snarare ett nyttigt belysande av vad som sker bland idrottens makthavare.

Veckans kryphål

Det är inte bara i Sverige eller inom Uefa som man på olika sätt försöker kontrollera klubbars ekonomi med olika typer av regelverk. I Sverige handlar det om elitlicensen och i den europeiska toppfotbollen gäller Financial Fair Play. Även i England har man ett regelverk för klubbarna utanför Premier League, men det är svårt att få det att fungera. Nu visar det sig att Derby, Sheffield W och även Readings rika ägare alla köpt klubbarnas arenor från klubbarna och på så sätt injicerat pengar i verksamheten. Ibland känns det som om regelmakarna inte hinner med.

Veckans marknadsspaning

Det är ingen hemlighet att många tidningar i Sverige har det tufft, inte minst för att spelannonserna minskat radikalt. Dessutom har Metro försvunnit helt och under året har man skurit ner på Aftonbladet och det ska ske på Mittmedia och Expressen. De tuffa tiderna får även effekt på vad medier kan göra. Expressen hade exempelvis ingen utsänd på EM-kvalet Lettland-Sverige i veckan och Dagens Nyheter hade ingen utsänd på Färöarna-Sverige. Dessutom skickade Tidningarnas Telegrambyrå bara en utsänd till EM-kvalet i Torshamn, man brukar vara två på kvalmatcher.

Veckans jakt

Elitfotboll Dam jagar en ny sportchef. Uppenbarligen kommer inte Victoria Sandell Svensson tillbaka efter tjänstledigheten och dessutom växlar man upp tjänsten till heltid. Under Sandell Svenssons tjänstledighet så har Stefan Alfvén haft rollen på halvtid. Onekligen ett spännande jobb med tanke på att det är drag kring fotbollen för damer i Sverige.

Veckans när far super

Sportbladet sänder hockeyturneringen Skoda Trophy. Konstigt bara att man lägger den bakom en betalvägg. Det är bara några veckor sedan tidningen kritiserade C More för att lägga träningsmatcher bakom en betalvägg.

Veckans kamp

Lars-Christer Olsson är ordförande för European Leagues (EPFL) som haft möte i Lissabon för att försöka påverka Uefa och de stora klubbarnas sammanslutning ECA inför omgörningen av Champions League och Europa League. Där planerna är att lansera en Europa League 2 för lag från mindre länder och dessutom införa någon slags ligasystem med upp- och nerflyttning. Plus att man vill krympa inhemska ligor för att kunna spela Europa-matcher på helgerna för att tjäna mer tv-pengar. En majoritet av Europas ligor är emot det här, men frågan är om de klarar av att stå emot marknaden? Danska Ekstrabladet har en fyllig genomgång av vad EPFL och Olsson vill göra. Om supportrar vill påverka det här så handlar det nog att mobilisera redan nu.

Veckans siffror

60 000 000 000. Antalet kronor som klubbarna i Premier League, serie A, La Liga, Bundesliga och Ligue 1 lade på spelarköp i sommarens transferfönster, enligt Deloitte. 60 miljarder kronor. Nytt rekord med tio miljarder. Ungefär 40 gånger mer än vad allsvenskan omsätter på ett år och då är inga löner inräknade.

Veckans låt

”In Da Club” – 50 Cent.

Veckans Leeds United

Klubbens förre managern Garry Monk tar över Sheffield W. Under senaste åren har han fått gå från både Middlesbrough och Birmingham efter för mycket affärer med en och samma agent, som även representerar Monk. Dessutom avslöjade Leeds vd Angus Kinnear att många av försäljningarna (Jack Clarke, Pontus Jansson, Kemar Roofe, Bailey Peacock-Farrell) som inbringade närmare 300 miljoner kronor skedde för att klubbens lönekostnader skjutit i höjden och ökat med över 150 miljoner kronor, och det var säsongen 2017-18.

Veckans poddintervju

Ken Fagerberg är gäst när podden är tillbaka på måndag. Den tidigare supertalangen berättar om tillvaron som spelare på Färöarna, om hur han tänker kring turerna i sin karriär och varför kärleken till Örgryte inte är densamma. Sedan tidigare finns över 230 avsnitt av podcasten Lundh och ni hittar dem alla här.