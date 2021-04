Lundh: Lätt att dansa en sommar – svårare att etablera sig i allsvenskan

Helgens måste

Allsvensk premiär i dagarna tre. Kul! Utspridda matcher gör att man kan se ett gäng av dem även om pandemin innebär att det är svårt att resa runt och täcka dem. Manchester City-Leeds, Landskrona-Värnamo, El Clasico och Sverige-USA ska också in i lördagens schema.

Helgens avstå

Vila.

Veckans Qatar-kamp

I Danmark har det skakat till efter att Weekendavisen under fredagen uppgav att det danska fotbollsförbundets huvudsponsor Arbejdernes Landsbank vill hoppa av. Skälet ska vara Qatar, enligt tidningen. Banken ägs av flera danska fackförbund. Samtidigt har det funnits en ny lag kring snabblån och spelreklam och det är den nya lagen som banken hänvisar till. Oavsett vad som är skälet är det underligt att banken skrev ett avtal med DBU 2017 med tanke på att VM i Qatar var känt då och hade varit i sju år. Sponsoravhoppet sätter ytterligare tryck på det danska fotbollsförbundet. Man kan konstatera att Qatar-frågan kommer att hänga över den internationella fotbollen under lång tid framöver och den går inte att vifta bort.

Veckans passion

Gillar att se hur många hakar Real Madrid-målvakten Maria Isabel kring #MismaPasion eller samma passion. Ibland finns det hopp.

Veckans döva öron

Regeringen och Folkhälsomyndigheten envisas med att inte lyssna på idrotten när det handlar om försök med åskådare. Det är lite svårt att förstå hur man kan hantera det så illa. Lägg till matcher för unga och barn. Något har gått fel i dialogen och känslan är inte att RF och SvFF spelar i samma lag.

Veckans ställningstagande

Till skillnad från det svenska herrlandslaget så utnyttjar det svenska damlandslaget tillfället när man möter USA med att manifestera för mänskliga rättigheter och det handlar om Qatar.

Veckans allsvenska tips

1. Malmö FF

2 Hammarby IF

3 BK Häcken

4 Djurgårdens IF

5 IFK Göteborg

6 Elfsborg

7 AIK

8 IFK Norrköping

9 Örebro SK

10 Mjällby AIF

11 Degerfors IF

12 Kalmar FF

13 Varbergs Bois

14 Halmstads BK

15 Östersunds FK

16 IK Sirius

Vill ni veta hur jag resonerar så får ni klicka er in här. Där finns länkar till tipsen kring alla lag.

Veckans i framkant

Manchester Citys Kevin De Bruyne förlängde kontraktet med klubben i två år utöver de två år han hade kvar. Värde: 83 miljoner pund vilket är nära en miljard kronor. Mest fascinerande är att belgaren körde utan agent och istället tog hjälp av sin farsa, en advokat och dataanalytiker som tog fram värdet på De Bruynes insatser i klubben.

Veckans läsarbrev I

Hej Olof! Hoppas allt är bra. Precis läst att du tippar MFF som mästare. Hade hoppats att du INTE gjort det med tanke på att du oftast har fel. Men vi får hoppas att du vänder trenden i år och att du får rätt. Kan inte tippa emot dig då Lennarts pokal stannar "himma" i vår ljusblåa borg. Ha det bra så länge. Mvh Stefan

Svar: Haha, jag väntade bara på ditt mejl. Svårt att tippa emot Malmö FF sett till förutsättningarna.

Veckans veteranlag I

Blåvitt. Marek Hamsik missar dessutom premiären. Sju matcher kvar.

Veckans moderna fotboll I

Om ni har tillgång till The Athletic kan ni läsa om hur en amerikan och en del andra affärsmän tagit över en rad klubbar runt om i Europa och fått ut bra utväxling i Nice, Barnsley, Esbjerg, Oostende och Nancy. Intressant att man lyfter fram Oostendes försäljning av Ari Skulason till IFK Norrköping som ett lyft där man fick betalt för en spelare med tre månader kvar och som gav en 20-årig ung back speltid.

Veckans EM-kaos

Uefa verkar framhärda med att EM-matcher ska spelas inför arenor som är fyllda till minst 25 procent. Något som satt tryck på Sveriges matchorter Dublin och Bilbao där myndigheterna inte kunnat lämna den typen av garantier. Inte utan att man kan tycka att det är rätt magstarkt att kräva det mitt i en pandemi. Nu ska det komma besked 19 april då Uefas exekutivkommitté har möte och fram till dess har Dublin, Bilbao, Rom och München möjlighet att lämna information om publik, vilket de andra åtta gjort. Först då klarnar det och även om det är många rykten i omlopp verkar Uefa hålla fast vid tolv olika matchorter. För svensk del är det problematiskt att man hade tänkt att ha sin bas utanför Dublin, men om matcherna flyttas till norra England så kanske man får byta bas. Sevilla ryktas ersätta Bilbao.

Veckans sportswashing

Qatar och Tom Brady skojar man inte bort. Undrar vad det kostade att få NFL-stjärnan att skriva så?

Veckans streaming

Hade inte sett norska ”Exit” än och snubblade in på säsong 1 nu när en andra säsong kommit. Även om det är direkt deprimerande att följa norska finanssnubbar är det svårt att slita sig.

Veckans lyssning

Radiosportens Matchen med Kurre Hamrin. Många fina detaljer och det lyfter otroligt med hjälp av Sveriges Radios arkiv. Expressens nya mediepodd Lägg ut är också ett bra tillskott. Veckans gäst var Jan Guillou.

Veckans superettan-tips

1 GIF Sundsvall

2 Helsingborgs IF

3 Akropolis IF

4 Trelleborgs FF

5 Falkenberg

6 Västerås SK

7 Jönköpings Södra

8 Gais

9 Östers IF

10 Brage

11 Örgryte IS

12 IFK Värnamo

13 AFC Eskilstuna

14 Landskrona Bois

15 Norrby IF

16 Vasalunds IF

Veckans otippade

Började se Brynäs-HV71 i det första ångestmötet och kunde inte släppa det när väl Champions League gick i gång. Brynäs var mitt gäng som liten, men har inte följt klubben på nära håll. Onekligen ett oslagbart kaos inför kvalmatcherna.

Veckans signal

Tio klubbar i Championship fick transferförbud. I smyg. Ja, det är inte lätt att äga en fotbollsklubb.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof, VAR's vara eller icke vara är frågan? Att Sverige som i Pandemins tidevarv skall gå sin egna väg är väl självklart? Musen som röt och alltid vet bäst? Kanske det trots allt är värt mödan då jag håller med om att det ofta vid offsidesituation tittas och tittas och bedöms millimetrar av en häl, tå, armbåge, knä etc och till slut sker en rättvis bedömning!!? Rättvis bedömning är ju otroligt viktig då det inte minst i de större serierna och CL etc är enorma pengar i omlopp (för mycket numera) tycker många. Om millimeterrättvisa skall gälla vid offside och att publik och spelare skall få glädjas i realtid kanske man får göra som Van Basten radikalt föreslog ta bort offside-regeln helt så slipper linjeman och domare bli utskällda varje match! Det går ju i breddfotbollen dvs Korpen så då går det väl i hela fotbollsvärlden för rättvisans skull? Bara ett litet inlägg i debatten! Hälsningar Jan

Svar: Jag kan vara orolig för den svenska domarstandarden om det blir svårare för svenska domare att få internationella uppdrag när VAR blir vanligare och vanligare. Det är ingen tvekan om att VAR hamnat i en uppförsbacke och att det inte fungerar, men att Sverige ska stå utanför kan vara vanskligt.

Veckans mediesatsning

Malmö FF skruvar upp bevakningen av det egna laget med en Premiumstjänst. En blandning av material från bakom kulisserna, en podcast och damernas hemmamatcher ska locka medlemmar och supportar. Bara att inse att klubbarna uppskattar det här då man slipper jobbiga frågor och att man kan ge sin egen bild. I bästa fall blir det ett komplement, i sämsta fall så stänger Malmö FF ännu mer kring verksamheten och ger mest ut sin kurerade version av vad som sker. Då blir det ingen klarhet i framtida konflikter av karaktären Rasmus Bengtsson vs MFF. Jag vet vad jag vill ha som supporter.

Veckans berättelse från förr

Kul att läsa en skildring om hur det gick till när man började producera och sända allsvenskans alla matcher. Det är förre SVT-reportern Mattias Brännholm som var med när SvFF och Svenska Spel gemensamt satsade på produktionsbolaget Onside inför säsongen 2001. Klart att utvecklingen kommit ändå, men här var Lars-Åke Lagrell rätt offensiv men det kostade rejält. Minuset för första året hamnade på 60 miljoner och efterhand hoppade det statliga spelbolaget av satsningen och istället fick SvFF tvinga in Sef. Förlusterna fortsatte och 2014 sålde man 80 procent av bolaget.

Veckans veteranlag II

Akropolis IF. John Alvbåge var senast att ansluta till laget.

Veckans datum

19 april. Då ska Karl-Erik Nilsson, Lars-Christer Olsson och de andra herrarnas i Uefa:s exekutivkommitté (jag vet att det finns en kvinna med) ta beslut om både EM-orter och kring Champions Leagues nya upplägg som gäller från hösten 2024. Spännande. Dagen efter är det val och Karl-Erik Nilsson ska upp för omval för fyra år. SvFF-basen Nilsson är förste vicepresident och det vore en skräll om han inte fick fyra nya år.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof. Kan inte du ta upp ämnet om 3 5 2. Spelsystemet i svensk landslagsfotboll kontra klubblag i Europa. Varför envisas janne a. Med detta föråldrade spelsystem då vi har våra bästa spelare på mittfältet och framåt. Varför kan vi aldrig ställa upp med en sylvass start elva. Nån gång. Och våga utmana dom stora nationer a på deras vilkor med 5 eller ibland 6 man på mittfältet. Varför är vi så rädda för att släppa taget om 4 backs linjen. Och 4 mittfäkstre. Som ändå går bort sig mot blåbärs nationerna son vi ska slå lätt men ger dem enorma ytor som topp 10 landslagen skapar mot oss. Sveriges starkaste 11. Just nu. Robin o. I kassen. Victor N L. Granen en edgång till om han är frisk och sen Danielsson. Det får bli 3 centrala backar.

Höger mittfält. SEB Larsson. Upp och ner efter kanten. 2 sittande inner mittfältare. Koffe. Och. Hålli dig nu. Thern pojken anser jag given.

Offensiv spets. Forsberg som han lirar i laipzig Och kulezevsi på en kant upp och ner han med. Som SEB Larsson. Samt Zlatan och Isak givna på topp. 👍😜🚩. Ska det vara så svårt. Albin E faller på skade benägen och vek samt att inner mittfältarna för jobba arselet av sig med 4. 4. 2. Systemet.

Samt att lustig är för dålig passningsspelare. Och ochså vek. Kramp så fort matcherna blir längre än 91 min. Samt vi kan fan inte ha 4 AIK are i landslaget på plan samtidigt. Då blir det träben 😜👍🚩. Tack för mig ställ några tuffa frågor till janne nu på nästa presskonferens. Om dett. Mvh. Fredrik

Svar: Tyvärr är jag för marinerad i 4-4-2 för egen del. Har svårt att driva den diskussionen. Du får mejla någon annan.

Veckans i framkant II

NBA-laget Sacramento Kings erbjuder alla som jobbar för klubben inklusive spelarna att få betalt i Bitcoin.

Veckans öppning för utländska supportrar

Baku, St Petersburg och Budapest är de enda EM-städer vars länder inte kräver karantän för utländska supportrar. I Budapest öppnar man för fullsatt arena och i Baku och St Petersburg ska man fylla arenorna till hälften.

Veckans moderna fotboll II

Amerikaner köper Ipswich Town och en spanjor köper Derby County.

Veckans roliga grepp

AIK-sponsorn Notar flikar in en del av lagets profiler i bostadsannonserna. Borde vara bra om man säljer till AIK:are, men kanske sämre om man håller på ett annat lag. Samtidigt är det humor att se bilderna.

Veckans låt

”Break With Me” – SHY Martin.

Veckans Leeds United

I veckan kom prislappen för avancemanget till Premier League. Klubben gick back 62 miljoner pund under säsongen i Championship. Runt 750 miljoner kronor. Vill ni ha detaljer finns det här. Ändå är Leeds den klubb som tagit in störst intäkter i Championships historia om man bortser från de klubbar som haft ”fallskärmar” efter att ha trillat ur Premier League. För varje krona som klubben tog in så gjorde man av med 1,44.

Veckans siffra

158. Antalet miljoner pund som Manchester City har reserverat sig för att betala ut i bonusar och kring klausuler om man uppnår vissa resultat. Knappt två miljarder kronor. Fyra titlar kan bli dyrt för klubben.

Veckans poddintervju

Tar inte ut något i förväg, den ska spelas in i helgen. Målsättningen är att ha en allsvensk och aktuell gäst till på måndag. Sedan tidigare finns det 305 avsnitt av podcasten som nyligen fyllde sju år. Gå in via länken här. Då kan ni garanterat hitta en hel del att lyssna på.