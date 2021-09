Lundh: Lösningen på Blåvitts problem kan bara vara kontinuitet

Helgens måste

Malmö-Norrköping lördag och Djurgården-Hammarby söndag. Milan-Lazio söndag. Ska även signera min nya bok Sporten och livet enligt Lundh i Gamla Stans bokhandel lördag 13:00. Får förhoppningsvis in Bois-Gais och Leeds-Liverpool på några skärmar.

Helgens avstå

Kvällsarbete.

Veckans galenskap

Fifa försöker trycka igenom VM vartannat år och har inte konsulterat spelare och inte direkt alla länder. Med ett PR-maskineri i form av gamla spelare och anställda i form av de tidiga stortränarna Arsène Wenger och Jill Ellis så försöker man överrösta allt motstånd. Givetvis kör man även fram en del mindre länder som vill se det här för att fler VM betyder mer pengar till Fifa och därmed mer pengar till nationsförbundet. Både Uefa och Sydamerikas Conmebol är emot vilket även klubbarna i Europa är så är det upplagt för en brutal maktkamp. Är det någon som tänker på fotbollens bästa? Inte en chans.

Veckans tänkvärda läsning

Tim Sparv skrev ödmjukt om Qatar-frågan. Han är verkligen mitt-i-prick i många av sina resonemang.

Veckans fotboll är politik

Spanien som vägrar att erkänna Kosovo. Att till och med sändande bolag och kommentatorer är med i den cirkusen är ovärdigt.

Veckans film

Tigrar. Gillade Ronnie Sandahls film som är baserad på Martin Bengtssons bok I skuggan av San Siro. Bra för unga människor som drömmer om att nå dit att få en glimt av en oerhört tuff och cynisk verklighet. Kanske något förbundet borde se till? Vet att herrlandslaget fick se filmen i samband med VM-kvalsamlingen. Emil Forsberg gillade den, Jordan Larsson lite mer skeptisk. För egen del kan jag verkligen rekommendera den.

Veckans undehållande läsning

Om Mikael Nilsson i Expressen. Fin intervju av Robert Börjesson som är måsteläsning.

Veckans sorgliga

Återbesöket på Atens Olympiastadion. Förfallet speglar naturligtvis den ekonomiska krisen som Grekland fortfarande lider av. Kändes inte som om arenan från OS 2004 hade underhållits på 17 år.

Veckans fotboll är politik II

Turerna när Brasilien och Argentina skulle mötas i VM-kval och brassarnas Anders Tegnell stoppade matchen.

Veckans roliga comeback

Testet med Fotbollskanalen On Tour även under en landslagssamling gav mersmak. Kul att göra och sett till mejl och annat så verkar det vara uppskattat. Vi kör även Europa-veckorna i höst, och då tisdag till fredag för att ha koll på Malmö FF och svenskar i cuperna.

Veckans läsarbrev om Grekland-Sverige

Hej Olof Jag inser att jag nog är sen med input till denna omgången. Jag tycker det är uppenbart att Lustig, Berg och framförallt Larsson saknades rejält mellan avblåsningarna. Det var ingen som satte press på domaren alls. Stor skillnad mellan ett förvånat leende från Vigge när det går tydligt emot i domsluten jämfört med en utskällning från Larsson i varje situation som inte går 100% med! /Mikael

Svar: Det är så lätt att skriva så efter en förlust. Få om ens någon saknade dem mot Spanien. Kanske var de svenska spelarna för passiva mot domaren, men det var inte därför man förlorade.

Veckans reality check

Förvisso skedde det fler transfers som innehöll en köpesumma än tidigare när det gäller damer. I slutändan var det 31 spelare som betingade ett pris sommaren 2021 och den totala köpesumman var cirka nio miljoner kronor. Nej, jag skämtar inte. NIO MILJONER KRONOR. Allt enligt Fifas sammanställning. Då kan man snabbt kolla in vilka herrklubbar som lagt mest på att köpa ihop sina trupper och det är helt andra summor. Nu är det inte nettosummor, men skillnaderna är makalösa.

Veckans läsarbrev om Grekland-Sverige II

Hej Läste din krönika. Var på arenan igår och det fanns bara två entréer där de skulle kolla covidpass sedan var det biljettinsläppen som strulsade där merparten köpt biljetter på sektion 9 Vi kom tidigt men det kom in åskådare fram till halvtid. Hål i huvudet under covid att ha alla åskådare på två sektioner. Grekland har annars varit super försiktiga under covid.Svenska defensiva mittfältet saknade Lewicki /Ekdal igår. Olsson är en alibi spelare tyvärr som mest trippar runt. Mvh Tobias

Svar: I den form Oscar Lewicki varit i när han spelat i Europa för Malmö så hade han kunnat göra ett jobb, men det var laget som havererade. Intressant kring insläppet och köer är knappast covid-önskvärt heller. Kan även notera att de hårda krav Grekland hade på alla som skulle bevaka matchen inte följdes upp. Ingen frågade om några papper eller intyg.

Veckans läsarbrev om Grekland-Sverige III

Hej Med gårdagens match i färskt minne dyker tankarna på effektiv speltid i fotboll upp. Blir så trött på godtycket kring att det bara är domaren som vet hur mycket det är kvar, skall bedöma graden av maskning etc. Kanske ett för långt ämne att ta upp i Fotbollskanalen on Tour men hade varit kul att kort höra vad ni tycker i ämnet. Mvh Anders

Svar: Du har definitivt en poäng och när man nu kollar offside på centimetern borde man ha koll på tiden. Det är en svaghet inom fotbollen att domaren inte löser det. Tar frågan här då Fotbollskanalen On Tour är tillbaka först på tisdag.

Veckans läsarbrev om Grekland-Sverige IV

Hej! Jag tycker att betygsättningen överlag var bra i matchen mellan Grekland och Sverige, däremot invänder jag på betygsättningen på innermittfältarna. Båda två får tvåor, men Svanbergs tvåa blir en "svag tvåa". När Svanberg var på plan var väl han istället den mest aktiva av de två i offensiven? Det som skiljer dem två är väl snarare att man ska ställa högre krav på Kristoffer Olsson ska ta ett större ansvar med tanke på sin rutin. Jag tycker att i en sån här match så måste ju KO steppa upp, jag tycker inte att det kan bli godkänt när han gömmer sig totalt under hela första halvlek - särskilt inte när han är den enda av två innermittfältare som normalt är ordinarie. Betygen bör väl ändå nånstans sättas efter de förväntningar som finns, då tycker jag att man ska kunna kräva mycket mer av Kristoffer Olsson. Svanberg däremot försökte istället att ta lite risker och att vända framåt, äee svagt att sätta en "svag tvåa" på Svanberg men att inte kräva mer av Kristoffer Olsson. Vänliga hälsningar, Carl

Svar: I efterhand har du en poäng och givetvis eftersträvar vi tre som sätter betyg att hamna så rätt vi kan. Vi försöker kombinera betyg med motivation och om någon är stark eller svag. Det är inte alltid vi hamnar rätt, det ser man med distans.

Veckans läsarbrev om Grekland-Sverige V

Hej Olof! Jag minns min eufori som igår efter att ha varit på plats i min första landskamp någonsin när Ola Toivonen drog in 2-1 från mittplan med sekunder kvar att spela mot Frankrike. Med eld och lågor såg jag fram emot att möta ett Bulgarien på bortaplan framför tv-rutan, men bara för att bli besviken… Nu är vi här igen med en ”förlorad” gruppseger och en inställning med att ”ett kval är inte det värsta ändå”. Varför ska vi ha så otroligt svårt att knyta ihop den jäkla säcken? Mvh en aning missnöjd supporter i med och motgång som heter Jacob…

Svar: Bra fråga som är svår att besvara. Trots allt har Janne Andersson ett bra facit i tävlingsmatcher, men det är klart att en sådan förlust svider.

Veckans fotboll är politik III

En statskupp i Guinea satte stopp för VM-kvalet mot Marocko. Kaosartade scener.

Veckans läsarbrev om Grekland-Sverige VI

Hej Lundh! Inför varje landslagsmatch ska medierna alltid tävla om att först avslöja den tänkta startelvan. Jag tycker man borde upphöra med detta då nackdelarna är fler och större än fördelarna förutom den mest självklara anledningen att motståndarna får möjlighet att förbereda sig bättre vilket ökar risken för förlust. Anledningarna till varför man publicerar "avslöjanden" som dessa beror sannolikt på att man vill öka sitt anseende eller producera klick. I slutändan handlar det förmodligen om att tjäna pengar. Då undrar jag vilka ekonomiska skillnader det blir för medierna om Sverige misslyckas med att kvalificera sig till VM jämfört med om de lyckas? En kvalificering måste väl ändå vägra tyngre på lång sikt sett till vad som kan produceras jämfört med ett avslöjande som i värsta fall ger motståndarna en avgörande fördel. Hur ser du på detta? Är det en överdriven rädsla? Finns väl skäl till varför man har stängda träningar. Ruben

Svar: Den ekonomiska vinsten av att ha elvan först är försumbar, det handlar snarare om att bedriva journalistik och sedan också signalera att vi som tidning har koll. Vi kan som journalister inte väga in om Grekland får hjälp av att elvan läcker ut eller ej. De kan aldrig vara helt säkra på att det är rätt startelva.

Veckans läsarbrev om Grekland-Sverige VII

Tja Olof! Skulle vara kul och höra vad tycker om Jannes beteende efter förluster, han skämde ut sig igår igen, likadant när Sverige förlorade mot Ukraina i EM. Det är väl klart att man fördröjer spelet, ligger kvar efter en smäll och filmar vid ledning sista tio..... Titta på hur Lustig, Larsson betedde sig mot Spanien i EM, absolut inte bättre men då gnällde inte herr Andersson.

Vill ju självklart att Sverige går till VM men man kan ju fan inte gnälla på motståndare, domare och folk som mumlar på en presskonferens bara för att man inte vinner. Han skulle behöva lite självinsikt och vara lite mer självkritisk, han har tappat det helt tycker. Mvh Micke

Svar: Förstår verkligen hur du resonerar, och det blir lite dålig förlorare över det. Sedan är jag fel person att jaga någon för att vara en dålig förlorare. Ledsen för det.

Veckans VM-outsider

Danmark. Bara segrar. Inget insläppt mål. Sanslöst starkt landslag.

Veckans fackpamp

Caroline Jönsson hänger kvar i Fifpros styrelse. Inte helt lätt att ta plats i den internationella fotbollsvärlden men Jönsson har gjort det bra.

Veckans mardrömsvecka

Svenska fotbollsförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand fick se Sverige förlora mot Grekland, Sef köra över förbundets Qatar-planer och dessutom berättade SVT om hur en anställd tagit pengar från Alla är olika-projektet. Nu är pengarna återbetalda och den anställde har slutat men det finns många frågor kring det hela. Då efterlyser Sjöstrand själv en utredning, delvis av sig själv, och skriver om min egen integritet, trovärdighet och rykte.

Veckans brådska

FC Rosengård missar det första grupspelet i Champions League och tyvärr är det ett tecken på en brutal verklighet för svensk damfotboll. Där stora klubbar ute i Europa för småslantar kan plocka de bästa spelarna och där svenska klubbar inte kan hålla emot. Det är bråttom att få till någon form av system för utbildningsersättning för spelare som svenska fotbollsförbundet jobbat för men där Fifa inte vaknat tillräckligt. Risken är att det går för långt och att allsvenskan urvattnas och bara blir en liga som fostrar spelare. Frågan är om man ska satsa på att utbilda spelare om det ger noll tillbaka?

Veckans pengacheck

Även om fyra miljoner kronor är en liten summa i ett herrperspektiv är det viktiga pengar för BK Häcken nu när man kvalade in i det första gruppspelet av Champions League. Viktigt att svenska klubbar är med där även om det naturligtvis är ett skyltfönster och Hisingen-klubben riskerar att tappa ännu fler av stjärnorna.

Veckans härva

Bosniens landslag är indraget i en rejäl härva där det haglar grova beskyllningar. Inte blev läget bättre efter kryss hemma mot Kazakstan i VM-kvalet.

Veckans tränare

Erkan Zengin. Den tidigare landslagsmannen startar Zengin Academy. Han har långt förflutet i olika turkiska klubbar och Hammarby.

Veckans braständare

Ekstrabladets Jan Jensen. Eldade på om Qatar.

Veckans riktiga kapitalister

Personerna bakom EQT, som kollade på Inter tidigare under 2021, och som ändrade på förutsättningarna kring upplåsta aktier trots att något annat var utlovat. Sålde sedan av i smyg och kammade hem 23 miljarder kronor. Bisarra pengar på bisarrt handlande.

Veckans låt

"Varsomhelst/Närsomhelst" - Veronica Maggio.

Veckans Leeds United

Släppte en lila tröja… Ja, det är nya tider.

Veckans poddintervju

På måndag är det omstart med podcasten och gäst är Ronnie Sandahl som både skrivit manus och regisserat Tigrar som bygger på Martin Bengtssons bok om tiden som talang i Inter. Sedan tidigare finns det 317 avsnitt och ni hittar alla via länken.