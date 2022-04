Lundh: Magdalena Eriksson slog sarg ut när verkligheten hann i kapp henne

Helgens måste

Påsk med ägg, sill och lamm. Samt fotbollsmatcher likt Manchester City-Liverpool och Malmö-AIK.

Helgens avstå

Blåkulla.

Veckans VM-osäkerhet

Nu är det bestämt att Ukraina ska möta Skottland i en semifinal i ländernas VM-playoff den 1 juni där vinnaren möter Wales 5 juni. Frågan är dock om Ukraina är redo att spela fotboll då? För ett par veckor sedan var förbundskaptenen tveksam. Det ukrainska landslaget hämtar två tredjedelar av truppen från inhemska lag som inte spelat matcher sedan i november. Som alla inser är knappast verksamheten i gång sett till det ryska invasionskriget. Även om Polen erbjudit landets landslag att komma dit och träna. Lägg till att man förhandlar med Frankrike om att träningsspela. Klart är att stora delar av världen lär hålla på Ukraina om det blir match i juni. Stark journalistik i New York Times om Sjachtar Donetsk. Man har fått ett undantag och kunnat flyga spelarna från landet.

Veckans VM-avancemang

Sverige kanske inte imponerade mot Irland men en poäng var tillräckligt för att bli klart för VM i Australien och Nya Zeeland nästa sommar. För övrigt det första poängtappet under VM-kvalet för Peter Gerhardssons landslag. Sedan får man vara ärlig om att det inte borde gå att missa VM för Sverige med tanke på att turneringen numera innehåller 32 landslag. Det svenska landslaget har under historien bara missat två mästerskap, EM 1991 och 1993. Då var andra typer av kval och bara fyra landslag nådde slutspelet. I övrigt har man varit med i varje VM, varje OS och elva av 13 EM.

Veckans EM-osäkerhet

Innan Sverige tar sig an VM 2023 väntar EM i England i sommar. Ännu inget besked om vilket lag som ersätter Ryssland som är i Sveriges grupp med Nederländerna och Schweiz. Uefa har tidigare sagt att det ryska landslaget inte får vara med sett till invasionskriget, men nu verkar man tveka kring beslutet. Skälet är delvis att Ryssland utmanat beslutet. Schweiz har sagt att man vägrar möta Ryssland och man kan misstänka att Sverige och Nederländerna instämmer i det. Återstår att se hur Uefa hanterar det hela och det troliga är att man tar upp ärendet 10 maj när exekutivkommittén har möte. Ryssland kvalade in till EM via playoff efter att ha kommit tvåa i sin kvalgrupp och man slog ut Portugal över två matcher.

Veckans katapultstol

Att vara ansvarig för Fifas kommersiella verksamhet verkar inte vara lätt. Tidigare Juventus-höjdaren Romy Gai är den femte personen på dryga tre år som försöker få fart på verksamheten. Klart är att organisationen är i behov att öka intäkterna, vilket avspeglat sig i försöken att köra VM vartannat år.

Veckans läsarbrev

Hur man slipper maskandet i slutet av matcher som förstör så mycket av glädjen? Inför effektiv speltid under andra halvan av andra halvlek. Vänligast, Bengt

Svar: Håller med om att det är frustrerande. Effektiv speltid är en möjlighet, men det måste vara samma regler hela matchen. Kan inte lägga till regel på slutet av matcherna. I grunden har domaren möjlighet att lägga till tid och om det fungerade hade det varit bäst.

Veckans svidande förlust

Efter allt som varit kring matcherna mellan Bodö/Glimt och Roma måste det göra ont för det norska laget att José Mourinho fick sista ordet.

Veckans fotnot

Häromveckan presenterade Nent som äger Viaplay, och som snart byter namn till Viaplay Group, sin årsredovisning. I fotnot 25 på sidan 126 hittar man ett tecken på hur priserna på direktsänd idrott utvecklats. Under den ganska anonyma punkten Framtida betalningsåtaganden står det att man där redovisar ej uppsägningsbara framtida betalningsåtaganden för programrättigheter fram till 31 december 2021. Det vill säga vad Nent åtagit sig att betala och de närmaste tre åren är det 30,3 miljarder kronor och om man anlägger ett perspektiv på tio år är det totalt 55,4 miljarder kronor. Givetvis finns Premier League-avtalet där (enligt både brittisk och norsk press runt 24-25 miljarder kronor) men man det är även herrarnas fotbollslandskamper till 2028, VM för damer 2023, Formel 1, NHL, handbollsmästerskap och skidpaketet som är grunden till vintersatsningen. Dessutom satsar man internationellt och finns i Norden, Baltikum och Polen och har gått in i USA, Nederländerna och Storbritannien med Kanada, Tyskland, Schweiz och Österrike på gång senast 2023. Så det är givetvis att det finns otroligt mycket som lockar tittare och abonnenter, men det är ändå rätt rejäla summor. Under 2021 omsatte Nent 12,7 miljarder kronor varav Viaplay stod för 4,4 miljarder. Resultatet 2021 stannade vid 573 miljoner kronor och det blir ingen utdelning för aktieägarna.

Veckans kommande semifinaler

Kvartsfinalerna avslutades i veckan och här är mina tips (fetade) om vilka som når final. Champions League: Liverpool-Villarreal, Manchester City-Real Madrid. Europa League: RB Leipzig-Rangers, West Ham-Eintracht Frankfurt. Europa Conference League: Leicester-Roma, Feyenoord-Marseille.

Veckans deppiga skadefrånvaro

Zlatan Ibrahimovic har inte spelat många minuter under 2022. Elva minuter för Sverige i ett inhopp mot Polen och totalt 234 minuter för Milan i form av två starter och sex inhopp. Han gjorde ett mål i början av januari. Har han mer i sig för att komma tillbaka på allvar eller lägger han av? Det har varit uppenbart att han plågas av tanken att lägga av men detta kan inte vara roligt och blir ett ganska haltande avslut. Långt från ett rytande lejon. Bara att hoppas att han tar sig tillbaka till planen när Milan jagar titlar på två fronter, även om man haltat till i Serie A.

Veckans nya strömningsaktör

Fifa lanserade i veckan Fifa+. En plattform för att strömma matcher, dokumentärer och arkivmaterial. Det är allt från stjärnornas barberare till att Gary Lineker ser igenom Brasiliens VM 2002 med Ronaldo. Fifa+ börjar med fem språk men ska utöka med ytterligare sex till. Materialet ska vara gratis. Fifa-basen Gianni Infantino tar åt sig äran och säger att detta varit en del av hans vision.

Veckans DM

Efter att jag skrivit om spelbolag, matchfixning och Jens Littorins nya bok fick jag ett DM via Instagram. Det visade sig vara Unibets sponsorchef Anders Falk som ville skicka sin krönika från Idrottens Affärer med rubriken: "Ett spelbolag känner också ett ansvar". Vilket givetvis är fullt möjligt och Unibet har garanterat gjort insatser ihop med Svensk elitfotboll likt införandet av Integrity Officer i varje klubb. Jag ska inte ge mig in i kampen om alla spelbolag hjälper till med information eller ej, men kan däremot konstatera att problematiken kring spelande finns där oavsett vilket ansvar vi i medierna känner eller vad man känner inom spelbolagen. Kan tillägga att Idrottens Affärer tar in en rad parter som krönikörer och där de representerar olika intressen.

Veckans hybris

Kosovare Asllani sa inför VM-kvalet mot Irland att landslaget börjar bli för stort för Gamla Ullevi. Visst, det var 13 500 som såg Sverige-Irland men den publiken räcker inte långt på Friends Arena. Varför kan man inte bygga vidare på det man har i Göteborg och eventuellt flytta när landslagets matcher är utsålda i förväg?

Veckans sarg ut

Austria Wien behåller Gazprom som sponsor. Österrike har varit väldigt passivt i förhållande till den ryska invasionen. Richard Swartz skrev om det i DN nyligen vilket var lärorikt för mig. Hade inte den kollen.

Veckans överraskande skifte

Paris SG byter ut Qatar National Bank på ärmen mot amerikanska Goat. Vilket ger cirka 500 miljoner kronor över tre år. Å andra sidan kan Qatar Airways vara på väg in på tröjan.

Veckans uppvisning i att göra allt för att vinna

Atlético Madrid-Manchester City som slutade 0-0. Det var onekligen en hel del hårda tag och en del fulspel. Sådan är fotbollen och det är svårt att gå runt att det ser ut så. Om någon vill ändra på det krävs det att Uefa och Fifa agerar och sedan stöttar domare och andra kring att stävja det, men inser att det är svårt. Knappast heller något nytt, även om det kommer och går, och totalt sett är fotbollen schysstare i dag är tidigare. Klassikern är när Premier League-domaren Michael Oliver såg om omspelet av FA-cupfinalen Chelsea-Leeds från 1970. När matchen spelades delades det ut ett gult kort, men Olivers bedömning var häromåret att han hade delat ut elva röda kort och totalt 16 gula. Faktum är att en tidning gjorde samma experiment 1997 då David Elleray såg igenom matchen. Han hade delat ut sex röda och 20 gula.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof Jag läser din krönika varje vecka. Undrar varför är det mycket fokus på Qatar, varför skriver du om gästarbetare och hbt-personer? Är det för att Qatar ett muslimskt land? Villkoren för gästarbetarna är en sak och hbt personer är en annan sak, helt orimligt att de blandas ihop.

Svar: Skälet att Qatar får uppmärksamhet handlar om att VM går där i höst och att det finns en rad problem. Ett är gästarbetare. Ett annat är brist på demokrati. Avsaknad av pressfrihet och att homosexualitet är olagligt är andra. I grunden är det en brist på mänskliga rättigheter. Det handlar inte om att det är ett muslimskt land även om det kan spegla av sig i hur man agerar i vissa frågor. Religionen har noll roll i det här. För mig är det inte orimligt att lyfta flera frågor kring Qatar.

Veckans lön

David Beckham uppges nu jobba för Qatar i 15 år. I utbyte får han 1,8 miljarder kronor, enligt Daily Telegraph.

Veckans låt

"Skräck eller lycka?" - bob hund.

Veckans Leeds United

Speluppehåll. Ganska skönt efter tio poäng på fyra matcher, men ångesten är inte över för det. Bara pausad.

Veckans poddintervju

Odenses tränare Andreas Alm debuterar som romanförfattare och talar om varför han vill skriva en bok i fotbollsmiljö, om fotbollens baksidor som tränare och om hur det är att åter ha Björn Wesström som chef. Sedan tidigare finns det över 345 intervjuer med olika fotbollsprofiler via länken. Bara att lyssna på.