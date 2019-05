Lundh: Mer än en VM-medalj på spel i Frankrike

Helgens måste

Allsvenskan går inte att släppa. Ångestmatch för HIF borta mot AFC. Hur blir det för Magnus Pehrsson att återvända till Malmö? Vilket lag av Djurgården och Elfsborg hakar på i toppen?

Helgens avstå

FA-cupfinalen. En gång i tiden var det en given match att se, det var ju en av få som tv-sändes, men FA-cupen har med tiden devalverats när storklubbar tycker annat är viktigare parallellt med att utbudet av andra matcher mångfaldigats.

Veckans olyckliga mästerskapskrock

När VM i Frankrike för damer drar i gång 7 juni är det fullt EM-kval för herrar och dessutom final i Nations League parallellt. Ur svensk synvinkel var det tur i lottning som gjorde att Sveriges VM-premiär inte krockade med EM-kvalet mot Malta eller mot Spanien. Man kan verkligen tycka att det är olyckligt att mästerskap krockar och det är svårt att förstå, men det var likadant 2015 och då var det inte så många reaktioner över att VM i Kanada krockade med EM-kval. Kanske beroende på att VM för damer vuxit och blivit viktigare? Sedan har även klubbar på damsidan börjat agera för att kunna förbereda sig inför säsongen vilket gör att landslagsfotbollen hamnar mer i kläm. Fifa lär garanterat ta större hänsyn när man lägger fram nästa spelkalender som brukar sträcka sig över fyra år. Den senaste kalendern är från 2014 och löper ut 2019 och det är den som inrymmer krocken. Det är inte helt lätt för Fifa med tanke på att även Copa America, Afrikanska mästerskapen och Concacafs Gold Cup ska avgöras under den här tiden och det är givetvis så att Europas storklubbar inte vill släppa spelare allt för sent. Ovanpå det avgörs U20-VM i Polen och U21-EM i Italien. Det viktiga är väl att försöka synka tider för viktiga och avgörande matcher så att det inte blir kamp om tv-tiderna. Sedan är det tyvärr så att fotboll för damer inte är lika prioriterat världen över, men det är självklart att det sker en förändring och det går att rätt håll.

Veckans deppiga utveckling

Konflikten mellan fotbollens parter och polisen kring bengaler. Att polisen går fram som de gör lär bara öka deras kostnader, vilket knappast kan vara målet med den skiftade strategin. Dessutom vidgar man gapet mellan fotbollen och polisen med en kollektiv bestraffning och gör att många som annars varit neutrala går över på motståndarsidan. Ansvariga politiker borde vakna. Omedelbart.

Veckans på tiden

Uefa granskar nu Manchester City gällande regelbrott kring Financial Fair Play. Klubben förnekar det och riktade sin ilska mot Uefa för att man läckt information till New York Times. Än då svårt att se hur Uefa ska kunna agera med någon större pondus. Vill man verkligen stoppa ett av de stjärnspäckade lagen som indirekt genererar tv- och sponsorintäkter till Uefa via Champions League? Tillåt mig tvivla på det även om det återstår att se. Lär bli en lång process om City skulle bli fällt av Uefa då man kan ta fallet till idrottens egen domstol, CAS.

Veckans utväxling

Ja, det är i holländska ligan och ja, det är lättare att göra mål där. Ändå är det imponerande att Alexander Isak klev in i Willem II i vintras och under våren gjorde 13 mål och 6 assist i ligaspelet. Lägg till mål i cupspelet. Han spelade 1368 minuter och snittade nästan ett mål på 100 minuter.

Veckans fortsatta inblick i hockeyvärlden

Skrev i förra veckan om IIHF som är det internationella hockeyförbundet och kontrollerar både tv- och marknadsrättigheter kring hockey-VM. Något man säljer till agentbolaget Infront och det är ingen direkt insyn. En person med direkt insyn informerar däremot om att IIHF säljer rättigheterna till Infront mot en fast summa och där agentbolaget, som styrs av Sepp Blatters brorson Philip Blatter och ägs av kineser, tar hem ökningarna och de stora vinstökningarna. Man kan givetvis fråga sig varför IIHF-basen René Fasel, som lett förbundet sedan 1994, skriver sådana avtal. Även om han ska avgå nästa år är alla övertygade om att Infront får förlängt innan han slutar. Svenska hockeyförbundets ordförande Anders Larsson är tyvärr klassiskt passiv i frågan. Varför? Ja, han kanske vill komma in i värmen i IIHF? För i IIHF-rådet finns ingen svensk med. Det är tyvärr så det går till och SvFF-basen Karl-Erik Nilsson var inte heller särskilt frispråkig på vägen mot en plats i Uefa:s exekutivkommitté. Tyvärr är det så det fungerar inom idrottens organisationer och det betyder ofta att insynen blir begränsad och att mycket pengar hamnar på fel ställen.

Veckans maktkamp

Både den tyska och den franska fotbollsligan ansluter sig till motståndarna till att göra om Champions League från 2024. Då vill de största klubbarna i det närmaste stänga Champions League och införa mer av ett seriespel med upp- och nerflyttning. Sedan tidigare har den spanska ligan uttryckt sitt motstånd och Sef-basen Lars-Christer Olsson som leder European Leagues är också emot. Frågan är bara om storklubbarna går att besegra när nu Uefa verkar ha köpt deras koncept? Uefa-basen Alexander Ceferin gillar i varje fall diskussionerna som kommit i gång och lovar att man inte kommer att acceptera något som skulle skada Europas fotboll. Jo, tjenare.

Veckans negativa landslagsbesked

Robin Quaison skadad och osäker inför EM-kvalet. Lägg till Andreas Granqvist som knappast kommer till spel i EM-kvalet.

Veckans läsarbrev

Hej Olof!

Utifrån mina naiva ögon är väl upplägget något så här:

1. Hammarby scoutar Odilon under Gothia 2016

2. Hammarby bjuder med Odilon och några av hans lagkamrater till Årsta

3. Odilon provspelar och blott som 15-åring utmärker han sig mer än sina äldre landsmän

4. Hammarby fortsätter att bjuda in Odilon på provspel under flera perioder från 2016 till han fyller 18 år 2019.

5. Under denna tid har Odilon gång på visat sin kärlek för Bajen på sociala medier där han benämner Hammarby som sin familj och Hammarby har förmodligen lagt upp en plan för hur de ska få Odilon att fortsätta vilja välja Hammarby när han fyller 18 år

6. Odilon presenteras trots att det enligt uppgifter finns intressen från mycket större klubbar

Summa summarum tror jag Odilon mycket riktigt har haft ett avtal klart med Bajen som har legat och väntat på honom likt det som fanns för Pato en gång i tiden när han lämnade Brasilien som 18-åring. Enligt alla regelverk är det i gränszonen och moraliskt och etiskt går det än mer att diskutera med att Hammarby verkligen försökt bygga en relation med spelaren trots att han inte får värvas. Slutligen tror jag att det hela blir än mer uppseendeväckande med tanke på Odilons bristande insatser och ett Club Brügge som desperat försöker att ta efter Anderlecht och Genk som har erfarenhet av att sälja mittbackar med erfarenhet från de nordiska ligorna likt Kara nu i Nantes och Omar Colley för att nämna några. / Robert

Svar: Mejlet kom apropå att jag inte kunde lösa ekvationen kring Hammarbys rekordförsäljning av Kossounou Odilon och det svåra i att spelare som kommer utanför EU och är under 18 år inte får teckna kontrakt med klubbar. Man kan säga att det är en nackdel för spelare, men borde också kunna vara en fördel om man är talang och många vill ha en. Oavsett är det lite underligt att Odilon som betingar ett pris på närmare 40 miljoner kronor skulle varit helt oscoutad av de belgiska klubbarna när han skrev på för Hammarby tidigare 2019. För även om han är en stor talang kan ingen köpt honom för spelet i vårens allsvenska. Det ska tydligen komma en dokumentär om hela affären på SVT under 2020. Då kanske det kommer några fler svar. Jag får i varje fall inte

Veckans tecken

Att FA-cupen även tappat i angelägenhet i England visar sig när tv-rättigheterna från 2020 delas av BBC och ITV. Sedan 2014 har BT (Englands Telia) haft rättigheterna ihop med BBC men där BT släpper dem och reklamfinansierade ITV tar över. FA-cupen må vara anrik och bjuda på många klassiska matcher men i dagens fotbollsutbud har den svårt att engagera som förr.

Veckans omslag

Greta Thunberg, Time. Inte många svenskar som varit där.

Veckans kliv i rätt riktning

Inte sällan lyfter vi fram Sverige som ett jämställt land i framkant. På domarsidan i fotboll är det definitivt inte så. Ta bara att det japanska domarteamet – huvuddomaren Yoshimi Yamashita och assisterande Makoto Bozono och Naomi Teshirogi – blev det första kvinnliga domarteam att ta hand om en match i den asiatiska klubblagsturneringen AFC Cup.

Veckans nya arbetsmarknad

Vanligtvis jobbar rekryteringsföretaget Novare med att hitta chefer till näringslivet men nu börjar man även med inriktning mot sportens värld. Skälet är att man tror att en ökad professionalisering av verksamheterna i klubbar, föreningar, ligor och förbund gör att det blir ett växande område. Första uppdraget är att hitta en ny klubbdirektör till BP. Återstår att se om det finns några intresserade och vassa kandidater till plantskolan vars lag på både herr- och damsidan siktar uppåt?

Veckans moderna fotboll

Bolton Wanderers får ta hjälp för att samla in mat till klubbens anställda som inte fått betalt. Oklart om det blir en ny köpare för Bolton som är i fritt fall.

Veckans pinsammaste

Svenska EU-kandidater får frågan om vilket land som vann EM 2016 och bara skämtar bort det. Värst var det för Alice Bah Kuhnke som var Idrottsminister som bara skrattar bort det hela.

Veckans läsning

Fin intervju med Ronaldo (brassen) om livet efter fotbollen. Intressant text om experter som supportrar. Dagens Industris man i Silicon Valley är Andreas Cervenka och han skildrar hur techjättarna ändrar på USA. Här om hur de superrika börjar bli rädda för att klassillnader ska slå sönder samhället.

Veckans låt

"Tillfälligheter" - Veronica Maggio.

Veckans Leeds United

Fy. Fan. Vad. Tungt. En klassisk Leeds-kollaps och det går att ifrågasätta mycket kring sista matchen mot Derby. Att Pontus Jansson inte startade eller ens kom in är en sådan sak och bilderna på honom helt ensam var talande. Frågan är om inte det var det sista som mittbacken gjorde i en Leeds-tröja? Särskilt om Marcelo Bielsa fortsätter. Om man sedan ser Leeds säsong i ett större perspektiv så är det en rätt rejäl förvandling av både klubben och spelartruppen som argentinarens insats betytt. Trots allt hade inte Leeds varit i playoff till Premier League sedan 2006 och kom på 14:e plats under förra säsongen. Nu har det varit ett drag kring Leeds United som man får gå långt tillbaka för att hitta. Kanske till åren när man spelade i Champions League och Uefa-cupen kring 2000-talets början. Å andra sidan är det inget värt om det inte följs upp av fortsatt framåtsatsning. Dock lär Leeds behöva sälja spelare då ägaren Andrea Radrizzani inte verkar vilja skjuta till så mycket mer pengar utan vill finansiera värvningar med spelarförsäljningar. Leeds transfernetto på senare år har inte varit högt.

Veckans poddintervju

Sirius Philip Haglund är gäst och berättar om hur han byggt företag med närmare 30 anställda parallellt med fotbollskarriären, om vad som gick snett i Real Blåvitt, om varför han hatade livet som fotbollsproffs och besvikelsen över tiden i Hammarby. Sedan tidigare finns närmare 230 andra poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.