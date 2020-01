Lundh: Modigt att ge perspektiv kring löneskillnaderna

Helgens måste

Inget. Kanske se Kalifat och resten av Hasse o Tage. Även om jag gillar en hel del med Hasse o Tage så fattar jag inte poängen med att unga komiker ska säga att de inte vet vem det är.

Helgens avstå

Som tur var har Leeds United uppehåll då det är FA-cup. Väldigt skönt.

Veckans skygglappar

IFK Norrköping tappar halva styrelsen och har dessutom beslutat sig för att kicka trotjänaren Mikael ”Gädda” Hansson efter 30 år som både spelare och ledare av ekonomiska skäl. På senare år har ”Gädda” varit väldigt viktig för spelarna som nu är beredda att gå ner i lön för att han ska få vara kvar. Att Peking skulle behöva spara in de pengarna efter en rad av spelarförsäljningar är naturligtvis trams. Det handlar snarare om någon vill ta bort Mikael Hansson av något skäl och då är det bättre att tala klarspråk om det. Återstår att se om IFK-basen Peter Hunt lyssnar på spelarna? Att det är han som styr föreningen är ingen hemlighet och under hans år har klubben vunnit SM-guld och vänt på det ekonomiska läget – och där har Hunt varit en stark faktor - men det är svårt att tro honom när han talar om att det inte blir något bekymmer med avhoppen i styrelsen. För övrigt har Sportbladet gjort en bra koll med en del avhoppare och där även Gädda berörs, och om en valberedning fungerade bra så hade väl stora supportergrupper varit konsulterade snarare än frågande till utvecklingen. Årsmötet i IFK Norrköping väntar 26 februari och det är väl bara att anamma Hunts eget stridsrop: Let’s get ready to rumble!

Veckans quick-step

Genoa värvade från allsvenskan men inte Muamer Tankovic utan Sebastian Eriksson.

Veckans moderna fotboll

Real Madrid flög till veckans cupmatch, 17 mil bort. En klubb som tidigare under säsongen spelade i grönt för att lyfta klimatfrågan.

Veckans riskkapital

Amerikanska The Athletic fortsätter att intressera marknaden och man tog nyligen in närmare 500 miljoner kronor i nytt kapital för att kunna fortsätta satsa. Totalt har appen som levererar sportjournalistik utan reklam tagit in närmare 1,5 miljarder kronor sedan man lanserade 2016. The Athletic räknar med att gå med vinst redan 2020 och närmar sig en miljon prenumeranter världen över och bäst tillväxt är det i fotboll.

Veckans läsarbrev

Hej, Jag misstänker att du fått en miljard mail om avsnittet med Svennis men jag är lite efter och lyssnade på det idag. Då får jag till min förtvivlan höra att ni inte, ens tillsammans, vet vad irländaren heter som var lagkapten för city under Svennis. Ni enas om Duffy men det är ju helt fel och jag sitter och skriker Richard Dunne i bilen. Tack för ordet. Mvh Johan

Svar: Haha, nej det är inte en miljard mejl men några stycken har det blivit. Det var riktigt dåligt men intervjun med Svennis spann från 1970-talet i Värmland till Kina häromåret. Ledsen för missen och hoppas du behöll händerna på ratten när du skrek.

Veckans verkligheten hann ikapp

Syrianska nerflyttat till division 2 efter att klubben inte skött sina affärer.

Veckans skämskudde

Fifa-basen Gianni Infantino introducerade USA:s president Donald Trump på en middag på World Economic Forum i Davos. Bland det pinsammaste jag sett. Varför ska han hylla Trump? Inte så att han behöver såga honom, men hyllningen av USA:s president är pinsam. För övrigt inte första gången herrarna möts och det är klart att Fifa vill hålla sig väl med USA med tanke på VM 2026 som går i Nordamerika. Bäst är ändå att läsa Vita Husets redovisning ord-för-ord och där Trump envisas med att kalla Infantino för ”Johnny”.

Veckans föreningsdemokrati, eller?

AIK öppnar för att ge inflytande till minoritetsägarna som skickat in pengar i klubben. På ett sätt förståeligt att Fabege, Per Bystedt och andra vill ha makt om de har investerat pengar, men 51-procentsregeln är tydlig.

Veckans turnénytt

Nu är Daniel Nannskog klar för Landskrona-stoppet och förbundskapten Janne Andersson för Stockholm under poddturnén i mars. Det handlar om LIVE-podd – inget bandas eller sparas – och om 2 x 45 minuter fotbollssnack med två gäster på varje ställe. Möjligen tilläggstid på något eller några ställen. Här är datum och klara gäster under turnén och fler gäster tillkommer framöver:

8 mars: Stora Teatern, Göteborg – Pontus Farnerud, Anders Svensson

9 mars: Katalin, Uppsala – Henrik Rydström

11 mars: Stadsteatern, Lund – Roland Andersson, Ivo Pekalski

12 mars: Arbis bar & salonger, Norrköping – Janne Hellström

13 mars: Scalateatern, Stockholm – Jonas Olsson, Janne Andersson

14 mars: Frimis salonger, Örebro – Pelle Blohm, Nordin Gerzic

19 mars: Landskrona teater, Landskrona – Claes Cronqvist och Daniel Nannskog

20 mars: Kalmar teater, Kalmar – Petter Wastå

21 mars: Malmö live, Malmö

Mer information om turnén och vad som gäller finns via länken och det är TV4/Fotbollskanalen som arrangerar poddturnén ihop med Live Nation. Biljetter hittar man via denna länk.

Veckans lycka till

Fifa vill begränsa agenternas arvoden till max tio procent av köpesumman om man hjälper en klubb, max tre procent av spelarens lön och max sex procent om man hjälper en köpande klubb.

Något som fått en del av fotbollsvärldens agenter att samlas i London i veckan. Mino Raiola & Co är beredda att utmana Fifa och det troliga är att agenterna vinner den kampen. Trots allt finns det alltid klubbar som är villiga att göra affärer om nu någon kliver av. Fifa har aviserat nya regler till säsongen 2020-21 men redan nu kraftsamlar agenterna som även skramlat ihop en krigskassa för att kunna utmana Fifa rättsligt.

Veckans fotbollsbyråkrat I

Irlands förre förbundshöjdare John Delaney som var både vd och kassör för förbundet som han gjort konkursfärdigt tvingas nu lämna Uefa:s exekutivkommitté. Men han får åtminstone behålla en årslön trots att han inte varit på några möten.

Veckans minister

Kulturministern Amanda Lind gick på Guldbaggegalan och hade ändå inte sett en enda av de nominerade filmerna. Rätt fascinerande och då kanske det hade varit bättre att avstå galan. Visst, hon har fått barn och inte kommit i väg på bio men det går givetvis att lösa om man vill. Dålig respekt för ett av hennes ansvarsområden. Lind är även Idrottsminister och man kan misstänka att hon kommer på Idrottsgalan på måndag. Förhoppningsvis har hon sett fler idrottare än filmer, men det finns ingen garanti. I regeringars värld brukar kultur komma före idrott alla dagar i veckan och det oavsett politisk kulör på de styrande.

Veckans läsning

Osynliga Handen bloggar om att det troligen väntar sämre transfertider. Något som kan påverka svenska klubbar negativt om man nu vill ta in intäkter på att sälja spelare. Skrämmande teknik 1 om företaget vars app gör att man snabbt kan ta reda på vem man möter och mycket om personen. Skrämmande teknik 2 när det handlar om hur Saudiarabien hackade Jeff Bezos mobiltelefon via kronprinsen Mohammed bin Salman.

Danska Tipsbladets chefredaktör Troels B. Thøgersen har en lång Twittertråd om transfers med många bra lästips om hur det går till i en värld av spelaraffärer. G-P:s Joel Tivemo gjorde mig avundsjuk när han fått tag på Vincenzo Morabito. Italienaren var 1990-talets svenska superagent och i princip hade halva den svenska VM-truppen från 1994.

Veckans fotbollsbyråkrat II

Förre Uefa-basen Michel Platini siktar på comeback efter att ha avtjänat sin avstängning från fotbollen. Nu har Platini lyckats bli utsedd till speciell rådgivare till spelarfacket Fifpros president Philippe Piat. Det talas dessutom om att Platini är intresserad av att ta över efter den 77-årige Piat som ska avgå 2022. Även om Fifpro-presidenten tycker det är för tidigt att diskutera en efterträdare så är det klart att Platinis steg in i spelarfacket är ett rätt tydligt tecken. Fascinerande att en del aldrig ger sig utan vill ner i köttgrytan igen, och om det är bra för spelarfacket går att diskutera.

Veckans bråk om en fotbollsbyråkrat

Efter uppgifterna om Michel Platinis nya roll i spelarfacket så skickade Fifpro ut ett meddelande. ”In light of media reports linking Michel Platini to a role within our organization, FIFPRO would like to put on record that no such position has been discussed let alone agreed by the FIFPRO board.” Återstår att se om Platini kan hänga kvar eller ej.

Veckans bara i Philadelphia

Hockeylaget Philadelphia Flyers maskot Gritty anklagas för att ha nitat en pojke. I en stad som är ökänd för hårda tag och där supportrar kastade snöbollar på jultomten på 1960-talet och där ryktet levt vidare.

Veckans quick-step II

La Liga-basen Javier Tebas gick hårt åt det spanska fotbollsförbundet och anklagade det för att hjälpa Saudiarabien med sportswashing för att man spelade Supercupen där. Han har givetvis rätt i det, men La Liga hade inga problem att ta in ett batteri spelare från Saudiarabien i ett samarbete mellan ligan och det saudiska fotbollsförbundet.

Veckans föredöme

Svårt att inte uppskatta insatserna som Behrang Safari gör när det handlar om att stå upp för barn och att vi alla är olika. Nu har han skrivit en bok om sina söner ihop med Sydsvenskans tidigare krönikör Anja Gatu. Safaris mål är att sönerna inte enbart ska förknippas med autism som bara är en liten del av dem. Gatu har sedan tidigare skrivit många barnböcker som kretsat kring fotbollsspelare på damsidan och nu släpper hon ”Snygg brytning, Behrang!” med MFF-spelaren. Sedan tidigare har Malmö FF låtit Safaris söner designa klubbens årskort. Vackert på många plan.

Veckans utväxling

Tino Kadewere byter Le Havre mot Lyon till sommaren och närmare 160 miljoner går till Ligue 2-klubben. Något som ger Djurgården runt 13 miljoner kronor. Onekligen imponerande av Djurgårdens sportchef Bosse Andersson att se den utvecklingen i Zimbawe-anfallaren som var minst sagt ojämn från start.

Veckans siffror

35,4. Antalet miljarder kronor som Manchester United lagt på spelarköp och löner sedan Sir Alex Ferguson klev av som manager i maj 2013. Allt enligt Kieran Maguire som heter Priceoffootball på twitter. I veckan förlorade man hemma mot Burnley för första gången sedan 1962.

Veckans tjatigaste

Ole Gunnar Solskjær må vara fel tränare för Manchester United. Samtidigt är det slående över hur tålamodet bara krymper och krymper oavsett om det är ledningar, spelare eller tränare. Sir Alex Ferguson fick jobbet som manager för Manchester United i november 1986 och vann sin första titel våren 1990 och då hade han spenderat en del på nyförvärv. Nya tider.

Veckans låt

”Gonna fly now” – Bill Conti. Snurrat in på Rocky-låtar för att elda på mig själv.

Veckans Leeds United

Ångest. Ny förlust, denna gång mot Queens Park Rangers efter straffmiss, handsmål för Rangers och nu närmar sig konkurrenterna. Ingen ny anfallare heller och snart stänger fönstret.

Veckans poddintervju

Blåvitts August Erlingmark är gäst och talar om att gå från supporter till spelare, om att prestera i pappas skugga, om vad Poya Ashbagi betytt för honom och om lyxen att få spansk konsulthjälp för att utvecklas som spelare. Sedan tidigare finns 250 avsnitt av podcasten Lundh och ni hittar dem alla här.

Veckans Leeds United II

Ryktas att Adidas tar över spelardräkten till hösten. Första gången i så fall.