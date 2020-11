Lundh: Motståndet till trots – Sverige behöver en seger för att få tillbaka tron

Under 2014 hade Sverige ett tungt landslagsår under Erik Hamréns ledning. Två vinster räknade man in: Estland och Liechtenstein. Även om SvFF-basen Karl-Erik Nilsson talade om två viktiga segrar när han sammanfattade året så var det efter det som landslaget rankades på plats 44 i världen vilket är det sämsta året.

De risiga resultaten under en rad år gav ett rejält tapp på världsrankingen och även en svår VM-kvallottning. Många kommer att peka på EM-avancemanget 2015 men det krävdes playoff mot Danmark efter att Sverige kommit trea i kvalgruppen efter Ryssland och Österrike. Och EM i Frankrike var inget att skriva hem om.

Därefter kom Janne Andersson in och fogade samman ett lag. Det är alltid intressant att gå tillbaka och lyssna på Albin Ekdals sommarprat och hur han beskriver skillnaden mellan LAGET som åkte till Ryssland och det andra landslaget som åkte till EM 2016. Men innan det var det flera år då Sverige hade svårt att göra resultat.

I dag är landslaget rankat på plats 19 i världen och då har man ändå tappat ett par platser under hösten. Vilket bland annat innebär att man missat möjligheten att bli seedat i den första gruppen i VM-kvallottningen vilket Danmark ser ut att ordna. Negativa resultat får effekt även om det säkerligen är utvecklande att möta de bästa.

Under Anderssons tid i landslaget har det mesta gått rätt fram till höstens Nations League. Naturligtvis har Victor Nilsson Lindelöf rätt i att det inte är Färöarna Sverige möter utan världsmästarna, Europamästarna och vice världsmästarna. Men fotboll handlar om resultat och folk glömmer snabbt.

Därför behöver Sverige visa att man kan vinna fotbollsmatcher. Mötet med Kroatien är ett sådant där landslaget behöver ett resultat. För att få en tro på ett ändrat och mer offensivt balanserat lag. Ett Sverige som vågar gå fram utan att man bli straffat. Där anfall verkligen är bästa försvar.

Risken är annars att vi får se en reträtt likt den Erik Hamrén slog in på efter att Nederländerna kölhalat hans landslag på Amsterdam Arena hösten 2010. Då man i träningsmatchen efter det knappt vågade lämna egen planhalva för att inte släppa in mål och säkra bakåt.

Om Sverige nu skickar in ett lag med Kristoffer Olsson, Emil Forsberg, Viktor Claesson, Dejan Kulusevski så vill man få ut något av det. Att de kreativa spelarna kan hantera balansen av att våga utmana och attackera och samtidigt kan sköta försvarsspelet tillräckligt.

Det är lätt att gå tillbaka till hösten 2016 där Sverige vinglade i gång mot Nederländerna och med tur klarade 1-1. Sedan kom ett ökande självförtroende med resultat och det gick hand i hand. Man kunde ta en förlust mot Frankrike borta, men följde upp det med mer positiva resultat och nådde till slut Ryssland och en VM-kvartsfinal.

Landslaget lyckades räta upp en svag Nations League-start med en seger i Bursa mot Turkiet och därefter mot Ryssland. EM-kvalet klarade man av på ett liknande vis och hanterade att man hade tufft mot Norge och fick storstryk mot Spanien. Avslutningen mot Rumänien var magnifik.

Robin Olsen och Emil Forsberg var bägge inne på att Sverige vill vara kvar i A-divisionen av Nations League även framöver. Enda möjligheten att ordna det är via en vinst mot Kroatien och sedan inte göra sämre ifrån sig än kroaterna i den sista omgången på tisdag.

Förutom att få möta de bästa lagen och dessutom garanteras mer prispengar av Uefa så finns en viktig faktor till. De flesta lagen i A-divisionen tar sig till EM 2024 och då kan man få spela playoff utan att ens vinna sin grupp. Likt Island som förlorade alla matcher hösten 2018 men ändå fick en möjlighet via Nations League.

Sedan vill väl ingen förlora sig till EM, men bättre att ha fler vägar till Tyskland 2024 än färre. Och målsättningen är att det här svenska landslaget ska utveckla spelet och våga mer. För att våga hålla i den kursen måste de börja vinna och lördag kväll är ett utmärkt tillfälle. För att alla fortfarande ska tro att det är rätt väg.