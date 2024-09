Lundh: Oavsett straff har Manchester City ändå förstört ligan

Helgens måste

Manchester City-Arsenal. Det är en intressant match även om det pågår juridik vid sidan om City. Allsvensk toppstrid med Djurgården och Hammarby vid 14:00 och Malmö FF vid 16:30.

Helgens avstå

Andra delen av dokumentären om Ingvar Oldsberg. Även om det var den avlidne Oldsberg som låg bakom tanken att skicka sonen och några vänner på en resa blir det ett konstigt inslag i SVT-dokumentären ”Oldsberg – en gränslös gigant”. Hade hellre sett en rakare dokumentär för del ett innehåller mängder av fina tillbakablickar, men den lyfter inte utan blir tyvärr rörig.

Veckans ”same procedure as last year”

Budgeten som presenterades av regeringen i veckan innehöll ingen större satsning på idrotten. Visst, man får tio miljoner kronor extra för att bekämpa idrottsrelaterad brottslighet och åtta miljoner extra för att föreningar ska slippa betala för Trafikverkets omskyltning. Annars ligger anslaget på en nivå det legat på under många år bortsett från pandemin då staten sköt till 4.3 miljarder för att föreningar och verksamheter skulle överleva. Sedan 2013 har bidraget gått från 1,9 miljarder kronor till 2,1 miljarder och i fjol sköt man till extra 100 miljoner kronor till verksamhet i utsatta områden. Sett till idrottens dragningskraft där nästan var tredje svensk är medlem i en förening, där 70 procent av barnen mellan sex och tolv är medlemmar och allt som görs ideellt hade det varit bra om idrotten fått mer anslag. RF-ordföranden Anna Iwarsson är dock nöjd i en krönika, även om hon gärna hade sett mer pengar i en tid när inflation och kostnadsökningar slår hårt. På något sätt hade idrotten behövt vara mer offensiv och mer krävande och inte bara gilla läget. Inte minst för att idrotten är ett kitt som bidrar till att hålla ihop samhället och det behöver Sverige.

Veckans ordförandestrid

Norrbottens FF:s ordförande Robert Lindström slog fast att distrikten i Norrland var enade om att inte vilja ha kvar Fredrik Reinfeldt som SvFF-ordförande. Nu förnekar ett av distrikten det, Ångermanlands ordförande Håkan Lönnefors säger att det inte finns ett enhälligt beslut. Det kan bli långa månader innan det klarnar kring vem som ska leda svensk fotboll från mars 2025.

Veckans moderna fotboll I

Qatar Airways blir ny global sponsor till Champions Legaue. Flygbolaget betalar över fem miljarder kronor för att bli Uefas partner i sex år. Sportbusiness uppger att det är ett historiskt långt avtal och att Qatar Airways vann budgivningen i kamp med Turkish Airlines och ett saudiskt flygbolag.

Veckans läsning

Fin liten krönika av Henrik Brandao Jönsson i Sydsvenskan. Om hans tid i OBS-klass och om att tacka de som hjälpt en.

Veckans VM-möte

De nordiska fotbollsförbunden träffade Saudiarabiens förbund i Cannes i veckan. Tillsammans med alla Uefas medlemsländer kunde man ställa frågor om VM-ansökan 2034 där Saudiarabien är ensamt kvar. Formellt ska Fifas medlemsländer rösta om det i december och det är just en formalitet. Efter mötet var Sverige försiktiga i sina uttalanden, Norge tuffare och Danmark relativt positiva. Bland annat tror DBU:s generalsekreterare på öl på läktaren 2034. Hur nu det kan vara viktigt? Ska dock plussa för det danska förbundet som hade en Teams-presskonferens efter mötet. Ännu har inget av de nordiska förbunden bestämt sig för hur de ska rösta.

Veckans arena-bygge

Inter och Milan vill inte renovera San Siro utan bygga en ny arena i samma område. Milano-klubbarnas jakt på en bättre arena har onekligen pågått ett tag. Tidigare i år var Zlatan Ibrahimovic och Milan-ägaren Gerry Cardinale i London på en konferens och då talade man om att klubben skulle bygga en egen arena. Klart att arenafrågan är ett problem för många italienska klubbar när det handlar om att öka intäkterna.

Veckans säljmöte

Fifa-basen Gianni Infantino hade ett digitalt möte med en rad TV-bolag under fredagen. Skälet var att han vill sälja in klubblags-VM nästa sommar som ännu inte har någon rättighetsköpare. Vilket är ett problem för Fifa då man lovat de deltaganden klubbarna stora intäkter för att trycka in en ny turnering nästa sommar. På Instagram var Infantino nöjd och glad efter mötet. Återstår att se om TV-bolagen tar fram miljarderna som Fifa behöver. Tidigare var Apple intresserat av de globala rättigheterna, men kom inte överens med Fifa om priset. Även om det är ett fåtal av världens spelare som spelar för många matcher är det ett problem och fler och fler talar om det. Bland annat Bayern Münchens tränare Vincent Kompany. Inget lär dock hända förrän spelarna agerar och strejkar och det är svårt att se.

Veckans rättighetsförvärv

Saudi Pro League dyker upp i Viaplay. Man kan misstänka att det ligger i ligans intresse att komma ut på fler marknader och att priset därför är mycket, mycket lågt.

Veckans moderna fotboll II

La Liga har numera en krypto-partner i Asien och Sydamerika. Bitget har slutit avtal med den spanska ligan efter att tidigare ha jobbat med Juventus och Galatasary. Även Lionel Messi jobbar med kryptobolaget.

Veckans måste att se

Dokumentären om Pontus Hultén på SVT var magnifik. Se den. Otrolig historia om hur Hultén blir en gigant i konstvärlden när han drar i gång Moderna museet och sedan är del av en skandal kring falska Brillo-boxar som påstods ha gjorts av Andy Warhol. Oerhört välgjord dokumentär av Ann-Linn Guillou.

Veckans läsarbrev

Hej Olof! Fortfarande 8 omgångar kvar, men en 12:e plats ser extremt avlägsen ut för Sirius. En anledning till att jag skriver är för att jag är lika dålig vinnare som jag är dålig förlorare. Den stora anledningen till att jag skrev i våras och att jag skriver nu är dock att jag är förvånad över att ni fotbollsjournalister inte verkar fångat upp att Sirius på riktigt är en av Sveriges mest välskötta klubbar och att man på allvar börjar etablera sig precis under toppskiktet. Under de senaste 10 åren har klubben gjort i princip allt rätt och nu är man med rätta i en position där målsättningen med en säsong inte ska handla om att hålla sig kvar utan om att blanda sig i kampen om platserna på övre halvan. Sirius har nu en av Sveriges hungrigaste och mest utvecklingsbara trupper, man spelar en fotboll som oftast uppskattas av både spelare och publik, man har en bra akademi, en bra och hållbar transferstrategi, en otroligt stark historia av att attrahera och utveckla tränare, en fin allsvensk arena, växande publikstöd, stark organisation och nu också en bra ekonomi. Det finns 6 klubbar som i mitt tycke fortfarande med rätta bör bedömas ha bättre, eller iaf marginellt bättre, förutsättningar än Sirius att prestera sportsligt. Det är MFF, Djurgården, Hammarby, AIK, Elfsborg och Häcken. Av övriga klubbar har Sirius satt sig i den bästa situation. Det betyder ju inte nödvändigtvis att ovan nämnda klubbar ska prenumerera på plats 1-6 och Sirius på plats 7. Allsvenskan är så jämn att någon poäng hit eller dit kan göra ganska många platser. Ta bara Sirius efter uppehållet: mot Mjällby blir man blåsta på en solklar straff bara för att i slutminuten åka på en soft penalty mot sig. 0p istället för 3p. Man tappar ledning till förlust sista kvarten mot MFF, tappar ledning till oavgjort i andra halvlek mot IFK, och förlorar mot Djurgårdens B-lag hemma på Studenternas. Alla lag har det ju så här, men poängen är att Sirius knappast överpresterat poängmässigt utan med rätta kan känna att de borde haft fler poäng. Och några poäng till så hade man varit med och slagits om platserna precis bakom MFF. Sannolikt slutar man någonstans 5-9:a den här säsongen. Oavsett hur vinterns transfersäsong ser ut så är mitt tips att du inte placerar Sirius lägre än så när du tippar Allsvenskan 2025. Allt gott! Mvh Jonas

Svar: Klart att Jonas har en poäng apropå mitt tips från i våras. Redan då mejlade han och klagade på att jag hade satt Sirius tolva och nu påminde han mig om det. Håller med om att det är ett imponerande arbete som Sirius gjort trots att man fått se tränare och spelare försvinna efter att ha gjort avtryck i blåsvart. Uppsala-klubben har etablerat sig i allsvenskan och det tyder på både en bra strategi och bra folk som styr verksamheten. Sedan är ett allsvenskt tips något man tror på och det är inte så att man är ute efter klubbar.

Veckans sportjournalistlön

I veckan släppte ESPN:s nyhetsreporter med koll på NBA en nyhet om sig själv. Adrian Wojnarowski säger sig ha tappat hungern och lämnar ESPN med omedelbar verkan för att bli chef för basketprogrammet på sitt gamla universitet St. Bonaventure. Wojnarowski som med sina avslöjanden –Woj bombs – byggt upp en rejäl följarskara på sociala medier slog igenom på Yahoo Sports och har varit på ESPN sedan 2017. I och med att han lämnar ESPN tre år innan kontraktet löper ut lämnar han en del pengar. Han tjänade 6,7 miljoner dollar om året och släpper alltså runt 200 miljoner kronor.

Veckans moderna fotboll III

Efter att Red Bull köpt in sig i Leeds United och även slutit ett stort sponsoravtal har man skruvat upp verksamheten i England. Everton, Newcastle och West Ham har alla skrivit sponsoravtal. Senaste anslutningen är Crystal Palace som sponsras av energidrycken som är aktiv inom fotboll. Återstår att se om det i England stannar vid sponsoravtal och ett litet ägande i Leeds United.

Veckans spark

Nike skiftar sin vd John Donahoe. Skojätten har haft problem med lönsamhet som sett aktien falla 24 procent i värde och man har inlett ett sparprogram på över 20 miljarder kronor. Man har tappat sin till som uppstickare och rebell och har haft stora problem med dräkterna som levererats till den amerikanska basebolligan. Många investerare är spända inför nästa kvartalsrapport som ska komma 1 oktober. VD-skiftet är kanske ett tecken på att det kanske inte är några fina siffror.

Veckans premiär

Veckans premiär

Tillsammans med min kollega Martin von Knorring kör jag en ny podd inriktad på herrallsvenskan. Varje tisdag och fredag går vi igenom en stor snackis och har varsin egen spaning. I fredagens avsnitt talar vi om SvFF:s förslag kring säkerheten på allsvenska matcher, om det är dags för Djurgården att gå skilda vägar med Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf samt att det är dags för en ursäkt till Gais.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof! Det finns en sak som jag funderar på när det gäller journalistiken kring fotboll och det är uttrycket ”Bra för svensk fotboll”. Ofta skriver journalister att det är ”bra för svensk fotboll” att t.ex. svenska klubbar får spela i Champions- Europa- eller Conference League. Du skriver själv att det vore ”bra för svensk fotboll” om krisande IFK Göteborg skulle komma tillbaka i toppen av den allsvenska tabellen. Jag saknar en tydlig definition av det här begreppet. ? Vad menas egentligen med det. Tittar-siffror på TV, publiksiffror, landslagets framgångar? Antalet spelare i gräsrotsnivå? Förbundets eller klubbarnas ekonomi? Räknas damfotbollen in i begreppet? Hur ser du begreppet och vad lägger du in i det? Med vänlig hälsning, Andreas

Svar: Mejl som kom efter min krönika om Blåvitts kris. I den skrev jag att det vore bra för svensk fotboll om klubben var med i toppstriden. Min tolkning av ”bra för svensk fotboll” är att det kom fram när Malmö FF nådde Champions League 2014 och 2015. Där det blev en diskussion om det var bra för svensk fotboll eller inte. Svensk fotboll i det här fallet handlar om herrar och främst allsvenskan, men kanske även superettan som kan sälja spelare. Jag har ingen tydligare definition i det här fallet annat än att svenska elitklubbar på herrsidan växer, har ordnad ekonomi och kan nå ut i Europa för att en hel del av kronorna stannar i det svenska systemet. Det kan alltså handla om spelartransfers, prispengar men också intäkter från publik, TV-rättigheter och sponsorer.

Veckans låt

"Änglarna" - Jonas Lundqvist.

Veckans moderna fotboll IV

Bundesliga har skaffat agent i Nordamerika. Relevent Sport som låg bakom projektet att spanska ligamatcher skulle spelas i USA jobbar nu för Bundesliga. Under 17 år ska man sälja mediarättigheter och hitta sponsorer för att öka intäkterna för den tyska första- och andraligan i USA och Kanada. Relevent jobbar även med att sälja La Liga, de engelska ligorna under Premier League samt Champions League. Kanske ingen slump att både RB Leipzig och Eintracht Frankfurt var i USA under senaste försäsongen.

Veckans nya bloggare

Veckans nya bloggare

Tobias Hellgren har bra koll på Premier League och han har börjat blogga om ligan. Plus att Ella Lindvall som har full koll på den svenska damfotbollen också börjat med en blogg.

Veckans Leeds United

Vinst med 2-0 borta mot Cardiff men det är Championships sämsta lag och trots att Leeds var en man mer i 65 minuter dröjde avgörandet till slutminuterna. Managern Daniel Farke beklagade sig att Leeds-spelarna var som dammsugarförsäljare som behöver knacka på 40 dörrar för att sälja en dammsugare, bara att han syftade på målchanser. Snart är allt hopp om en bra säsong bortblåst. Åren med Marcelo Bielsa framstår som en hägring.

Veckans poddgäst

