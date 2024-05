Lundh: Olika syn på granskning av svensk fotboll – men bristerna är tydliga

Helgens måste

Plöja igenom boken Honungsfällan om Swedbanks affärer med Putins oligarker.

Helgens avstå

Ishockey-VM i Tjeckien. Tre Kronor har två matcher i gruppspelet fredag och söndag men det är vid kvartsfinalerna som VM möjligtvis börjar. Får ge Sverige att man fått ihop ett starkt manskap och bör gå förbi kvartsfinalerna som inte hänt sedan 2018. Kanske inte konstigt att NHL-spelare är sugna med tanke på att det väntar ett mini-World Cup i USA och Kanada i februari och då vill man visa förbundskapten Sam Hallam att man ställer upp. Då möts Sverige, Finland, Kanada och USA med sina bästa spelare för att genrepa inför OS 2026.

Veckans kongress

Fifas nationsförbund samlas i Bangkok i veckan för organisationens 74:e kongress. Agendan finns här. Bland annat ändrar man i statuterna så att Fifas styrande råd visst kan dela ut mer än ett VM åt gången. Det var ju en av förändringarna som gjordes post-Sepp Blatter lex 2010 då både VM 2018 och VM 2022 delades ut till Ryssland respektive Qatar med misstänkta mutor. Fifa-basen Gianni Infantino skruvar tillbaka klockan. Det största praktiska beslutet handlar om damernas VM 2027 där det står mellan Brasilien på ena sidan och ett samlat bud från Tyskland, Nederländerna och Belgien på andra sidan. Det är bara några veckor sedan USA och Mexiko hoppade av för att sikta på 2031 i stället och man kan väl misstänka att de fått ett förhandsbesked att deras bud inte skulle vinna. Formellt är det kongressen som röstar och de 211 medlemsförbunden som tar ställning. Som grund till beslutet finns en utvärdering av de respektive buden. Sedan sammanfattas det i betyg och där är det Brasilien som får bäst betyg med 395 utav 500 möjliga och Bel-Tys-Ned får 373. Det brasilianska budet får bara stryk på ett par punkter. Nu tror de flesta som följer Fifa nära att Brasilien och Sydamerika är på tur. Inte minst för att man nöjde sig med tre matcher i herr-VM 2030. Lägg till att Tyskland inte skaffade många vänner när man protesterade och markerade på olika vis inför VM i Qatar 2022. Ja, det är klart att man ska rösta om det här men jag har svårt att se att de olika nationsförbunden väger in utvärderingarna före olika former av köpslående och politiska hänsyn. Lägg till detta att Gianni Infantino ska lägga fram en plan för hur fotbollen ska tackla rasism. Fifa-presidenten lovade handling på Uefa-kongressen i Paris i februari och på fredag får vi reda på vad det. Om det inte läcker ut i förväg. Även om kongressen formellt är på fredag pågår det saker hela veckan och thailändska medier drar på rejält.

Veckans rättegång

Luis Rubiales riskerar fängelse när det nu blir rättegång kring hans tvångskyss av Jenni Hermoso. Även tidigare förbundskapten Jorge Vilda är åtalad tillsammans med ett par andra tidigare förbundsanställda.

Veckans prislapp

Häromåret köpte agenturen Wesport med hjälp av HM-miljardären Karl-Johan Persson in Foot Nation som agenten Miro Jaganjac drivit i många år. Jaganjac har bland annat tagit hand om Isaac Kiese-Thelin, Abbe Khalili och Alexander Kacaniklic. Kanske går det att spåra vad han fick betalt för sin agentur i senaste årsredovisningen för Foot Nation? Där framkommer att hans aktiebolag gjorde en vinst på 22,8 miljoner kronor under det räkenskapsår som tog slut siste augusti 2023. Och det trots att det knappt verkar vara någon verksamhet i bolaget.

Veckans mest väntade

Kylian Mbappé lämnar Paris SG. Avtackningen på söndag blir intressant.

Veckans avvägning, eller inte

Borussia Dortmund kan ta hem 20 miljoner euro om man vinner Champions League. Om Real Madrid vinner Champions League finns en klausul kopplad till värvningen av Jude Bellingham, enligt Bild, och då får Borussia Dortmund 25 miljoner euro. När engelsmannen värvades till den spanska storklubben var en av delarna att om Real Madrid vann både La Liga och Champions League under de sex år som Bellinghams kontrakt gäller så utföll 25 miljoner euro.

Veckans Palestina-Israel-fråga

Palestina kräver att Fifa ska kasta ut Israel från tävlingar vilket kommer att dyka upp på Fifa-kongressen i Bangkok. Journalisten Karim Zidan skriver om hur Israel flyttar fram positionerna som svar på Palestinas strävan. Återstår att se vilket genomslag förslaget får eller om det tystas ner. Palestina har tidigare försökt få Israel utkastat, bland annat på Fifa-kongressen 2015 då man hänvisade till ett antal brott mot Fifas statuter, men då gick det inte.

Veckans kort-skifte

Panini åker ut från Premier League och in kommer Topps som ägs av amerikanska Fanatics. Fascinerande nog är samlarkort fortfarande buisness och just Topps har flyttat fram sina positioner. Bland annat är det Topps som gör korten till EM 2024 i sommar (och EM 2028), och inte Panini. Fanatics är en amerikansk gigant som på dryga tio år gått från e-handel till att ha blivit en miljardkoncern på att sälja tröjor, merchandise och annat kring proffsidrott. Man har avtal med de stora amerikanska ligorna. Man köpte Topps för dryga fem miljarder kronor 2022. Nu fortsätter man att växla upp verksamheten kring samlarkort.

Veckans cirkus

Fotbollsplanen på Finnvedsvallen i Värnamo. Även om gräsmattan nu byts ut är det sanslöst hur det blivit. Borås gånger två, Varberg och nu Kalmar som ”hemmaplan”.

Helgens avstå II

Eurovision.

Veckans Norge-cash

Norsk idrott är stark. Fotboll, friidrott, golf, tennis och givetvis skidor. Kanske finns en förklaring i att det norska samhället ger mer pengar till idrotten? Häromdagen framkom att Norges motsvarighet till Svenska Spel skickar över 3,7 miljarder kronor till den norska idrotten 2024. Norge är hälften så stort som Sverige och ändå får man nästan dubbelt upp vad RF får ett år i Sverige. Lägg till att den norska regeringen kompenserar föreningar för moms.

Veckans serie

“Mr Bates vs The Post Office”. Otrolig historia om ett nästan 20-årigt rättsövergrepp i Storbritannien som ännu inte är över utan det utreds just nu i parlamentet. Makalöst att de gamla postombuden orkat kämpa. Brittisk serie som finns på TV4 Play via samarbetet med Britbox.

Veckans strejkhot

Spelarfacket Fifpro och organisationen som samlar världens ligor hotar Fifa med rättsliga åtgärder. Skälet är den alltmer späckade matchkalendern och både Fifpro och World Leagues Association vill stoppa klubblags-VM i USA nästa sommar. Det är Sky News som fått brevet som Fifpro och WLA skrivit till Fifa och det är tal om möten i samband med Fifa-kongressen. En strejk hade möjligtvis fått något att hända, men det troliga är att inget sker och vi får se klubblags-VM nästa sommar som om inget hänt.

Veckans annorlunda förklaring

Real Madrid gjorde ännu en i raden av vändningar mot Bayern München i veckan. Independents Miguel Delaney skriver om hur Real Madrid sett till att driva igenom förändringar i pengafördelningen som gynnat klubben. Där man utnyttjade vakuumet efter avstängde Uefa-basen Michel Platini till att se till att 30 procent av prispengarna baserades på de tio senaste årens resultat.

Veckans läsarbrev

Har landslaget någonsin varit så svagt som under sista åren?

Förr hade vi alltid ett starkt försvar och duktiga centrala mittfältare. Oftast rätt tråkig fotboll. Ibland skämdes man för laget i mästerskap. Dock lyckades man påfallande ofta hanka sig fram. Nya vindar blåser nu. Må den gode guden välsigna dansken, så att han kan bli vår frälsare! Lyckas han implementera ett nytt system borde han adlas. Enligt mig måste vi få fram dugliga centrala mittfältare med ledaregenskaper för att han ska lyckas. De som har innehaft dessa positioner de senaste åren har varit tämligen klena. Aldrig producerat något mål! Knappt någon assist heller. Det konstiga är att journalister och andra hyllat dem och på något sätt låtsat att de varit riktigt bra. Kanske för att höja deras självförtroende, vad vet jag. Förmodligen fanns väl inga bättre alternativ för problemet kvarstår nu när de slutat i landslaget.

Cajuste har inte övertygat hittills. Hugo Larsson kan kanske bli den klippa laget behöver. Skrapar i sanden men hittar inga andra. Kanske Hjulmand i Sporting har en droppe svenskblod i sig? Vi får antagligen komplettera bönen om JDT med en önskan om en ny rese centralt. Innan vi blir bönhörda tycker jag att Dejan ska spela centralt ihop med Hugo. Det klarar han säkert utmärkt. Det skulle även frigöra utrymme till andra duktiga offensiva krafter. Mvh Peå PS. Glöm nu inte aftonbönen!

Svar: Aftonbön har jag aldrig sysslat med. Jag är tyvärr så gammal att jag minns landslaget åren efter VM i Argentina 1978 då det var en lång period utan framgångar och landslaget var mycket, mycket svagt. Under Erik Hamrén hade landslaget ett synnerligen svagt 2014. Sedan förstår jag din oro för försvaret, framför allt när det handlar om mittbackar. Däremot tror jag på Larsson och Cajuste och offensiv kraft finns det gott om.

Veckans låt

” Doin’ the omoralisk schlagerfestival” – Sillstryparn.

Veckans Leeds United

Playoff-match ett borta mot Norwich på söndag 13.00. Ångest. I efterspelet till Real Madrid-Bayern München i onsdags och där det var ilska från det tyska laget efter att man hade fått ett mål bortdömt för offside (som man tyckte var fel) kunde inte Leeds United hålla sig. På klubbens officiella sociala medier lade man ut målet som Peter Lorimer gjorde i Europacupfinalen 1975 mot just Bayern München och som blev felaktigt bortdömt. Något som fortfarande kan väcka känslor uppenbarligen. Många Leeds-supportrar anser att klubben ständigt blir blåst av förbund, domare, motståndare och andra. Jag förstår dem på ett sätt, men klarade själv inte av att läsa klart boken No Glossing Over It - How Football Cheated Leeds United. Det blev för många konspirationsteorier. Kanske är de korrekta? Kanske inte? Klart är att Leeds spelat playoff ett antal gånger och ALDRIG gått upp.

Veckans läsarbrev II

Hej Såg att mediekändisen Will Ferrell är på ingång i ägarleden i Leeds. Något mediabolag som kan följa den resan tror du? Mvh Håkan

Svar: Leeds har ju kört med Amazon Prime ett par säsonger. Om det blir mer på grund av Ferrell? Tveksam. Osäker hur aktiv han kommer att vara. Leeds ägs ju av ett konsortium med ett antal mindre och kända ägare likt Russell Crowe, ex-simmaren Michael Phelps, golfspelarna Jordan Spieth och Justin Thomas, NBA-spelaren Larry Nance och även svenske NHL-spelaren Gabriel Landeskog.

Veckans siffror

6,2. Antalet miljarder dollar som Sportico värderar Manchester United till. Därmed världens värdefullaste klubb. Följt av Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Bayern München, Manchester City och Paris SG. Listan på 50 klubbar innehåller en hel del MLS-klubbar vilket nog förvånar många. Kanske för att det är en amerikansk sajt? Kanske även för att MLS har stark tillväxt, att det är en liga där klubbar inte kan åka ur och ägare och spelare gör upp om avtal som ser till att hålla löner i schack. Därmed är det lättare att få lönsamhet vilket driver upp priset. Naturligtvis hjälper det till att priserna på klubbar i NFL, NBA och andra populärare och större sporter är ännu högre och då kan en MLS-klubb vara en väg in.

Veckans poddgäst

Avsnitt 3 av Lundh på Djupet väntar på måndag. Med hjälp av TV4:s Mellanöstern-korrespondent Terese Cristiansson och professorn Simon Chadwick från SKEMA i Paris ska vi prata idrott och politik men även om Palestinas önskan att veckans Fifa-kongress stänger av Israel från att delta i fotbollsvärlden. Sedan tidigare finns över 435 intervjuer med folk i fotbollens värld via denna länk. God lyssning!