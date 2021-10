Lundh: Om Sverige har VM-ambitioner är sex poäng det enda som gäller

Veckans Zlatan-seger

EA Sports verkar vara på väg att dumpa Fifa gällande sitt fotbollsspel. Officiellt så ser företaget över namnrättigheterna som man köper från Fifa vilket man berättade när man släppte FIFA 22. “As we look ahead, we’re also exploring the idea of renaming our global EA Sports football games. This means we’re reviewing our naming rights agreement with FIFA, which is separate from all our other official partnerships and licenses across the football world.” Spelet genererar runt 17-18 miljarder kronor till EA Sports och det var en del av de pengarna som Zlatan samt en del andra spelare var ute efter häromåret. Ser ut som om de fått EA Sports att vakna.