Lundh: Östersund har åkt ur allsvenskan - men svårt att förstå ilskan mot allt med klubben

Helgens måste

Manchester United-Manchester City, Blåvitt-Malmö och Milan-Inter i Fotbollssöndag Europa. Träning. Poddintervju lördag morgon.

Helgens avstå

Squid Game. När finns tiden till alla dessa serier man måste se?

Veckans snabba handlande

Tottenham sparkade Nuno Espírito Santo och tog in Antonio Conte på bara några dagar. Fascinerande att Nuno var månadens manager för augusti men av med jobbet två månader senare. Visar sig att både Danny Wilson och Brian McDermott fick sparken från Sheffield W och Reading ännu snabbare efter att ha blivit månadens manager. Tålamod är onekligen en bristvara och det går bara snabbare och snabbare.

Veckans konkurrens

Sverige har ihop med Danmark, Finland och Norge anmält intresse för att arrangera EM för damer 2025. Nu visar det sig att det nordiska alternativet får konkurrens från fyra andra länder. Frankrike, Polen, Schweiz och Ukraina har alla uttryckt intresse för att arrangera EM på egen hand. Uefa tar beslut i december 2022. Klart att Norden ligger bra till efter att man först av alla stöttat Uefa-basen Alexander Ceferin inför valet 2016. Dessutom kan man misstänka ett förhandsbesked när Norden bytte från planen att söka VM för damer 2027 till EM 2025. Det är Uefas exekutivkommitté som bestämmer vem som får EM och där är Karl-Erik Nilsson medlem och förste vicepresident.

Veckans 1,00 gånger pengarna

Xavi tar över FC Barcelona.

Veckans gästspel

Var i veckan gäst i SVT:s Utrikesbyrån och under ledning av Rebecca Randhawa pratade Sofia Ulver, Musse Hasselvall och jag om sportswashing. Programmet ser ni här. Bland ämnena fanns Saudiarabiens köp av Newcastle, VM i Qatar och OS i Peking och att en del diktatorer uppskattar kampsportare. Det kan låta som en lätt fråga att ta ställning i, men det är mer komplext. Självklart vill ingen att diktaturer ska arrangera mästerskap eller köpa klubbar, men vi säger förvånansvärt lite om att vi handlar med länderna och att Sverige säljer vapen till Förenade Arabemiraten. Eller att många turister gärna är i Dubai som har ett liknande upplägg med migrantarbetare som Qatar. Kina är Sveriges åttonde viktigaste exportpartner, Ryssland är på 15:e plats, Saudiarabien är 27:a. De tre länderna står för närmare 7 procent av Sveriges export.

Veckans jackpott

Premier League är på väg att sälja rättigheterna i Nordamerika. Just nu betalar NBC 1,8 miljarder kronor per säsong vilket var en rejäl höjning när man kapade åt sig rättigheterna i kamp med ESPN och Fox. Nu är det en våldsam kamp när fotbollens popularitet ökar i USA och det talas om en ökning på minst 50 procent, vilket betyder närmare 3 miljarder kronor om året.

Veckans moderna fotboll

Representanter för Serie A har varit i Saudiarabien och förhandlat om den italienska supercupen mellan Inter och Juventus ska spelas i landet i januari. Man har ett tidigare avtal om det, men enligt Tariq Panja på New York Times hänger matchen på om saudierna köper rättigheter till Serie A.

Veckans annonshot mot The Athletic

Den hajpade appen med vass sportjournalistik som försöker leva på prenumerationsintäkter är på väg att säljas. Tidigare har riskkapitalisterna bakom The Athletic försökt sälja hela eller delar till Nye York Times och även gå ihop med mediasajten Axios. Nu talas det om att spelbolaget Draftkings lagt ett bud på The Athletic. Appen som grundades 2015 har gjort en snabb resa och har över en miljon prenumeranter.

Veckans bonusfajt

Skatter har inneburit att Englands landslagsspelare bara får 2,5 miljoner kronor istället för 3,75 miljoner. Det visade sig att det engelska förbundet trott att man kunde betala lägre skatt, men det gick inte. Det ska sägas att spelarna ändå skulle skänka pengarna till landets sjukvård.

Veckans comeback

Leeds Rodrigo är med i den spanska landslagstruppen inför VM-kvalen mot Grekland och Sverige. Rodrigo var den som gjorde Spaniens mål i 1-1 matchen på Friends Arena. Sedan har han inte ens varit nära att leva upp till prislappen på 300 miljoner kronor som Leeds köpte honom för.

Veckans långbänk

Nu åtalas tidigare Fifa-basen Sepp Blatter och tidigare Uefa-basen Michel Platini kring betalningen på 12-13 miljoner kronor som upptäcktes 2015 men som skedde för närmare tio år sedan. Platini har avtjänat sin avstängning från fotboll men Blatter är fortsatt avstängd. Sepp Blatter är för övrigt även involverad i ytterligare en rättsprocess, men har också vacklande hälsa. Grunden till betalningen från Fifa till Michel Platini som nu hamnar inför rätta ska vara en muntlig överenskommelse mellan herrarna för 20 år sedan om ersättning från Fifa, men teorin är att Sepp Blatter i själva verket betalade honom för att inte ställa upp i ett presidentval och utmana Blatter. Min tilltro till det schweiziska rättsväsendet som tagit sex år för att få detta till åtal är begränsad och frågan är om det går att bevisa.

Veckans läsarbrev

Hej! Läste din krönika i Fotbollskanalen om landslagets försvararproblem. Jag har några ytterligare tips på mitt- och ytterbackar, som Janne A känner väl. Det är Filip Dagerstål och Linus Wahlqvist, som båda var med i IFK Norrköpings mästartrupp 2015. Filip är proffs i Ryssland och Linus gör sin bästa säsong på länge i IFK, efter att ha återvänt efter en proffssejour och är nu dessutom lagkapten. Båda ingår, vad jag förstår, i U 21-laget. Om Janne A hade Andreas Johansson i tankarna inför uttagningen igår kunde väl även dessa ungdomar få komma ifråga?! Hälsningar Per

Svar: Klart att du har en poäng men ingen av herrarna spelar i U21-landsalaget längre. Det var ett tag sedan de blev för gamla. Wahlqvist har testats av Janne Andersson men uppenbarligen inte övertygat. Övervägandet kring Andreas Johansson har onekligen fått fäste.

Veckans quick step

Unai Emery var klar för Newcastle men när den saudisk klubben läckte uppfterna inför Villarreals Champions League-möte med Young Boys då backade han.

Veckans aktivist

Thierry Henry har inte deltagit på sociala medier sedan i mars och han fortsätter sin kamp mot nätjättarna. Den tidigare Arsenal-stjärnan vill se mer handlande från företagen och det går onekligen att förstå Henry.

Veckans klimatkupp

Danska radion DR avslöjade att Uefas löfte om att plantera 600 000 träd för att väga upp för EM-uppläggets klimatpåverkan blev bara 60 600 träd. Uefa skulle plantera 50 000 träd per värdstad men bara Baku har nått 50 000 och sedan är det 10 000 i Amsterdam. Skandal.

Veckans lyssning

Sportbladets Linus Norberg och Marcus Leifby har fått loss en ljudfil när klubbarna i Hockeyettan motiveras att försöka blöda ut utbrytarna Boden och Karlskrona. Bakgrunden är att de två klubbarna inte velat skriva på ett centralt avtal kring matchrättigheter där Hockeyettan sålt rättigheterna till ATG. Riksidrottsnämnden har gett de två klubbarna rätt men det är inte accepterat i en kartelliknande verksamhet. Det här är inte ovanligt i idrottens värld och även i fotbollen var det bråk när Svenska Fotbollförbundet tecknat ett sponsoravtal med Svenska Spel som gällde all svensk fotboll, men bara förbundet och de två högsta serierna på herrsidan fick betalt. Idrotten har ofta svårt att hantera den här typen av konflikter och ibland hyllas solidariteten och lojaliteten men när det blir så här är idrotten inte vacker. Dessutom sitter SHL-basen Anders Källström i styrelsen för ATG och i ishockeyförbundets styrelse, vilket Marcus Leifby påpekat, och med tanke på hur hockeyförbundet endast verkar slå sarg ut i frågan är det inte heller vackert.

Veckans läsning

Johan Anderberg skriver i Sydsvenskan om Sverige och pandemin. Måsteläsning oavsett om man är för, emot eller neutral kring Anders Tegnell. Guardians Marina Hyde är en av de vassaste och hennes krönika om prins Andrew och hans nya och hårda advokater är som vanligt av högsta klass. Även det är måsteläsning. Intervjun och berättelsen om hur Brian Clough tog sig an några ungdomar i Sunderland och hur det utvecklade sig är otrolig. Imponerad av Clough som var så generös. Stark och sorglig läsning.

Veckans långbänk

Neil Warnock gjorde i veckan sin match 1602 som manager. Rätt imponerande av 72-åringen som dock fick se sitt Middlesbrough få stryk med 1-3 mot Luton.

Veckans boksläpp

Scottie Pippen släpper nu sina memoarer och går hårt åt de flesta inklusive Michael Jordan. Pippen är besviken över dokumentären The Last Dance och uppger att många av spelarna i dåtidens Chicago Bulls känner likadant kring Jordan.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof Du kan ju skriva och håller normal standard bland journalister men inte när det kommer till MFF och CL. Även om ni tycker att MFF har sååå mycket pengar är det marginellt i förhållande vilka spelare man kan locka och vilken i internationella sammanhang lön de kan få i MFF är inte jämförbar. Att allsvenskan har ett lag som får möta Juventus o Chelsea är väl fantastiskt inte ens vårt landslag skull där ni idag använder er av rubriken ”allsvenska stjärnor ”?? Hur rimmar det. Mange platsade i USA men inte i de andra lag han gick till Milosevic platsar inte i Championship. Jag får inte ihop det med att höja med ena hand och sen bara slå med andra. Är det bättre att allsvenska lag aldrig når CL?? Jag anser att MFF ger Uefa ett slag på käften varje gång de når CL eller för den del EL. Uefa vill exkludera allsvenskan och liknande ligor och tydligen du med. Allt annat än 3 4 5-0 är en bedrift med de förutsättningar som MFF har f..n dessa siffror blir det i allsvenskan och då är det ibland de ”rika” lag som åker pumpen. Nej sluta vara så negativ till MFF o CL och se det som ngt fint att lilla allsvenskan har ett av 32 lag. Kom igen gläds. Mikael

Svar: Det är uppenbart att Malmös deltagande i Champions League varit påfrestande för supportrar, spelare och ledare. Ovan mejl fick jag efter tisdagens krönika. När jag efter förlusten borta mot Chelsea skrev att MFF inte behövde skämmas fick jag också mothugg av MFF-fans. Kom igen, gläds!

Veckans kinesiska rekyl

Fjolårssäsongens mästarlag Jiangsu FC lade ner i våras. Krisande fastighetsjätten Evergrandes klubb Guangzhou Evergrande är under tryck. Nu visar det sig att Hebei FC kanske inte kan slutföra säsongen då ägaren, ett fastighetsbolag, har skulder på över 300 miljarder kronor och det är oklart hur man ska tackla dem. Norrmannen Ole Selnaes spelar för klubben efter att ha gått dit på lån.

Veckans genomgång av böteslistan hos Fifa

På många sätt deprimerande läsning och många exempel när över 50 länder straffas på olika vis. Kazakstan fick böta 40 000 kronor för att supportrar höll upp banderoll till stöd för rysk soldatgrupp som slogs för nazisterna.

Veckans moderna fotboll II

En amerikansk investeringsfond som redan har kontroll över Serie A-klubben Genoa har försökt kasta ut Sevillas styrelse. Fonden 777 Partners som är från Miami har gått ihop med tidigare ordföranden Jose Maria del Nido, men stoppades från att rösta på ett möte i veckan. Det verkar vara en stökig strid om makten i Ludwig Augustinssons klubb.

Veckans läsarbrev III

Hej! Apropå Jonas Thern upplägg så är det väl sånt som inte går hem hos förbundet lika lite som Torbjörn Nilssons idéer! Mvh Per-Axel

Svar: Det är korrekt. Tyvärr är förbundet inte öppet för visionärer likt Thern och Nilsson.

Veckans låt

”English Civil War” – The Clash.

Veckans Leeds United

Efter 2-1 borta mot Norwich går det att andas en aning, men det blir en lång och prövande säsong med en tunn trupp. Marcelo Bielsa vill ha det så och det är på något sätt sympatiskt att han inte vill ha en gigantisk trupp som många andra managers. Visar sig att San Francisco 49:ers fortsätter att öka sitt ägande av Leeds. Ja, det är inte Saudiarabien i varje fall, men det är en utveckling som verkar omöjlig att stoppa.

Veckans läsarbrev IV

Så var sagan nästan över. ÖFK nedflyttning. Turgott och Ali Keita köps upp. Plus ett par till. Andra flyttar hem. Några blir kvar och slåss för att överleva superettan. Media gäspar. Brighton spelar 2-2 med Liverpool, nästan samtidigt. Det var en fin saga om ett fotbollslag med eldsjälar (och en genial tränare) som bluddrade med byggbolag och fastighetsbolag. Som om konstiga sponsorsöverenskommelser vore en självklarhet för att konkurrera. Är det inte så? Men på grund av Graham Potter fortsätter ÖFK att vinna respekt på grund av social kompetens och taktisk skicklighet. Jag tror inte att ni fotbollsjournalister fattar hur betydelsefull denna berättelse är.Med vänliga hälsningar, Danne

Svar: Jo, det tror jag visst det. Den har dessutom skildrats på många sätt. Sedan är ÖFK-fallet inte något medierna har en del i, lika lite som uppgången.

Veckans poddintervju

En intervju som ska ske i helgen och jag hoppas att den ligger ute i gryningen på måndag. Sedan tidigare finns närmare 330 avsnitt och ni hittar alla via länken. Bara att lyssna på.