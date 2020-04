Lundh: Sårbar svensk fotboll – för lätt att placera spelare som kan rigga matcher

Under många år har Sverige varit en väg in i EU för fotbollsspelare som kommer från länder utanför unionen. För 14 300 kronor i månadslön plus sociala avgifter får man ett arbetstillstånd. För herrspelare är det enda som krävs att en klubb i minst division 1 släpper in en i laget och ger en möjlighet att vara fotbollsproffs. På damsidan är det Elitettan som är minsta möjliga nivå.

Naturligtvis är det positivt att talanger får komma till Sverige och får chansen att spela fotboll och utvecklas. Givetvis kan det finnas en uppsida för klubbar som hittar rätt och utvecklar en spelare och då först och främst sportsligt. På herrsidan kan det även bli livsviktiga intäkter om man säljer en spelare till en klubb högre upp i fotbollens näringskedja.

Samtidigt finns det många exempel på hur man kan utnyttja det svenska systemets luckor. Allt från att ta hit spelare på turistvisum likt många lag i damernas Elitettan vilket var känt men ingen gjorde något åt förrän det blev granskat av Fotbollskanalen. Förbundet var länge passivt.

På herrsidan finns flera exempel på dribbel; Kristianstad FC och ett gäng argentinare där investerare krävde speltid, nedstängda Växjö United med en sörja av turistvisum, falska identiteter och misstankar om riggade matcher, Malmö-klubben Prespa Birlik som krävdes på extra skatter och arbetsgivaravgifter för spelare utanför EU som hade dubbla kontrakt.

Under våren har vi på Fotbollskanalen haft kontakt med en division 1-klubb där en spelare från ett land utanför EU varit placerad och fått nytt kontrakt gång på gång. Vi kan kalla honom Stefan. Få i klubben har haft insyn i upplägget som tagit honom till den här klubben och ännu färre har vetat om hur han varit finansierad.

Spelartruppen har definitivt inte förstått hur det fungerar med tanke på att Stefan tjänar överlägset mest i truppen – cirka tre gånger så mycket som de nästbäst betalda – men knappt får någon speltid. En del inhopp, några starter i betydelselösa matcher, men Stefan har knappast gjort sportsligt avtryck.

Ändå har han fått nytt kontrakt gång på gång. Allt för att en hemlig sponsor (som inte synts någonstans kring klubben; varken på skyltar, tröjor eller hemsidans lista över partners) i form av en restaurang betalat spelarens lön. Runt 18 000 i månaden kostar Stefan klubben och de pengarna står alltså en i klubben okänd sponsor för.

Skälet till att Stefan kom till klubben är att hans tidigare klubb föll ner i seriesystemet och därför var han tvungen att hitta en ny division 1-klubb. Det finns personliga kopplingar mellan de två klubbarna och därför öppnades en dörr för Stefan till en ny klubb och nu är han inne på sitt fjärde år i Sverige. Han jobbar även för sponsorn, och inte bara för klubben.

När ytterligare en spelare från ett land utanför EU var på väg in i klubben med samma upplägg, med en annan hemlig sponsor, ledde det till interna reaktioner. En del undrade varför? Han är ju inte bra nog, men klubbens ledning stod på sig. Anfallaren var delaktig i någon match och skulle få ett kontrakt som skulle ge honom arbetstillstånd och göra honom till bäst betald ihop med Stefan.

Återigen skulle klubben kunna fakturera hela kostnaden till en hemlig sponsor som också är från restaurangvärlden. Frågorna blev till slut för många i klubben och det blev för svårt att driva igenom affären. Spelaren försvann mycket snabbt från föreningen och faktum är att många inte ens hann fånga hans efternamn.

Varför sker det här kan man fråga sig? Givetvis kan man tänka sig att investerare och agenter vill placera spelare för att vara med om de säljs, men här är det sportsligt svagare spelare. Är det då för att få billig arbetskraft? Tar sponsorn betalt för att spelaren får möjlighet att komma till Sverige och på sikt får medborgarskap? Eller finns det något annat?

Det skulle finnas en risk att de som vill påverka resultat eller se till att spelare gör ”rätt saker” i spelsammanhang placerar spelare i en klubb. Med tanke på uppsidorna kring riggade matcher som ofta beskriv i miljonbelopp är inte kostnaden på dryga 14 300 i månaden plus ytterligare 4 000 i sociala avgifter så skrämmande.

Det betyder inte att spelaren kommer dit med sådana tankar, men det är lätt att hamna i en tacksamhetsskuld. Om någon ger en möjligheten att få bli fotbollsproffs i Sverige och står för kostnader på vägen så kan det bli svårt att säga nej om det kommer krav om att ta en utvisning, ett gult kort eller göra självmål. Det finns inga gratisluncher, helt enkelt.

Fotbollen har länge velat komma bort från tredjepartsägande, men det är klart att den här möjligheten gör det lätt att få in spelare från andra länder i Sverige och i EU. Där spelarna är i händerna på investerare vilket även fattiga division 1-klubbar är. Det är givetvis ganska lätt att styra upplägget om du som agent och investerare kommer med både finansiering och spelare.

Efter att ha granskat situationen kring Stefan är bedömningen att vi inte kan slå fast att det handlar om att försöka rigga matcher. Samtidigt är det uppenbart att både fotbollsförbundet och polisen nåtts av uppgifter om klubbens handlande. Man har haft utsända övervakare från förbundet på matcher efter misstanke om att de kan vara påverkade och det är många i föreningen medvetna om.

Dessutom pågår det ett inre arbete i klubben och även om en hel del av material är försvunnet – både i digital form och i pappersform – så är det garanterat att detta får följder när fler inser vad som skett. Om föreningen har tur är det endast detta snedsteg som skett, om man har otur är det toppen av ett isberg.

Vad som exakt ligger bakom det märkliga upplägget kring Stefan är svårt att veta. Varken sponsorn eller klubbledaren vill medge att det är något konstigt. Oavsett om det handlar om ett hemligt sponsorskap som uppges vara klubbens största eller att en spelare som inte presterar sportsligt gång på gång får förnyat kontrakt som högst betald i truppen.

Antagligen strider upplägget inte mot fotbollens regelverk, även om det kan handla om brott mot kapitel 1 och paragraf 8 som reglerar tredje parts rätt att påverka beslutanderätt kring sportslig prestation eller arbetsvillkor. Däremot lär det strida mot regler för arbetstillstånd i och med att Stefan dubbeljobbar.

Vi har valt att anonymisera både klubb och spelare eftersom division 1 knappast är elitverksamhet. Det är kanske den tuffaste serien för svenska herrklubbar. Bidragen från tv-bolag och spelbolag är ringa och samtidigt är det långa resor och spelare som är halvproffs med minsta ersättning på 10 000 per år. Man är helt enkelt inte i blickfånget likt elitklubbar och därför tar vi det beslutet.

Dessutom är klubben och personen mindre intressant, det handlar om fenomenet. Att det är så oerhört lätt och relativt billigt att placera en spelare i en klubb. Den ledare vi talar med i klubben säger sig ha fått flera erbjudanden bara i vinter om att ta emot spelare. Agenter är intresserad att sätta spelare i föreningen. Även företag från andra branscher. Det är garanterat inte ovanligt på den här nivån.

Frågan är om det är rätt att ge arbetstillstånd på så låg nivå som division 1 herrar och Elitettan på damsidan? Klubbar som omsätter blygsamma summor och där 14 300 är långt över vad snittspelaren tjänar. I allsvenskan för damer är snittlönen runt 10 000 i månaden och i superettan är den 20 000 för att ha något att jämföra med.

Diskussionen om riggade matcher handlar ofta att spelbolag ger möjligheter till att satsa pengar längre ner i seriesystemet eller att man kan spela på mindre händelser i en match. Det finns säkert en del att göra där, även om teknik och globalisering gör det svårt, men man borde även se över den här möjligheten att utomstående kan placera spelare ganska högt upp i det svenska seriesystemet.

För det är uppenbart att medier inte tittar åt det här hållet särskilt ofta. Klubbledaren var mäkta förvånad över att Fotbollskanalen ringde och ställde frågor om löner, avtal och sponsorer. I den världen är man van att kunna göra som man vill och även om fotbollsförbundet känner till det är det svårt att städa bort. Då är det bättre att blunda och skylla på något som är lättare att peka ut. Som utländska spelbolag.