Lundh: Sef lyckades splittra klubbarna i valet - och tveksamt om Enquist kan vara kvar

Cupsemifinalen Häcken-Västerås på plats lördag och i studion för FotbollsEuropa Söndag med Real Sociedad-Barcelona.



Ledighet.



Norges fotbollsförbund har skjutit upp beslut om eventuell bojkott av VM 2022 till längre fram. På årsmötet i helgen som gick så fick inte klubbarna som vill att Norge ska bojkotta VM i Qatar tillräcklig majoritet för att ta upp frågan där. Nu blir det istället beslut 20 juni. Blir spännande att följa debatten om bojkott och se om det går att ta hela vägen till att avstå från mästerskapet. Även i Danmark finns en vilja till bojkott i medier. Får se om debatten tar mer fart i Sverige framöver.



Veckans alternativa superliga

Nu kryper det fram att Uefa inte bara stöper om Champions League för att klubbarna ska få fler matcher och dessutom en lättare väg in om man varit med mycket, utan även är beredd att släppa både ägande och kontroll till klubbarna. Financial Times skriver om att man ska ta fram en ny ägandemodell kring intäkterna från Champions League och Europa League och dela det med klubbarna. Hotet om en superliga har helt enkelt tryckt tillbaka Uefa som får ge efter mer och mer. Fram till nu har Uefa kontrollerat pengarna, men om man släpper in storklubbarna i ett bolag blir det inte lättare att stoppa utvecklingen. Även Expressens Noa Bachner skildrar i dag hur mindre klubbar i stora ligor och mindre ligor känner sig klämda. Det kallas utveckling och man behöver inte gilla den, men det är svårt att hejda det.



Marek Hamsik skadad direkt. Kamp mot klockan för att bli spelklar till en av åtta matcher före EM.



Nästa vecka kliver Qatar in i en av Uefas kvalgrupper till VM 2022. Förvisso är det bara träningsmatcher då arrangörslandet givetvis är inkvalat till Qatar 2022, men det är ändå fascinerande att dess landslag ska ingå i gruppen med Portugal, Irland, Serbien, Luxemburg och Azerbajdzjan. Uefa ser till att hjälpa Qatar med förberedelserna inför mästerskapet. Ännu är det inte bestämt var i Europa som Qatars ”hemmamatcher” ska spelas, men det lär bli på en neutral arena. Qatar skulle även ha deltagit i Copa América men har hoppat av det. Däremot ser det ut som man spelar Gold Cup senare i sommar. Ja, det är onekligen så att en del pengar från olja och gas kan ta en långt.



José Mourinho.



Har nu sett hela Allen v. Farrow på HBO. Även om jag inte är någon Woody Allen-fan så är det klart att jag plöjt en del av hans filmer och uppskattat några. Efter att ha sett alla fyra delarna är det inte svårt att bli illa till mods. Naturligtvis för de påstådda övergreppen mot dottern och att han inledde en relation med sin dåvarande partner Mia Farrows adopterade dotter Soon-Yi Previn, men även för hur han skildrar unga kvinnor med äldre män. Har nog aldrig sett ”Manhattan” men en del av scenerna och dialogen gör att man inte förstår att så få reagerat. Den är tung att se, men också intressant.



Manchester City-Borussia Dortmund

Kommentar: Klar fördel City som har en chans att gå hela vägen och det blir avancemang till semifinal.



FC Porto-Chelsea FC

Kommentar: Även om Porto överraskade mot Juventus är ett pånyttfött Chelsea för svårt.

Bayern München-Paris Saint-Germain

Kommentar: Finalrepris från 2020 och det blir säkert jämnt men tror på det tyska laget.



Real Madrid-Liverpool

Kommentar: Två svårbedömda lag och Liverpool kanske kan resa sig för att hålla hoppet vid liv.



Semifinalerna är lottade som följer: Bayern München/Paris Saint-Germain mot Manchester City/Borussia Dortmund och Real Madrid/Liverpool mot FC Porto/Chelsea FC. Om mina tips stämmer blir det: Bayern-Man City och Liverpool-Chelsea.



Hej Olof Zlatan det är ända ni pratar om men hur motivera uttagningen av granen skandal efter 9 månader och 45 minuter spel kommer med i landslaget typiskt svenskt att tacka för denna tid. Bertil



Svar: Janne Andersson har hela tiden varit tydlig med att Andreas Granqvist är hans lagkapten och han vill ge honom en skjuts. Han är uttalat med som femte mittback. Svårt att se det som upprörande men har märkt att många känner så.



Hej, Läste just din krönika, min åsikt är glasklar: Slopa allt stöd till idrottsklubbar - och företag! För mkt fusk, Volvo har inte ens vett att skämmas och när jag ser listor i lokaltidningar så är det många summor man undrar över - och man hoppas på de utlovade kontrollerna, men hur i h-e skall dom hinna med det? Lennart



Svar: Du syftar på min förra fredagskrönika som finns via denna länk. Nej, det är inte lätt och tyvärr kommer det alltid finnas folk som utnyttjar systemet, men när det handlar om idrottsföreningar var det avgörande med hjälp.



SR:s Kalibers granskning om sexförbrytare inom barnfotbollen. Svårt att fatta att det kan lämnas sådana glipor.



NFL skrev ett nytt 11-årigt mediaval med en rad bolag. Värdet ligger på 85-90 miljarder kronor per säsong. Amazon skruvar upp sin satsning och tar hand om matcherna på torsdagar.



Uefa-basen Alexander Ceferin som hotade värdstäder i EM i sommar med att de blir av med sina matcher om de inte tillåter publik. Något som är svårt att ta beslut om i detta pandemiläge. Helst ska värdstäderna lämna besked till Uefa 7 april, men det finns möjlighet att sträcka ut till 20 april då det mesta kring EM ska klarna.



Granada CF-Manchester United

Kommentar: Det här ska inte United missa utan vägen till semifinal är öppen.



Arsenal-Slavia Prag

Kommentar: En bra lottning för London-klubben som bör ta sig vidare.



Ajax-Roma

Kommentar: Ajax ser en aning skarpare ut men det blir jämnt.



Dinamo Zagreb-Villarreal

Kommentar: La Liga har en fin tradition i Europa League och det lever vidare här.



Semifinalerna är lottade som följer: Granada CF/Manchester United mot Ajax/Roma. Dinamo Zagreb/Villarreal mot Arsenal/Slavia Prag. Om mina tips stämmer blir det Man United-Ajax och Villarreal-Arsenal.



Belgiska klubbar röstar för förslag att gå ihop med Nederländska ligan. Kanske finns hopp för de gamla planerna att få ihop Skandinavien med Skottland och just Belgien/Nederländerna?



Hej Olof, Det var ju knappast någon överraskning att Zlatan blev uttagen idag efter Jan Anderssons besök i Milano i höstas och enligt uppgift saker och ting behandlades. Det hade varit intressant att veta hur motsatsförhållandena gjordes upp? Dagens Twitter skvallrar knappast att en annan ödmjukhet skulle intas utan samtliga övriga uttagna vet vem man skall förhålla sig till. Om laget före jaget kommer att gälla kommer med all tydlighet redan kunna ses den 25 mars om "Gud" blir startspelare och då kommer troligtvis även Dejan välförtjänt vara på plan! Om kapten "Granen" kommer att vara spelbar kommer troligtvis han bilda mittbackspar med Victor och med Lustig till höger och Augustinsson till vänster. Sedan på mitten från höger Dejan, Albin, Olsson, Forsberg och på topp Z med en något släpande Berg! Målvakt är outstanding Robin. Hur detta kommer att lyckas kommer givetvis att synas redan efter första matchen. Vi får hoppas som SVTs expert uttryckte det att Z lagt bort vissa gester och miner så att laget stärks framför jaget? Hälsningar Jan



Svar: Känslan är att Zlatan kommer in i ett helt annat landslag med andra ledare och att han velat det. Så det finns en helt annan grogrund. Något jag skrev om i veckan.



Hej, Jag tycker Zlatan är given i blågult. Har svårt att förstå dom som menar att han inte passar in i blågult. Det vet vi inte än! Men förutsättningarna att han ska lyckas är bättre än nånsin med tanke på de offensiva krafter som finns nu. Landslaget kom till kvartsfinal utan Zlatan i VM. Gott så. Vi vet hur bra det gick då. Därför borde vi kolla hur det går MED Zlatan. Och dessutom är det som sagt ett litet annat typ av landslag 2018 mot 2021. Håller tummarna att han är frisk nu i mars och målskytt i kvalet. Ofattbara 20 år sen första målet i VM-kvalet 2001. Med vänlig hälsning, Anders



Svar: Det är verkligen makalöst att han kan göra mål 20 år efter landslagsdebuten och det blir spännande att se hur Janne Andersson får ihop startelvan mot Georgien och Kosovo.



”Bara du och jag” - Tove Styrke.



235. Antalet miljoner pund som Manchester United får under fem år för att tyska Teamviewer som gör mjukvara till datorer ska sitta på matchtröjan. Därmed ersätter man Chevrolet och det är uppenbart att det finns pengar trots pandemin.



Hej Olof! Jag har alltid sagt det och säger det igen, Z är den mest överskattade alla kategorier. Utan sina knektar genom åren som gjort allt för han på planen hade han haft epitetet medioker. Brazilman



Svar: Håller inte med dig. Då hade han inte lyckats på så många olika ställen och vunnit titlar i princip hela tiden förutom de senaste säsongerna.



Landslagets matchanalytiker Christoffer Bernspång är gäst och talar om hur Janne Anderssons landslag förbereder sig för match, om att inte vilja räkna efter hur många timmar man lägger på att se matcher, om hur man letar svagheter hos motståndarna och om rädslan över att ha missat något. Sedan tidigare finns över 300 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken för att finna tidigare avsnitt och lyssna på dem.