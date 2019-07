Lundh: Seger värd en medalj - pension får hon lösa själv

Helgens måste

Sverige-England i bronsmatch lördag och USA-Nederländerna i VM-final söndag. Därefter kliver jag på ett natttåg till Skåne för att dra ner på arbete ett tag. Därmed är det slut på fredagskrönikor över sommaren.

Helgens avstå

Morgondopp trots havsutsikt från hotellet i Nice…ligger bara en flygplats emellan.

Veckans när far super är det rätt

Ingen har väl missat att IFK Göteborg betalat agenter för att sälja Benjamin Nygren till belgiska Genk i en rekordaffär för Blåvitt. Både företrädare för klubben samt involverade agenter har offentligt bekräftat det. Problemet är bara att det inte är tillåtet att betala agenter när spelaren är under 18 år. Något AIK fick känna av när Alexander Isak såldes till Borussia Dortmund och den svenska klubben blev också bötfälld med 350 000 kronor. Frågan är om Blåvitt inte kände till regelverket eller om man helt enkelt struntade i det med vetskap att maxböterna är 500 000 kronor? Det är en struntsumma i sammanhanget och kan enkelt vältas över på agenterna som bistår klubben i affären. Exempelvis att man skriver ett avtal där eventuella böter tas om hand av agenterna? Nu är givetvis inte Blåvitt ensamt om sådana här affärer, utan klubbar är ofta redo att skippa regelverket för att få en viss spelare eller dra hem x miljoner. Det är bara så fascinerande att det kan fortgå och ingen reagerar. Supportrar kan få klubbar att avstå träningsläger i Dubai men att protestera mot affärer som inte följer regelverket är det rätt få som gör. Eller ta bara att fortfarande så redovisar inte alla elitklubbar sina arvoden till agenter, vilket man ska göra enligt Fifa:s regelverk. Likadant kring förmedlare (agenter) och spelare. Även om SvFF nu skärper kraven med start 1 mars 2019 för att leva upp till Fifa:s krav. Ändå raskt marscherat av det svenska fotbollsförbundet eftersom Fifa bara ställt kraven i över tre år.

Veckans arrogans

Alla amerikanska journalister och spelare som rackade ner på Nederländerna-Sverige och att det motståndet blir för svagt.

Veckans Fifa-oro

Undrar ju lite om hur Fifa tar fram sina tittarsiffror som man sprider till världens medier och där vi journalister är budbärare. Skälet till det är att Fifa under gårdagen meddelade att 2,5 miljoner tittare som följde semifinalen mellan Nederländerna och Sverige via TV4 var ett rekord för damfotboll i Sverige. Vilket är långt från sanningen. Den siffran är 3 790 000 som såg VM-finalen mellan Tyskland-Sverige 2003 vilket då var TV4:s bästa tittarsiffra. Den slogs sedermera av Sverige-Danmark i EM i Portugal dryga åtta månader senare som lockade 3 795 000 tittare. När det gäller tittarsiffror så kan man konstatera att den fina tittarsiffran på det svenska damlandslagets VM-semifinal har en bit upp till herrlandslaget i Ryssland förra sommaren. Åttondelsfinalen Sverige-Schweiz hade 2 972 000 i TV4, kvartsfinalen Sverige-England hade 2 800 000 i SVT och Sverige-Tyskland drog 2 844 000.

Veckans sockerpappa

Jack Ma som grundat Alibaba och är en av Kinas rikaste skänker 1,4 miljarder till kinesisk damfotboll över tio år.

Veckans tröttsammaste

Invändningen mot bronsmatcher. Tror alla som åkt hem från ett VM med en bronsmedalj är nöjdare med det än att bara dra hem efter en semifinalförlust.

Veckans läsarbrev

”Hej, Olof! Jag reagerade direkt när jag hörde att domaren var från Kanada. Sverige slog ju tidigare ut Kanada, och det är klart att varje kanadensare då vill att Sverige ska åka ut. I alla fall tänker jag så. Om tex Sverige skulle förlora mot tex Ryssland i en vm hockey-semifinal, inte hejar jag på Ryssland i finalen då. Jag tyckte domaren igår blåste av jättekonstigt, tex när Sverige hade hörna, för trängsel. Borde inte Fifa ändra reglerna så att ett vinnande lag i fortsatta slutspelet inte får domare från förlorande laget? Mvh Seth

Svar: Domaren var onekligen svag, men det handlade inte om att Marie-Soleil Beaudoin var från Kanada utan snarare att hon inte höll rätt nivå. Det är politik från Fifa:s sida att domare från hela världen ska få döma och inte de bästa. Det vore riktigt bra om man lyfte fram de bästa domarna snarare än försökte ge alla påsar.

Veckans mediasnackis under VM i Frankrike

Att landslagets läkare Houman Ebrahimi inte tar några fångar i den mixade zonen. Hans svar inrymmer inte sällan ett mått av att frågan verkligen inte var bra. Likt en verbal lavett.

Veckans bortplockande av oliktänkande

I veckan skrev Fotbollskanalen om att förre domarbasen Bosse Karlsson enväldigt valdes av SvFF-styrelsen att fortsätta med ett uppdrag som domarobservatör för Uefa. I förbundets protokoll från tidigare i år så framkom att följande föreslogs få olika uppdrag inom Uefa:

Maria Persson, Ingrid Jonsson, Jenny Palmqvist, Bo Karlsson, Martin Ingvarsson, Peter Fröjdfeldt, Christer Fällström, Martin Hansson (ny) och Markus Strömbergsson (ny) blir domarobservatörer.

Bert Andersson, Christel Brorsson, Madeleine Ekvall, Per Eliasson, Susanne Erlandsson, Annelie Gustafsson, Annelie Larsson, Lars Richt, Per Svärd, Lennart Vestervall och Christian Welander blir matchdelegater.

Henrik Koch (ny) och Peter Narbe (ny) blir Security Officers.

Urban Hammar (ny) som Technical Instructor.

Uefa tog i mars beslut att följa SvFF-styrelsens rekommendation och ovan herrar och damer får därmed uppdrag i två år. Uppdragen ger cirka 2000 kronor om dagen och ofta är man i väg tre dagar. Inte heller skickar Uefa någon inkomstuppgift så det är upp till de utsända att avgöra hur man hanterar det. Inom nationsförbund används givetvis den här typen av uppdrag som belöningar precis som att man kan rycka undan dem som straff. Den som är väl bevandrad i den svenska fotbollsrörelsen noterar att Johan Johqvist saknas. Den tidigare ordföranden i Hallands FF (som ju gått emot SvFF i frågan om Elitlägret) har varit en frispråkig person. Få som var på ordförandekonferensen häromåret har glömt hur Karl-Erik Nilsson skällde ut Johqvist när han hade den dåliga smaken att lufta en oro för att man inte fick säga vad man ville i svensk fotboll. Därför var det på sitt sätt överraskande att han fick ett Uefa-uppdrag för två år sedan, men jag skrev redan då att det var för att försöka fånga in honom och se till att han rättade in sig i ledet.

Då lovade Johqvist att han skulle fortsätta vara kritisk. Hur det slutade? Jo, han åkte ut efter två år som matchdelegat. När jag söker Johqvist så får jag ingen kontakt. Hur var det nu den gamla sloganen lydde? ”Svensk fotboll – se, upplev, älska!”

Veckans lyssning

Erik Nivas sommarprat var väl värt tiden. Gillade även Anders Hansens sommarprat och det finns en del bra lärdomar i det.

Veckans påpekande

Efter framgångarna för landslaget i Frankrike läste jag i Expressen att TV4 rider på framgångsvågen med höga tittarsiffror. Må så vara, men kan vara på sin plats att påpeka att TV4 visat alla fotbollsmästerskap för damer sedan 2003 plus en hel rad landskamper och kvalmatcher och kanske bidragit en del. Dessutom är det så att TV4 och SVT i mars 2012 gemensamt köpte rättigheterna till herr-VM 2018 och 2022, dam-VM 2015 och 2019 samt herrarnas för-VM 2017 och 2021. Då valde SVT att gå på för-VM för herrar och TV4 på dam-VM och så delade man jämt på herrarnas VM. Att Fifa dessutom säljer rättigheterna i paket gör att det är svårt att värdera de olika mästerskapen pengamässigt.

Veckans fläsk

Fifa-basen Gianni Infantino lovar utökat VM för damer och med mer pengar. Mer pengar är bra men osäker på om fler lag är rätt väg. Bara andra VM med 24 lag.

Veckans VM-reflektion

VM i Frankrike blev ett VM i politik. Trump vs Rapinoe. Jämställdhet. Sexism. Rasism. Ja, det har varit flera veckor där spelet verkligen inte stannat innanför de kritade linjerna. Trodde det skulle bli så under VM i Ryssland, men icke. Istället kom det under VM i Frankrike och det är ganska uppfriskande.

Veckans VM-elva 3-4-3

Christiane Endler – Luzy Bronze, Julie Ertz, Wendie Renard– Nikita Parris, Amandine Henry, Kosovare Asllani, Caroline Graham Hansen – Fridolina Rolfö, Ellen White, Megan Rapinoe

Veckans förbundskapten

Nederländernas Sarina Wiegman.

Veckans konspiratoriska läsarbrev

Hej igen! Ser du att det blev som jag förutspådde: Favoriten favoriserades av domarna. Hade Hurtig varit holländsk så hade Varrummet påkallat uppmärksamheten, domaren fått se de bilder vi fick se när Hurtig kapades i straffområdet och domaren förhoppningsvis dömt straff och Sverige vunnit med 1-0 på ordinarie tid. Men nu fick den där italienaren till sin drömfinal mellan Europamästarna och världsmästarna. Precis som de sett till att granska varje underdog med lupp tidigare för att kunna döma två straffar till USA, döma bort Kamerun och så vidare i all oändlighet. Kanske en organiserad komplott är att ta i, det finns säkert inget skrivet, men andemeningen finns bland Fifas delegater. Det är lite som när VM ges till Qatar och OS till Milano. Alla vet men ingen erkänner. Förrän polisen kommer och tar dem. Sen får du tycka och tro exakt vad du vill. Den som tror att Hurtig slänger sig två meter från mållinjen med bollen på fötterna och öppet mål ska nog syssla med annat. M v h Sven

Svar: Mitt motto är att jag inte litar på någon, men den här konspirationen kan jag inte leta fram. Jag är ledsen. Tror exempelvis att Fifa hellre sett att Italien gått längre eller att Frankrike skulle gått vidare. Däremot är det kanske så att man velat ha mindre VAR efter all kritik? Vilket kanske kostade Hurtig-situationen en granskning, men för mig var det inte straff.

Veckans tecken

Premier League kan komma att ta över Women’s Super League. Även om det bara är en studie så vore det nog ett bra kliv för att lyfta den engelska högstaligan för kvinnor.

Veckans kommande frukostmöte

Den 30 juli klockan 8:30 pratar jag i Simrishamn om att fotbollen ofta kommer undan och att vi sportjournalister inte får vara en del av hejarklacken. Det är 22:a året som man har frukostmöten på hamnplan under hela juli månad.

Veckans siffror

140 och 15. Är antalet miljoner dollar som Fifa tagit in från sponsorer på herr-VM 2018 respektive dam-VM 2019. I Ryssland hade man 13 olika partners som alltså såg till att det kom in närmare 1,4 miljarder kronor och i Frankrike är det sju partners som langat in en dryg tiondel, cirka 150 miljoner kronor. Naturligtvis speglar det skillnaden i ersättning och sedan kan man diskutera varför det är så här och om Fifa gjort nog. Man kan lugnt konstatera att så dåligt organiserat som VM varit när det handlar om allt utom VIP-salongerna på arenorna hade aldrig ett herr-VM kunnat vara utan att det blivit ett enormt liv från både supportrar och journalister.

Veckans låt

”Dö ung” – Hov1.

Veckans Leeds United

Pontus Jansson, Marcelo Bielsa och en klubb i ekonomisk kris var ingen bra kombination. Tyvärr. Jansson flyttar till en annan klubb i England. Trist, för han har gjort det bra men det enda som förvånar kring Leeds United är att inget längre förvånar mig. Dessutom är det obeskrivligt korkat av Leeds United att på egen hand sänka värdet på den svenska mittbacken genom att tvinga honom att vara borta från träningen och därmed verkligen signalera att han ska säljas. Puckon!

Veckans poddintervju

Podden tar paus över sommaren och förhoppningsvis är #Lundh tillbaka i slutet av augusti. Det blir dock ett gästspel på Way Out West i Göteborg den andra helgen i augusti där det blir en intervju om dagen med start 15:30. Hov1:s Axel Liljefors Jansson är klar för torsdagen. Återkommer med gäster fredag och lördag. Sedan tidigare finns 234 poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.

Dessutom kan ni se en rad tvoddar med allt från Peter Gerhardsson till Nilla Fischer, Elin Rubensson och Robin Quaison på CMore, och ni hittar dem via länken.