Lundh: Självbedrägeri att tro att nya intäkter löser problemet

08-derbyt Hammarby-Djurgården på söndag. Gör då comeback i C Mores allsvenska sändningar och ser fram emot det.

Friluftsliv.

Veckans trista besked

Lotta Schelin berättade under torsdagen att hon slutar med fotbollen. Nackskadan från i fjol har inte gett med sig och huvudvärken gör sig påmind alldeles för ofta och därmed tvingas en av svensk fotbolls giganter lägga av. Sista matchen blev i EM i fjol. Det är alltid sorgligt när en spelare inte får skriva sista kapitlet själv och det hade varit en värdig kröning om Schelin fått leda Sverige i VM nästa sommar, men så blir det inte. Den 34-åriga anfallaren har tagit medaljer i VM, EM och OS och är tidernas svenska målskytt i landslaget och att hon fick Diamantbollen fem gånger är ett tecken på hur stor hon är. Lägg till tre Champions League-titlar och en radda franska ligatitlar. Dessutom har hon varit en stark förebild för svensk fotboll och blivit en viktig idol i en tid när fotbollen för damer fortsatt att växa. Tack för insatserna både på plan och utanför, Lotta Schelin har verkligen gjort skillnad.

Veckans ekonomilektion

Bloggaren Osynliga Handen förklarar eget kapital. Pedagogisk och nyttig läsning.

Veckans spelare

Markus Rosenberg var inblandad i förspelet till Malmö FF:s 1-0 borta mot Midtjylland och han skickade själv in 2-0 när MFF tog sig vidare till Europa Leagues gruppspel. Naturligtvis gjorde inte Rosenberg det själv men det är svårt att inte bli imponerad av hans insats och hans driv i en så viktig match för klubben. Han måste vara tidernas hemvändare som under sina senaste fem år i Malmö FF vunnit tre SM-guld och deltagit i tre gruppspel i Europa, två i Champions League och ett i Europa League. Överlag en stark insats av Malmö FF och Uwe Rösler har lyckats piska i gång laget som dessutom klättrat rejält i den allsvenska tabellen. Nu får man återigen spela i Europa med allt vad det innebär i form av att spelare växer och utvecklas och dessutom tar in nya intäkter som täcker en fortsatt satsning. Man har onekligen tagit en del dyra felbeslut på senare år, både när det handlar om spelarvärvningar och tränarrekryteringar men med Europa League och försäljningen av Mattias Svanberg ser 2018 ut att bli ett starkt år. Frågan är bara vem som ska leda klubben den dagen Markus Rosenberg lägger av?

Veckans skivsläpp

Pubrockbandet Helikoptern släppte i veckan albumet ”One More Before We Go” med gästartister som Dregen, Nisse o Jalle från Wilmer X, Chips Kiesbye och Billy Bremner. Bra drag både på skivan och på releasen. Bästa med projektet är att överskottet från albumet går till Idrott utan gränser som Admir Lukacevic startat och driver.

Veckans besök i verkligheten

New York Times Tariq Panja – en favoritreporter - har varit i Litauen för att följa en del av spelarna som befinner sig på proffsfotbollens baksida. Fotbollen är inte bara vacker.

Veckans tar aldrig slut

Även Östersunds vice ordförande Hasse Carlsson är inblandad i oetiska affärer. Fast vi lär få vänta på eventuella åtal. Hela härvan har långt kvar.

Veckans dramatik

Väntar på Viborg Arena på tisdag. Då gör Sverige och Danmark upp om en plats i VM i Frankrike nästa sommar. Efter Sveriges klara 3-0 mot Ukraina och danskornas poängtapp mot Kroatien så räcker det med ett svenskt kryss för att vinna gruppen. Annars väntar playoff om en plats mot tre andra tvåor. Vore ett fiasko om Sverige inte gick till VM även om konkurrensen vässats, särskilt med tanke på att man fick 3-0 mot danskorna efter deras strejk.

Veckans läsning

Visade att Liverpool anlitat en dansk som inkastkonsult och att Offside gjort ett reportage om Thomas Grönnemark. Rätt kul med en sådan specialist. Våldsamma kravaller i den tyska staden Chemnitz och det fanns kopplingar till fotbollsläktare.

Veckans kvalkonsekvens

Sverige slog ut Italien i VM-kvalet och det har fått konsekvenser för M&P Silva som är en rättighetsagentur. Bolaget satt nämligen på rättigheterna till VM i Italien och hade inte sålt dem och när det italienska landslaget missade VM så beräknas M&P Silva ha tappat en miljard kronor i intäkter. Något som lett till ekonomisk kris för bolaget som hamnat i flera tvister med flera ligor (serie A, La Liga och skotska ligan). Nu varnar det tyska handbollsförbundet för att VM i handboll 2019 är i fara. Skälet är att M&P Silva inte sålt rättigheterna till handbolls-VM inom Tyskland och att arrarrangörerna därför inte kunnat bestämma matchtider och börja sälja biljetter. M&P Silva betalade 150 miljoner euro för rättigheterna till VM 2019-25, och bland annat har NENT (tidigare MTG) köpt rättigheterna av M&P Silva i Skandinavien för perioden.

Veckans ”time out”

Det är löjligt att brottsmisstänkte ÖFK-basen Daniel Kindberg påstås ha tagit en time out. Han är i högsta grad aktiv och det är givetvis en fråga för ÖFK:s medlemmar, men det vore bättre att säga att han kör på till en eventuell dom.

Veckans kommande boksläpp

Grunden Bois kommer med boken ”Här är alla vinnare – historien om Grunden Bois!” Håller den samma klass som intervjuerna i föreningens tidning så blir det mycket bra läsning.

Veckans läsarmejl

Hej! Du har varit kanon i dina rapporter från VM tillsammans med din kvinnliga kompis! MEN; varför har du/ni inte fastnat att kolla upp varför SvFF fick böter för felaktig utrustning? Jag har varit fotbollsledare och varit på många turneringar och det första jag läste och kollade på var TÄVLINGSBESTÄMMELSER! Hur kan det komma sig att SvFF missat detta? Hur många ledare fanns på plats? Vem av dom är ansvarig för att sätta sig in i dessa bestämmelser? Vice ordföranden som jag upplever som nitisk och korrekt borde ta på sig denna uppgift. I vart fall skall den som hittills haft detta uppdrag avskiljas denna uppgift!!! Dessa pengar hade varit guld värd för svensk ungdomsfotboll tex!

PS! Har själv författat ett antal tävlingsbestämmelser i min tidigare fotbollgärning! Roland.

Svar: Du har rätt att vi inte fördjupade oss i det. Man visste ju dessutom om det inom SvFF eftersom man upprepade felet och det var något varumärke som syntes. Samtidigt kanske det fick en del av spelarna att prestera och det gav i slutändan mycket pengar till SvFF som kan komma ungdomsfotbollen till gagn.

Veckans lottning

I dag lottas Europa League och det blir intressant att se vad Malmö FF får för motstånd. Det finns en del att välja på och det är klart att det hade varit kul med Arsenal, Milan eller Chelsea.

Veckans siffra

2 920 000. Antalet euro som Malmö FF kan räkna in för att man nådde Europa Leagues gruppspel.

Veckans Leeds United

Även om Leeds United åkte ur Ligacupen i veckan och Marcelo Bielsa fick vara med om att förlora en match så har argentinaren försatt staden i trans. fredag kväll väntar Middlesbrough i en tidig toppmatch och det är onekligen olika filosofier som möts när Bielsas Leeds tar sig an Tony Pulis Boro.

Veckans skräll

Luxemburgs F91 Dudelange består av halvproffs men man slog ut Cluj och nådde Europa Leagues gruppspel.

Veckans pågående haveri

Svårt att förstå att allsvenskan som strävar efter att bli Nordens bästa liga bytte sätt att redovisa statistik och tog bort ett fungerande och ersatte med ett mycket, mycket sämre system. Hur kan det ha gått mer än halva seriespelet utan att det är åtgärdat?

Veckans guldläge

Roland Nilssons U21-landslag leder kvaltabellen och har två hemmamatcher mot Ungern och Turkiet den kommande samlingen. Två segrar där så blir det ett direkt avgörande i Kalmar mot Belgien 16 oktober. Där kan ett kryss räcka men det hänger på resultatet då lagen spelade 1-1 i första matchen i Belgien. Gruppettan går direkt till nästa sommars EM i Italien och grupptvåan får troligen kvala (de fyra bästa grupptvåorna av de nio spelar playoff om två platser) och just nu toppar Belgien en tabell med grupptvåor. För övrigt klokt om SvFF och SOK väljer att bojkotta ett eventuellt OS i Tokyo om inte förutsättningarna blir bättre.

Veckans lottning II

Champions League är redan lottat och klart och här är mitt tips:

GRUPP A: Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brügge

Kommentar: Atlético de Madrid och Borussia Dortmund är favoriter även om Monaco brukar kunna skaka om.

GRUPP B: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter

Kommentar: Svårt att se att något andra lag än Tottenham och Barcelona går vidare, även om Inter rustat rejält. PSV Eindhoven får svårt.

GRUPP C: Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool, Röda Stjärnan

Kommentar: Blir mäktiga publikmatcher när alla ska till Belgrad och kanske kan Napoli utmana både PSG och Liverpool en aning men det vore en överraskning om de två lagen inte gick vidare.

GRUPP D: Lokomotiv Moskva, FC Porto, Schalke, Galatasaray

Kommentar: En öppen grupp där Schalke och Porto ligger bäst till men där egentligen alla fyra lagen kan tråckla sig vidare.

GRUPP E: Bayern München, Benfica, Ajax, AEK Aten

Kommentar: Bayern München är ohotat vidare men det står mellan Ajax och Benfica att ta andraplatsen. Eller kan AEK Aten trycka sig vidare? Tveksamt och tror mest på Benfica.

GRUPP F: Manchester City, Sjachtar Donetskt, Lyon, Hoffenheim.

Kommentar: Manchester City är vidare och sedan är det öppen kamp om andraplatsen. Lyon snäppet före i min ranking.

GRUPP G: Real Madrid, Roma, CSKA Moskva, Viktoria Plzen

Kommentar: Real Madrid kommer att hantera det här och sedan slåss CSKA Moskva och Roma om andraplatsen. Viss fördel Roma.

GRUPP H: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

Kommentar: Kan Valencia få United i gungning? Juventus tar sig vidare och Manchester United borde gå vidare men svajigheten kan öppna för Valencia.

Veckans låt

”Big God” – Florence + The Machine.

Veckans poddintervju

Den dröjer. Tyvärr. Fått en del nej och inte fått in den i schemat, men hoppas vara tillbaka 10 september. Sedan tidigare finns 199 poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler via länken. http://blogg.fotbollskanalen.se/lundhpod/

Veckans citat

”I morgon är ni återigen invandrare i er egen stad.”

Midtjyllands fans banderoll i samband med mötet med Malmö FF. Räcker att läsa Carsten Jensen i DN för att förstå en del av inställningen i Danmark.