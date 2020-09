Lundh: Spåren efter Peabs härjningar i fotbollens värld förskräcker

Helgens måste

Lördag 18:30 väntar Liverpool-Leeds. Efter mer än 16 år utan Premier League-fotboll är det dags igen. Det toppar det mesta.

Helgens avstå

Naturen.

Veckans miljardrabatt

Europas fotbollsklubbar som är aktiva i Champions League och Europa League får lämna närmare sex miljarder i rabatt till tv-bolag runt om i världen. Inga små pengar. Något som givetvis ger effekt på sikt. Bloggaren Osynliga Handen pekade i veckan på att det köps spelare för mindre pengar i det här fönstret. Givetvis kommer det att på sikt påverka allsvenskan som de senaste åren levt på att sälja spelare. Bistra tider.

Veckans läsarbrev

Tjena, Lundh! Har du koll på vad fan det är som händer i Blåvitt? Jag får känslan av att det är problemen i klubbens ledning som smittar av sig på lagets prestationer, för ser man till spelarmaterialet så ska de omöjligt kunna ligga där de gör. Får lite Sunderland-vibbar, en storklubb som sköts väldigt illa och som det sedan går åt helvete för. Tror du de spelar i allsvenskan nästa säsong? Tomas

Svar: Jag tror att Blåvitt hänger kvar, konkurrenterna i botten är också rätt svaga. Nu har man klart med Roland Nilsson och jag ger mina fem cent om den utnämningen här. Där skriver jag också om att läckorna om att man är oense är ett tecken på att man är just oense. Maktkampen pågår. Tror inte SvFF hade så svårt att släppa Nilsson mot en peng med tanke på blandade resultat för U21-landslaget och där man exempelvis inte hade koll på att man bara behövde ett reduceringsmål mot Belgien för att ha en chans att gå vidare.

Veckans tydliga tecken

New York Times slutar med tv-tablåer i tidningen. Något man faktiskt haft med sedan i slutet av 1930-talet då man klassade tv som en slags radio.

Veckans inbördeskrig

De allsvenska klubbarna är oense sedan AIK och Häcken fått matcher flyttade på grund av landslagsspelare trots att man inför corona-säsongen kom överens om att man skulle spela på oavsett. Skälet till beslutet var givetvis det redan tajta spelschemat utan några direkta luckor. Kalmar-tränaren Nanne Bergstrand samt MFF-duon Daniel Andersson och Jon Dahl Tomasson tillhör de som blivit förbannade och uttryckt det. Kan förstå klubbarna som reagerar över hur Häcken och AIK gjort med tanke på vad man gemensamt beslutade i våras. Det är dåligt att man inte respekterar vad man kommit överens om. Det är uppenbart att parterna hade behövt stadfästa det här ännu hårdare än vad man gjorde inom Sef i våras. För om det finns genvägar och kryphål så är det rätt givet att en del kommer att utnyttja dem i trångt läge. När Malmö FF dessutom förlorade mot Örebro så kommer det att kunna bli hett 27 september när MFF tar emot BK Häcken. Extra värme i omklädningsrummet? Inga handdukar? Dåligt pumpade bollar? En bra sak av alla turer kring hur man löste Helsingborg-Djurgården som fick spela trots att smittskydd Skåne avrådda är att man öppnat upp för att ett lag kan lämna ”walk over” utan att man blir uteslutet. Något som följde efter att förbundet tvingats ha ett möte med fotbollsläkarföreningen. Läkarna var inte nöjda med tävlingskommitténs beslut kring att ge klartecken för Helsingborg-Djurgården.

Veckans läsning

Intervjun med Anders Nettelbladt som var en av pionjärerna bakom SvenskaFans som fyller 20 år. Inget snack om att sajten som samlade många supportrars olika klubbsajter under ett namn betytt mycket för både fotbollen och journalistiken under 2000-talet. Inte minst för att den visade både hur man kunde arbeta digitalt men även att ge röst åt supportrar och att de inte behövde gå via traditionella medier. Lägg till att SvenskaFans gett en rad personer möjligheten att visa vad de kan och där de sedan tagit kliv till olika traditionella medier. Just 2000 var ett speciellt år för svensk sportjournalistik och dess utveckling med tanke på att förutom SvenskaFans så lanserade Aftonbladet Sportbladet och dessutom kom magasinet Offside som i början faktiskt kunde innehålla fler sporter än bara fotboll. De tre krafterna påverkade svensk sportjournalistik på ett positivt sätt.

Veckans läsarbrev II

God morgon! Att en verksamhet, som tjänar pengar kan betala hösgre löner än den som går back och måste leva på bidrag, begriper de flesta! Tala ur skägget och var inte så PK att du inte kan stå bakom en sådan självklarhet. Du är inte korkad! Eller....? Mvh Göran

Svar: För mig är det skillnad på ett fotbollsförbund som är en folkrörelse och som inte har några aktieägare och exempelvis börsbolag eller andra kommersiella aktörer. Dessutom har Svenska Fotbollförbundet tagit tydlig ställning för jämställdhet och då är det naturligtvis slående att DO kritiserar SvFF och att det skiljer så mycket mellan förbundskaptener. I min värld borde förbundet agera på ett sätt där man signalerar att man lever som man lär och man kunde ta kostnaden för det.

Veckans medieraket

Amerikanska The Athletic nådde nyligen en miljon prenumeranter runt om i världen. Nu lägger man dessutom till breaking news till sina längre reportage och artiklar. Onekligen en fascinerande resa som den riskkapitalfinansierade appen gjort och där tanken är att man enbart ska leva på prenumerationsintäkter. Ännu är den inte hemma för det har varit dyrbart att köpa positionen man nu tagit, men det är klart att det ljusnat. Bara det att man tagit sig igenom coronautbrottets inledande månader när all idrott avstannade.

Veckans läsarbrev III

Precis som Tegnell - nästan 6000 döda men berömmer sig för att strategin är rätt. Helt fel att du utnämner dig själv till nån slags guru av Niva-snitt. "Allvetande" om fotboll och talandes von oben. Läs här: Ronaldo, Khedira, Higuain, Mandzukic, Dybala och snart Suarez. Klubben som redan har dessa spelare värvar Kulusevski! Du skriver: "Det är fascinerande hur snabbt folk glömmer att Anderssons sätt att bygga landslaget både gett sportsliga resultat och utvecklat spelet. Bara att le och se glad ut – och vara tacksam över att han har konkurrens om platserna." I Juventus väntas Kulusevski konkurrera med några av ovannämnda världsspelare och i svenska landslaget är han inte självskriven p.g.a. föredettingen Marcus Berg och Palermo/Mainz-"storheten" Robin Quiason! Hur i helvete kan du hylla Janne A. för att Dejan fick bara 20 min. och 3 förlorade poäng för Sverige? PINSAMT Lundh! Kim

Svar: Tegnell, Niva och hylla Janne A... Ja, det är möjligen att det är pinsamt i dina ögon men jag har A) inte blandat in Tegnell B) utnämnt mig till guru C) hyllat Janne A. Däremot försöker jag se på uttagningen i en match med perspektiv och ta in de resultat landslaget gjort under de fyra år som Janne Andersson varit förbundskapten, men uppenbarligen gillar du inte vad jag skriver eller tycker.

Veckans tapp

Nent kommunicerade i förra veckan att man tar över herrlandslagets kvalmatcher från och med Nations League 2022 och kvalet till EM 2024. Alltid tråkigt att tappa rättigheter, men det är tyvärr en del av verkligheten i den här branschen. Norden är numera en av de mest konkurrensutsatta marknaderna i världen när det handlar om tv-bolag. Något som inneburit att både Premier League och Uefa i år inlett sina försäljningsrundor gällande nya rättigheter i just Norden för att visa att det finns drag i marknaden samt signalera till förbund, ligor och klubbar att man ökar intäkterna. Ekstrabladet hade insyn i vad Uefa och indirekt DBU fick för kvalpaketet som såldes nyligen.

Veckans dokumentär

BBC har gjort tre delar om mediamogulen Rupert Murdoch som ligger på SVT Play. Ett absolut måste att se den. Hittar den via länken. Skildringen av hur det engelska etablissemanget länge inte ville ta tag i avlyssningsskandalen är rätt talande för makten som Murdoch hade. Dessutom får man en annan bild av tidigare premiärministern Tony Blair.

Veckans läsarbrev IV

Tyckte inte om Zlatans ton i uttalande efter Frankrikematchen..även om han är sur för att Janne Andersson inte bönar o ber om hans tjänster så får man visa någon form av respekt. Däremot har han rätt i sak. Nations Leauge är för mig någon sorts pseudoturneting där man borde ta chanchen att pröva unga spelare mot tufft motstånd och i tävlingssituation istället för i vinterturneringar av ringa värde och träningslandskamper utan nerv. Kent

Svar: Hade varit roligare om Zlatan varit en del av en positiv kraft för svensk fotbollen, men det finns något i den uteblivna relationen mellan honom och förbundskaptenen. Pseudoturnering? Trots allt VM-finalisterna från 2018 och EM-vinnare i Sveriges grupp och dessutom styr det VM-kvalet. Lägg till att herrlandslagets prispengar från Nations League för två år sedan var mer än vad damlandslaget fick för ett VM-brons. Dessutom kan man väl inte dra slutsatsen efter en av sex matcher utan vänta in fler matcher.

Veckans moderna fotboll

Italienska serie A närmar sig en försäljning av en del av ligans framtida tv-rättigheter och marknadsrättigheter till riskkapitalister.

Veckans politik-ekonomi-idrott-diskussion

Norska Josimars ledare inför Premier League-säsongen är tänkvärd. Att det kan bli följdfrågor när man vill ta ställning i vissa saker men inte andra. Som att norska VG fick höra av Liverpool när man frågade Jurgen Klopp om laget skulle åka till Qatar. Nej, det är inte lätt. Likadana diskussioner som följt i USA där NBA-stjärnor velat vara passiva kring Kina och mänskliga rättigheter för att inte störa den marknaden. Sedan är jag för att man tar ställning som Danmark och England gjorde inför tisdagens landskamp. Något som lett till hårda diskussioner i Danmark där en del politiker ifrågasatt om landslagsspelare ska blanda sig i politik.

Veckans öppning för mer maktspel mellan RF och SvFF

Susanne Erlandsson lämnar i vår sin plats i Riksidrottsförbundets styrelse efter tolv år. Skälet är att SvFF numera har en begränsning på tolv år och Erlandsson som tidigare satt i fotbollsförbundets styrelse och utmanade om ordförandeposten efter Lars-Åke Lagrell nått i taket. Något som gör att fotbollen ska placera en ny person i RF:s styrelse i vår. Lägg till oklarheterna kring RF-basen Björn Eriksson som hade sagt att han skulle avgå, men efter corona öppnat för att fortsätta. Blir en intressant höst och vår när det ska dras i trådar. Klart är att corona har gjort att det är mycket ansträngt mellan SvFF och RF och det talas även om att kulturdepartementet varit irriterat på SvFF som kör sitt eget rejs. SvFF är det största specialförbundet och inte sällan har man velat styra vem som är RF-bas. Ta bara striden när Karin Mattsson och Lars Liljegren slogs om att efterträda Gunnar Larsson (också en fotbollsman) och det var riktigt hätskt, men där Lagrell såg till att fotbollens kandidat (Mattsson) vann. Läs den gamla Aftonbladet-artikeln för att fatta hur det kan gå till när det är kamp om makten. Idrotten är inte bara vacker.

Veckans läsarbrev V

Hej Hur kommer det sig att sällan/aldrig tar upp det orimliga i att Israel ska konkurrera med Europeiska länder? Förutom avskyvärda krigsbrott m.m så borde det geografiska läget vara tillräckligt för att väcka intresse hos en journalist med integritet. Mvh Mathias

Svar: Ingen eller få i Asien (främst arabländer) vill spela fotboll mot Israel. Landet blev helt enkelt utkastat från Asiens fotbollskonfederation på 1970-talet. Under 20 år tillhörde man ingen men Fifa lät landet VM-kvala via Europa. Tidigt 1990-tal kom man med i Uefa och då spelade både klubblag och landslag i cupturneringar och kval där. Med Israel följer en rad problem med tanke på hur landet agerar, men världssamfundet har valt att låta de flesta länder delta idrottsligt. Ett av få undantag är när Sydafrika stoppades från deltagande under åren när apartheid rådde i landet.

Veckans frispark

Cristiano Ronaldos hundrade landslagsmål.

Veckans läsarbrev VI

Tycker inte att han är värd 6 miljoner om året när han tar ut tröge Gustav Svensson mot snabba portugiser, dålig värdering. /Lennart

Svar: Kan inte bedöma Janne Anderssons värde utefter en uttagning och ingen förbundskapten har varit i närheten av att generera de intäkterna som han gjort.

Veckans VAR

Danska ligan inför VAR när ligaspelet går i gång i kväll. Premiären för både den danska superligan och för VAR blir i matchen Sönderjyske-FC Midtjylland. Intressant att följa reaktionerna kring VAR i en mindre liga som naturligtvis är mindre påkostat än jämfört med Premier League, Bundesliga och Champions League.

Veckans låt

”Mår så jävla bra” – HON.

Veckans Leeds United

Marcelo Bielsas kontrakt är klart och signerat och argentinaren lovade att han stannar över hela säsongen. Ligapremiär väntar lördag 18:30 mot Liverpool och på Anfield. Bielsa fick frågan om han gillade Jurgen Klopps ”heavy metal football” men kunde inte svara på det då hans kännedom om musik var begränsad.

Veckans läsarbrev VII

Hur jävla bitter är du som människa? Bara för att det går bra för Ronaldo så försöker du svartmåla honom genom våldtäkt händelsen, vilket han inte blev dömd för! Vet du han våldtog Sverige igår! Skriv det istället! /Rick

Svar: Nu är det skrivet via dig. Mejlet kom apropå min krönika efter Sverige-Portugal. Den går att läsa här.

Veckans siffror

22823177538. Antalet pund som Premier League betalat ut till klubbarna från starten 1992 fram till och med säsongen 2018-19. Det är dryga 275 miljarder kronor och sju klubbar har fått mer än tolv miljarder var.

Veckans läsarbrev VIII

Hej Olof. Vad tycker du om munskydd? Är det inte märkligt att Uefa tvingar på munskydd när landet och Tegnell inte förespråkar munskydd? Lars

Svar: Jag har ingen åsikt om munskydd då jag inte kan nåågot om det, jag gör vad de säger till mig. Att sedan Uefa är en stat i staten och bestämmer sin inriktning är inget nytt.

Veckans poddintervju

Hammarbys sportchef Jesper Jansson är gäst och talar om corona-säsongen, om drömmen om SM-guld, om att sälja talanger och om vinnarkulturen. Sedan tidigare finns 275 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken och lyssna.