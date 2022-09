Lundh: Superliga eller ej, Uefas framtid är hotad

Helgens måste

Fotbollslördag Europa drar i gång med Milan-Inter och Sevilla-Barcelona och det blir ett inhopp där. Sedan handlar det om att styra mellan en rad matcher där Sirius-Djurgården och Häcken-Degerfors på söndag sticker ut i allsvenskan. Everton-Liverpool lördag och Manchester United-Arsenal.

Helgens avstå

Veckans läsning

Har nu plöjt Linda Hedenljungs Faktura luft : bluff, mygel och korruption : så skapades det jämtländska fotbollsundret och det är bara att lyfta på hatten för ett imponerade arbete. Hedenljung går metodiskt, skickligt och kronologiskt igenom turerna och allt möjligt material - från intervjuer till förundersökningar, kommunala handlingar och sociala medier - kring Daniel Kindbergs framfart som berör mer än bara Östersunds FK. Det är inget lätt arbete att hålla koll på alla turer i grunden, men Hedenljung klarar av det och känslan är att det är ett gediget journalistiskt hantverk som blottlägger något större och mycket mer än bara vad som rörde den lokala fotbollsklubben. Även om det är uppenbart att det fanns ett upplägg för att pumpa in pengar i klubben. Linda Hedenljung har som reporter på Östersunds-Posten följt Daniel Kindberg och affärer kring honom under många år och hon ställde frågor och belyste problematiken kring en markaffär på ett förtjänstfullt sätt redan innan den här boken. Nu kan hon fördjupa och berätta mer och kolla sådant som Kindbergs uppgifter om att han blivit kidnappad eller om hans militära utlandsuppdrag. Sedan är det väldigt uppenbart att journalistik kan ta oss en bit, men att det är något annat när myndigheter med andra möjligheter till tvångsåtgärder kommer in. Ta bara att det är omöjligt att ta reda på affärerna mellan Kindbergs bolag DAKI och ÖFK i och med att polisen inte ägnat sig åt det. Som Hedenljung själv skriver när klubben inte hittar avtal och inte orkar leta i verifikationer: "De två brottsutredningarna runt Daniel Kindberg fokuserar aldrig på hans företag Daki, så det finns ingen information att hämta där. Daniel Kindberg säger själv att han satt in pengarna från Daki i ÖFK." Någon gång hade det väl turerna tagit slut oavsett, men det är Skatteverkets insatser nationellt mot flyttfirmor som leder till att man kollar närmare på ett flyttföretag som är ÖFK:s största sponsor som blir början till slutet. Beslutet att göra det tas två år före polisräden i april 2018. Daniel Kindberg blev friad i åtalet kring ÖFK och ekobrott men är fälld för mutbrott i något som inte rör klubben och dömd till fängelse i två år och sex månader. Han har överklagat till hovrätten och vi får se hur det slutar. Klart att man kan tro att detta bara berörde Östersund och Daniel Kindberg, men just sörjan med affärer i gränslandet där det offentliga möter näringsliv i form av byggbolag och där idrott är en parameter kan hända i fler kommuner. Ta bara Uppdrag Gransknings program om Sigtuna. Eller bygget av Friends Arena. Av den anledning borde man läsa Hedenljungs bok, men för alla som varit kritiska eller intresserade av ÖFK är det givet att skaffa boken för att få en oerhörd inblick i hur det kan gå till när en kraftfull visionär kör på med full kraft. Klart att även vi i nationella medier kan lära oss av det hela, men det är också uppenbart att det är lokaljournalistiken på plats som kan göra riktig skillnad. De kan tidigare än någon annan se mönster, ifrågasätta och belysa problemområden. Sedan ska de stå pall också, vilket inte är lätt, och boken är också en påminnelse om hur illa det kan gå om lokaltidningar tvingas dra ner eller försvinner helt. Så teckna även en prenumeration på er lokaltidning om ni vill ha fler Linda Hedenljung runt om i landet.

Veckans debut

Alexander Isak på Anfield. Avtryck direkt.

Veckans deppigaste

De våldsamma scenerna efter derbyt mellan AIK och Hammarby. När villkorstrappan är borta och fotbollen jobbar på dialogen med polisen för att bevara det unika med allsvenskan så är det ett kliv tillbaka. Går det ens att stoppa? Klart att det går att stoppa inne på arenorna och det är ett måste för att inte utvecklingen ska gå åt fel håll för svensk fotboll. Diskussionerna och debatten som följde var inte heller rolig och om medier skulle ignorera det som hände hade det varit märkligt. Klart att supporterrörelsen är viktig men det finns flera typer av supportrar till fotbollsklubbar och man måste rimligen ta in fler perspektiv. Klart att inte våldet är ett måste för inramningen. Simon Bank skrev en stark krönika i ämnet. Han pekade just på att våldet var det som ledde till utvecklingen i bland annat Premier League där man bytte ut publiken.

Veckans siffror

EM för damer lockade sammanlagt 365 miljoner tittare, enligt Uefa. Upp från 178 miljoner för EM 2017 och 116 miljoner från EM 2013. Det är rekord för mästerskapet och finalen mellan England och Tyskland nådde mer än tre gånger så många tittare runt i världen än EM-finalen 2017. Man ska givetvis ta sådana här siffror med viss försiktighet men tillväxten är där och även om det är långt till herrarnas sammanlagda tittarskara på 5 miljarder för EM 2020. Också de siffrorna från Uefa.

Veckans best

Erling Braut Haaland.

Veckans kryptofall

Uefa var nära att sluta ett sponsoravtal kring Champions League med Crypto.com enligt värt en miljard kronor per säsong, enligt Sportbusiness. Plattformen för handel med kryptovalutor skulle ersätta Gazprom och det var ett avtal för fem säsonger. När kryptovalutorna kollapsade under sommaren så föll också avtalet. Uefa har dock plockat in kinesiska mobilföretaget Oppo. Man har tappat Gazprom och även Expedia.

Veckans Qatar-affär

Bein Sports köpte till slut även Bundesliga för att visa i Mellanöstern och norra Afrika. Bundesliga har inte haft något avtal där på flera år och i jakten på intäkter är alla marknader viktiga. Pengarna från Qatar kommer på många ställen.

Veckans kristall

Champions League-sändningarna på C More fick Kristallen för bästa sportproduktion. Kul att vårt jobb premierades.

Veckans läsarbrev

Hej Olof Jag tycker du kommer med kloka input gällande mänskliga rättigheter men jag anser att länder inom EU har också brutit mot mänskliga rättigheter Ta Exempelvis Macrons Frankrike som har bedrivit folkbrott i afrikanska länder ostraffat och inrikespolitik där poliser tvingar av kvinnor deras klädsel Deras stöd till Libyens Haftar, kaoset i Mali osv. Men det är knappt bevakning av SVT sida som jag kallar för selektiv hantering av mänskliga rättigheter. Grekland som samma sak som har angripit flyktingar och turkiska minoriteter i Thrakiken. Jag kan också nämna stormakter också Mvh Ibbe

Svar: Du har givetvis en poäng, men det är omöjligt att rapportera om allt som sker och ge synpunkter kring det. Mitt fokus har legat på länder som på olika sätt har varit involverade i främst fotboll, men även idrott i stort. Tar med dig dina synpunkter.

Veckans cupnostalgi

Gillade Marcus Leifbys besök i gamla hemorten Älmhult för cupmatchen mellan Älmhults IF och Häcken. Cupen när det är som bäst. Vet att även Torn satte publikrekord mot IFK Göteborg. Även om det var ont om skrällar var det en smäll för Elfsborg att åka ut mot Oskarshamn. I många klubbar hade tränaren riskerat sparken, men Borås-klubben brukar hålla i.

Veckans grepp

Radiosportens Bengt Skött har i tre avsnitt i P2 gått igenom hur klassisk musik finns i idrottens värld. Från Champions League-hymnen till konståkning.

Veckans låt

"En dikt, en bok, ett band" - Jonas Lundqvist. Fin platta som är släppt.

Veckans Leeds United

Obegripligt avslut på transferfönster där spelare nobbade och ingen etablerad anfallare kom in. I stället en 18-årig talang (Willy Gnonto). Dessutom skickade man i väg Daniel James på lån till Fulham. Spelaren man värvade för 25 miljoner pund för ett år sedan ansågs redan vara passé och man ville ha in en annan spelare. Nu tappade man en spelare och fick inte in någon ny.

Veckans poddgäst

AIK:s ordförande Robert Falck är gäst och talar om tränarjakten, om spelartruppens sammansättning, om synen på var klubben befinner sig och hur han ser på damlaget. Sedan tidigare finns över 350 intervjuer med fotbollsprofiler och de finns via länken. Bara att lyssna på.