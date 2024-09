Lundh: Svårt att förstå JDT:s hanterande av Hugo Larsson

Helgens måste

Herrlandslagets träning på Strawberry lördag plus Nations League mot Estland söndag.

Helgens avstå

Helgen när landslaget är samlat.

Veckans populist

Nederländernas förbundskapten Ronald Koeman stängde dörren till landslaget för Steven Bergwijn. Skäl? Att han flyttar till Saudiarabien och enligt Koeman prioriterar ekonomin framför de sportsliga ambitionerna. Även om Ajax är en stark klubb är den nederländska ligan knappast den bästa och frågan är om kanske inte en flytt till Saudiarabien kan ge mindre belastning. Vi har exempelvis sett hur Haaland och Salah som inte spelade EM startat säsongen i klubblagen starkt. Jag fattar att Koeman vill markera men det är en öppen dörr han slår in och världen förändras.

Veckans Israel och Palestina

Belgien mötte Israel i Nations League, men belgarnas hemmamatch spelades utan publik i Ungern. Skälet var att ingen belgisk stad vill anordna matchen. Bryssel uteslöt det och även andra belgiska städer nobbade förbundet. Skälet är att man inte trodde sig kunna ta hand om säkerheten i ett land med en stor muslimsk population. I oktober i fjol sköts tre svenska supportrar av en islamist inför EM-kvalet Belgien-Sverige och två av dem dog och en skadades allvarligt. Belgien slog Israel med 3-1 i Debrecen. Israel spelar sina hemmamatcher i Ungern och möter Italien i Budapest på måndag.

Veckans läsarbrev

Hej Olof, Drevet mot Svenska Fotbollsförbundet tycker jag bör balanseras med mer journalistisk mångsidighet än vad som är fallet idag. Kanske behövs en större förändring av SvFF och det är inte självklart att de som fått lämna sina anställningar skött sina arbetsuppgifter föredömligt? Däremot är det självklart med missnöje från medarbetare som fått lämna när dessa intervjuas.För att bredda den journalistiska bilden hade jag gärna sett att även följande perspektiv belyses:

-Beror drevet mot Reinfeldt (som pågått sedan han tillträdde) på att stora delar av journalistkåren har svårt med hans politiska bakgrund?

-Beror kritiken mot Andrea Möllerberg på att hon är en stark och handlingskraftig kvinna vilket många “äldre gubbar” har svårt för?

Som fotbollsintresserad vill man ju självklart att fotbollsförbunden är en bra arbetsplats med kompetens att föra svensk fotboll framåt men en granskning tycker jag bör ske ur flera perspektiv än att huvudsakligen misskreditera Reinfeldt och Möllerberg? Hälsningar Göran Persson

Svar: Är det du, Göran? Alltså gamle statsministern? Nej, skämt åsido. Jag tror inte att Andrea Möllerbergs företrädare Håkan Sjöstrand upplevde att han undslapp granskning för att han var en man. Snarare tvärtom. Så det handlar inte om generalsekreterarens kön utan snarare att larmen inifrån förbundskansliet och från en del av dem som fått lämna varit höga och nått ut. Det är uppenbart att något inte stämmer och därför är det givet att granska. Förbundet har ju ändrat retorik och säger sig ta det på allvar. Jag upplever inte heller att Reinfeldts politiska bakgrund har spelat in utan det har ju tagit mer än ett år av hans styre innan det har reagerats på det som sker inne på förbundet.

Veckans publiksiffra

Under lördagen hade förbundet sålt 13 500 biljetter till söndagens match Sverige-Estland. Vi får se hur många som kommer. Sämsta publiksiffran på en tävlingsmatch på det som numera heter Strawberry är just Sverige-Estland i november i fjol. Då var det 11 201 på plats.

Veckans sarg ut

SvFF-basen Fredrik Reinfeldt var på Astrid Lindgrens värld när herrlandslaget var i Baku. Han representerade Visita som är ett av många uppdrag han har. Måste gilla Vimmerby Tidning som intervjuade Reinfeldt och inte gav sig trots att SvFF-basen slog sarg ut på det mesta. Gillade reporterns inställning.

Veckans nya tider

Viaplay ska köra en engelsktalande studio på sex marknader (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen och Nederländerna) inför tio söndagsmatcher i Premier League under den nya säsongen. Klart att det går att kalla en satsning med Ljungberg, Schmeichel och Staam men det är givetvis också något som innebär en besparing när man slipper studio i flera länder. Blir intressant att följa om den svenska publiken uppskattar det eller inte. Premiär om två veckor med Manchester City-Arsenal.

Veckans besked om VM-kvalet

Ännu är det inte klart när Europas VM-kval lottas, men det troliga är en bit in i december. Däremot är det klart att seedningen för 12-lagspotterna ska bygga på resultaten i Nations League och Fifa-rankningen. Höstens Nations League är förändrat på det sätt att två lag från varje grupp i A-divisionen går till ett slutspel, tidigare var det endast de fyra gruppvinnarna. De åtta lagen är seedade 1-8 och därefter följer seedning baserad på Fifa-rankningen. Sverige som är i C-divisionen kan inte bli seedad bland de åtta första och just i dagsläget är man på 16:e plats av lag från Europa på Fifas rankning. Nu är det många av lagen som är före Sverige som kommer att ta sig till slutspelet i Nations League vilket talar för andra seedningspotten för svensk del. I VM-kvalet är det 12 grupper, sex med fem lag och sex med fyra lag, om nu Ryssland är fortsatt stoppat. VM-kvalet spelas under 2025, mars-november för femlagsgrupper och september-november för fyrlagsgrupper. Det tolv gruppvinnarna är klara för VM 2026. De tolv grupptvåorna plus de fyra bästa gruppvinnarna från höstens Nations League (som samtidigt inte blivit etta eller tvåa i VM-kvalet) gör upp om fyra VM-platser i ett playoff i mars 2026. Det blir enkelmöten i semifinal och final och där seedning avgör hemmamatch i semifinalen men där hemmaplan i finalen lottas.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof, I dagens match mot Azerbajdzjanvar minst 7 spelare från Stockholm, och i synnerhet Norra/västra Stockholm! Jag har följt svensk fotboll senaste 30 åren sedan jag kom till Sverige och det här känns inte tillhör vanligheterna. Är det en tillfällighet? Vad har du tankar om det? Med vänliga hälsningar/Hakim

Svar: Det har uppenbart skett ett skifte från tiden när Skåne, Småland och i viss mån Halland och Göteborg hade fler spelare i landslaget. Det är uppenbart att den stora befolkningen kring huvudstaden och satsningar på akademier och fler utbildade tränare gett effekt. Vi skrev om att årets januariturné innehöll många från 08-området. Även Stockholm FF:s Kenneth Öberg pratar i vår serie Blågul framtid om framväxten. Vi får väl se om det svänger tillbaka.

Veckans avsked

Efter alla hyllningar av Sven-Göran Eriksson väntar begravning i Torsby på fredag. Ett stort pådrag inför. Återstår att se vilka av fotbollsvärldens storheter som söker sig till Värmland.

Veckans gästspel

Var med i Medierna i P1 och talade om en utveckling där även agenter vill berätta sin historia kring spelarövergångar. Något jag skrev om här för någon vecka sedan.

Veckans låt

"Thank You for the Demon" - Mustasch.

Veckans poddgäst

Ännu ingen start på intervjupodden Lundh. Sedan tidigare finns över 440 intervjuer med folk i fotbollens värld via denna länk. God lyssning!