Lundh: Svårt att hitta matchvinnare i Gerhardssons VM-trupp

Veckans Björn Eriksson-oklarheter

Ingen fotbollsintresserad i Sverige har väl missat konflikten mellan polisen och supportrarna som fortsatt växa under våren. Det har varit uppenbart att Riksidrottsförbundet med dess ordförande Björn Eriksson samt säkerhetsansvarige Lena Sahlin (som tidigare jobbat med SHL) har spelat en relativt stor roll när det gäller en del i polisens offensiv. Man kan lugnt säga att Eriksson som före detta rikspolischef och huliganutredare har kopplingar till polismakten, även om Leif GW Persson knappast hyllar hans insats. Lägg nu till att Expressen häromdagen visade att RF-basen även varit aktiv som välbetald lobbyist för säkerhetsbranschen i många år. Lägg till att Eriksson i sin huliganutredning drev på att svensk fotboll skulle sträva efter polisfria matcher, vilket öppnar för säkerhetsbranschen. Ja, det är givet att det ser illa ut och framför allt är det illa att RF driver en egen linje ihop med polisen och inte har fotbollen med sig. Det är svårt att förstå. För egen del har jag gillat Björn Eriksson för att han i idrottsvärlden vågat säga vad han tycker. Som när han var ordförande i svenska friidrottsförbundet och öppet ifrågasatte mutorna i den världen. Jämför det med svenska fotbollsledare och hockeyledare. Det har dessutom visat sig att Eriksson hade rätt när det handlade om budprocessen och fransk polis är på väg att åtala en del av de inblandade.

Veckans deppiga haveri

Europa League-finalen i Baku.

Veckans ironi

Att läsa hur Sef-basen Lars-Christer Olsson - som även sitter i SvFF:s styrelse, är ordförande i Europas proffsligor och är ledamot i Uefa:s exekutivkommitté förutom nio andra styrelseuppdrag - vill att RF-basen Björn Erikssons olika roller ska utredas är fascinerande: ”Jag tycker inte att man kan vifta bort det och hävda att det inte är några problem att sitta på så många stolar. Det här är ett problem”, säger Lars-Christer Olsson till Expressen. Lars-Christer Olsson kan annars det här med att vifta bort dubbla stolar. Våren 2017 skrev jag om hur Sef var på väg att sluta ett avtal med ett bolag där Lars-Christer Olsson var både delägare och ordförande. Där kan ni läsa hans syn på varför det inte var något problem. Ja, det är som vanligt i fotbollsvärlden, det är skillnad på att sitta på dubbla stolar och att sitta på dubbla stolar. Det ena är okej och inget problem, det andra behöver utredas. Ska sägas att affären föll efter att jag skildrat den i en krönika, det blev lite för jobbigt att driva igenom den.

Veckans deppiga haveri II

Att Karl-Erik Nilssons radarpartner, Uefa-basen Alexander Ceferin, försvarar valet av Baku som plats för Europa League-finalen.

Veckans utnämning

Kennet Andersson visade sig, likt Mats Gren förutspådde, vara sugen på sportchefsjobbet. Även om den gamle 94-hjälten säger att han upptäckte det först under tiden som sportchef. Dessutom plockar Blåvitt in Pontus Farnerud som assisterande sportchef. En spännande utmaning, men undrar om Farnerud och Andersson är elaka nog för att vara sportchefer. Inget lätt jobb.

Veckans final

Liverpool-Tottenham i Champions League. Kan det gå på annat sätt än att Liverpool vinner? Nej, det borde vara upplagt för att Jurgen Klopp efter tre finalförluster i Europa äntligen får vinna. Samtidigt har Tottenham gjort det omöjliga genom att skicka ut Manchester City och ta sig vidare när det borde ha varit avgjort mot Ajax. Håller jag på något av lagen? Nej. Liverpool vann allt när jag växte upp vilket väckte visst antipati då och Tottenham har alltid hyllats (för mycket) för lirarna och spelet utan att ha gjort större sportsligt avtryck. Kanske för att många sportjournalister genom åren älskat Tottenham, från Tipsextras grundare Lars-Gunnar Björklund till dagens profiler Simon Bank och Erik Niva.

Veckans inblick

I veckan anhöll Ekobrottsmyndigheten en person som verkat i fotbollsvärlden och även om hen inte haft förmedlarlicens sedan den infördes och inte heller sitter i agentbolag har personen varit involverad i flera spelaraffärer. Personen är nu häktad och misstänkt för grova skattebrott, grova bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt och tingsrätten bedömer att personen kan undanröja bevis och dessutom fortsätta med brottslighet. Precis som i fallet med tidigare ÖFK-basen Daniel Kindberg har det börjat med att Skatteverket synat affärer och sedan har polisen tagit vid. Så förutom att Skatteverket vill ha 6,8 miljoner kronor efter en skönstaxering för 2015, 2016 och 2017 så kan det bli rättegång och fängelse. Att läsa skatteverkets utredning av den misstänktes affärer ger en inblick i fotbollens värld och man inser hur mycket pengar det rör sig om när en person kan få in närmare 18 miljoner kronor under tre år på olika bankkonton utan ha några större inkomster deklarerade. Bland annat har flera etablerade spelare satt in över 8,3 miljoner kronor till personen och där en landslagsspelare står för nästan fem miljoner kronor av det. Man undrar ju hur fakturorna såg ut? Det heter från den misstänkte att det delvis är gåvor. Dessutom framkommer att en del pengar går till exklusiva klockor och den misstänkte är stamkund i en av Sveriges mest exklusiva klockaffärer. Här är en nyhetsartikel om det hela. Dessutom är det en allsvensk klubb som gjort många affärer med den misstänkte och dess nätverk, vilket en företrädare för klubben anser är negativt när det blir rubriker av den här härvan. Om det nu begås brott är det viktigt att polis och åklagare får dem dömda. Genomgående i Skatteverkets utredning är det uppenbart att man tagit intryck av Kalla Faktas och Fotbollskanalens program Agentnätverket som kollega Andreas Sundberg låg bakom hösten 2017. Dessutom ställs en annan agent inför rätta tillsammans med en elittränare i mitten av juni. Även där handlar det om skattebrott och handlar om åren 2012, 2013 och 2014.

Veckans enorma landslagstrupp

Janne Andersson tog ut en EM-kvaltrupp på 25 spelare vilket är ovanligt stort. Med tanke på att Viktor Claesson även kan räknas som forward så är det sex anfallare i truppen när Malta väntar hemma och sedan Spanien borta. Det är onekligen rätt många alternativ, även om Robin Quaison är osäker startande. Lite som Simon Bank skrev i Aftonbladet, Alla ska med! Det är känslan av Janne Anderssons uttagning där en spelare som John Guidetti inte gjort så mycket avtryck sedan i mars då han var petad. Det var en del andra frågetecken; varför var inte Ken Sema med? Särskilt när Sam Larsson är skadad. Eller hur både Per Karlsson och Alexander Milosevic klev förbi Sotirios Papagiannopoulos som var med i mars nu när Andreas Granqvist och Victor Nilsson Lindelöf lämnat återbud på grund av skada.

Veckans exempel på att förloraren inte skriver historien

Måste ändå svida en aning att heta Mats Gren och se det lag han varit delaktig i att sätta samman ligga tvåa i allsvenskan. Där hyllningarna av Poya Asbaghi, talangerna och laget nu är legio, läktarna i Göteborg är välfyllda och dessutom är klubben nära en försäljning av Benjamin Nygren som skulle ge Blåvitt ekonomiskt andrum. Tyvärr är det bara vinnarna som skriver historien och få tänker på Gren i det här läget.

Veckans riggat även här?

Elva spelare i de två högsta divisionerna är misstänkta för riggade matcher. Tre matcher i La Liga är misstänkta. Så vi kan knappast förvånas över att det finns i allsvenskan.

Veckans inramning

Gillar att Discovery belyste problematiken kring att Europa League-finalen spelades i Baku. Viktigt att våga även när man äger rättigheterna.

Veckans tabell

1. Viktor Claesson, 24 poäng (15 mål, 9 assist)

2. Simon Gustafson, 21 (11/10)

3. Alexander Isak, 20 (14/6)

4. Sam Larsson, 19 (7/12)

5. Sebastian Andersson, 19 (13/6)

Bästa svenska poängspelarna ute i Europa. Uppenbart att Nederländerna är ett bra ställe för att göra mycket poäng, men att göra 21 från mittfältet är bra som Gustafson och Isak spelade bara en halv säsong.

Veckans middag

I Frankrike samlades herrlandslaget, damlandslaget och unga spelare för en gemensam middag på träningsanläggningen Clairefontaine. Onekligen lite coolt och nog mycket vunnet.

Veckans kluvenhet

Kanske är det uppväxten på 1970-talet? Kanske är det att jag gick på journalisthögskolan när man var nog med att skilja på försäljning och journalistik? Även om jag givetvis ser storheten i att Nilla Fischer, Caroline Seger, Hedvig Lindahl och Kosovare Asllani blir statyer och först står i sina hemstäder och sedan utanför högkvarteret för företaget som pröjsar är det svårt att ta del av publicitet som vi i medierna ger det. Att vi går med på att ta emot informationen och sedan hålla den till när pressmeddelandena från företaget och förbundet går ut. Onekligen nya tider, på gott och ont. Det positiva är att det händer saker kring fotbollen för damer, det negativa är att vi mer och mer går hand i hand med PR-firmor.

Veckans dokumentär

"What’s my name: Muhammad Ali" på HBO är verkligen en stark skildring, inte minst av hans politiska resa.

Veckans humor

Att Theodor Kallifatides har ”järnkoll” på att Filip Hammar är påstådd Bitcoin-miljonär (vilket är fel även om det påstås i reklam men visar att författaren både har humor och hänger med).

Bakgrunden till Kallifatides tweet var att Joakim Aspelin, som på TV4 och CMore sätter ihop en massa fina videos, hade lagt ut en läktarbild från Hammarby-AIK 1998 på Twitter

och där det kryllade av profiler. Förutom Hammar och Kallifatides även Harry Schein, Ernst Brunner, Adde Malmberg. Då svarade Kallifatides och sedermera förmedlade jag rörligt på läktarsektionen till Filip Hammar och då dök även Jonas Eriksson, Arne Weise, X.L.NT. Mark, Malin Ewerlöf och Janne Schaffer upp.

Veckans krisklubb

GIF Sundsvalls ekonomiska bekymmer gör att man kan räkna med att en del av deras spelare finns på marknaden i sommar. En närmast kronisk ekonomisk kris.

Veckans final II

Även om det naturligtvis kunde blivit en helt annan inramning som AIK-Djurgården mötts i Svenska Cupens final så var ändå Häcken-AFC helt okej inramningsmässigt. Dessutom måste man bejaka att det sportsliga ska styra och Bravida Arena var rätt lagom för mötet mellan två av allsvenskans minst publikdragande lag. BK Häcken fortsätter att ta kliv och vann rättvist och ska nu ut i Europa. Enligt den svenska rankinggurun Uefaranken så är dock rejäl uppförsbacke för Hisingens stolthet i Europa League.

Veckans moderna fotboll

Real Madrid säljer rättigheterna till marknadsintäkter under några år till en firma som betalar närmare två miljarder kronor. Allt för att Real Madrid ska finansiera arenabygge.

Veckans Ajax-reflektion

Det är slående hur Ajax hyllats och blivit en symbol för hopp i en pengastyrd fotboll. Så även i Sverige. Samtidigt räcker det att andas om toppade lag och selektering för att de flesta i Sverige ska osäkra sina vapen. Hur gör då Ajax för att ta fram unga talanger? Genom att låta alla vara med? Nej, det är givetvis omöjligt och även om man inte alltid fokuserar på resultaten så är det givetvis att det är en elitsatsning med allt som följer.

Veckans krisklubb II

Halmstads BK har inte bara tufft sportsligt utan även ekonomiskt. Nu hoppas man på ett riskkapitalbolag som ska dra in pengar. Problemet är väl dock snarare att utgifterna är större än intäkterna.

Veckans dokumentär II

På tisdag 21:00 visar TV4 ”Vår historia – en blågul fotbollskrönika” som Olle Juhnell Lindberg gjort.

Veckans läsning

En skildring av hur relationen mellan spelare och medier ändrats i NHL är intressant. Dessutom kan man ta del av svårigheten i England där det ofta gäller att hålla på artiklar, intervjuer och nyheter. Bra text i New Yorker om Football Leaks Rui Pinto och det galna i fotbollsvärlden.

Veckans låt

"Oblivions" – The National.

Veckans Leeds United

Marcelo Bielsa stannar kvar i klubben. Återstår att se vilket lag han får att handskas med för Championship är en division som är dyr och dessutom finns det en elitlicens. Klubbar får inte förlora mer än 470 miljoner kronor över tre år, då blir man straffad. Birmingham City gick från att jaga playoff till att slåss i bottenstriden efter att man under den senaste säsongen straffades med nio poängs avdrag. Därför har Leeds United svårt att värva, oavsett om Paris SG:s ägare Qatar Sports Investement skulle köpa hela eller delar av klubben som Financial Times skrev i veckan. Lokaltidningen Yorkshire Evening Post skriver att källor i klubben uppger att ägaren Andrea Radrizzani inte vill sälja.

Räkna med att Pawel Cibicki lär kunna gå till Elfsborg eller annan klubb när Leeds försöker dra ihop pengar genom att släppa spelare man inte tror på. Av spelare som varit delaktiga i senaste säsongen och som kan säljas för att finansiera en satsning nämns Pontus Jansson, Jack Clarke, Kalvin Philips och Kemar Roofe men det återstår att se om det blir så. Annars talas det om att Leeds återigen måste låna spelare från Premier League-klubbar och man hoppas på bättre lycka kommande säsong.

Veckans poddintervju

Är ute redan på söndag morgon denna vecka och gäst är AIK:s Tarik Elyounoussi. Förutom att tala om sin ruggiga målform och derbyt mot Hammarby berättar han om att det enda som kan få honom att lämna AIK är ett ekonomiskt monsterkontrakt, om drömmen om att spela EM 2020 under Lars Lagerbäck, om han likt Zlatan upplevt rasism på vägen upp i norsk fotboll och om vad han har som gjort att gått hela vägen som spelare. Sedan tidigare finns över 230 andra poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.