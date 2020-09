Lundh: Svårt att inte blir förälskad i Degerfors framfart

Helgens måste

Premiären för Fotbollssöndag Europa på Cmore Fotboll med start 19:30 på just söndag. Både Juventus-Sampdoria med svenskmötet Kulusevski-Ekdal samt Real Sociedad-Real Madrid (Sportkanalen) med Alexander Isak ramas in. Det är en ny satsning som rullar varje söndag framöver. Det blir mer än bara La Liga och serie A när vi tar oss an fler av Europas ligor på söndagar. Givetvis får jag in Leeds-Fulham på lördag och AIK-Hammarby söndag.

Helgens avstå

Träningen kommer i kläm. Tyvärr.

Veckans Europa-resor

Under onsdagen åkte Hammarby ut i Europa League-kvalet mot Lech Poznan. Nej, det var ingen rolig match att följa. Först kunde man inte utnyttja de chanser man skapade, sedan föll man på eget grepp efter missar. Självklart går det att förstå frustrationen med det andra av två gula kort på Jeppe Andersen, men kraven på prestation är högre om man ska vidare. Under torsdagen åkte Blåvitt ut efter att ha skakat om FC Köpenhamn med ett ledningsmål med 17 minuter kvar. Tyvärr följde byten som innebar att FCK snabbt vände på resultatet och tog sig vidare. Nu har Sverige förvisso två lag kvar i form av Djurgården och Malmö FF, men man kan inte påstå att det svenska mästarlaget övertygade mot Europa FC från Gibraltar. Det var darrigt när man gick vidare med hjälp av 2-1. Man måste upp några snäpp om man ska kunna gå ännu längre med tanke på att Cluj från Rumänien väntar. Malmö FF vann borta mot ungerska Honved med 2-0 efter en solid insats och man har kroatiska ligatvåan Lokomotiva Zagreb i nästa omgång. Det är inte bra för den svenska rankingen att två lag redan är borta.

Veckans läsarbrev

Hej Olof. Tack för artikel om Peab:s olika byggen och kopplingar till svensk fotboll i allmänhet o Svenska fotbollsförbundet i synnerhet. Jag undrar över varför Du kallar Östersunds Arena för Jämtkraft Arena, DIF o Hammarbys arena för Tele2 men Malmös arena för enbart Stadion när den heter Eleda Stadion? En petitess? En miss? Eller om det finns en tanke bakom? Med vänlig hälsning, Björn MFF Supporter.

Svar: Finns ingen tanke, mer att det namnet inte satt sig riktigt.

Veckans överkörning

Sverige-Ungern i EM-kvalet. 8-0! Viktigaste matchen väntar på tisdag då det är Island borta. Seger där och Peter Gerhardsson och Co kan boka en plats i EM-slutspelet 2022. Landslaget för damer gick ner på knä för att markera till skillnad mot landslaget för herrar.

Veckans stjärna

Armand Duplantis som passerade Sergej Bubkas världsrekord. Imponerande.

Veckans anspänning

På onsdag kommer min nya bok Landslaget enligt Lundh. Klart att det är lite nervöst och det blir en digital release på Facebook Live på tisdag kväll 20:00. Fredrik Wikingsson intervjuar mig om boken och det är bara att haka på om ni vill följa utfrågningen.

Veckans känslighet

Nederländska Emmen med Simon Tibbling hade klart med en tröjsponsor i form av Easytoy som gör sexleksaker men klubben fick nej av landets fotbollsförbund. Förvånande att nederländarna är så känsliga.

Veckans omvända verklighet

Allsvenskt spel när det samtidigt är kvalspel till Europa. Sverige har länge följt Uefas rekommendation om att inhemskt ligaspel inte ska krocka med Europa-spel, men pandemin har ändrat på det. Därav Elfsborg-Mjällby och Falkenberg-Varberg.

Veckans valarbetare

LeBron James. Jobbar aktivt för att få fler att rösta i USA. Trots allt hoppfullt när han agerar.

Veckans väntan på besked

Ännu har det inte kommit något besked kring hur man förändrar regelverket gällande folksamlingar. Två olika idrottsförbunds representanter har uppgett för mig de senaste dagarna att det lutar åt att regeringen följer Folkhälsomyndigheten och nöjer sig med att höja från 50 personer till 500 personer. Och att man inte tar i beaktande att det är skillnad på vad Friends Arena kan ta emot och vad en mindre arena kan ta emot. Återstår att se hur det slutar. Det är nu fyra veckor sedan regeringen kallade till pressträff för ge besked och därefter har det dröjt.

Veckans återkomst för den förlorade sonen

Gareth Bale tillbaka till Tottenham på lån.

Veckans inblick i Fifa-världen

Just nu pågår en rättegång i Schweiz där Fifas tidigare generalsekreterare Jerome Valcke är åtalad för att ha tagit emot diverse mutor i utbyte mot att ”rätt” tv-bolag eller agent fått köpa rättigheterna till VM. Den stackars Valcke som åkte ut från Fifa uppgav bland annat i rätten att han hade det tufft och varit tvungen att sälja både sin lyxjakt och smycken. Han riskerar fem års fängelse precis som Paris Saint-Germains president Nasser Al-Khelaifi som är en av dem som gett Valcke förmåner. Bland annat såg PSG-presidenten, som även är ansvarig för Qatars sportkanal Bein Sport, till att Valcke fick disponera en 70-miljonersvilla på Sardinien.

Veckans moderna fotboll

Den amerikanska familjen Krause som är miljardärer närmar sig ett övertagande av Parma. Därmed skulle klubben bli den fjärde i serie A med amerikanska ägare. Klubben värderas till runt en miljard kronor. Onekligen en comeback med tanke på att det bara är fem år sedan Parma gick i konkurs, dåvarande ägaren greps för korruption och klubben flyttades ner till fjärdedivisionen.

Veckans comeback

Kul att se Peppe Eng i TV4-Sporten igen. Evigt ung!

Veckans sågning

Los Angeles Clippers ledde med 3-1 i matcher mot Denver Nuggets i NBA:s slutspel. Det såg ut som om Clippers skulle få möta Los Angeles Lakers i final i Western Conference. Men Clippers klappade ihop och tjärnan Kawhi Leonard blev totalt slaktad av Stephen A Smith. Även en del andra fick en hel del hårda passningar. Ja, herregud, ibland inser man hur försiktiga svenska sportjournalister är.

Veckans läsarbrev II

Hejsan Lundh! Skickar Dig ett par " klipp" från Sveriges Radio samt från en pressrelease från Eskilstuna Kommun / PEAB angående PEAB's verksamhet i Eskilstuna. Detta var under början av 2000-talet. Kommunen gjorde en bytesaffär med PEAB , som gick ut på att -PEAB övertog mark där dåvarande B och C plan låg - PEAB fick överta intilliggande mark söder om Tunavallen - PEAB fick överta marken där dåvarande speedwaystadion låg - PEAB fick möjlighet att bygga bostadsrätter på alla dessa områden -PEAB fick i anslutning till ombyggnation av Tunavallen bygga fyra hus, ett vid varje hörn av Tunavallen fotbollsplan. Mot detta skulle PEAB genomföra -en ombyggnation av Tunavallen, -bygga ett nytt speedwaystadion utanför Eskilstuna i Gröndal -bygga ett friidrottsstadion vid Ekängen. Det positiva i denna affär var väl att kommunen fick en byggare som kunde bygga och uppdatera idrottsanläggningar som låg inom Eskilstuna kommun. Hur mycket av detta som kom ut till offentlig upphandling vet jag inte men med tanke på att ombyggnationen av Tunavallen och byggandet av bostadshhus drevs till länsrätten på grund av utebliven offentlig upphandling. Eskilstuna Kommun har tecknat avtal med PEAB om ett antal byggprojekt i Eskilstuna Kommun. Allt detta har jag ”googlat fram”, så inget är hemligt. Hälsningar Bertil

Svar: Uppenbart att Uppdrag Gransknings två program om Peab i Sigtuna och den efterföljande krönikan jag skrev engagerar. Tyvärr verkar det vara svårt att få fram klarhet i vad som hänt runt om i Sverige och det är naturligtvis fler byggbolag än Peab som använt idrotten som vägen in.

Veckans lyssning

Ramlade över en podcastintervju med Michael Jordans tidigare agent David Falk som var uppdelad i två delar: 1 och 2. Det är Falks tidigare anställde Andrew Brandt som intervjuar och även om det är en del om hur nöjda de är med sig själva så var det kul lyssning. Särskilt efter ”The Last Dance” och den här är inspelad samtidigt som dokumentären om Jordan gick i USA. Bland annat får man reda på att det var en speciell sorts tequila som Jordan drack under intervjuerna, men även oerhört mycket annat om en av tidernas stora idrottare. Agent Falk försvarade Jordans hårda tag mot både ledare och lagkamrater. Väl värt två timmar.

Veckans läsning

Genomgång i The Athletic om hur intäkter men även kostnader ökar för klubbarna som går från Championship till Premier League. Sanslöst lyft pengamässigt men lätt att ändå gått bort sig när allt blir dyrare. Expressens Torbjörn Nilsson är en skicklig skildrare av det svenska politiska livet. Oerhört initierade texter som dessutom är lättlästa då de är skickligt skrivna. En av de främsta politiska journalisterna i Sverige.

Veckans försök att flytta fokus

Fifa-presidenten Gianni Infantino är brottsmisstänkt i Schweiz efter att ha träffat riksåklagaren Michael Lauber (som själv är under tryck och ska lämna uppdraget) och där man tror att Infantino försökt påverka utredningar kring brottslighet inom Fifa. Häromdagen åkte Infantino till USA för att träffa president Donald Trump och tacka för engagemanget inför VM 2026. Dessutom passade Infantino på att besöka USA:s justitieminister William Barr och tacka för insatserna mot brottsligheten inom Fifa som ledde till en polisräd mot en rad höjdare 2015. Dock kan man notera att Barr inte hade tillträtt då utan det var under Barack Obama som man agerade mot korruptionen inom Fifa. I samband med att Infantino träffade Barr så lyfte han fram att både han och andra inom Fifa ständigt träffar representanter för rättsvårdande myndigheter i Schweiz. Återstår att se om detta kan flytta fokus.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof, Läste ditt inlägg om Roland Nilsson idag – och där är du och jag inte överens. Jag är en hard-core Malmö FF supporter. Ser allt – går på träningar när jag hinner – har varit engagerad i diverse supportergrupperingar. Såg min första MFF-match 1970. Och har därmed hunnit följa och se väldigt många tränare. Och Malmö har ju verkligen haft några fullständigt fantastiska sådana – Duran, Houghton, Hodgson, Rössler (om än inte riktigt kompatibel med svensk ledningskultur 😉!) etc. I modern tid är det min uppfattning att ingen har betytt så mycket för Malmös framgångar - utifrån ett tränarperspektiv - som Roland Nilsson (möjligtvis i jämn konkurrens med Frans Thijssen första år i Malmö i mitten på 90-talet). Roland kom till Malmö 2008 – det hade varit en ökenvandring ett par år under Åkebys regi med rätt sunkigt spel. Jag kommer väl ihåg hur Roland redan då formulerade sin målbild – ”Ge mig 4 år – så tar vi guld sista året” (väldigt ovanligt att Malmös ledning accepterade detta resonemang- allt ska ju ske omgående ). Det tog bara 3 år innan Malmö tog guld. Roland var väldigt systematiskt och uthållig när det gällde att få Malmö att spela med mycket bollinnehav och gediget försvarsspel. Jag såg många träningar under denna tid – han lade enormt mycket tid på att instruera och förklara hur han tänkte. Han var för övrigt fortfarande så pass bra som fotbollsspelare att han även då lätt kunde gått in i A-laget – hans passningsspel var delikat 😊! Dom två först åren var dock sådär – men man kunde redan då se vad som komma skulle. År 2010 fick Malmö betalt för denna tålamodskrävande strategi – ett år för ”tidigt”. Vi hade plötsligt ett lag som dominerade många matcher – inte mist unga spelare som fostrats av Roland spelade en stor roll – Hamad, Durmaz, Mehmeti, Pekalski, Sudic etc. Jag påstår rakt av att det som Roland byggde upp under dessa 3,5 år som han befann sig i föreningen lade grunden för Malmö FF:s sanslösa 2010-tal. 5 guld – 2 CL slutspel – 3 EL slutspel. Inget lag kommer någonsin att matcha den raden – inklusive MFF. Allt kan inte tillskrivas Roland – men jag råkar veta att många i föreningen delar min uppfattning – Roland lade grunden för det MFF vi ser idag. Därutöver en väldigt sympatisk och ödmjuk personlighet – såg honom aldrig tappa fattningen eller bete sig dumt mot domare och motståndare. En gentleman bland allt för många koleriska fotbollspersonligheter. Därför tycker jag att din text och kommentarer om Roland Nilsson – ”Förvånade – har haft svårt att övertyga” – är direkt missvisande och mycket orättvis. Han gjorde ett fantastiskt jobb med GAIS och MFF – han lade också grunden för FCK:s framgångar under denna period – även om danskarnas tålamod var så mycket mindre än Malmös….. Ordet och tyckandet är ju fritt – men ibland tycker jag att dina generaliseringar och snabba uttalande blir lite väl spekulativa. Jag – och många med mig som var med på den tiden (inklusive stora delar av MFF:s ledning) - skulle rakt av ta emot Roland som tränare igen. Önskar dig en trevlig helg, Per

Svar: Tack för mejl. Min bild är en annan och jag har också hört från folk som var i klubben, men det är ofta komplexa processer. Att hans arbete skulle spelat så stor roll för MFF:s 2010-tal ställer jag mig lite frågande till. Trots allt var det så att MFF-ledningen tvingade Nilsson att skifta assisterande och Hasse Gren fick sluta och in kom Pep Clotet Ruiz och då vann man SM-guld. Jag köper inte heller att han lade grunden för FCK:s framgångar under en så kort tid. Men det är okej att vi har olika syn på det och även om Roland Nilssons Blåvitt förlorade mot FC Köpenhamn så verkar han redan fått bättre styr på klubben.

Veckans låt

”Dying Breed” – The Killers.

Veckans Leeds United

En hedersam förlust mot Liverpool i premiären som fick många att hylla Leeds trots noll poäng. Därefter respass mot Hull i Ligacupen efter straffar och svagt spel över 90 minuter. Visst, det var reserverna men ändå. Kniven är på strupen inför lördagens möte med Fulham och det är fullt påslag på ångesten.

Veckans siffror

108. Antalet miljoner kronor som Premier League klubbarna tappat i sponsorintäkter. Första gången det sker ett hack i kurvan för klubbarna i Englands högstaliga. Något som kopplas till coronautbrottet. Småpengar om man ser till att Fifa bedömer att fotbollen världen över tappat över 100 miljarder kronor, enligt finske Olli Rehn som leder Fifa-kommittén för att hantera pandemin.

Veckans poddintervju

Svenska Fotbollförbundets ordförande och Uefa:s vicepresident Karl-Erik Nilsson är gäst och ger sin syn på allt från publikfrågan i svensk fotboll till DO-beslutet och kritiken mot brist på mångfald. Dessutom talar han om vad som händer med Champions League, EM 2021 och hur Sverige ska bärga VM 2027. Sedan tidigare finns 279 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken för att finna tidigare avsnitt och lyssna på dem.