Lundh: Svårt att tro på fåfänga förhoppningar om reformerad fotboll

Helgens måste

Träning. Läsa klart Bengt Ohlssons nya. Kolla in Bundesliga.

Helgens avstå

Lämna Stockholm som många verkar ha gjort.

Veckans apokalypsen är nära

FC Seoul körde sexdockor på tomma läktare när ligaspelet drog i gång.

Veckans krackelerande svenska modell

Att fotbollens olika organisationer och RF inte gått hand i hand på senare tid har varit uppenbart. Nu går även friidrottsförbundet till angrepp mot RF och skjuter bland annat in sig på att RF ska ha specialbehandlat fotbollen. Dessutom rider ridsporten in från ena kanten och attackerar RF för att man inte ser till olika idrotters förutsättningar. I DN beskriver reportern Malin Fransson (som bevakar hästsporten) att förbundskapten Henrik Ankarcrona sällan höjer rösten men att hans irritation och ilska nu hörs. Kanske skönt för RF-basen Björn Eriksson att han ska avgå om ett år? Uppenbart att den svenska modellen där idrotten är kanaliserad via RF inte har fungerat i kristider. Samtidigt fascinerande att många inom fotbollen som uppskattade att samma modell bidrog till att 51-procentsregeln inte flyttades från RF med stöd av en rad mindre specialförbund nu fnyser åt att varpa, fäktning och andra har påverkan på fotbollen.

Veckans Fotbollsfredag

Gusten Dahlin och jag gästas av Sebastian Andersson, Amanda Ilestedt och Björn Eriksson bland andra. Programmet går givetvis att se i efterhand på C More och Fotbollskanalen.

Veckans dubbla läsarbrev i samma ämne

Tyvärr, du är lika jävla enögd som resten av elitfotbollen i Sverige ..ingen som helst medkänsla med alla drabbade och de som kommer att drabbas i framtiden ... vad du än säger så är det med fel perspektiv ...väx upp för helvete/expert i sunt förnuft Peter

Hej! Vilket dravel om fotbollen och FoHM!

1. Det är viktigast att värna liv och hälsa. Det överlåter sunda människor till experter och beter sig inte som bortskämda treåringar när de inte får lördagsgodis på en onsdag.

2. Ingen går in för att jävlas med idrottsrörelsen. FoHM framhåller gång på gång hur viktigt det är med idrott.

3. Är det möjligt för t ex bajare att inte samlas fler än 50 personer utanför arenor eller nån annanstans? Kan du svara tveklöst ja på det? Verkligen?

Ansvaret gäller alla, inte bara för egen del utan solidariskt, för alla. Varför är det så svårt att fatta? Hälsningar Maria

Svar: Ingen av er kan ha läst min helgkrönika från start till mål. Krävde aldrig att FHM skulle tvingas att ändra sig utan bara att politiker måste lägga sig i och antingen se till att spelet kommer i gång eller att man skjuter till pengar för att rädda klubbarna från undergång om det inte blir spel.

Veckans sjuka skygglappar

Fifa verkar helt blunda för vad som sker på Haiti. Ordförande i landets fotbollsförbund uppges ha utnyttjat kvinnliga spelare. Trots att det fått uppmärksamhet i medier så har Fifa bara duckat. Guardian var först ut med att avslöja turerna kring Yves Jean-Bart. Fortfarande har Fifa varit passivt, men svenska Fifpro-ledamoten Caroline Jönsson berättar i Expressen att spelarfacket driver frågan gentemot Fifa.

Veckans dikeskörning

FC Cincinnati körde ut nyheten om att Jaap Stam var klubbens nye tränare och hade fel man på bilden.

Veckans löften

Supporterklubbar för både AIK och Blåvitt lovar att respektera eventuella riktlinjer för att allsvenskan ska gå i gång. Över till dig, Anders Tegnell.

Veckans quickstep

Ardalan Shekarabi fick vika ner sig efter motståndet och ändra förslaget med en insättningsgräns. Dessutom handlar åtgärderna nästan enbart om nätkasinon numera, vilket inte landar väl hos de aktörer som har nätkasinon.

Veckans chock

Anders Tegnell cyklar genom Stockholm utan cykelhälm.

Veckans grumligheter kring Fifa

Schweiz riksåklagare Michael Lauber riskerar sparken efter en rad hemliga möten med Fifa-basen Gianni Infantino. Det är ingen hemlighet att det schweiziska rättsväsendet haft svårt att komma till skott kring all korruption som berört Fifa och Lauber hade ansvaret för det. Nu har en schweizisk parlamentarisk kommission röstat för att undersöka Lauber och anklagar honom för att inte ha talat sanning, förhindrat utredningen och inte ha följt regelverket. Bland annat ska Infantino ha plockats bort från utredningen och juridikprofessorn Mark Pieth som är verksam i Basel anser att turerna är mycket pinsamma för Schweiz.

Veckans läsarbrev II

Hej! Varför har inte fotbollen (främst men även fler idrotter) har någon sans och balans? Hur kommer det sig att vuxna individer beter sig som om att det vore viktigaste här i världen att vi har fotboll och att samma lag blir kvar? Att det vore katastrof med konkurs. (det är ju bara att börja om igen) Konkurs är ju inte slutet på något utan endast en del av "resan" mot dit man vill bara man fortsätter. Sedan att sport, framförallt kommersiell sådan, skulle vara så viktig är rent nonsens. Viktigt är sjukvård, hälsa, forskning och sånt som "verkligen" utvecklar och gör vår värld bättre. Inte konsumtion, tillväxt (ett påhitt att vi måste ha tillväxt istället för att se till att alla får det bra nog, en nog hög minimilevnadsstandard för alla på Jorden som är hållbar). Att man kan lägga så mycket kraft, pengar och tid på nåt sånt när folk i världen fortfarande inte har det bra nog? Det är ju en skyms mot alla som lever i diktaturer, konflikter, fattigdom, svält, utan boende mm. Det vore bra om alla dessa lade sin tid och energi på att först hjälpa och se till att alla i världen har det bra nog på ett hållbart sätt. När vi gjort det och även säkrat det med att socialt skyddsnät (på alla sätt) för alla på Jorden så kan vi börja med såna här nöjen som fotboll igen på den här nivån. Under tiden är det viktiga att alla äter rätt näring (inte dricka sprit och andra droger med andra ord eller okynnesäta onyttigheter på fel tider) och rör på sig nog och det på ett sätt så att de har "rätt" styrka, smidighet, koordination, kondition mm så att de inte får onödiga skador och sjukdomar. Visst är det kul med fotboll. Jag älskar bra fotboll. Men förbunds och klubbars beteende har ju fått en att vakna till och inse hur insnöad och egoistisk man varit angående detta och mycket annat. Vi bör göra det vi måste och inte det vi vill för bästa möjliga värld (folk vill ju inte alltid ha det som de behöver utan det som vill, exempelvis så vill någon som är salt-, socker och fettberoende ha pizza, läsk, godis, strips och annat skit som ju inte bör stoppas ned i våra kroppar över huvud taget med dagens vetenskap).Till sist bör vi även uppmuntra på alla sätt vi bara kan att alla ska börja ge och att man aldrig kan ge för mycket. Ge på alla sätt man kan. Inte för att man ska få (även om konsekvensen blir ju automatiskt att alla får om alla ger). Sluta tänka konkurrens och istället tänka smart i form av samarbete där vi kan nå så mycket längre och mer än genom konkurrens (endast för att vissa inte har nog helhetsperspektiv eller nog utvecklade delar av sin hjärna så att de blir mindre eogistiska). En värld, ett folk och en familj (kan numera bevisas med genetik och DNA) där vi måste ta hand om varandra. Alla ska med. Sluta tänka "vårt land", vårt område mm. Tänk på alla. En för alla och alla för en. Fotboll och all sport är fantastiskt!!! Men det kan vänta så länge som behövs. Helst tills vi fått en bättre värld där alla har det nog bra (demokrati, utbildning, gemenskap, social tillvaro, kärlek, boende, god näring, kläder mm). Mvh, Magnus

Svar: I dagsläget handlar det inte om sans och balans utan att klubbarna riskerar att gå under. Antingen måste de få börja spela eller så måste de få hjälp att överleva. Fotbollsklubbar bidrar oerhört till samhället och inte minst i att lära ut allt från demokrati till en rad andra saker du listar i ditt brev.

Veckans ställningstagande

AIK slår fast att man aldrig kommer att köra med begränsningar av publik. Alla eller inga. Förståeligt.

Veckans kamp

Manchester City vs Uefa. Möts i CAS 8 juni. I potten finns en avstängning på två år från Champions League.

Veckans gästspel

På måndag anordnar Radiosporten en digital kväll om corona, idrotten och sportbevakningen. Deltagare är RF-basen Björn Eriksson, Johanna Frändén, friidrottens förbundskapten Karin Torneklint, landslagssimmaren Michelle Coleman, sportcheferna Marcus Boger (Radiosporten) och Hanif Hosseini (Discovery) samt jag. Radiosportens Richard Henriksson är moderator och det går att följa kvällen via länk och det pågår 18:30-19:30. Det handlar om olika paneler som berör olika ämnen.

Veckans nya drag

Sedan tidigare har Midtjylland aviserat att man ska sätta upp skärmar på arenaparkering och öppna för åskådare att följa matcherna i sina bilar likt en drive-in-bio. Nu öppnar AGF Århus för att köra med Zoom för att få skärmar med åskådare som kan följa matchen mot Randers när den danska ligan går i gång.

Veckans förlängning

Peter Gerhardsson får förlängt kontrakt över VM 2023. Får han lönehöjning också? Det var stor skillnad på honom och Janne Andersson i senaste deklarationen där herrarnas förbundskapten hade 5,4 miljoner i årslön för 2018 och Gerhardsson hade 1,2 miljoner. Inte ens om man lade ihop Gerhardssons lön med assisterande Magnus Wikman på 700 000 kronor så nådde man upp till herrlandslagets assisterande Peter Wettergren på 2,7 miljoner kronor. Får avvakta några år innan det syns i deklarationerna för SvFF stänger till insynen kring löner. I och med förlängningen får Gerhardsson som tog VM-brons i första mästerskapet möjlighet att täcka av tre mästerskap efter coronaåret 2020 med OS, EM och VM. Förvisso förutsatt att han tar Sverige till både EM i England 2022 och VM 2023 som ännu inte fått något arrangörsland och att OS blir av. Många frågetecken. Beslut om arrangör 2023 kommer från Fifa:s styrande råd 25 juni och det står mellan Japan, Brasilien, Colombia och ett gemensamt bud från Australien och Nya Zeeland.

Veckans tur att några stod emot

För två år sedan ville Fifa-basen Gianni Infantino ta emot drygt 200 miljarder kronor av bland andra japanska konglomeratet Softbank. Investerarna ville dra i gång fler turneringar och dessutom komma över Fifa:s digitala arkiv samt sköta försäljningen av olika prylar. Nu slutade det med att Infantino fick motstånd och då framför allt från Uefa. Därmed föll affären och nya klubblags-VM som ska ha premiär nästa sommar mer 24 lag är skapat utan klara investerare. Kanske tur med tanke på att Softbank är i kris.

Veckans hårding

PSG-stjärnan Thiago Silva som drar in drygt tio miljoner kronor i månaden leder klubbens spelare i motståndet mot att sänka lönerna. Enligt L’Equipe svarar inga spelare i telefon när PSG-basen ringer.

Veckans journalistik

SVT Sport har tagit ett grepp på problemen med fixade matcher. Tydligt att det är ett verkligt problem och risken med lägre löner och pressade föreningsekonomier i kölvattnet av corona är att problemet växer. Söndagsintervjun med Isabella Löwengrip var väl genomförd av Martin Wicklin.

Veckans mejlutbyte

Hej Olof, Ja, politiker vill sola sig i medaljglans.... intet nytt i det. MEN... ger man sig in i smutsig lek får man leken tåla. Sef har ännu inte brutit avtalet med Kindred/U-bet.... Mvh, Bosse

Svar: Sef:s avtal med Unibet har rätt lite med politiker, medaljglans och att det är gammalt. Apropå Sef och Unibet så är Sef väldigt tydligt på sin nya spelpartners sida. Bara att läsa om Sef:s remissvar. Så din förhoppning om att Sef ska bryta avtalet har inget direkt hopp.

Tack Olof, För svar. Du har rätt. Jag hade just läst den artikel du länkar till & var arg. I frustration & ilska skrev jag vad jag skrev, Hoppas dock att cupen & ligan blir så fördröjda att flera klubbar går omkull. Accepterar man smutsiga pengar har man inget existensberättigande enl några med mig & min mening. De som sedan är kvar kan få bli en ’klubb för inbördes beundran’ som folk bryr sig marginellt om. Mvh, Bosse

Svar: Jag delar inte din uppfattning. Trots allt finns en mängd spelformer där folk kan göra av med pengar och tyvärr få problem med spel. Så jag vill inte att klubbar ska gå under av det skälet.

Veckans Saida

En gång i tiden var Saida Andersson som gick bort 1998 hela Sveriges siare. En som tar efter är Uefa-basen Alexander Ceferin som förutspår att fotboll med åskådare är tillbaka mycket snart. Naturligtvis är det bra med optimister, men efter att ha sett Uefa:s valhänta sätt att närma sig coronaviruset på Uefa-kongressen i mars är jag tveksam till den typen av siande.

Veckans nöjespark

Disney World i Orlando kan bli platsen där NBA samlar basketligans 30 lag för att spela klart säsongen. Disney har mer incitament än bara att få gäster till hotellen kring en stängd nöjespark, man äger även ESPN som är en av tre tv-kanaler som visar NBA och är med och betalar 28 miljarder kronor om året för rättigheten.

Veckans omskrivna affär

Även om det var känt att Telia gått med på att sälja OTT-rättigheter till minst en aktör i Sverige och Finland (för att få igenom köpet av TV4) så var det nog en överraskning för de flesta att Dplay skulle bli plattformen som därmed även blev distributör av allt från TV4 till en del av C Mores innehåll. Intressant att följa Sportbladets rapportering där man i sin första nyhetsartikel med säkerhet slog fast att det här är ett dråpslag för C More.

Alltså döden för C More. Klassisk rubriksättning: ”DPlays jättevärvning – Får sporträttigheter av C More”. Min gissning är att Telia knappast gett bort några rättigheter, men det vill Sportbladet uppenbarligen hamra in. Expressen som snabbt rerajtade storyn körde också in dråpslag men körde vinkeln att nu kommer nästa dråpslag för C More efter tappet av allsvenskan. Dagen efter de snabba nyhetsartiklarna hos kvällstidningarna, där det längre ner i Expressens artikel åtminstone framgick att varken paketering eller prissättning var klar, så följde Aftonbladet upp med en ny artikel där affären svängde 180 grader. Nu var plötsligt Telia och därmed även TV4 och C More vinnarna och tv-tittarna förlorare. Åtminstone enligt förre TV4-vd:n Janne Scherman som verkligen inte såg affären som ett dråpslag för C More. Ja, det här är naturligtvis komplicerat. Bland annat sågades Janne Scherman syn på affären av Nents koncernchef Anders Jensen som i Dagens Mediasa följande: ”Jag ser att Jan Scherman är ute och svingar om det ena och det andra, och jag tycker att han är ute och cyklar rätt frisk. Att två spelare delar innehåll med varandra ritar inte om kartan på något sätt. Jag vet inte vad man grundar det på annat än att det är ett spännande sätt att skapa rubriker. De kommer att ta kunder av varandra och det ändrar ingenting egentligen.” Det är helt enkelt nya tider i tv-branschen och det kommer ske förändringar och att förutspå vad som händer är inte det lättaste. Vem som vinner? Svårt att bedöma men det är klart att DPlay får mer innehåll men det är ju samtidigt mer spridning för sport från TV4 och C More och på något sätt ska det betalas oavsett om det är reklam eller abonnemang. Ovanpå det är det spännande att följa hur det här skiftet skildras och att det verkar finnas en given rubricering och vinkling som man kan behöva ändra totalt dagen efter.

Veckans nya fackpamp

Landslagets och Rosengårds kapten Caroline Seger är ny i Spelarföreningens styrelse.

Veckans poddare

Jörgen Lennartsson fick kicken av norska Lilleström i höstas och nu drar han i gång en egen podcast med fokus på ledarskap. Först ut är ett avsnitt med Roger Rönnberg och ett med Janne Andersson.

Veckans comeback

Danska Hummel har tagit över Everton och betalar 125 miljoner kronor om året för att klä Premier League-laget. En rejäl comeback. En gång i tiden var Hummel väldigt coolt i fotbollsvärlden och hade bland annat danska landslaget under VM 1986 och därefter en del stora klubbar och bland dem fanns Real Madrid, Tottenham, Benfica och Aston Villa. I mitten av 1990-talet gick företaget i konkurs och några år efter det startades bolaget om under ny ledning som fått liv i märket igen. Inte minst med att återknyta till forna tider men även med alternativa satsningar som att sponsra Afghanistans fotbollslandslag.

Veckans låt

”Goodlife” – Agnes.

Veckans siffror

20 000 000. Antalet pund (20 miljoner) som Manchester United räknar med att behöva betala till tv-kanaler för att ligan avbrutits av coronautbrottet. Totalt runt 250 miljoner kronor. När klubben redogjorde för årets första kvartal så gick man back dryga 40 miljoner kronor under perioden och det hängde mest ihop med minskade tv-intäkter när matcher inte kunde spelas. Klubbens totala intäkter föll med nästan 20 procent under det första kvartalet och då var det främst mars som påverkades.

Veckans Leeds United

Om inte Championship kan slutföras ser det ut som om Leeds United vinner ligan och flyttas upp tillsammans med tvåan West Bromwich. Det blir playoff mellan lagen på plats 3-6 om den sista uppflyttningsplats vilket betyder att Brentford och Pontus Jansson får spela om det. Dock krävs det att mer än hälften av klubbarna röstar för förslaget, det vill säga minst 13 av 24, för att det ska bli verklighet. Fortfarande är Championships inställning att ligan ska spelas klar trots coronautbrottet.

Veckans poddintervju

Sebastian Andersson är veckan gäst och talar om när han var nära att lägga av med fotbollen, om den långa vägen till Bundesliga-succé, om hur det är att spela match utan publik och om beskedet att EM flyttas ett år och möjligheterna att ta plats i truppen då. Sedan tidigare finns närmare 270 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken och lyssna.