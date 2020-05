Lundh: Svenska politiker bryr sig mest om medaljer - mindre om idrott

Helgens måste

Bundesliga. Nån match i varje fall. Söndagens Köln-Mainz och Union Berlin-Bayern München ligger bäst till med tanke på svenskintresse i form av både Robin Quaison och Sebastian Andersson.

Helgens avstå

Blir ingen golf. Svag säsongsinledning med låneklubbor.

Veckans öppnade dörr till ett omklädningsrum

En del MFF-fans har ifrågasatt en del av det som skrivits om Uwe Röslers hårda metoder. Nu berättar Franz Brorsson för Expressens Daniel Kristoffersson om hur Rösler stängde in mittbacken på en toalett.Minst sagt bisarrt. Brorsson säger dessutom i intervjun: ”Det var bara en händelse i mängden. Till slut så blir man van och för varje gång det hände liknande saker betyder det mindre och mindre för varje gång. Man sket i det. Till slut tappade man respekten till när någon håller på så där. När det inte spelar någon roll om man gör något bra och tränaren skriker ändå. Det blir lite svårt att läsa av.” Hört många exempel på Röslers ”ledarskap” och om hur han skällde ut en ung talang så han började gråta och hur han öppet ifrågasatte det medicinska teamet men tyvärr har få vågat berätta. Jag hade gärna skrivit mer om det, men så länge han var kvar var det i princip ingen som vågade. Nu öppnar Brorsson en dörr och tidigare var det Erdal Rakip. Även Markus Rosenberg var ärlig om det i en intervju även om anfallaren och tidigare lagkaptenen kunde förstå hårdheten. Kanske blir det fler? Om nu någon undrar varför Malmö FF löste tysken från kontraktet med ett år kvar trots det fina resultaten så var det hans allt annat än moderna ledarskap. Tänk att Uwe Rösler stod och sade: ”Vilka är Fotbollskanalen? Jag har aldrig träffat Fotbollskanalen. Jag skulle vilja träffa dem” efter vår nyhet i november om att han skulle lämna klubben (och att Jens Gustafsson var aktuell) efter säsongen. Trots att Rösler stod framför Jonas Hansson från Fotbollskanalen och att jag både gjort poddintervju med honom och gjort flera andra intervjuer. Sedan kan man alltid undra varför MFF inte kunde förklara hur det låg till så att fler förstod varför man bröt kontraktet med en tränare som utåt sett nått en del sportsliga framgångar.

Veckans kamp om att sända ungdomsfotboll

I en tid när det endast spelas fotboll mellan barn och ungdomar och FHM har avrått från publik har det blottat sig en öppen kamp om att sända matcherna. På ena sidan står Svenska Fotbollförbundet som med sin app ”Min Fotboll” erbjuder möjlighet för föräldrar eller ledare att sända matcher och på andra sidan står Solidsport som ger möjlighet för föreningar att få del av intäkterna om föräldrar eller ledare sänder. I grunden är det naturligtvis fel av fotbollsförbundet eller något av dess distrikt att agera som om man har ensamrätt, men så länge inte SvFF-appen tar betalt så kan ju intresserade betala föreningar direkt utan att dela med sig till Solidsport om man nu vill hjälpa till och sända matcher. Knivig och laddad fråga som Radiosporten bevakat i steg 1 och steg 2. Även Fotbollskanalen har skrivit om förbundets dementi av att det pågår någon kamp. SvFF skyller på Skånes FF. Onekligen laddat och det är klart att i coronatider blir det kamp om kronorna.

Veckans läsarbrev

Först och främst gäller att rädda liv, allt annat kommer i andra hand. idrotts Sverige får starta upp när faran är över förhoppningsvis någon gång under senare del 2021 Yngve Skickat från min iPhone

Svar: Du har givetvis en poäng i det, men om det blir en start i en senare del av 2021 finns inte mycket kvar av föreningar och klubbar i Sverige.

Veckans pyramidspel

Kambua påstod att man hade system som över tid skulle generera stora vinster i sportspel. Ett tag anlitade man svenska sportprofiler som ambassadörer.Dessutom sponsrade man Broberg i bandy och Kalmar HC. Nu är Kambuas grundare Stefan Sandström gripen och begärd häktad för en lång rad brott. Det talas om att investerare stoppat in över 100 miljoner kronor som är borta.

Veckans grepp

Danska Bröndby har nu sålt över 30 000 lagtröjor med ”Aldrig Alene” tryckt på framsidan för att få in pengar för att stötta klubben. Mäktigt.

Veckans Fotbollsfredag

Gusten Dahlin och jag gästas av Sef:s sportchef Svante Samuelsson, läkaren Matilda Lundblad, EFD:s generalsekreterare Tomas Hoszek, Blåvitts Alexander Farnerud och Premier League-klubben Brightons assisterande tränare Björn Hamberg. Dessutom går jag och Dahlin en frågesportduell som start på helgen. Kolla in programmet via länken.

Veckans journalistik

Läs Ekstrabladets Jan Jensen om hur det bränns under Fifa-basen Gianni Infantino. Aftonbladets genomgång kring Bulgarien och att de fick bronsmedaljer för VM 1994 var både underhållande och klargörande. G-P-sportens stjärna Linus Petersson har gjort en fin djupdykning i förändrade transfermarknader, och har dessutom fått hjälp med bra grafik. Vass journalistik. En lång artikel i Hem&Hyra om hur handeln med svarta kontrakt går till i Stockholm. Fascinerande att det funkar.

Veckans läsarbrev II

I Sverige är det farligare att spela fotboll inför tomma läktare än att vistas 3000 personer på gekås i Ullared. Hörde Ola Wennström prata med Wallenstam och han sa att man behandlar alla idrotter lika. Betyder det att det inte spelas några tävlingsmatcher i minigolf heller. Leif

Svar: En sak är säker, alla är inte överens i den här frågan.

Veckans värdiga prisvinnare

Efter att hon under hösten fått Pelle Wendel-priset och blivit Årets Sportjournalist 2019 så fick Linda Hedenljung i veckan Publicistklubbens stora pris. Kul att Östersunds-Postens reporter får uppskattning för insatserna och granskningar runt Daniel Kindberg, Östersundshem och Östersunds FK. Dessutom är det bra att man poängterar just det svåra i att jobba på ortens tidning och att det kan vara oerhört tufft att granska och ifrågasätta i en mindre stad. Blir spännande att läsa den bok hon ska släppa efter att rättsprocessen mot Daniel Kindberg är över.

Veckans läsarbrev III

Ursäkta! att kalla Leeds-Barnsley derby kan rimligen ej vara rätt

Att använda ett engelskt låneord som härör från Derby och betyder, innebär, kapplöpning med unghästar alternativt match mellan två lag från samma ort, vilket inte stämmer in på Leeds-Barnsley som är två olika orter eller kallar du Derby-Nottingam för derby, då dessa orter ligger förhållande vis nära varandra också eller lider du av sportradiosyndromet att man lägger till typ Läns, Norrlands, Väst mm efter ordet derby för att göra det mer spännande eller deras värsta variant av att kalla något för derby, sjöderby Växjö-Vittsjö, urvattningen av ordet derby vore ju tråkigt, framförallt om man har intresse av fotboll och den i England där min klubb förövrigt är Aston Villa. Mvh Åke

Svar: Haha, det är garanterat fel men användandet av ordet derby har svällt. Ska akta mig för det, men det är ett Yorkshire-derby.

Veckans titel som är svår att tro på

Under torsdagen framkom att Daniel Kindberg skrivit en bok ihop med Marcus Birro med titeln ”Mitt liv: inget försvarstal”. Har verkligen svårt att tro att Kindberg inte alls går till något slags försvar för sina handlingar. De som följt den förre ÖFK-basen på Facebook har sett hur han lagt en hel del ansvar på rätt många andra människor för vad som gått snett i och kring klubben, men absolut inte på sig själv. Att han då skriver sina memoarer utan att alls försvara sig har jag svårt att tro, men jag får läsa den i höst och återkomma.

Veckans rättighetsaffär

TV4 och C More har förvärvat tre år av Champions League-fotboll med start hösten 2021. Onekligen roligt att få in en stark fotbollsrättighet med tanke på att allsvenskan gått vidare till Discovery. Ska verkligen sägas att Viaplay ramat in matcherna på ett imponerande och intressant vis och det blir en utmaning för dem på TV4/C More som ska jobba med rättigheten att ta det vidare. Fått en del reaktioner kring att det blir mycket reklam och det är givetvis så att om det sänds matcher i TV4 så blir det reklam precis som när TV6 visar Champions League, däremot blir det inte mer reklam i C More än det har varit i Viaplay. Två olika affärer, där det ena (TV4 och TV6) är reklamfinansierat men samtidigt gratis att kolla på och där det andra är en betalaffär (C More och Viaplay) som kostar pengar att abonnera på men där reklamen är väldigt begränsad även om den förekommer.

Veckans speltorsk

Danske Nicklas Bendtner har lagt skorna på hyllan och har tillsammans med flickvännen en reality-serie på danska Dplay. Där avslöjar Bendtner att han förlorat närmare 70 miljoner kronor på poker. Dock hävdar den förre anfallaren att han absolut inte har problem med att han spelar för mycket. Visade sig att även svenska Dplay har serien om Bendtner om man nu vill följa honom på nära håll.

Hans röd-vita Louis Vuitton-jacka är ingen lek.

Veckans läsning

Tidigare kollegan Robert Perlskog bloggar med oregelbundenhet men emellanåt dyker det upp ett längre inlägg, och i veckan skrev han om sin barndom och uppväxt. På många sätt en stark skildring. Nekrologen efter Jerry Stiller i New York Times. Tidigare NBA-giganten Kareem Abdul-Jabbar skriver om Donald Trump och hur presidenten inte klarar av att samla landet. En stark krönika i Guardian.

Veckans motvind

Remissvaren kring socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi förslag att begränsa insättningarna till spelbolag var tydligt negativa. Även statliga Spelinspektionen gick delvis emot. 81 svar på två veckor visar engagemanget. Frågan är vad som blir kvar 1 juli? Oavsett, det är tydligt att branschen inser vad Shekarabi inte förstått, att mer regleringar av licensierade bolag bara öppnar för olicensierade bolag.

Veckans korta gästspel

I höstas lämnade jag Albert Bonniers förlag och skrev istället på för Petter Stordalens förlag Strawberry för att ge ut min landslagsbok inför EM. Tätt därefter sålde Bonniers även TV4 till Telia så efter många års koppling till Bonniers så var det över. I veckan sålde en ekonomiskt pressad Stordalen förlaget till Bonniers och cirkeln var sluten, men det är svårt att tro att Telia ska sälja tillbaka TV4…

Veckans låt

”Nåt” – Slowgold

Veckans siffror

72,7. Antalet danska miljoner som bolaget bakom FC Köpenhamn gick back under första kvartalet. Det är en bit över 100 miljoner kronor. Man hade trott på ett resultat på mellan 0 och 20 miljoner back innan corona-krisen.

Veckans gästspel

Studio Ett gjorde reportage om fotbollsabstinens och det kretsade kring ett gäng ÖSK-supportrar och jag var med på ett hörn. Lyssna här. Dessutom blev jag intervjuad i podcasten 2apåbollen. Avsnittet finns här.

Veckans Leeds United

Jag har löst medlemskap till säsongen 2020-21. Jag ger inte upp.

Veckans poddintervju

Nabil Bahoui är gäst och AIK:aren talar om när han är spelklar, om hur AIK jobbar för att vässa offensiven, om Zlatan i Hammarby och om drömmar om både landslaget och en ny utlandsflytt. Sedan tidigare finns närmare 270 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken och lyssna.