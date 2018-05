Lundh: SvFF borde ta frågan om Ghoddos o Co på allvar

Helgens måste

Finalen i Champions League. Kvalmatchen till Premier League. Allsvenskans sista omgång innan VM-uppehållet. Träna.

Helgens avstå

Skärgården.

Veckans Saida

Juventus ordförande Andreas Agnelli vill ha fler internationella matcher och färre inhemska. Låter som en superliga.

Veckans tecken på nya tider I

Telia förhandlar med Bonniers om att köpa hela eller stora delar av Bonnier Broadcasting som äger TV4, C More och Fotbollskanalen. Onekligen uppgifter som skakade om på jobbet, men Resumés Leif Holmkvist brukar vara hundraprocentig när det handlar om nyheter kring Bonniers. Därmed hakar Telia på en internationell trend där telekom-bolag vill köpa innehåll, antingen i form av tv-bolag eller i form av rättigheter till idrott. Svarade på en del frågor i Resumé om vad jag tror följderna blir.

Veckans intressanta projekt

Barcelonas Andrés Iniesta valde Vissel Kobe för att det är ett intressant projekt. 30 miljoner dollar i årslön hjälpte nog att göra det intressant… Sedan tidigare har alla spelare i den japanska klubben en sammanlagd årslön på 7,5 miljoner dollar. Dessutom är klubbens ägare en storsponsor till FC Barcelona. Men det är ett oerhört intressant projekt.

Veckans rakryggade

Mohammed Al-Hakim hade inga problem att erkänna att det blev fel kring Djurgårdens 2-0 mot Blåvitt. En vinnare att våga erkänna att man gör fel och alla gör misstag och det tar bort en del av laddningen.

Veckans ”show me the money”-match

Kvalet till Premier League mellan Aston Villa och Fulham är värt runt två miljarder kronor även om vinnaren åker ur efter ett år. Hela allsvenskan 2017 omsatte 1528 miljoner.

Veckans läsarmejl I

Hej! Jag undrar hur du ser på konstgräs? Det är frustrerande att som kalmarsupporter att återigen bli utspelade av ett konstgräslag. Dem har vunnit ett fåtal gånger de senaste 4 åren på detta underlag. Är konstgräs framtiden? Jag hoppas att det blir som i England att alla lag i högsta serien måste spela på naturgräs. Mvh Jonas

Hoppas precis som du på att elitklubbarna kan gå mot hybdridgräs. Man får till ett nytt tv-avtal från 2020 som ger helt andra pengar. Kanske då?

Veckans tränarjakt

Malmö FF har haft kontakt med Olof Mellberg, enligt de uppgifter jag fått av en källa med insyn i klubben.

Kvällsposten rapporterar att man talat med norrmannen Ole Gunnar Solskjær som tränar Molde. Dessutom skrev SportbIadet att MFF träffat Solskjær. Apropå MFF, i måndags mitt på dagen på Arlanda syntes Graham Potter på ett ställe, när han var på väg mot flyget till Östersund, och sedan på ett annat ställe även MFF:s ledning med sportchef Daniel Andersson och vd Niclas Carlnén som skulle flyga till Malmö. Östersund spelade borta (Sundsvall) i lördags och hade hemmamatch på onsdagen och MFF hade spelat hemma i söndags och var spelledigt så det var inga transporter. Men Potter kan ha varit på väg hem från Swansea? MFF:s ledning kanske träffade någon annan på Arlanda? Oavsett vore det tjänstefel av MFF-ledningen om man inte förhörde sig med ett helt gäng kandidater för att hitta bästa alternativet att träna klubben. Det där snacket om att någon måste vara förstavalet är ett feltänk.

Veckans finalist

Håller extra på James Milner i Champions League-finalen. Han är fostrad i Leeds United och fick inte ha rött på sig som liten. När han skrev på för Liverpool så sa hans pappa att det var första gången han såg Milner i rött…

Veckans Fifa-inblick

Erbjudandet om 200 miljarder kronor till Fifa för att överlåta en hel del av sina verksamheter och starta en del nya turneringar kvarstår, även om Fifa-basen Gianni Infantino inte fick ett besked redan nu. New York Times skildrar förutsättningarna för monsterbudet.

Veckans läsarmejl II

Hej Olof! Fan, jag vill verkligen inte dela med mig av det här egentligen. Jag är boendes i Östersund och har slaviskt följt ÖFK senaste åren. Har varit oerhört stolt. Men...ja....läs själv. Och ta gärna del av kommentarerna som följer denna artikel på facebook så förstår du vad som hänt med folket i staden. Sorgligt.

Ha det. /C

Håller med om att ÖFK:s krig mot Östersunds-Posten är patetiskt och att det slår åt helt fel håll. Trist att en hel del hakar på det.

Veckans Leeds United

Det var San Francisco 49:ers som gick in som minoritetsägare, NFL-klubbens investeringsbolag (jo, ni lästa rätt) pumpar in runt 120 miljoner kronor för att bli delägare i Leeds United. En gnutta kapital för Leeds att börja satsningen mot Premier League och ägaren Andrea Radrizzani ska ha skickat in runt 100 miljoner kronor ytterligare.

Veckans ryggradslösa

NFL-ägarna som stoppar spelarna från att knäböja i samband med nationalsången, enligt en ny policy.

Veckans motattack

Uefa-basen Alexander Ceferin slår tillbaka mot Fifa-basen Gianni Infantino och säger att fotbollen inte är till salu. Återstår att se hur det blir. Bra att Uefa står upp, men att fotbollen inte är till salu är knappast sant. Framför allt inte när Uefa rör runt i grytan.

Veckans läsarmejl III

Mellberg

Tänk tre vuxna karlar för att skriva c:a 200 ord

Sven

Inga konstigheter. En som får tipset, en som skriver artikeln och en som sedan tar över ringandet och skriver in kommentarer. Sedan går det att diskutera om vi är vuxna och karlar?

Veckans grävande journalistik

Filter flaggade i förväg för ett riktigt scoop och risken är att alltid att man då blir besviken när förväntningarna skruvas upp. Så blev inte fallet när Filter körde ut storyn om Skandiamannen och Palme-mordet. Läste den och en hel del av uppföljningarna vilket var första gången på länge när det gäller mordet på statsministern. Även om det förvånar att man i princip pekar ut honom som skyldig. Eller vet artikelförfattaren Thomas Pettersson mer?

Veckans intervju

Kollegan Lasse Granqvist intervjuas av Offside och drar en fin story från VM 1994 som innehåller straffdramatik, Ralf Edström och en PET-flaska.

Veckans tränartapp

Graham Potter placeras i Swansea av både Expressen och många brittiska medier. Om han drar blir det början på slutet för klubben som vi känner den. Då lär flera spelare försvinna i sommar och det blir tufft att studsa tillbaka.

Veckans låt

”Några gånger” – Ozzy. Fin intervju med Malmö-rapparen i DN.

Veckans tecken på nya tider II

Ingen har väl missat att den svenska spelmarknaden ska omregleras. Räkna med stora skiften. ATG har redan köpt ett spelbolag i Danmark och snacket på marknaden är att man ska börja satsa på sportspel också och utmana Svenska Spel. Ett tecken är väl att svensk Travsports mediabolag TR Media som bland annat ger ut Travronden nu börjar ge sig in på verksamhet riktad mot fotboll.

Veckans poddintervju

Saman Ghoddos är just nu på VM-läger med Iran och hoppas nå den slutgiltiga truppen. Du ser den på Sportkanalen på måndag 21:15 eller lyssnar på den i gryningen. I intervjun berättar Ghoddos om tystnaden från den svenska landslagsledningen, om hur han sattes under tryck för att ändra sig när han valt Iran, om synen på misstankarna mot Daniel Kindberg och var han vill spela efter Östersund. Sedan tidigare finns över 195 poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler via länken. http://blogg.fotbollskanalen.se/lundhpod/

Veckans citat

”Jag vet inte om jag vill gå in på varför, man kanske får käka upp det, men … det finns så mycket lagstiftning som inte når de utländska spelbolagen och de tar inget ansvar för de som har problem. Det finns ett så himla stort mörkertal med spelmissbruk och är man stor måste man också ta ansvar.”

Charlotte Kalla om varför hon till skillnad från Sarah Sjöström, Zlatan Ibrahimovic och många fler vägrar jobba med spelbolag, i en intervju i Göteborgs-Posten. Rätt coolt att nobba och stå för det, om man nu kan och har råd.

Veckans tecken på nya tider III

Youtube sänder brasilianska ligan – i Europa och Asien.