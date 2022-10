Lundh: Synen på Malmös säsong är talande för bristen på tålamod

Helgens måste

Mathias Lühr fyller 50 och har dragit ihop party med klädkoden Lühr. En utmaning. Häcken-Sundsvall, Djurgården-AIK, Real Madrid-Barcelona och Liverpool-Manchester City. Många skärmar.

Veckans populism

Den nya regeringen gav Janne Andersson en pik när man aviserade ett projekt för att stärka högstaligornas konkurrenskraft inom fotboll och ishockey. Mig veterligen är SHL en stark liga som är extra vass nu med en rad tidigare KHL-spelare som återvänt. Lägg till att Rögle är regerande Champions League-mästare i ishockey. Klart att fotbollsligorna på herr- och damsidan halkar efter och även SDHL behöver stöd, men det känns som ett konstigt utspel oavsett. Visst, Johan Pehrson sa rätt saker om idrott men inte övertygar Liberalernas ledare i det ämnet. Vi får avvakta och se hur regeringen konkret vill gå till väga och då inte bara med billiga poänger kring herrlandslagets svaga form. Och även om jag gillar fotboll, blir det konstigt att inte bredda bilden kring sporter när man lägger fram regeringens tankar kring idrott.

Veckans VM-app

Norska NRK:s säkerhetschef varnar för den app som arrangörerna av VM i Qatar vill ha in i alla mobiler på besökare. Givet att det inte är kul och smartast är att ta med gammal telefon. Sedan kan det vara nyttigt att flika in att vi journalister fick liknande varningar inför VM i Ryssland 2018.

Veckans skakning på nedre däck

Uefa kommer att skära i kvalgruppernas storlekar framöver. Lägg till att man lagt planerna att utöka EM på is. Signalerna från TV-bolag är tydliga, publiken är inte så intresserad. Är detta början på en nerskalning av fotbollsvärldens konstanta jakt på tillväxt och där ligor, förbund och konfederationer bara ökat och ökat på turneringar.

Veckans skygglappar

Amerikanska Fox ska helt styra bort från eventuella problem med Qatar som arrangörsland för VM. TV-kanalen ska koncentrera sig på vad som sker på planen.

Veckans jakt på unga

Fifa har slutit ett avtal med Roblox. Rädslan för att missa unga supportrar.

Veckans norska överraskning

I torsdags anordnade Sportjournalistförbundet en debatt och ett samtal om VM i Qatar. Det var två gånger 45 minuter plus tilläggstid med NRK:s Halvor Ekeland (som greps i Qatar förra hösten), Amnestys Maja Åberg, SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand, mig och Sportbladets Anna Rydén som moderator. Ni kan se hela samtalet i efterhand via länken här. Det var många ämnen som avhandlades och intressant att höra Ekeland berätta om gripandet. Vi gled in på att det är svårt att granska Fifa, men då påpekade jag även att det är omöjligt för svenska journalister att få ut uppgifter om hur det svenska fotbollsförbundet finansierat sina många träningsläger i Abu Dhabi och i Qatar. Håkan Sjöstrand förklarade att allt sköts perfekt men att man inte kan öppna böckerna. Då överraskade Ekeland med att berätta att i norsk idrott och då även fotboll kan journalister få ut den typen av uppgifter från sina förbund. På det här området är norsk idrott långt före den svenska i öppenhet och vet när jag tidigare skrivit om att vad de svenska fotbollsherrarnas kvalmatcher, som säljs i paket av Uefa, ger det svenska fotbollförbundet är det hemligt. I Norge berättar det norska förbundet vad man får av Uefa.

Veckans quick-step

RF:s Björn Eriksson var inför valet oerhört nöjd med hur mycket plats idrotten tagit i valrörelsen. Jag skrev i Dagens Industri om att idrotten återigen var valets förlorare. Nu har RF-basen Björn Eriksson svängt och var kritisk till den nya regeringen. Han förstår inte hur den tänker och undrar var idrotten tagit vägen i planen för att styra Sverige. Det går snabbt, och inte bara i ishockey.

Veckans icke-tränare

Nebojsa Novakovic ratade AIK-damerna där han är tränare, men gick på herrarnas match. Tvärtom hade aldrig skett.

Veckans insats i Europa

Djurgården fortsatte att imponera när återigen slog Gent. Bra för klubben som drar in rejält med pengar, får spela vidare efter jul och visar att fler än Malmö FF klarar av det här. Bra för svensk fotboll som samlar rankningspoäng.

Veckans monumentala motstånd

Att läsa kommentarerna under Sydsvenskans artikel om att Malmö stad återigen ska resa Zlatan-statyn ger en ganska klar bild. Något även Sydsvenskan följde upp med en artikel. Det är en komplicerad fråga och även om man kan se värdet av en Zlatan-staty känns inte Malmö som rätt plats i det här läget. Larm eller ej, det lär bli svårt att freda statyn oavsett vad man tycker och tänker om det är rätt eller ej.

Veckans reality check

Jürgen Klopp konstaterar att tre klubbar i Europa har obegränsade resurser inför mötet med Manchester City. Ändå svårt att tycka synd om Liverpool som är uppbackade av okej ägare.

Veckans pubbojkott

Norska sportbarer och pubar är inne på att bojkotta sändningar av VM. Norska Amnesty har förslag på hur de kan agera för att lyfta frågor om sporttvätt oavsett om man visar matcher eller ej. Norge är i framkant i denna fråga.

Veckans lilla steg

De nordiska fotbollsförbunden har varit i framkant när det handlar om att driva på Fifa för att kompensera migrantarbetare. Nu öppnar Fifa för just det. Även om det är en krånglig process då man ska komma in som tredje part mellan ett bolag och missnöjda anställda så borde det gå att lösa.

Veckans nya lucka i idrottens topp

Det är väl känt att fotbollens Karl-Erik Nilsson slutar i mars 2023 och ett par år tidigare klev Lars-Christer Olsson av efter en lång ledargärning. Att det var svårt att ersätta Olsson visade sig när det först blev lottning mellan Ove Sjöblom och Jens T Andersson och sedan hoppade den vinnande Andersson av efter ett drygt år. Kring Nilsson är det oklart då det saknas villiga och starka kandidater och jag beskrev det i en krönika häromveckan. Sedan dess har Jonas Eriksson avsagt sig en möjlig kandidatur och många andra är tveksamma. Nu uppstår nästa lucka när Björn Eriksson aviserat att han lämnar RF i vår. Inser att många inom fotbollen blir glada över det då RF-basen har varit hårt kritiserad, men det ska nu även vaskas fram en RF-ledare som på allvar kan samla svensk idrott. Konflikten mellan RF och SvFF kring takregeln på tio procent för bidrag som slagit mot fotbollen är knappast löst. Lägg till det att även Sveriges olympiska kommitté letar ersättare till verksamhetschefen Peter Reinebo och till generalsekreteraren Gunilla Lindberg.

Veckans fotboll ÄR politik

Lionel Messi ökar på sina intäkter i form av reklam. Bland alla hans partners finns förutom ett qatariskt telekombolag även Saudiarabien.

Veckans ansökan

I grunden är det givetvis bra att demokratier som Norge, Sverige, Danmark och Finland söker EM 2025. Vi kan inte bara kritisera organisationer likt IOK, Fifa och Uefa och deras val av arrangörsländer om vi inte själva är beredda att arrangera. Om det nordiska budet har en chans? Frankrike, Polen och Schweiz är rivalerna inför omröstningen i Uefas exekutivkommitté i januari 2023. Skrev följande i min krönika i Dagens Industri häromdagen: ”Klart att man behöver visa att mästerskapet går i hållbarhetens tecken och att det finns nödvändigt offentligt stöd. Sedan har man en plusfaktor i form av att Sverige 2013 var klart bättre på att få landet att andas EM än vad England klarade i somras. Vilket kan väga upp mindre arenor än i en del andra länder. Det nordiska budet är välrepresenterat i exekutivkommittén med både SvFF-basen Karl-Erik Nilsson och DBU-ordföranden Jesper Möller och det är en fördel, även om de inte röstar. Samtidigt har även Frankrike och Polen medlemmar. Kanske är det en gammal uppgörelse som norska magasinet Josimar rapporterade om hösten 2016 som kan gynna Norden. Då Norden i utbyte mot tidigt stöd till Alexander Ceferin, som valdes till Uefa-president, skulle få arrangera EM för herrar 2024 eller 2028. Ovanpå det skulle Karl-Erik Nilsson få en plats i exekutivkommittén. Parterna har förnekat en uppgörelse, men Norden var först ut att stötta Ceferin av alla och det utan att man ens visste vilka som ställde upp i valet. Efter det kom Karl-Erik Nilsson inte bara in i exekutivkommittén våren 2017 utan blev förste vice-president. Och i våras på Uefa-kongressen i Wien var det Jesper Möller och Karl-Erik Nilsson som gemensamt lyfte fram sitt stöd till ett omval av Ceferin. Ambitionen att arrangera EM för herrar fick Norden lägga ned, då mästerskapets storlek och arenakrav inte gick att möta. Norden funderade på VM 2027 men bytte spår till EM för damer 2025 när Fifa utökade dam-VM till 32 länder. Upplagt för en nordisk framgång, eller? Det kan vara en av de sista möjligheterna sett till hur fotbollen växer.” Tror helt enkelt att Norden får EM.

Veckans propaganda

Äntligen fick vi se Sverige nå de höjder vi hade hoppats på under EM i sommar. Klara 3-0 mot Frankrike efter en imponerande match mot världsfyran innebar inte bara att man säkrade en plats i översta seedningsgruppen till VM-lottningen 22 oktober utan även att man fick visa prov på vad man kan inför över 15 000 åskådare på Gamla Ullevi. Kul för landslaget och för publiken. Klart man kan förstå jakten på en större arena, men ibland kan det vara bra att bygga upp känslan av att det är eftertraktat att komma åt biljetter till landslagets matcher. Lägg till att man kan skruva på biljettpriset så att landslaget för damer drar in mer resurser till förbundet.

Veckans mediabojkott

När Erlin Braut Haaland sänkte sin tidigare klubb Borussia Dortmund i Champions League gav han en intervju till oss. Däremot visade det sig att han bojkottade norska TV2. Nu har förklaringen framkommit och Haaland var irriterad för att den norska tv-kanalen skrivit om hans husköp i Spanien. Vilket lett till reaktioner från Haaland Jr och Haaland Sr. Haaland har nobbat TV2 sedan i juni och det både kring landskamper och Champions League. När det handlar om Premier League så ger Haaland intervjuer till Viaplay. Kanske inte konstigt med tanke på att Haaland är betald ambassadör för Viaplay.

Veckans mediaaffär som lär påverka idrotten

Qatars sportkanal Bein Sports är kanske det viktigaste redskapet för att köpa sig inflytande när man skickar in miljarder i Fifa, Uefa, IOK och ligor likt Premier League för att komma åt rättigheter. Otroligt nog verkar Saudiarabiens investeringsfond, Pif, på väg att investera i Bein Sports. Onekligen en omsvängning från åren 2017-2021 då Saudiarabien ihop med en rad grannländer satt Qatar under bojkott och saudierna körde piratsändaren BeoutQ som levde på att kapa Bein Sports sändningar.

Veckans låt

”Våldsam busshållplats” – Hurula.

Veckans Leeds United

Här nedanför skulle jag skrivit om framgångar i ligaspelet för Leeds:

Men det finns inga och två poäng av 15 tyder på kamp kring strecket. Kan man byta klubb?

Veckans poddgäst

Per-Mathias Högmo är gäst. Häckens tränare talar om guldjakten, om att gå från att vara hyllad i Norge till totalsågad, om inspirationen från Manchester City, Liverpool, Ajax, om vilka Häcken-spelare som borde vara med i landslaget och hyllningen till Erik Friberg. Sedan tidigare finns över 365 intervjuer med fotbollsprofiler och de finns via länken. Bara att lyssna på.