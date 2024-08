Lundh: Tålamod och sunda finanser är inte för supportrar i jakt på framgång

Helgens måste

Smygstarta med helgkrönikan. Läsa klart Jonas Hassen Khemiris Systrarna. Se Leeds Uniteds fåfänga (?) kamp att återvända till Premier League. Blev ju 2-0 seger mot Sheffield W.

Helgens avstå

Syndigt leverne.

Veckans sorgliga och bisarra mejlväxling

Hej Olof, Jag heter Tobias. Såg ett klipp/läste en artikel för några veckor sedan angående en intervju som Maria Forsblom gjorde med dig och ni kom då in på detta med passiva inkomster, du lånade hennes telefon osv. du är säkert med på vad jag menar. Skriver till dig då jag är väldigt nyfiken på detta och om det verkligen funkar? Hur gör jag i så fall och är detta verkligen legit? Låter ju nästan för bra för att vara sant, och det kanske det är 😊? Skulle verkligen uppskatta om du svarade på detta

Svar: Allt är fejk.

Hej, Stort tack för svar. Misstänkte nästan det då det är för bra för att va sant. Åkte nästan på det dock då jag reggade mig, fick ett samtal från någon kvinna från England som jag pratade med ett tag, hon hade lite för konstiga frågor men var rätt nära på att sätta in 2 500 kr. till dem men gjorde inte det till slut. Tack igen 😊

Svar: En del har kanske sett de bluffannonser i form av falska artiklar som Meta och andra techföretag säljer och matar ut i massor på sina plattformar. Allt är fejk och det är naturligtvis för jävligt att en del människor luras eller är nära att luras som Tobias som mejlade mig i veckan. Jag orkar inte bry mig om all dårskap i form av häktningar, inget medborgaskap och annat som sprids på Facebook, Instagram, Twitter och TikTok, men om någon vill anmäla är det kanon. Låt er inte luras av snack om passiv inkomst och för inte över några pengar till någon. Meta, X och TikTok borde alla skämmas som låter det här fortgå, men bolagen tjänar pengar och struntar i det.

Veckans affär

Sebastian Nanasi till Strasbourg. Franska Ligue 1 känns rätt precis som klubbens storlek och nivå men det är svårt att veta om den Chelsea-ägda (åtminstone indirekt) klubben är rätt. Det får framtiden utvisa. Sedan är det starkt av Malmö FF att återigen göra en stor transfer och fortsätta förvalta sin position.

Veckans sjöman

Ex-förbundskapten Janne Andersson är med i Över Atlanten. Om båten går via Lagos och Nigeria framgår inte.

Veckans uppesittarkväll

På måndag stänger transferfönstret i Sverige och på Fotbollskanalen kör vi Deadline Day-sändning med start 17:30.

Veckans skifte

Camilla Lindgren har länge jobbat för rättighetsbolaget Profile Partners och Rune Hauge och suttit på fotbollsförbundet och haft ansvar för rättigheterna där. Nu skiftar Lindgren till Spring Media. Tidigare har Rune Hauge velat byta representant på det svenska fotbollsförbundet som fortsätter att jobba med norrmannen. Snart har Hauge hjälpt SvFF i 30 år och arvodena har skickats till skatteparadiset Guernsey. Däremot finns inte mycket för fotbollsförbundet att sälja när man sitter i långa avtal med Viaplay.

Veckans succéstart

Lucas Bergvall. Visst, bara ett inhopp men det såg oerhört lovande ut.

Veckans Sommar-projekt

Fick frågan om att göra ett Sommarprat i P1 och valde att tacka ja. Med hjälp av Hannah Engberg som producent så blev det ett program. Inspelat tätt efter EM i Tyskland. Inte lyssnat? Ligger via länken här och det finns fortfarande med alla låtar i sin helhet. Var en hel del funderingar inför, men producent Engberg var ett tryggt bollplank.

Veckans trupp

Onsdag 28 augusti 12:00 tar Jon Dahl Tomasson för första gången ut en trupp till tävlingsmatcher med Sverige. Färsk intervju med dansken som leder herrlandslaget som Max Grinndal gjort finns här. Vore underligt om Danmark gick in och tog Dahl Tomasson som förbundskapten, men inte konstigt att hans namn figurerar i snacket.

Veckans rättighet

Fyra OS till TV4 som delas med SVT. Från 2026 till 2032.

Veckans läsning

Lennart Hedstigen a.k.a. Uefa-ranken har kunnandet och tålamodet att röja i allt från Uefas rankningssystem till prispengar. På Gasetten gick han i veckan igenom varför prispengarna blir lägre än tidigare för svenska klubbar som når gruppspelet i Europa. Sedan är det fortfarande stora belopp, inte minst i Champions League, men storklubbarna har sett till att klubbar från mindre nationer blir klämda.

Veckans skifte II

Norske reportern Arilas Ould-Saada som tidigare varit på Verdens Gang och senast jobbade för norska TV2 byter spår. Han blir agent ihop med bland andra tidigare AIK-backen Mike Kjölö. Men han ska inte bara jobba som agent, han ska även hjälpa spelare och kollegor med kunskap om hur man hanterar medier. Det är uppenbart att mediabranschen har svårare att behålla journalister, men det är lika uppenbart att agenter mer och mer ser värdet i att jobba med PR och att berätta historier ur ett eget perspektiv. Något vi även börjar ana i Sverige även om det inte är lika formaliserat i en anställning. Åtminstone inte ännu. Under gårdagen publicerade tidigare TV4, Viaplay och ATG-ankaret Ola Wenström en film där han var med Sebastian Nanansi på privatflyget till Strasbourg. Ett reportage där vi får höra Nanasi, rådgivaren Lamine Touré och agenten Hasan Cetinkaya. Exakt hur rollfördelningen är mellan Touré och Cetinkaya framgår inte, men alla får berätta varför detta är rätt steg. Sådan här typer av reportage har gjorts förut, tror att Ola Wenström var med för TV4 när Zlatan Ibrahimovic åkte till Amsterdam för att skriva på för Ajax. Patrick Ekwall var med för TV4 när Anders Svensson blev klar för en återkomst i Elfsborg. Sedan några månader tillbaka har Ola Wenström en egen Youtubekanal och hittills har han bara intervjuat spelare som ingår i Hasan Cetinkaya-sfären, vilket även Nanasi gör. Även om Wenström också intervjuat sportcheferna i 08-klubbarna och 031-klubbarna. Frågan är om detta är en del i det Cetinkaya talade om när jag intervjuade honom efter Expressens granskning i våras. Då sa Hasan Cetinkaya: ”De kommer att få se en ny Hasan Cetinkaya som också kommer att ändra på mediekartan i Sverige.” Ola Wenström fick en fråga på Twitter om han jobbade för HCM, men nekade till det: ”Agerar som frilansjournalist med självständigt produktionsbolag”, skrev han.

Veckans skifte III

Erik Edman går in i Helsingborgs IF som scout. En stark värvning och en del av spelarna som Landskrona Bois kunnat sälja och fått utväxling av kom från Edmans tid som sportchef. Nu kan han assistera rivalen i stället.

Veckans Israel-Palestina

Australien släppte inte in ordförande för det palestinska fotbollsförbundet när länderna möttes i VM-kvalet i veckan. En teknikalitet ska ha legat bakom att ordföranden Jibril Rajoub inte blev insläppt i Australien inför matchen. Australien vann med 5-0 men Palestina är vidare till nästa omgång som lottas 27 juni. Omar Faraj startade för Palestina men blev utbytt vid 4-0 efter 59 minuters spel. Moustafa Zeidan hoppade in i den 66:e minuten.

Veckans glädje

Arvet efter Qatar-VM är nominerad till Kristallen i Årets granskning. Om ni inte sett mini-dokumentären så finns den här via länken. Inser att konkurrensen i den klassen är svintuff och om inte Trollfabriken från Kalla Fakta vinner blir jag överraskad.

Veckans Leeds United

Den klubb i världen som tagit in mest pengar i sommar på att säja spelare. Om det är snabbaste vägen till Premier League? Osäkert. Det gör fysiskt ont att man sålde Archie Gray.

Veckans låt

Up Against the Wall – Tom Robinson Band

Veckans poddgäst

Ännu är inte podden i gång efter sommaren, men sedan tidigare finns 440 intervjuer med folk i fotbollens värld via denna länk. God lyssning!