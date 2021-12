Lundh: Tystnaden kring domarna förvånar - hade knappast varit likadant om det var agenter

Sveriges främste domare är utan tvekan Andreas Ekberg som dömde i EM i somras. Den tidigare polisen som numera är heltidsproffs som domare är dessutom den siste i raden av svenska domare som fastnar i Skatteverkets kontroll. Han får i slutändan betala 600 000 kronor (425 000 i skatt och 170 000 i skattetillägg) för att ha undanhållit inkomster från Uefa och Fifa från beskattning.

Ekberg var nära att hamna i rätten efter att kammaråklagare Martin Hansson inlett en förundersökning om misstänkt skattebrott, men den lades i slutändan ner. ”Det går inte att bevisa att den misstänkte har haft sådant uppsåt (insikter och avsikter) som krävs för att förfarandet skall vara brottsligt”, skrevs i beslutet. Även en annan domare rapporterades till åklagare av Skatteverket, men fallet avskrevs.

Vad skönt för svensk fotboll, det hade varit jobbigt med en domare inför rätta. Vad värre är för svensk fotboll är att Ekberg inte är ensam. Fotbollskanalen har under 2021 avslöjat att över 20 svenska toppdomare antingen själva rättat sina deklarationer eller blivit kontaktade av Skatteverket som påpekat att de inte skattat för inkomster man fått i utlandet. Vilket lett till att miljontals kronor nu kommit in till Skatteverket.

Skälet till denna lavin går att hitta i en artikel i Aftonbladet från i december i fjol. Där framkom att en elitdomare, som av hovrätten dömdes till fyra års fängelse för ekonomiska brott, erkänt i en förundersökning att han inte deklarerat för pengar som han fått för internationella uppdrag. Något som fick fart på en del svenska domare.

Bara ett par dagar efter artikeln kom det in rättelser till Skatteverket. Därefter har de kontaktade domarna hävdat att de gjort rätt för sig. Domarnas elitansvarige Stefan Johannesson var en av de förste att begära rättelse och hade inga förklaring till det utan sa i princip bara: ”Jag har ingen kommentar utan nu har jag gjort rätt för mig och det är tillrättalagt.”

I grunden är det bra att han och kollegorna gjort rätt för sig. Problemet är bara att många inte har gjort rätt för sig till fullo. För de kan inte göra det. Skatteverket kan bara gå tillbaka till 2015 och rätta deklarationer. I Johannessons fall så började han döma internationellt 2003. I Andreas Ekbergs fall så började han internationellt säsongen 2012-13. Så är det kring många av domarna som antingen själva rättat eller blivit kontaktade, inkomsterna från före 2015 förblir obeskattade.

Faktum är att Aftonbladet-artikeln förutom en rad rättelser även väckte Skatteverket. Något som ledde till att man började kolla svenska domare med internationella uppdrag och kontaktade dem som inte rättat sina deklarationer på egen hand. I den kontrollen fastnade Ekberg men även Mathias Klasenius, Mehmet Culum, Fredrik Klyver, Peter Alheim och Sara Persson.

Ändå har det varit väldigt tyst kring det här. Andra medier har i stort ignorerat det. TV-bolaget som sänder allsvenskan har ett domarprogram med Jonas Eriksson och följde ett domarteam nära i ett hyllat reportage, men nämner inte detta. Svenska fotbollsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson som tidigare varit internationell domare har friat domarna och gjorde det direkt. ”Inget ont uppsåt.” ”De har gjort rätt nu.” ”Ibland kan man göra misstag.”

Klart att domarna riskerar att tappa en del förtroende av det här. De är satta att se till att spelare och ledare följer ett regelverk, och om inte det sker så kan man straffa dem. Det är knappast så att en spelare kan hävda att han inte förstod regelverket, eller? Det hade aldrig en domare köpt som förklaring. Det är svårt att få rätt mot både domare och eventuella nämnder som hanterar dylika ärenden. Inte heller går det att självrätta i efterhand.

Undrar så hur reaktioner varit om det handlat om 20 agenter som inte betalat skatt? Eller om det rört 20 spelare? Jag har svårt att tro att det varit lika tyst och rubrikfritt. Kan ens jag skriva om det här med tanke på mitt förflutna? Det kan givetvis diskuteras, men jag erkände att jag gjort fel och det fick konsekvenser. Sedan får jag leva med att jag ifrågasätts ur det perspektivet när vi på Fotbollskanalen skildrar det här.

Tidigt i min journalistkarriär fick jag höra att en av Sveriges främsta domare i samband med ett stort internationellt uppdrag fick 20 000 euro i arvode. En kollega var på väg att skriva om det men stoppades av en dåvarande domarhöjdare i Sverige, och gick med på att undanhålla uppgiften. Skälet var att publicitet eventuellt skulle leda till att domaren skulle få betala skatt.

Några år senare försökte jag göra en granskning i ärendet men det var stopp. Ingen ville prata. Genom åren har jag varit i kontakt med både Uefa och Fifa för att ta reda på vad man betalade domare, hur man hade betalat dem och eventuell beskattning. Frågor handlade givetvis även om andra roller uppdrag inom Fifa och Uefa som är välarvoderade.

Fifa förklarade frankt att det var upp till var och en att sköta sin beskattning, och att organisationen satte in pengar på valfritt konto i valfritt land. Däremot kunde man inte ge några som helst detaljer om vem som fått vad. Uefa var lika stängt kring att utreda vad en svensk domare tjänat och hur det hade redovisats. Noll hjälp. Noll insyn. Däremot har det varit i princip omöjligt att ta reda på hur de involverade har gjort med sin beskattning av inkomster i utlandet.

Precis som att fotbollen i stort både kommersialiserats och professionaliserats genom åren så har även domaryrket gjort det. Förr i tiden handlade det om blygsamma arvoden och traktamenten som blev ett extraknäck. Även om ersättningarna växte dröjde det till 2008 innan svensk fotboll anställde domare på heltid med en bra månadslön och arvoden ovanpå det.

Internationella uppdrag har varit en möjlighet till mer pengar och de har också vuxit i värde. VM 2002 gav exempelvis 140 000 kronor var till alla domare och assisterande, VM 2006 fick man 280 000. Under VM 2014 fick varje domare och assisterande 50 000 dollar plus 2000 dollar i månaden under ett halvår. Totalt 62 000 dollar, eller 423 000 kronor var för Jonas Eriksson, Mathias Klasenius och Daniel Wärnmark.

Att tjänstgöra för Fifa eller Uefa innebär inte bara ett spännande och ärofyllt uppdrag som tar en runt om på jorden med allt betalt. Det kan även följa med en hel del presenter. En av dessa exklusiva gåvor dök hösten 2008 upp på auktionshuset Kaplan i Stockholm. Det var en specialtillverkad Hublot-klocka av modellen Euro 2008.

Den hade varit en present till en assisterande domare under EM i Schweiz och Österrike några månader tidigare. Nypriset på klockan var 110 000 kronor, men ingen nappade på utropspriset 69 000 – trots att det även ingick en signerad domartröja. Det blev inte heller bud på 55 000 kronor när ägaren gjorde ett nytt försök i februari 2009.

Det är okänt vem den anonyma säljaren var, men den svenska domartrion under EM 2008 var huvuddomaren Peter Fröjdfeldt och de assisterande domarna Stefan Wittberg och Henrik Andrén. Vad som hände är okänt, men speglade en kultur där dyra klockor var en given present till domarna, även om Jonas Eriksson i samband med sitt boksläpp berättade att han och kollegorna blev blåsta på klockor under VM 2014.

I dagens Champions League har de bästa domarna 70 000 kronor per match ovanpå dagliga traktamenten på 2000 kronor samt en klumpsumma på 2800 som ska täcka en del mindre utgifter. Assisterande domare och fjärdedomare har mindre betalt precis som domare som är lägre rankade. Men det är klart att det finns pengar att tjäna.

Ska man då tro på att domarna inte hade en aning om hur de skulle skatta? Att reglerna var krångliga. Jag har svårt att tro på det. Att man bara åker i väg på uppdrag och inte kollar något kring beskattning av rätt höga ersättningar. Att ingen frågar någon annan i domarteamet. Klart att det är möjligt, men det låter osannolikt.

Ändå är det knappast bara individernas fel utan snarare att de är del av en kultur med starka inslag av tystnad, brist på transparens. Exakt det som deras tidigare kollega Jonas Eriksson ger en inblick i via boken Korthuset. Det är säkert därför domarna också får skydd av fotbollen i stort, för de är en del av kultur där det alltid gått till så här. De är garanterat inte ensamma om att ha fått arvoden som inte beskattats.

Framöver lär svenska domare göra rätt och det är naturligtvis bra. Sedan hade man önskat att det blev än mer öppenhet. Att det gick att kolla hur fotbollens organisationer arvoderar sina olika uppdragstagare. Det handlar givetvis om Fifa och Uefa, men även det svenska fotbollsförbundet. Tyvärr är det en insyn som kostat en del för de som bestämmer och därför lär det inte ske.