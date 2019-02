Lundh: Uefa:s trovärdighet hänger på handling kring PSG och City

Helgens måste

Återfärd från Marbella efter några dagar med Malmö FF och Östersund.

Helgens avstå

Melodifestivalen, runda två. Kan dock rekommendera alla att lyssna på förra veckans avsnitt av Medierna i P1 om SVT, som handlar om Melodifestivalen och en blockerad insyn i en minst sagt annorlunda affärsverksamhet för en skattefinansierad tv-kanal.

Veckans fotbollsdemokrati

Uefa-basen Alexander Ceferin blev omvald som president för fyra nya år. Dessutom blir Fifa-basen Gianni Infantino enda kandidaten när det är presidentval inom Fifa 5 juni och kör därmed på fyra år till.

Veckans omöjliga ekvation

SVT går bananas när det finns reklamloggor på någon idrottsledares kläder, men det är inga problem att låta Svenska Spel ta över ett par minuter av Idrottsgalan. Kan någon förklara?

Veckans läsarbrev

Hej Olof Blir inte riktigt klok på det här med sponsring av fotbollslag. En stenrik knös vill pumpa in 50 mille i TFF och ingen ifrågasätter det. Men när en av ÖFK:s sponsorer (inblandad i Kindberghärvan) la in en betydligt blygsammare summa så ifrågasattes (av skattemyndigheterna/åklagaren tror jag det var) direkt vilken motprestation från ÖFK som svarade mot sponsringen. Finns det krav på motprestation? Vilken motprestation gör TFF? Vore bra om ni kunde reda ut reglerna för sponsring och skriva om det. MVH/Per, Östersund

Svar: Det är ingen sponsring. Trelleborgs FF och Mellby Gård bildar ett gemensamt bolag där TFF har aktiemajoritet och där Mellby Gård står för kapitalet. Man följer både fotbollens regelverk och Sveriges lag, enligt det presenterade upplägget, och har dessutom låtit TFF:s årsmöte godkänna det.

Veckans solkigaste

Skrev ju om Emiliano Sala och turerna innan han skrev på för Cardiff och hur han sedan försvann med ett troligt störtat plan. Nu är både planet och Salas kropp hittade men tragedin tar inte slut där. Klubbarna bråkar om köpesumman på 15 miljoner pund och Nantes har påbörjat en stämning av Premier League-klubben för att man inte betalat de första fem miljoner pund. Räkna med en trist epilog. Lägg till att Sala hade ett kontrakt värt över tio miljoner pund och det sägs att Cardiff erbjudit familjen en miljon pund.

Veckans medaljutdelning

Rysslands president Vladimir Putin delade i veckan ut en medalj till Gianni Infantino som tack för förra sommarens VM-succé. Heja!

Veckans mest överraskande värvning

Örebro SK tar in Marcus Birro. Han ska lyfta föreningen i media och även staden.

Veckans tecken på nya tider

Även om det är NFL:s egen tv-kanal är det rätt fascinerande att man tar in reklamen i själva programmet, vilket Resumés Martin Edenström bloggar om. På ett sätt är det som i många poddar men det är ändå inget eftersträvansvärt.

Veckans blogg

Det går inte att gilla allt Amazon-grundaren Jeff Bezos gör och står för, men han har backat Washington Post som inte tvekat att granska både Donald Trump och Saudiarabien efter mordet på Posts krönikör Jamal Khashoggi. Sent i torsdags bloggade Bezos om utpressningen han är utsatt för från skandalblaskan National Enquirer som har kopplingar till både Trump och Saudiarabien. Ett blogginlägg som är både modigt och skrämmande.

Veckans bollplank

Tidigare ÖFK-basen Daniel Kindberg ska upp i rätten med start i slutet av april, men för att endast vara ett bollplank till Östersund är han aktiv på klubbens träningsläger och i dess värvningar. Ska dock sägas att han svarade på frågor när han var på klubbens match mot Dinamo Kiev.

Veckans korrekta och moderna fotboll

Uefa är på väg att avskaffa bortamålsregeln i cupspelet som funnits sedan 1965 och kom till för att få bortalaget mer offensivt. På senare år har det framför allt varit fel när bortalaget i andra matchen vid eventuell förlängning haft 120 minuter på sig att göra ett bortamål som vid lika resultat vägt tyngre. Dessutom är det inte samma påfrestning att spela borta längre med chartrade flygplan och mer av en snitslad bana.

Veckans läsarbrev II

Dags att söka nytta jobb Sebastian och Olof? Ni verkar ivriga att få Daniel Kindberg dömd... som vanligt med svensk media, och FK i synnerhet; man skaffar sig en position, oavsett vad det gäller, om det så är Donald Trump eller Putin, eller Daniel Kindberg, sen letar man bara efter sånt som stöttar den positionen i någon slags cyklopseende, det ska OERHÖRT mycket till för att man ska nyansera sin bild. Ni kan omöjligt tycka att ni levererar objektiv information runt Kindberg-fallet. Jag tycker faktiskt att det är ganska tragiskt att se hur ni trycker på och gör allt i er makt att få någon dömd med era vinklade artiklar, det är en otroligt politisk agenda. Är det verkligen er uppgift? Jag trodde ni var oberoende sportredaktion? //Johan

Svar: Mejlet kom efter intervjun med Daniel Kindberg om den kommande rättegången, erkännandet i ett av förhören och tron på att bli frikänd. Jag är givetvis part i målet men jag tycker inte att vi varit annat än en oberoende redaktion och att vi inte dömt Kindberg i förväg. I artikeln fick han svara på sin syn och säga att han tror sig bli frikänd.

Veckans nästmest överraskande värvning

Ravel Morrison kommer till Östersunds FK. Den tidigare supertalangen vars karriär inte alls blivit vad de flesta trodde startar om i Östersund. Naturligtvis spännande men det finns i princip alltid ett skäl till att man faller i näringskedjan och till slut kommer till allsvenskan. Är Morrison undantaget?

Veckans tv-rättighet

Säger trots allt en del om att dragningskraften kring spanska La Liga när inte den spanska cupen, Copa del Rey, är såld till någon aktör i Sverige. När nu Barcelona och Real Madrid ställdes mot varandra i semifinal i dubbelmöte så köpte Strive (IMG:s streamingsatsning som kör La Liga och serie A) upp rättigheterna med ett par dagars varsel, men då bara till semifinalerna. Allt för att marknadsföra Strive, vilket inte är det lättaste trots samarbete med Aftonbladet.

Veckans läsarbrev III

Qatar asiatiska mästare. Hade svenska landslaget vunnit om man fått ställa upp i denna tävling? Mvh, Olle

Svar: Ja.

Veckans podcaster

Fotbollsexperterna med kollegorna Jon Persson, Alexander Axén, Anders Andersson och Erik Edman bjöd in Pontus Jansson som berättade om hur det är att ha Marcelo Bielsa som tränare. Väl värt att lyssna på. För övrigt gav Janssons berättelse eko i England med rubriker och mittbacken gick ut på twitter och förklarade sig. Lyssnade även på Johanna Frändén och Simon Bank i sin podcast som är av den smalare och radikalare sorten (bara det att det talas om kontextbaserade invektik…) men det är trots allt fotboll och både lärorikt och rätt kul. För egen del gästade jag bettingtorsken och pratade om spelreklam, medieföretagens ansvar och synen på offentliga förebilder som bli ambassadörer för spelbolag. Ni hittar intervjun via länken.

Veckans siffror

5,72. Antalet miljarder euro som Uefa beräknas ta in på Champions League, Europa League och EM 2020 under året 2019-20. Alltså närmare 60 miljarder kronor i intäkter för ett år och även om det finns avbränningar så är det skamligt att Uefa inte skickar över lite mer på damsidan för att lyfta den ytterligare.

Veckans låt

"Sverige Vet" – Z.E.

Veckans Leeds United

Pisk hemma mot Norwich, tappad serieledning, en del skador och nu väntar jagande Middlesbrough på bortaplan. Får kolla in den via Leeds hemsida. Lite ångest. Dessutom släppte ligan nyheten om att utredningen om Marcelo Bielsas spionerande går vidare sent på fredagen som en lagom retning.

Veckans poddintervju

Malmö FF:s anfallare Marcus Antonsson är gäst och berättar om hur Uwe Rösler fick liv i honom, drömmen om landslaget, utfrysningen i Leeds, varför han lämnade Halmstad och mycket mer. Sedan tidigare finns långt över 200 andra poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.

Veckans citat

"Det finns fler som haft bra säsonger första och sedan inte direkt lyckats ändå. Så han kan inte bara ställa ut skridskorna utan han får ju jobba på att bli starkare, snabbare och allt det där. Första året vill man bara ut och köra, andra och tredje året rullar det på. Så det gäller att hålla sig motiverad. Och så börjar folk få upp ögonen för en, i och med att man är så bra isen, så då blir man markerad."

Peter "Foppa" Forsberg är lite glädjedödare kring Elias Petterssons framfart i NHL. Typ, tro inte att du är något.