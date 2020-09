Lundh: Utan hjälp kommer inte alla klubbar överleva utan publik

Helgens måste

Fotbollssöndag Europa på Cmore Fotboll med start 17:30 på just söndag. Både Milan-Crotone (18:00) och Barcelona-Villarreal (21:00) ramas in av studio samt att vi pratar om Roma-Juventus som går i Sportkanalen 20:45. Malmö-Häcken innan dess.

Helgens avstå

Träningen kommer i kläm. Igen.

Veckans svenskar i Europa

Malmö FF är det enda svenska hoppet när Europa League-kvalet går in i slutrundan. Imponerande enkel seger mot Lokomotiv Zagreb som förvisso var svagt. Även om det är hemmaplan i sista matchen så väntar La Liga-laget Granada som inlett ligaspelet med två raka segrar och det blir riktigt tufft. För svensk ranking är det viktigt att MFF avancerar nu när alla andra lag åkt ut, men det är samtidigt så att en ny sväng i Europa Leagues gruppspel innebär att de ekonomiska skillnaderna fortsätter att öka. Blåvitt försvann tidigare mot FC Köpenhamn och Hammarby rök mot polska Lech Poznan. Djurgården hade ett bra läge att nå gruppspel (sett till att det väntade finskt motstånd i form av KuPS i playoff) men man föll mot rumänska Cluj. Även om Djurgården gjorde en stark insats jämfört med för en vecka sedan så blev det respass. Domaren hade ingen bättre kväll men det går inte bara att skylla på domaren. Det är slående att förutom Östersunds säsong i Europa League så är det bara Malmö FF som klarar av Europa-spelet. Under 2010-talet har Elfsborg, AIK och Helsingborg varsitt deltagande och det är inte många under 2000-talets första decennium heller. MFF har nu fem gruppspel de sista tio åren och är en match ifrån ett ytterligare gruppspel. Något som antagligen skulle staga upp klubbens bokslut över 2020 där konkurrenterna i allsvenskan får se svarta hål torna upp i ekonomin.

Veckans det går inte att lita på någon

Chelsea-ägaren Roman Abramovitj har uppenbarligen köpt rättigheter i en rad andra spelare. En stor läcka av dokument ger viss insyn. Man ska inte bli förvånad över turerna i fotbollens värld som är långt från det vackra spelet.

Veckans sajtförsäljning

De flesta har väl koll på Goal som ihop med tyska Spox och nederländska VoetbalZone såldes för runt 900 miljoner kronor i veckan som gick. Säljare är det globala streamingbolaget Dazn som behöver ta in pengar för att parera coronautbrottets effekter och köpare är ett amerikanskt riskkapitalbolag.

Veckans läsarbrev

Hej Olof, Jag har två frågor som jag undrar om du har svaren på som rör Östersund FK. 1. Hur gick det med miljonerna ÖFK skulle få in från någon utländsk sponsor för att klara elitlicensen senast? Var allt bara bluff och hur ser SvFF på det? 2. Sitter Kindberg inne där han bör sitta eller går han lös i väntan på att överklagan skall tas upp igen? Trevlig kväll! Joacim

Svar: Inget har kommunicerats kring sponsormiljoner så jag utgår från att Östersund inte fått in dem. Man parerade det hela genom att skriva upp värdet på spelartruppen. Nu är det väl troligt att man inte kör hårt med elitlicensen inför 2021 med tanke på att fler klubbar får svårt att leva upp till den. Daniel Kindberg är förvisso dömd i tingsrätten men det väntar nya förhandlingar i hovrätten. Om han skulle bli fälld även där kan man misstänka att det blir fortsatt överklagande. Får avvakta slutlig dom samt att den vinner laga kraft innan vi vet något.

Veckans Bokmässa

Coronautbrottet innebar att årets Bokmässa blir digital. På söndag är Martin Mutumba, Erik Niva och jag med i ett samtal om våra böcker och om fotboll, journalistik, samhälle och en del annat. David Fjäll leder samtalet som går att följa gratis och pågår 12:45-13:15 och via länken finns mer information.

Veckans sorgliga bortgångar

Först avled förre förbundsbasen Lars-Åke Lagrell efter sjukdom. Jag skrev om hans gärning för svensk fotboll här. Sedan var det silverhjälten Agne Simonsson som gick bort. Skrev om anfallaren som är den enda svenska man som blivit värvad av Real Madrid här.

Veckans gästspel

I våras var jag med i Lugis podcast Lunds stolthet och talade om min bristfälliga handbollskarriär och en hel del annat. Går bra att lyssna via den här länken. Kul att vara gäst och prata om idrotten i Lund.

Veckans Uefa-ångest

Åklagaren i Schweiz har yrkat på fängelse i 28 månader för Paris SG:s president Nasser Al-Khelaifi. Han anklagas för att ha mutat Fifas tidigare nu avstängde generalsekreterare Jérôme Valcke i samband med att Al-Khelaifi ville komma åt sändningsrättigheter för VM. Nasser Al-Khelaifi är även ansvarig för sportkanalen Bein Sports från Qatar. Varför det är ångest för Uefa? Jo, för att man valt in Nasser Al-Khelaifi i Uefa:s exekutivkommitté trots att han redan då var misstänkt för brott. Dom kommer i oktober.

Veckans pengatransaktioner

En läcka av finansiella dokument har inte bara nått fotbollens värld, via Romans Abramovitj spelarköp, utan även friidrotten. Visar sig att närmare en halv miljard kronor passerat konton som kopplas till förre friidrottsbasen Lamine Diack som nyligen dömdes till fängelse för en annan härva. Dessutom är hans son inblandad. Apropå PSG-basen Nasser Al-Khelaifi så är han även misstänkt för mutbrott i anslutning till köp av friidrottsrättigheter.

Veckans intressanta spekulation

New York Times Tariq Panja som ofta är oerhört välinformerad om vad som sker inom både Fifa och Uefa aviserar att det kan hetta till i en kamp mellan Fifa, Uefa och klubbar kring landslagen. Här är artikeln. Bakgrunden är de nya coronautbrotten och kommande landskamper i oktober som riskerar att öka smittspridning mellan spelare.

Veckans fråga

Hur kan svensk fotboll dra mer nytta av Jonas Thern? Nu är han återigen på väg att ta upp IFK Värnamo i superettan och han har onekligen visat tidigare att han har en förmåga att ta fram talanger. I Aftonbladet visar det sig nu att svensk fotboll vill stoppa Thern. Han har inte rätt utbildning. Samtidigt kan man läsa om hur Andrea Pirlo förvisso utbildade sig i Italien men fick en lite snabbare väg. Jag inser givetvis att utbildning fyller en viktig funktion men samtidigt vill man se till att svensk fotboll kan dra nytta av Jonas Thern.

Veckans quick-step

Uefa skiftade bort sin kongress från Minska och Belarus. Officiellt på grund av coronautbrottet och svårigheten att resa, men det var nog skönt att slippa kritik över att man lagt sin kongress i en av Europas diktaturer som skakats av våldsamma protester den senaste tiden.

Veckans skakande brottsmisstankar

En svensk domare är nu häktad misstänkt för grovt bedrägeri. Expressen uppgav under fredagen att flera kollegor signalerat till fotbollsförbundet att man inte kände sig trygga. Något förbundet nekade till, enligt tidningens artikel. Fått liknande uppgifter kring domaren och att det var en diskussion bland andra domare under ett bra tag men att förbundet inte agerade. Nu är domaren avstängd. Får hoppas att det inte har kopplingar till matchfixning.

Veckans marknadsrapport

Baseballigan i Nordamerika har fått till en ökning på 65 procent i en ny uppgörelse kring en del av MLB-matcherna. Parallellt rapporterar Bloomberg News att Fox måste dubbla sin betalning på 9 miljarder kronor för behålla söndagsmatcherna från den amerikanska fotbollsligan NFL. Onekligen bra tryck i rättighetsmarknaden i Nordamerika.

Veckans nya tag

Olympique Marseille lanserar ett eget skivbolag. OM records satsar på rap, R&B och pop.

Veckans reservdatum

Om det blir problem att spela matcher i Champions Leagues gruppspel så har Uefa reserverat datum i januari. Känns som om det blir svårt att lösa spelkalendern.

Veckans fortsatta inbördeskrig

Lionel Messi mot Barcelonas ledning.

Veckans lycka till

Fifa hoppas få till ett tak på agenternas ersättningar från och med mars 2021. Tror inte det är möjligt att lyckas med det i en värld där klubbar och spelare vill välja fritt vem de vill jobba med och dessutom kan man alltid runda den typen av regler. Parallellt har knappast alla agenter accepterat Fifas försök att begränsa intäkterna.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof, Tack för en fin artikel om Degerfors och idrottens betydelse för brukssamhället. Nu kommer en liten kränklimang. Men du måste få lite bakgrundsfakta. Jag är verkligen inte fotboll eller hockey intresserad men jag är uppvuxen i Karlskoga. En gång uppvuxen i ett Brukssamhälle, så slår hjärtat alltid ett extra slag för brukssamhället. Jag fick lära mig från moders mjölken att i fotböllän höller vi på Degerfööörs och i Höööckyn höller vi på Boföörs. (”Laget mä mäst påhittadö namn i helö serien.” Enl. Min morfar) Men jag blev lite ställd när du missa två av de största i Degerfors, Daniel ”Tjärna” Tjernström och Olof Mellberg. Nog med det.. Du vägde upp alla fina ord om det lilla laget som står sig i kast med de stor jättarna. Så jag tänkte jag skickar detta mail så kan du redigera din artikel.. innan alla läser den.. men artikel har redan varit ute i 12 timmar. Förlåt trodde aldrig jag skulle våga skicka detta Mail.. men fasen Tjärna han börja ändå sin elitkarriär i Dfs.. Önskar dig en trevlig helg! Allt gott! //Josefine

Svar: Tack för mejl. Jag kommer inte ge mig in i en diskussion om vilken spelare som är störst i Degerfors historia och det fanns ingen tanke på att vara heltäckande. Jag har fått ett gäng mejl av folk som saknat olika spelare.

Veckans boktips

Förbundskapten Janne Andersson har ihop med Henrik Johnsson skrivit Att bygga ett lag som är en slags ledarskapsbok. Förbundskapten Andersson är tydlig med att vad han skriver är hämtat från hans erfarenheter som ledare och inte är evidensbaserat. Intressant läsning där man lär känna mer av förbundskaptenen även om en del är känt, men Andersson ger insyn i många processer, från hur man tar bort en spelare som inte passar in till hur man som ledare måste vara flexibel och hur han ändrats med åren. Janne Andersson berättar dessutom var som skett i omklädningsrummet vid en del tillfällen. Som när Ola Toivonen höll ett spontant tal inför sista gruppspelsmatchen mot Mexiko i VM 2018. För övrigt bra intervju med Janne Andersson i Expressen apropå boken och mycket annat. Där talar han om att han nobbat erbjudande som gett honom mycket mer betalt. Fotbollskanalen har tidigare skrivit om intresse från Zenith St Petersburg.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof! Angående damlandslagets knä-manifestation: Ska vi prata rasism kan vi väl prata om den blonda elefanten i rummet. Varför är så få svenska damfotbollsspelare av utländsk bakgrund? DET skulle jag gärna se att de engagerade sig i snarare än amerikansk inrikespolitik. Varför är det så? Och vad kan de och förbundet göra för att ändra på det? Det är en diskussion jag önskar att de tog. Okej, jag har inte världens koll, den diskussionen kanske förs? Vart fall så kan vi där snacka ett reellt engagemang inom fotbollen som kan göra mycket positivt för integration och samförstånd i vårat samhälle och inom våran fotboll. Vänligen i all ödmjukhet, Janssen.

Svar: Bra fråga. DN:s Johan Esk skrev en krönika i ämnet kring brist på mångfald i landslaget för damer. Det är intressant att det blivit så. Vet att förbundet jobbar med frågan om varför spelare med annan bakgrund slutar. Sedan är Black Lives Matter mycket större än amerikansk inrikespolitik och att knäböja innebär inte att spelarna automatisk avstår från att ta ställning i andra frågor.

Veckans låt

”rue” – girl in red.

Veckans Leeds United

Efter 7-7 i målskillnad på två matcher var det skönt att se att Leeds värvade backen Diego Llorente från Real Sociedad. Dessutom aviserade managern Marcelo Bielsa att man hoppas värva två ytterligare spelare innan fönstret drar igen 5 oktober. Yorkshire-derby väntar på söndag, mot Sheffield United.

Veckans siffror

3,27. Jag vet att det är tidigt men Premier League har dragit i gång med ett målsnitt som inte setts på över 60 år. Elva bortasegrar på 18 matcher. Kanske jämnar ut sig ju längre säsongen går, men intressant med effekterna som kanske följer av pandemin.

Veckans poddintervju

Sirius Stefano Holmquist Vecchia är gäst och försöker förklara succén för honom och klubben, om satsningen på musik, om att vara underbarn och om drömmen om att spela i Italien. Sedan tidigare finns 280 avsnitt av podcasten och det är bara att klicka på länken för att finna tidigare avsnitt och lyssna på dem.