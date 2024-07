Lundh: Vad är väl ett EM i Tyskland? Trist, tråkigt eller alldeles, alldeles underbart

Tre ynka matcher återstår av EM och det är några av fotbollsvärldens giganter som stöter på varandra i semifinalerna. Framför allt i München där två landslag som vunnit både EM och VM och spelat en rad finaler under 2000-talet ställs mot varandra. Oavsett om Frankrike eller Spanien når final är man favorit att vinna bucklan.

Även i Dortmund är det ett laddat möte med två stora fotbollsnationer, men där är det betydligt färre titlar i prisskåpet. England har sitt gamla VM-guld och Nederländerna har EM-titeln från 1988, men i de senaste mästerskapen har engelsmännen varit långt framme och Nederländerna har tre VM-silver, VM-brons och EM-brons.

Kvartsfinalerna under lördagen gjorde väl ingen mer än de förlorande lagen besvikna. I Berlin var det en inramning och spänning som bara den var värd en lång resa. Turkiet hade ena fotbollsskon i semifinalen, men pragmatisk och cynisk fotboll vände på det till Nederländernas fördel. Wout Weghorst kom in i paus och förändrade matchbilden och resultatet.

Ändå var det nära att Turkiet tog matchen till förlängning när man jagade en kvittering och skapade tre jättelägen. Två missade man och det tredje klarade Bert Verbruggen med en högklassig parad. Precis som när Mert Günok räddade Baumgartners nick i mötet med Österrike.

Om det är rättvist eller logiskt att Nederländerna till slut vinner är en ointressant diskussion. Turkiet har gjort ett avtryck på EM som varit häftigt och laget hade givetvis varit värdigt en plats i semifinalen. Sett till att man har en av EM:s yngsta trupper kan man tro på framgångar framöver, men det är en klen tröst när mästerskapet är över.

Precis som att Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann hade svårt att hålla tillbaka tårarna på en avslutande presskonferens är det grymt att det bara är över för förlorarna. Av åtta åttondelsfinaler och fyra kvartsfinaler är det bara Nederländernas klara seger över Rumänien som var död ganska tidigt.

Till och med Georgien skakade Spanien även om det blev 4-1 till slut, men det var för att EM-debutanten öppnade sig i jakten på en kvittering. De sista två målen kom den sista kvarten och ingen kan påstå att det var en enkel seger för det spanska landslaget. Kanske kan man säga att Schweiz hade full kontroll på Italien. Annars har det varit oerhört dramatiska och därmed underhållande matcher.

Redan har vi haft tre straffläggningar och två ytterligare förlängningar. Lägg till det att det varit en rad sena upplösningar och matcher som har levt till sista sparken i både gruppspelet (har ni glömt Italien-Kroatien?) och slutspelet. Österrike-Turkiet, Danmark-Tyskland och Tyskland-Spanien tar jag med mig och plockar upp sekvenser från.

Det är åtminstone underhållande för mig. Kanske är det publikskarorna som gett matcherna en häftigt inramning som bidrar? Kanske är det den enklare och rakare fotboll vi fått se. Eller så är det så enkelt att matcherna i EM gett mig det jag vill ha i form av en kamp för att undvika avgrunden i att åka ut. Att balanserandet mellan galen eufori eller bottenlös sorg ger tillräckligt.

En del läsare, tittare och lyssnare har hört av sig och ifrågasätter om det verkligen är ett underhållande EM. Man pekar bland annat på målsnittet som är nere på 2,25 och med bara tre matcher kvar finns det inte en chans att det når upp i 2,78 som det var i EM 2021. Faktum är att under 2000-talet har EM 2024 sämst målsnitt förutom 2016 som låg på 2,12.

Det tråkigaste EM-slutspelet jag upplevt var i Belgien och Nederländerna 2000. Det förvånar mig att målsnittet där är nästhögst genom historien (om vi räkna bort när det bara var fyra lag i slutspelet). Vilket också är ett tecken på att målsnittet knappast är ett facit för om det är ett bra eller dåligt EM.

Nu är den upplevelsen väldigt personlig. Klart att det spelar in om landslag man brinner för går svagt. Exempelvis var Sverige riktigt svagt i både EM 2000 och EM 2016 och det är inga EM jag minns som spektakulära eller underhållande. Och frågan är också vad man vill ha ut av fotbollen man kollar på.

Känslor och dramatik räcker långt för mig. Särskilt om jag inte bryr mig om vilket lag som vinner. Möjligen är jag för grund för att kunna uppskatta det vackra spelet? Det handlar trots om att vinna, och sedan är det givetvis ett plus om man vinner genom att dessutom spela underhållande.

Om jag är känslomässigt investerad i ett lag går resultat före allt annat. Därför hade jag inte vantrivts som fransk supporter trots fransmännens undermåliga offensiv under EM. Ett straffmål och två självmål. Uppdraget för Didier Deschamps är att komma hem till Champs-Élysées med en ny pokal. Skit samma hur det ser ut och det är inget att skämmas för.

Så de som gnäller på EM som underhållning. Ja, det är er förlust om ni inte ser det underbara i sommarens EM i Tyskland. Jag kommer att sakna mästerskapet, men det är också styrkan i EM och VM att det är såpass sällan. Och det är bara njuta av de sista tre matcherna och be till fotbollsgudarna att vi får fortsatt dramatik. Sedan kan spelet se ut hur det vill.

Så svaret på vad ett EM i Tyskland är? Om det är trist, tråkigt eller alldeles, alldeles underbart? Ja, det svaret är att EM är alldeles, alldeles underbart.

****

Många timmar på autobahn innebär en hel del radio. Radio Bob är det som dominerar. Breda och kända rockklassiker. Har kanalen tagit Bob från Dylan?

****

I semifinalen på onsdag i Dortmund är England på plats trots ett spel som inte övertygat. Den hårt kritiserade Gareth Southgate fick se hur hans landslag ännu en gång vara i underläge men klara av att kvittera och ta matchen till förlängning. Bukayo Saka bröt in från högerkanten och ordnade 1-1 blott fem minuter efter att Breel Embolo styrt in 1-0 med en kvart kvar.

Även om det fanns en del möjligheter till ett avgörande för bägge lagen under tilläggstiden gick det till straffar och där var England starkt. Fem straffar betydde fem mål och Manchester Citys Manuel Akanji fick se sin straff, som var Schweiz första, räddas av Jordan Pickford. Vilket betydde engelsk seger.

Därmed har Southgate tagit det engelska landslaget till minst semifinal i tre av fyra mästerskap. Insatsen mot ett starkt motstånd under lördagen var det bästa England gjort under EM. Och det efter att Southgate skruvat en del på startelvan. Klart att England måste se möjligheter mot Nederländerna.

****

****

Förbundskapten Ronald Koeman var med och slog England i EM 1988 med 3-1. Då Nederländerna tog landets enda titel på herrsidan. Å andra sidan var Gareth Southgate med i det England som slog Nederländerna med 4-1 i EM 1996. Då stöp engelsmännen i semifinal mot tyskarna efter straffar.

****

Spanien-Frankrike var min tippade final, men är nu tisdagens semifinal. Tror att Didier Deschamps landslag kan hålla tätt mot spanjorerna och ta Les Bleus till finalen i Berlin.

****

