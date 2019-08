Lundh: Varför ha regler – ingen följer dem

Helgens måste

Malmö-Djurgården på söndag. En utsåld seriefinal på plats. Det blir inte mycket bättre än så.

Helgens avstå

Scandinavian Invitation. Den svenska tourtävlingen har verkligen tappat i genomslag.

Veckans avhopp

Henrik Larsson klev med omedelbar verkan av jobbet som tränare i Helsingborgs IF efter en mardrömsvecka för klubben. Det blev tunga förluster mot Blåvitt i allsvenskan och Oskarshamn i cupen, Andreas Landgren blev korsbandsskadad och Pär Hansson tvingades lägga ner karriären på grund av en nackskada. Skälet till att Larsson kliver av är att han varit hårt ansatt av påhopp och inte orkar köra vidare som huvudtränare. Givetvis oerhört sorgligt, men samtidigt en del av både fotbollen och samhället, och när det går tungt sportsligt är det inte lättare att stå emot den skit som följer. Både HIF och Larsson tog en risk när han i juni fick jobbet istället för sparkade Peo Ljung med tanke på historien från 2016 då HIF åkte ur allsvenskan under Larssons ledning. Alla minns väl de skamliga scenerna från Olympia hösten 2016 där Jordan Larsson blev avsliten tröjan och där Henrik Larsson var stridsberedd mot huliganer som var inne på plan efter kvalförlusten mot Halmstads BK. Med tanke på den historien var det en överraskning av HIF och Larsson i somras kom överens om att han skulle leda HIF, men det speglade väl en enorm brist på pengar (som innebär att truppen var svag, det inte gick att köpa nya spelare och att löneutrymmet var lågt) och att han var ledig och saknade alternativ. Efter en pigg start har det gått trögare men det går inte att lasta bara Henrik Larsson för det när man säljer startspelare och ersätter med billiga chansningar. Däremot är det givetvis så att om det hade gått bättre – motgångarna i veckan är tunga - hade han säkert orkat stå emot påhoppen, men det dränerar naturligtvis en som person. Sedan kanske både HIF-ledningen och Larsson var naiva när de bedömde missnöjet med Larsson. Just HIF-ledningen har onekligen gett ett minst sagt förvirrat intryck där man förlängde med Ljung rätt tätt innan man sparkade honom och sedan gick på Henrik Larsson när Mikael Stahre tackat nej. Lägg till oklarheterna med en spelande sportchef i Andreas Granqvist. Dessutom den kroniskt dåliga ekonomin. Ja, det finns en hel del som gör att man undrar över hur man driver klubben. Sedan är det svårt att förstå att alla HIF-supportrar som ogillar Larsson glömt det bra han gjort för klubben och istället bara fokuserat på det dåliga. Det blev verkligen ett sorgligt slut för Larsson i HIF. Han kan säkert komma igen med ett tränarjobb i utlandet, men Sverige är nog rätt stängt. För Helsingborg blir det en kamp för att hänga kvar i allsvenskan och det är många svåra matcher (Norrköping, Djurgården, Malmö borta) men även matcher mot rivaler i bottenstriden: Östersund, AFC, Kalmar och Elfsborg hemma och Sirius samt Sundsvall borta. Hur det går? Svårtippat, men klubben behöver en rutinerad tränarkraft som klarar av att koppla bort allt som sker runt om kring och bara kan fokusera på att hänga kvar. Tom Prahl? Nanne Bergstrand?

Veckans äntligen

Rugby-VM blir just rugby-VM för herrar för damer och det heter inte längre Rugby World Cup och Women’s Rugby World Cup. Något för det svenska fotbollsförbundet och Efd att ta efter precis som Uefa och Fifa.

Veckans satsning

Sportlib har sedan ett par år jobbat med AIK och drivit den officiella streamingtjänsten FollowUS AIK där man producerar inslag och program om klubben mot 99 kronor i månaden. I veckan gick Sportlib och FollowUS AIK på offensiven när man köpte rättigheterna till Celtic-AIK och bland annat höll borta Viasat (även om den uppgivna prislappen på en dryg halv miljon kronor knappast var särskilt hög). Visst, det var en del problem med sändningen och det är inte helt ovanligt för en ny tjänst, men det är en signal om att nya aktörer kan vara med och slåss om att sända rättigheter. Jag kom in i matchen efter 15-20 minuter och efter det var det inga problem att följa händelserna och hänga med via den länk man lagt ut i reserv. Blir spännande att följa.

Veckans snack på tv-marknaden

Det sägs att Discovery Networks som tar över sändningarna av allsvenskan och superettan 2020 ska ha tecknat ett mångårigt produktionsavtal med amerikanska jätten NEP som sedan 2015 äger Mediatec och även är på väg att köpa HDR som är aktivt i Sverige, Norge, Danmark och Finland och bland annat jobbar med allsvenskan och mycket annat. Det handlar alltså om att producera sändningarna av fotbollens två högsta serier som Discovery har rättigheterna till 2020-25.

Veckans pausknapp

AIK är den enda klubb som ännu så länge hakat på Sportlibs satsning där man producerar en mängd innehåll som man får del av för 99 kronor i månaden. Sportlib har fört samtal med Sef (Svensk Elitfotboll) om att få till ett samarbete med fler klubbar, men enligt uppgift har Sef valt att pausa diskussionerna trots att det finns ett signerat ”letter of intent” mellan parterna. Från Sef:s håll är man tveksam till om det kan lyfta och om det är rätt för alla klubbar. Däremot har man under 2018 förlängt avtalet med AIK över 2020. Sportlib är skapat av den förre Expressen-reportern Thomas Pettersson och har numera den erfarne tv-mannen Svante Stockselius som vd. Bolaget lanserade sin tjänst 2017 men gick back 14,7 miljoner efter en omsättning på 1,8 miljoner kronor verksamhetsåret som gick mellan 1 maj 2017 och siste april 2018. I höstas tog man in närmare sex miljoner kronor i nytt kapital för att fortsätta satsningen.

Veckans trupp…och tröja

På onsdag presenterar förbundskapten Janne Andersson EM-kvaltruppen hos Adidas. Man kan misstänka att det beror på att den tyska skojätten ska visa Sveriges nya landslagströja. Den läckte i varje fall ut häromveckan. Andersson ska då ta ut truppen till EM-kvalet mot Färöarna och Norge och klart är att Viktor Claesson är borta. Ludwig Augustinsson verkar vara i fara och där är det tomt med tanke på att Martin Olsson också är ur spel. Dessutom uppger Aftonbladet att Marcus Danielsson är med i truppen. Återstår att se vilka skiften som Andersson gör. Gör Victor Nilsson Lindelöf comeback? Petas Andreas Granqvist? Blir Filip Helander sidsteppad? Det troliga är väl fem mittbackar och att lagkapten Granqvist får följa med ihop med de andra. Muamer Tankovic borde komma in istället för Claesson och kanske finns det en öppning för Sam Larsson och/eller Ken Sema. På onsdag 12:30 vet vi hur Janne Andersson resonerar.

Veckans sportswashing

När boxaren Anthony Joshua ska ta sig an Andy Ruiz Jr som överraskande vann senast så går returmatchen i Saudiarabien. Det talas om att saudierna lagt upp närmare en miljard kronor. Heja.

Veckans fördelningssnack

Till 2020 får allsvenskan och superettan nya avtal för tv-rättigheter och spel vilket innebär att det finns mer pengar att fördela. Något som inneburit att en del klubbar (läs: de sex stora) uttryckt en vilja att ändra fördelningen, dels mellan klubbarna i allsvenskan, dels mellan allsvenskan och superettan. Inget kommer att ske förrän nästa år, men Sef-basen Lars-Christer Olsson och Sef-generalsekreteraren Mats Enquist ska ta fram underlag för hur andra ligor och länder gör, om hur de utvecklas och så vidare. Allt för att klubbarna eventuellt ska ändra på upplägget till 2020. Klart är att man får in runt 700 miljoner kronor årligen från 2020, att jämföra med runt 300 miljoner i dagsläget.

Veckans Europa League-kval

Malmö FF imponerade mot israeliska Bnei Yehuda och kan väl knappast missa avancemang efter 3-0 på Stadion. Ett ganska lätt motstånd, men det har MFF delvis spelat sig till genom att göra bra resultat genom åren och därmed bli seedat. Rosenbergs 1-0 var klass precis som Lewickis 3-0. Rasmus Bengtsson är också högklassig och en viktig pjäs. Däremot är det uppförsbacke för AIK som fick stryk med 2-0 mot Celtic och hade svårt att skapa chanser, men så starkt är inte det skotska laget. Möjligheten lever fortfarande och kan man få till tryck på Friends Arena och våga så ska man kunna skaka Celtic. Det hade varit bra för AIK och för svensk klubbfotboll om man tog klivet ut i Europas gruppspel.

Veckans depp

Att läsa om förutsättningarna för allsvenska LB07 på Limhamns IP.

Veckans kaos i skymundan

Halmstads BK har underpresterat sportsligt men det är även rörigt utanför plan i den anrika klubben. Den tidigare ordföranden Tony Karlsson som blev klubbchef hoppade ju av i våras och det är knappast en klubb i balans som han lämnar efter sig. Dessutom har en del styrelseledamöter lämnat klubben under sommaren och det är minst sagt krisläge i HBK och man försöker dra in kapital via aktiebolaget BLÅ. Något som presenterades i samband med ett medlemsmöte, men det är också uppenbart att HBK knappast hamnar i medias sökljus nu för tiden.

Veckans marknadsdrag

Bundesliga undersöker försäljning av matcher direkt till intresserade runt om i världen om man inte får tillräckligt betalt för rättigheterna. Oklart om Sverige är en av marknaderna, men i dagsläget ser man Bundesliga på Viaplay.

Veckans omsättning

Malmö FF går starkt på planen, men man har under 2019 tappat en rad chefer. I veckan blev det klart att fastighetschefen Christoffer Persson kliver av efter tre år på jobbet. Tidigare i år lämnade både ekonomichefen Stefan Andersson samt marknads- och kommunikationschefen Anders Börgdal sina poster i Malmö FF. Börgdal var endast i MFF i fyra månader.

Veckans siffror

92 500. Antalet euro som AIK bötfälls av Uefa efter stöket i samband med mötet med Maribor. Närmare en miljon kronor som kunde gått till något bättre.

Veckans låt

”Free” – Iggy Pop.

Veckans Leeds United

Pontus Jansson var tillbaka på Elland Road i onsdags, men i Brentfords tröja. Även om det var en del spridda burop måste man säga att återkomsten blev lugn vilket var rätt givet och helt rätt. Leeds vann med 1-0 och är i serieledning och nu gäller framåt och helst uppåt. Stoke väntar i helgen.

Veckans poddintervju

Podden kommer tillbaka i höst men ännu är det inte något bestämt datum. Håll ut. Under Way Out West i augusti gästspelade podden på musikfestivalen i Göteborg och intervjuade artister om inmarschlåtar, om skillnader och likheter med att vara med i ett band och ett fotbollslag och om mästerskapslåtar. Intervjuerna går att se i efterhand och de som gästade vad Hov1:s Axel Liljefors Jansson, Den svenska Björnstammens Åke Olofsson, samt artisten Erik Lundin och Fördomspoddens Emil Persson.

Veckans citat

”Jag önskar att alla kan gå ihop och säga att det räcker nu.”

Hammarbys säkerhetsansvarige Göran Rickmer till fotbollsthlm efter att huliganer stormat supporterturneringen Kaknäscupen.