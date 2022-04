Lundh: Vi i medierna har tyvärr inte gjort jobbet kring Fifa och VM

Helgens måste

Allsvensk premiär på Tele2 Arena där Hammarby tar emot Helsingborg.

Helgens avstå

Syndigt leverne.

Veckans Sef-bas

Jens T Andersson hoppade av uppdraget som ordförande för Svensk elitfotboll efter ett år när han blev landslagschef för några veckor sedan. Nu talar mycket för att Örebros vd Simon Åström blir valberedningens förslag att ta över. Under torsdagen ska Åström ha tagit timeout från uppdraget som ordförande för Sef:s valberedning. Skälet ska vara för att öppna för att kunna kandidera. Inom ett par veckor ska medlemsklubbarna kunna komma med förslag till Sef:s extra årsmöte, men flera med insyn i processen pekar på att Åström är trolig kandidat. Då behöver Åström lämna Örebro SK för att uppfylla stadgekravet om att Sef-ordförande ska vara klubboberoende. En annan som uppges vara sugen på uppdraget är AIK:s ordförande Robert Falck, men bedömare tror inte att han kan samla tillräckligt med stöd för att bli vald. I början av 2021 var Robert Falck intresserad av att bli RF-bas. Kanske öppnar han för något annat än AIK? Det är vettigt att inte vara tvärsäker kring Sef-valet med tanke på processen våren 2021 då valberedningens kandidat Ove Sjöblom förlorade mot Jens T Andersson efter lottdragning när de fått lika många röster. Om Åström väljs blir han i ett slag en av svensk fotbolls mäktigaste med en plats i SvFF-styrelsen i två år framöver.

Veckans inramning

Över 90 000 åskådare befann sig på Camp Nou när Barcelona slog Real Madrid med 5-2 i Champions Leagues kvartsfinal. En otrolig upplevelse för Fridolina Rolfö och de andra spelarna.

Veckans utvärdering

Håkan Sjöstrand slog under torsdagen fast att alla är nöjda med Janne Andersson som förbundskapten i flera medier. I Radiosporten förklarade förbundets generalsekreterare att man snarare skulle tala om att skriva livstidskontrakt med Andersson. Undrar hur många länder man talar om livstidskontrakt för en förbundskapten ett drygt dygn efter ett missat VM där landslaget inte gjort mål under ordinarie speltid i fyra matcher i rad? Vidhåller det jag skrev efter Sveriges förlust mot Polen. Frågan måste ställas om någon kan göra det bättre? Vilket inte betyder att Janne Andersson inte gjort ett bra jobb under sina 5,5 år som förbundskapten. Att en generalsekreterare inte öppnar för en utvärdering är en sak som förvånar. Att en generalsekreterare målar in sig i ett hörn genom att tala om livstidskontrakt är också en sak som förvånar.

Veckans tondöve

Jonas Jerebko.

Veckans dragkamp

Deportivo Alavés ville ha mer pengar än vad AIK ville betala för John Guidetti. Därför får anfallaren vänta på sin allsvenska comeback till i sommar. Vem som erbjudit vad och hur Guidetti hanterat sina sista månadslöner är oklart, men det var hela tiden en kamp om pengar. Trist för alla inblandade.

Veckans sorgliga realitet

Kommer Ukraina ens till spel i landets uppskjutna VM-playoff mot Skottland? Häromdagen var förbundskapten Petrakov tveksam. Ett avslut på kriget känns avlägset och då kan man knappast spela. Även Guardian har en intervju med landets förbundskapten. Inte utan att man håller lite extra på Ukraina.

Veckans moderna fotboll

City Football Group, som äger Manchester City, köper sin elfte klubb. NAC Breda som ligger i andraligan i Nederländerna blir ytterligare en i stallet.

Veckans överkörning

Nyligen anställde fotbollsförbundet Jens T Andersson som ny landslagschef. Det rimliga vore att han ägde frågan om Janne Andersson, utvärdering och att kunna utmana en förbundskapten sportsligt. Det finns inte mycket manöverutrymme kvar för en landslagschef när Håkan Sjöstrand gått ut och talat om livstidskontrakt för Janne Andersson. Är det sådant som kallas ledarskap?

Veckans agentavstängning

Patrick Mörk kommer inte ens att överklaga beslutet att stänga av honom i ett år som började att gälla 1 april. Något han berättade om i Aftonbladet och där han även sågade rättssystemet i svensk fotboll. Inte utan att man undrar vad Mörks partner, advokaten Carl Fhager, anser om den sågningen av processerna kring dylika ärenden. Är fotbollsförbundet så uselt?

Veckans roliga initiativ

Johanna Garå kom med idén att utbilda kvinnliga kommentatorer och TV4 och C More hakade på. I veckan drog det i gång med ett gäng föreläsningar och att de utvalda tio fick mentorer. Väldigt roligt att det satsas tid och resurser på det här.

Veckans krypto

IFK Göteborg och Fifa är bara några av de många som vill ta in pengar från en ny marknad som växer fram kring NFT och kryptovalutor.

Veckans ovärdiga

Laserstrålarna som Mohamed Salah fick i ansiktet när han tog en avgörande straff i Egyptens VM-kval. Scenerna efter matchen var inte heller så roliga.Tyvärr svårt att känna att det var rättvist om man gör så.

Veckans läsarbrev

Hej Olof! Vad tänker du kring att vårt p05 landslag precis kvalade in till EM i fotboll som ska spelas i Israel. Så mycket som du pratat om mänskliga rättigheter i samband med VM i Qatar så måste du ha någon åsikt kring detta? Ihab

Svar: Om du följt mig kring vad jag sagt och skrivit om Qatar så vet du också vad jag sagt och skrivit hur fotbollsspelare inte ska bära ansvar när vi handlar med landet samt har diplomatiska förbindelser med det. En träningsmatch hade gått att ifrågasätta men ett EM som Uefa placerar där är något annat. Sedan finns det givetvis problem med hur Israel agerar i konflikten med palestinierna. Det här är frågeställningar som kommer att bli vanligare efter att idrotten bestämt sig för att kasta ut Ryssland.

Veckans ordförandekaos

Örebro SK:s relativt nyvalde ordförande Kent Persson har det svettigt. Inte nog med att den nedflyttade klubben har en del att brottas med inför seriestarten, Persson blev även utröstad från padelförbundets styrelse i söndags trots att han fanns med i valberedningens förslag. Missnöjet kring Persson ska tydligen ha varit stort.

Veckans opportunist

Efter att Sverige missat VM talade Pierre Bengtsson om att han funderat på att bojkotta VM i Qatar. Det hade varit passande att ta upp det i förväg. Sedan är det trots allt förvånade att backen dels talar om att fotbollsspelare måste ta del av vad som händer för att sedan förklara att det var skönt att han fick spela EM för Sverige. Ett EM som för svensk del betydde två matcher i Ryssland…

Veckans läsning

Historien om Anthony Elanga som Robert Börjesson skildrade i Expressen var vass. Missa inte den. New York Times om Fabrizio Romano som är en del av transfercirkusen. Fin läsning.

Veckans EM-boost

Ada Hegerberg är tillbaka i norska landslaget. Häftigt att supernorskan gör vad hon talade om i maj i fjol när jag intervjuade henne. Då talade hon om att hon saknade att spela för sitt land och jämförde med Zlatan som gjort comeback.

Veckans läsarbrev II

Tycker det är jävligt magstarkt att jämföra spel i Ryssland med Saudiarabien. Hur tänker du där? Noterbart är att du i varje fredagskrönika väljer att skriva något om arabländer. Senaste tiden har du svängt lite till att skriva om Ryssland men du får alltid in något av dessa länder nånstans i texten. Hur motiverar du det?

Svar: Skälet till att jag skriver om länder i Mellanöstern handlar om att många av de är oerhört aktiva i fotbollsvärlden. Ett invasionskrig av en demokrati är givetvis något annat än Saudiarabiens deltagande i inbördeskriget i Jemen och landets bristande respekt av mänskliga rättigheter, men det är givet att den här typen av frågor blir vanligare och vanligare. Se bara hur det blivit kring golftourerna som varit på gång i Saudiarabien

Veckans lottning

VM väntar i Qatar oavsett vad många anser om det och under fredagen lottade man fram grupperna. Man kan konstatera att Polen som tog platsen från Sverige fick en hyfsad lottning med Argentina, Saudiarabien och Mexiko. Klart möjligt att ta sig ur den gruppen.

Grupp A:

1. Qatar

2. Ecuador

3. Senegal

4. Nederländerna

Grupp B:

1. England

2. Iran

3. USA

4. Wales eller Skottland/Ukraina

Grupp C:

1. Argentina

2. Saudiarabien

3. Mexiko

4. Polen

Grupp D:

1. Frankrike

2. Peru eller Australien/Förenade Arabemiraten

3. Danmark

4. Tunisien

Grupp E:

1. Spanien

2. Costa Rica eller Nya Zeeland

3. Tyskland

4. Japan

Grupp F:

1. Belgien

2. Kanada

3. Marocko

4. Kroatien

Grupp G:

1. Brasilien

2. Serbien

3. Schwiez

4. Kamerun

Grupp H:

1. Portugal

2. Ghana

3. Uruguay

4. Sydkorea

Veckans låt

"Se dig le" - Hurula.

Veckans Leeds United

En i raden av ångestmatcher mot Southampton lördag 16:00. Klart är att Patrick Bamford är borta i princip resten av säsongen och Leeds har dubbelt så många skador som tvåan i Premier League när det handlar om skadade spelare. Raphina har dessutom placerats i Barcelona, men uppgifterna om en klausul i kontraktet är fel. I varje fall om Leeds blir kvar i Premier League, annars är brassen till salu för 300 miljoner kronor.

Veckans poddintervju

Elfsborgs Johan Larsson är gäst och talar om drömmen att vinna SM-guld igen, om att hjälpa unga talanger att göra rätt val, om den tunga tiden i Frankrike och om känslan att se Sverige möta Tjeckien med en mittback som högerback. I måndags kom intervju med Jonas Thern och den finns här. Sedan tidigare finns det över 340 avsnitt via länken: https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/lundhpod/. Bara att lyssna på.