Lundh: Viaplay-kollapsen borde skrämma skiten ur de styrande i svensk fotboll

Helgens måste

EM-lottningen 18:00 lördag. Tyvärr utan Sverige men mästerskapet i Tyskland lockar oavsett. Tillsammans med Adam Pinthorp tar vi hand om sändningen av lottningen som ni ser på TV4 Play.

Helgens avstå

Gå på tur i snölandskapet.

Veckans insats

Norges fotbollsordförande Lise Klaveness gjorde vad många internationella fotbollsledare borde ha gjort. Hon åkte till Qatar för att se hur Fifa levde upp till sina löften till efter VM. Svaret? Inte alls. Starkt att hon åker dit och fick med sig det danska fotbollsförbundet. Sedan tidigare har Amnesty och Human Rights Watch slagit larm och svenska Byggnads har varit kritiskt. Det visade sig dessutom att Sverige hade blivit inbjudet av Klaveness men Fredrik Reinfeldt nobbade resan. SvFF-basen ville inte svara på frågor om varför han tackat nej, men kom med ett skriftligt uttalande. Det är tydligt att SvFF under Reinfeldts ledning fortsatt på Karl-Erik Nilssons försiktiga väg kring Fifa och Uefa. Tidigare var SvFF-basen återhållsam kring att Saudiarabien får VM 2034 och det verkar som den svenska hållningen framöver blir i form av tyst diplomati.

Veckans tröjauktion

Sex av Lionel Messis tröjor från VM i Qatar är ute på auktion. Budet just nu är på 5,2 miljoner dollar. Auktionen stänger 14 december, så det finns tid att buda hem dem.

Veckans väntade

Fifas försök att med nya regler sätta ett tak på vad agenter får ta betalt stöp i veckan i England. Om det inte går där, går det då i andra länder? Tveksamt.

Veckans OS-miss I

Sverige föll mot Schweiz i Nations League och därmed är den svenska OS-sviten som började i Atlanta 1996 (då OS-fotboll för damer kom med) över. Landslaget har inte nått upp i nivå under hösten. Peter Gerhardsson och Magnus Wikman får ta sikte på EM i Schweiz 2025 och kvalet drar i gång våren 2024 och är numera i ligaform. Blir det en generationsväxling när det är knappa två år till nästa mästerskap? Och finns det kvalitet att fylla eventuella hål med?

Veckans lapp på luckan

Inter Miami fick kritik för att man dubblade biljettpriserna inför 2024. Nu har man sålt slut på säsongskorten. Lionel Messi drar.

Veckans avsnitt i poddserien Blågul framtid – krisen i svensk fotboll

I måndags talade vi om akademier och plus samt minus med dem. Inte helt lätt att landa i en given uppfattning med Peter Kisfaludy, Thomas Hasselgren och Ulf Carlsson. I onsdagens avsnitt som är nummer fem tog vi upp bredd vs elit som är en konflikt som måste lösas. Johan Johqvist, Ulf Carlsson, Peter Kisfaludy och Kenneth Öberg var inte överens om allt, men om mycket. Fredagens avsnitt med SvFF:s nya generalsekreterare Andrea Möllerberg handlade om anläggningar och infrastruktur. En svår fråga för fotbollen då ofta kommuner är de som ansvarar för anläggningar och dess ekonomi, men där bristen på planer gör det svårt att bedriva verksamhet.

Veckans moderna fotboll

Saudiarabien tar över slutspelet för Asiens Champions League. Det är klart att en turnering med kvartsfinaler och framåt hålls i Saudiarabien de närmaste två åren och det finns en option på ytterligare tre år.

Veckans bisarra

Spanien som i Nations League startade andra halvlek med tio spelare och till slut föll mot Italien. Därmed kan Sverige få kvala för att hänga kvar i A-divisionen om man inte slår spanjorskorna.

Veckans förmaning

Fifa-basen Gianni Infantino talade inför SVT och andra medlemmar i den europeiska TV-unionen EBU i veckan. Han vill se att även TV-bolagen investerar i damernas fotboll och helst visar minst en timme i veckan.

Veckans OS-miss II

Sedan OS i Stockholm 1912 har Sverige via olika orter dragit i gång tio ansökningar varav en stupade innan man ens nådde IOK. Den tionde gången var vinter-OS 2030 och som vanligt var representanterna för det svenska budet med Stockholm som bas – men även Falun, Åre, Östersund, Södertälje, Lettland och eventuellt Norge – mycket hoppfulla. Man pekade på hållbarheten och en ny typ av OS som skulle staka ut framtiden för den olympiska rörelsen. Dock saknade man de statliga ekonomiska garantierna, men Sverige var övertygat om att man skulle bjudas in till nästa steg och där kunna lösa det. Verkligheten var en annan och i veckan blev det svenska OS-budet som vanligt ratat i konkurrens med Frankrike och Schweiz. Frankrike pekades av IOK ut som alternativet till 2030 och USA (Salt Lake City) som var ensamt sökande till 2034 blev alternativet där plus att Schweiz pekades ut för OS 2038 även om det inte är bestämt. Sverige? Ingenting.

Veckans jakt på fotbollskapitalister

På senaste tid har 777 Partners fått uppmärksamhet för att man är på väg att ta över Everton men man äger ytterligare fotbollsklubbar. Nu har amerikanska myndigheter börjat undersöka om allt går rätt till i det Miami-baserade bolaget. Man kan konstatera att bolaget redan är pressat efter poängavdraget som drabbat Everton. Ovanpå det hotar ytterligare poängavdrag. Minst sagt jobbigt för supportrarna.

Veckans haveri

Handsregeln i Champions League i veckan. Många skyller på VAR, men här handlar det om att det inte finns en regel för hands och det är givetvis illa.

Veckans VM-avhopp

Sydafrika har återigen klivit av en ansökningsprocess till damernas VM. Först gjorde man det inför 2023 och nu inför 2027. Det heter att man ska söka 2031. I dagsläget är det Brasilien, ett kombinerat bud från Tyskland, Belgien och Nederländerna samt ett bud från USA och Mexiko som slåss om VM 2027. Troligen kommer beslut på Fifa-kongressen i maj.

Veckans deppiga avslut

Skilsmässan mellan Mjällby och spelaren David Löfquist. Aldrig lätt att ta bort en så tongivande och viktig person, men det är svårt att fatta hur dåligt detta hanterades.

Veckan läsning

Några av Europas bästa reportrar kring grävande i spelvärlden har för Play The Game visat hur fotbollsklubbar tar emot pengar från illegala bolag. Uppenbart att man från stora klubbar struntar i att bolagen enbart vänder sig till andra marknader. Fint fredagsbrev av Johan Orrenius om mentala gps-västar för journalister och att vara slav under klick, lästid och köpta abonnemang. Inte någon lätt balans, för alla blir vi påverkade, men samtidigt viktigt att göra journalistik för att man tror på det snarare än bara klick. Bloggaren Swiss Ramble skriver klokt och nyktert om Evertons möjliga poängstraff. Det är uppenbart att Premier League behöver ett regelverk. Den amerikanska diplomaten Henry Kissinger som dog i veckan var en stor fotbollsentusiast. Hans favoritlag var Greuther Fürth eftersom han var född i staden Fürth och såg laget som pojke innan hans judiska familj flydde nazisterna i Tyskland 1938. En intressant skildring av hur Kissinger och Argentinas juntaledare besökte Peru inför VM-mötet 1978 där det argentinska laget vann med 6-0 och hämtade in fyra mål på Brasilien och gick vidare. En match det alltid funnits frågetecken kring.

Veckans riskkapitalister på jakt efter Bundesliga

Svenska EQT är ett av fem bolag som lämnat bud på att köpa in sig i Bundesligas produktionsbolag som kontrollerar ligans rättigheter. En liknande försäljning som spanska La Liga gjort för att ta in kapital. Det heter att klubbarna i Bundesliga 1 och 2 ska ta in 11 miljarder kronor över fem år i utbyte mot under tio procent av bolaget. Tidigare försök av Bundesliga att ta in pengar har stoppats av supportrar.

Veckans läsarbrev

Hej Olof! Funderar som många andra på varför det gått sämre de senaste åren för landslagen, både för A och för U 21. Under senare tid har det blivit en affärsidé att värva spelare från andra länder, värva unga talanger, utveckla dem för att sedan kunna sälja så dyrt som möjligt. Det innebär så klart att färre svenska talanger får möjlighet att spela i allsvenskan. Många säljs tidigt i deras karriärer till utländska lag och får tyvärr ofta för lite speltid där vilket hämmar deras utveckling. Undantag finns så klart, exempelvis Dejan Kulusevski. Nu finns ju en begränsning för hur många utländska spelare som får medverka i en allsvensk match. Vad tror du om att minska den kvoten så vi får se flera av våra svenska talanger spela och utvecklas i Allsvenskan? Bästa hälsningar Leif

Svar: Ogillar den typen av regler och bestämmelser men vet att en del ligor kör på det viset för att få in fler unga talanger i spel. När klubbar gör affärer och får betalt för talanger (svenska och utländska) finns det större resurser att därefter utveckla verksamheten. Klubbar måste ha intäkter och kan inte enbart tänka på landslaget.

Veckans kassako

FC Köpenhamn som fortsätter att spela in miljoner i Champions League och den danska storklubben har stora möjligheter att få spela vidare efter nyår. Antingen i Champions League eller i Europa League och det kommer innebära att klubben rycker.

Veckans Saudi-värvning

Saudiska klubben Al-Hilal har värvat från Manchester City. Ingen spelare denna gång utan Esteve Calzada som jobbat som försäljningschef i Manchester City de senaste åren och innan dess var i FC Barcelona.

Veckans bästa liga i Norden

Ja, det är inte allsvenskan. Faktum är att den norska ligan är före den danska på Uefa-rankningen. Norge är på plats 14, Danmark på plats 15 och Sverige är på plats 23 där Ungern blinkar för omkörning.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof! Med anledning av veckans handsdiskussioner kommer här ett kreativt förslag. Så fort bollen tar på armen (axel och nedåt) oavsett var på planen så blir det indirekt frispark. Om spelaren uppenbart sträcker med handen efter bollen så blir det även gult kort. Är handsen sådan att man genom att sträcka sig efter bollen förhindrar ett givet mål blir det rött kort. Sker handsen i målområdet (anfallande lag) så flyttas frisparken ut till målområdets linje. Även här kan man såklart fundera på att om handsen sker i straffområdet så flyttas frisparken ut till straffområdeslinjen. Då blir vi av med alla billiga handsstraffar. Motståndarlaget får ett farligt läge i straffområdet med inte en straff som ofta genererar ett mål. Det ska bli straff för otillåtet spel i straffområdet men inte för att en boll studsar upp på en hand. Tankar? Med vänliga hälsning Filip

Svar: Tack, det är uppenbart att det inte funkar som det är nu. Kanske är detta en väg för att få bort de enkla straffarna, men ibland kan jag tänka att boll på arm innebär straff. Det viktigaste är tydlighet och samma regler överallt.

Veckans Leeds United

Tre poäng mot Swansea i veckan. Middlesborough hemma lördag. Osäker trea och Ipswich och Leicester framstår som klara för Premier League.

Veckans läsarbrev III

Hej! Sjukt att Estland får spela EM playoff när de kom sist i vår grupp och vi hade slått dem med 7-0. Men men fattar det är från NL men det säger en del om hur korrupt och snedvridet hela systemet är. Varför är det ingen som pratar om Solbakken som svensk FK? Kan vi inte knipa honom från Norge nu efter de misslyckats? Hört han ska vara riktigt bra. //Anders

Svar: Mycket kan man säga om systemet som innebär att Estland får kvalspela vidare men korrupt är direkt felaktigt. Alla har vetat om förutsättningarna, det är inget nytt. Man kan tycka det är fel, men jag kan uppskatta att några av de mindre länderna får en möjlighet att nå EM dit 23 landslag av 54 går. Solbakken vill köra vidare i Norge och har dessutom inte lyckats trots en del riktiga äss i laget.

Veckans låt

"Snön faller och vi med den" – Ulf Lundell.

Veckans poddgäst

Celtics back Gustaf Lagerbielke är gäst och talar om ett sanslöst år, om att träna extra mentalt, om vad han blivit bättre på i Skottland och om att hantera motgångar. Sedan tidigare finns över 415 poddintervjuer att lyssna på. Du hittar dem alla här. God lyssning!