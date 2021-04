Lundh: Vill inte vara utan ångesten som ryms under strecket

Helgens måste

Allsvenskan för både damer och herrar fyller helgen. Ska även få in ”En runda till” på bio och sista avsnittet av säsong två av norska Exit.

Helgens avstå

Nöjen.

Veckans undran

Uefa kom i veckan med domen mot Slavia Prags Ondrej Kudela som kallade Glen Kamara en ”jävla apa” när klubben mötte Glasgow Rangers i Europa League tidigare under säsongen. Det blev tio matchers avstängning för tjecken för det rasistiska påhoppet. Därmed missar Kudela EM för Tjeckien. Ändå är det konstigt att det inte går att dela ut tuffare straff om man nu konstaterar att Kudela sagt något rasistiskt till Kamara. Signalvärdet minskar när man Uefa inte lever upp till sina ord kring att stoppa rasism. Glen Kamara blev själv avstängd tre matcher efter att han ska ha attackerat Kudela. Det är uppenbart att fotbollens organisationer fortfarande har svårt att hantera den här typen av händelser vägt mot andra. Att sedan Tjeckiens president kallar det för omvänd rasism visar att det är ett svårlöst problem, och därför viktigt att Uefa och Fifa står upp. Finns mer om reaktionerna i Tjeckien här via Twitter-kontot Tjeckisk fotboll. Arsenals Alexandre Lacazette var tydlig i sitt ställningstagande när klubben slog ut Slavia Prag under torsdagen. Starkt givetvis.

Veckans invigning

I sommar anordnar Baku en rad EM-matcher. Nyligen invigde Azerbajdzjans president Ilham Alijev en utställning med hjälmar från döda armeniska soldater från kriget som tog slut i november i fjol. Men ännu rätt tyst kring problemet att spela matcher där.

Veckans deppiga besked

Efter att pandemin fick TV4:s vinst att halveras jämfört med 2019 vill relativt nya ägaren Telia se bättre vinst även i dess mediaverksamhet. Telia i stort ska igenom ett program för att sänka kostnader som innebär att närmare 1000 tjänster ska bort från hela bolaget. För TV4:s del har det talats om besparingar som motsvarar 100 tjänster även om det inte handlar om 100 personer och givetvis drabbar det TV4-Sporten också. Tungt på flera sätt, inte minst för att en del kollegor blir av med jobbet, att vi ändrar kring sportnyheter både morgon och kväll och dessutom ska färre göra mer. Ja, den trenden känns igen från både mediabranschen och resten av samhället. Tyvärr slår det mot vår möjlighet att göra journalistik på TV4-sporten, att påstå något annat vore fel, även om det inte slår ut oss helt. Ovanpå vinstkravet som följer när man numera ägs av ett börsbolag som lämnar kvartalsrapporter så har även tv-tittarna beteende förändrats de senaste åren. Färre tittar på linjär-tv. Något som innebär att samtidigt som vi blir färre så måste vi även förändra hur vi presenterar vår journalistik vilket leder till skiften. Allt för att försöka nå fler. Jag hade önskat att man från ägarhåll eller från den högsta ledningen någon gång investerade direkt i sportjournalistik men inser att det inte är troligt då det är svårt att peka på direkta intäkter kopplade till sådana investeringar. Lägg till att kostnader för rättigheter fortsatt att stiga och då både nyhetsrättigheter och evenemang. Ekvationen är bister. Ovanpå det är en hel del internationella teknikjättar här och kapar åt sig stora delar av intäkterna på både annons- och abonnemangsmarknaden. Det är verkligheten och effekterna av den går att se hos betydligt fler medier än TV4. Undantagen är SVT och SR som får årliga skattemiljarder och Dagens Nyheter som faktiskt kunnat anställa en rad journalister efter framgångar med prenumeranter, även om DN satsat på mycket förutom sport.

Veckans allsvenska tips

1. BK Häcken

2. FC Rosengård

3. Vittsjö GIK

4. Kristianstad DFF

5. Linköpings FC

6. Kif Örebro

7. Hammarby IF

8. Piteå IF

9. Eskilstuna United

10. Djurgårdens IF

11. AIK

12. Växjö DFF

Min kollega Andreas Sundberg har en helt annan guldkandidat i sitt allsvenska tips. Vore spännande om Kristianstad klarade av att vinna SM-guld.

Veckans avgöranden

På måndag kommer besked om både EM-orterna och nya Champions League. Då träffas först Uefa:s exekutivkommitté. Numera återstår bara besked kring München, Dublin och Bilbao när det handlar om EM-orter. Just Sverige är rejält indraget. Ett av de senaste ryktena är att en av Sveriges matcher spelas i London och en i Glasgow. Frågan är då om landslaget byter bort basen som annars är förlagd i Dublin?

Veckans havererade diplomati

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson försökte hjälpa Saudiarabien att köpa Newcastle. Det hjälpte inte. Premier League stod upp mot landet som under flera år drev världens största piratsändare av fotbollsmatcher.

Veckans läsarbrev I

Hej igen Olof! Redan på 60-talet när jag såg dåvarande Wifsta Östrand, idag Timrå IK, möta klubblag med någon landslagsspelare blev jag ofta besviken. Jag trodde i min arma enfald att landslagspelare i ishockey genant enkelt på slalommanér skulle kunna åka från eget mål och sprätta upp pucken i ett valfritt hål av fem (!) möjliga. Men det hände sällan; möjligen gjorde ”Tumba" det någon enstaka gång. Besvikelsen håller i sig än idag och gäller även fotboll. Visst betyder Sebastian Larsson, med färska landslagsmeriter, mycket för AIK. Men soloräder av Ronaldomodell lyser helt med sin frånvaro. Jag håller på Giffarna i fotboll och dom kryssade mot exallsvenska Helsingborg den 13 april. Det blev 2-2. I Helsingborg spelar mittbacken Andreas Granqvist med färska landslagsmeriter och svårforcerad även om motståndarna heter Griezmann, Mbappé eller Giroud. Då ska det vara omöjligt för en superettaspelare att ta sig förbi honom. Men istället för att retfullt enkelt ta bollen av Giffarnas forward, Pontus Engblom, förorsakade Granqvist en straff efter närkontakt med Engblom. Denne slog själv in straffen som betydde kvittering till 1-1. Varför är landslagsspelarna inte skrattretande överlägsna i de svenska klubblagen när de återvänt hem efter en sejour utomlands? De borde vara så bra att om Axel, 84 år med nedsatt syn, för första gången ser en allsvensk fotbollsmatch ska han direkt kunna se vilka spelare som har färska landslagsmeriter. Det gäller även ishockeyspelare förstås. Handlar det om synergieffekter; att landslagsspelarna bara når sin fulla potential när de spelar i landslaget i en högklassig omgivning? Eller i ett klubblag av hög europeisk klass. Hälsningar: Claes-Göran

Svar: Skillnaden är inte så stor och sedan är fotboll ett lagspel. Knappast att man bara hoppar in och briljerar oavsett liga eller nivå.

Veckans nyttiga påminnelse

Aftonbladet har framgångsrikt granskat politikerna i serien ”Maktens kvitton” och nu agerar riksdagen. Utan journalistik hade det inte skett.

Veckans humor

Tottenhams överseende med färgföretaget som blivit klubbens nya sponsor. Där man deltog i hånande av Spurs svårighet att vinna titlar vilket gav rubriker i massor.

Veckans maktkamp

Uefa och en del stora klubbar slåss för fullt om vem som ska bestämma över framtidens Champions League. Onekligen en deppig utveckling men marknaden talar för de stora klubbarna. Oavsett att supportrar över hela Europa försöker samla motstånd. Tyvärr är genomslaget för det begränsat.

Veckans moderna fotboll I

Klassiska Saint-Étienne är till salu. Den gamla industristaden som fått se globaliseringen slå hårt mot den har nu ett fotbollslag som är under press av pandemin.

Veckans sportswashing

Italienska nyhetsbyrån Ansa jobbar nu ihop med Qatar. Ja, när man inte trodde att världen kunde bli galnare så blev den det. Man publicerar artiklar i samarbete med Qatars ambassad. Hur är det möjligt?

Veckans evigt unge

Florentino Perez, 74, omvald och blir kvar som president för Real Madrid till 2025.

Veckans lyssning

The price of football. Nördig engelsk podcast om klubbarnas ekonomi.

Veckans spelbolagskoppling

Zlatan Ibrahimovic är fortfarande delägare i ett spelbolag och det borde vara problematiskt. Sportbladet gjorde ett bra jobb kring oklarheterna i regelverken hos både Fifa och Uefa och där det är svårt att bedöma följderna.

Veckans mediesatsning

Tutto Balutto har dragit i gång en sajt med en massa innehåll. Onekligen en spännande uppväxling av Gusten Dahlin och Thomas Wilbacher som på knappa fem år skapat en rejäl innehållslåda.

Veckans läsarbrev II

Du som har en stor röst i fotbollssverige. Är det inte dags att ställa sig riktigt kritisk till vad FHM sysslar med kring publikfrågan? Idag gick Anders Tegnell ut och sa att det handlar om att publikfrågan dessutom ska vara rättvis och att man inte kan göra skillnad på idrotter. Är det inte just skillnader man måste göra utifrån förutsättningar? Eller vi ska behandla svensk idrott som barn där varje sport ska ha exakt lika mycket av kakan för att inte sätta sig ner och gråta? Borde det inte handla om förutsättningar för att driva verksamheten på ett smittsäkert sätt? Med Anders Tegnells logik om rättvisa så borde ju en korvkiosk på 6kvm få ta in lika mycket gäster som Ikeas restauranger? Det är ju helt befängt att inte utgå från förutsättningar. Vi är blåögda men inte är vi väl så blåögda och avundsjuka på varandra att vi inte kan se att Tele2-arena kan ta in betydligt fler besökare samtidigt än en simhall. Eller? Alltså du behöver ju inte svara mig om du inte pallar men jag hoppas fler i din position trycker på frågan för det börjar bli löjligt. Och nej, jag är inte skeptisk till restriktioner överhuvudtaget. Tycker bara det är helt sjukt att idrottsarenor som tar in 50 000 får ha 8 stycken på plats medan närbutiker tar in det trippla. Det är ett hån mot sporten och framförallt logiken. Kan ju tillägga att det är ett HÅN mot svensk fotboll att där under gårdagen satt åtta pers på en arena som rymmer 52 000. Och det är ett ännu större hån mot logiken att dessa personer satt på samma jävla sektion. Mvh, Daniel

Svar: Klart att det är oerhört mycket som är ologiskt men just nu är det sådan smittspridning att det vore bättre om elitfotbollen siktade in sig på mer publik efter EM-uppehållet. Då mer vaccinering bör göra det möjligt att öppna för fler åskådare. Däremot borde ungdomsfotbollen och de lägre serierna få komma i gång. Det fattar jag inte.

Veckans låt

"Urban City" - Irya Gmeyner, Martin Hederos.

Veckans Leeds United

Efter triumfen borta mot Manchester City känns det lugnt att se fram emot en säsong till i Premier League. Däremot förnekade Marcelo Bielsa uppgifterna i argentinska medier om att han är överens om ett kontrakt på två år med Leeds United.

Veckans siffra

5. Sveriges plats på världsrankingen för landslag för damer. Även om insatsen mot Polen var svajig så var det en stark insats mot USA där man verkligen hade möjligheten att vinna. Känslan är att det är rejäl konkurrens i laget. Blir inte lätt för förbundskapten Peter Gerhardsson att ta ut OS-truppen som bara består av 18 spelare varav två målvakter.

Veckans poddintervju

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson är gäst. Han talar om varför andraplatsen i fjol rankas högt av honom, om att sälja spelare, om jobben han nobbat och om hur länge han fortsätter. Sedan tidigare finns det över 305 avsnitt av podcasten. Gå in via länken här. Då kan ni garanterat hitta en hel del att lyssna på.